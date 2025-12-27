newspaper
ΣΥΡΙΖΑ για Αντώνη Κοκορίκο: Διένυσε τη δική του ξεχωριστή διαδρομή στη δημοσιογραφία
Επικαιρότητα 27 Δεκεμβρίου 2025 | 16:21

ΣΥΡΙΖΑ για Αντώνη Κοκορίκο: Διένυσε τη δική του ξεχωριστή διαδρομή στη δημοσιογραφία

 «Αποχαιρετούμε με θλίψη τον δημοσιογράφο Αντώνη Κοκορίκο» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ στο μήνυμά του

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Magical thinking: Γιατί μια ευχή δεν αρκεί

Magical thinking: Γιατί μια ευχή δεν αρκεί

Spotlight

Τα ειλικρινή του συλλυπητήρια εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την απώλεια του δημοσιογράφου Αντώνη Κοκορίκου, ο οποίος έφυγε χτες από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών.

«Αποχαιρετούμε με θλίψη τον δημοσιογράφο Αντώνη Κοκορίκο» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ στο μήνυμά του και συνεχίζει:

«Ο Αντ. Κοκορίκος διένυσε τη δική του ξεχωριστή διαδρομή στον χώρο της δημοσιογραφίας. Εργάστηκε τόσο στον έντυπο Τύπο όσο και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, ενώ διετέλεσε και μέλος της ΕΣΗΕΑ».

«Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του και τους συναδέλφους του» καταλήγει η ανακοίνωση.

Ο Αντώνης Κοκορίκος, δημοσιογράφος και συγγραφέας, ήταν μέλος της ΕΣΗΕΑ και είχε εργαστεί από το 1982 σε μέσα ενημέρωσης πανελλαδικής εμβέλειας, ραδιοφωνικούς σταθμούς και εφημερίδες.

Μεταξύ άλλων εργάστηκε στην ΕΡΤ, στον ΣΚΑΪ, στο ΣΤΑΡ, στο ΑΛΤΕΡ, στους ραδιοσταθμούς ΣΚΑΪ, ΝΙΤΡΟ, Alpha, Flash και στις εφημερίδες Καθημερινή και ΑΥΓΗ.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή η Κίνηση Επαγγελματιών Δημοσιογράφων με ανάρτησή της χθες στη σελίδα της στο Facebook.

Stream newspaper
Η Νέα Αριστερά στο πλευρό των ηθοποιών – Το θέατρο δεν μπορεί και δεν πρέπει να λειτουργεί ως «fast food»
Επικαιρότητα 27.12.25

Η Νέα Αριστερά στο πλευρό των ηθοποιών – Το θέατρο δεν μπορεί και δεν πρέπει να λειτουργεί ως «fast food»

«Σε μια χώρα που αντιμετωπίζει τον πολιτισμό ως κόστος και μόνο, οι εργαζόμενοι στο θέατρο θυμίζουν ότι χωρίς εργασιακά δικαιώματα δεν υπάρχει πολιτισμός», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Διεθνής διασυρμός: Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στο χριστουγεννιάτικο κουίζ του Politico με σκάνδαλα και φραπέδες
Επικαιρότητα 25.12.25

Διεθνής διασυρμός: Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στο χριστουγεννιάτικο κουίζ του Politico με σκάνδαλα και φραπέδες

«Φραπέ, σουβλάκι ή ουζάκι;»: Το Politico για άλλη μια φορά «κρεμάει στα μανταλάκια» την κυβέρνηση και συμπεριλαμβάνει μια από τις κεντρικές φιγούρες του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο χριστουγεννιάτικο κουίζ του

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Χρέος μας να εργαστούμε για τα προβλήματα της κοινωνίας και να μειώσουμε τις ανισότητες
Πολιτική 24.12.25

Ανδρουλάκης: Χρέος μας να εργαστούμε για τα προβλήματα της κοινωνίας και να μειώσουμε τις ανισότητες

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης υποδέχθηκε στα γραφεία του συλλόγους για τα κάλαντα και ευχήθηκε «καλά Χριστούγεννα με υγεία και ευημερία»

Σύνταξη
Συλλυπητήρια Ανδρουλάκη στην οικογένεια της Σύλβας Ακρίτα
«Μαχητική γυναίκα» 24.12.25

Συλλυπητήρια Ανδρουλάκη στην οικογένεια της Σύλβας Ακρίτα

«Η Σύλβα Ακρίτα δεν συμβιβάστηκε ποτέ με την πολιτική ως απλή διαχείριση, αλλά την υπηρέτησε με πάθος για να ανοίξουν δρόμοι κοινωνικής δικαιοσύνης και προόδου», τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
Η Μαρία Συρεγγέλα κινείται νομικά κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου – «Με συκοφαντεί και με εξυβρίζει καθημερινά»
Επικαιρότητα 23.12.25

Η Μαρία Συρεγγέλα κινείται νομικά κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου – «Με συκοφαντεί και με εξυβρίζει καθημερινά»

Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας υποστηρίζει ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου ισχυρίζεται ψευδώς ότι η Καλλιόπη Σεμερτζίδου ήταν συνεργάτιδά της.

Σύνταξη
Πυρά Χρηστίδη σε κυβέρνηση: Οι αγρότες είναι στους δρόμους γιατί είναι απλήρωτοι
Πολιτική 23.12.25

Πυρά Χρηστίδη σε κυβέρνηση: Οι αγρότες είναι στους δρόμους γιατί είναι απλήρωτοι

«Το μεγάλο ζήτημα είναι γιατί η κυβέρνηση, έξι χρόνια από την ημέρα που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, δεν έχει κάνει τα βασικά πράγματα για να στηρίξει τον πρωτογενή τομέα της χώρας μας» είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης

Σύνταξη
Φάμελλος: «Χρειαζόμαστε μια ισχυρή Πολιτεία για να υπάρχει κοινωνικό κράτος»
Επικαιρότητα 22.12.25

Φάμελλος: «Χρειαζόμαστε μια ισχυρή Πολιτεία για να υπάρχει κοινωνικό κράτος»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος επισκέφθηκε στη Θεσσαλονίκη το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της οργάνωσης «'Αρσις», τον Σύλλογο Συνδρόμου Down Ελλάδος και τον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματικές Ασθένειες Βορ. Ελλάδας «Λάμψη».

Σύνταξη
Αυτοδυναμία ή συνεργασίες; Το δίλημμα επιστρέφει
Παραδείγματα και προοπτικές 21.12.25

Αυτοδυναμία ή συνεργασίες; Το δίλημμα επιστρέφει

Οι χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις της πλειοψηφούσας ΝΔ και οι πρόσφατες παρεμβάσεις του Ευάγγελου Βενιζέλου φούντωσαν ξανά τη συζήτηση - Τα παραδείγματα από το παρελθόν και οι προοπτικές για το μέλλον

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Κικίλιας για Μεταφορικό Ισοδύναμο: Καταβλήθηκαν 22,16 εκατ. ευρώ σε επιβάτες νησιωτικών περιοχών
«Άμβλυνση ανισοτήτων» 20.12.25

Καταβλήθηκαν 22,16 εκατ. ευρώ σε επιβάτες νησιωτικών περιοχών - Κικίλιας για Μεταφορικό Ισοδύναμο

Ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές για το Μεταφορικό Ισοδύναμο, ενημέρωσε ο Βασίλης Κικίλιας - Επιχειρήσεις νησιών με πληθυσμό έως 3.500 κατοίκους και αιτήσεις με επιλέξιμη αξία έως 2.000 ευρώ έχουν εξοφληθεί

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Γουλβς
Ποδόσφαιρο 27.12.25

LIVE: Λίβερπουλ – Γουλβς

LIVE: Λίβερπουλ – Γουλβς. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Λίβερπουλ – Γουλβς για τη 18η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Άρσεναλ – Μπράιτον
Ποδόσφαιρο 27.12.25

LIVE: Άρσεναλ – Μπράιτον

LIVE: Άρσεναλ – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Άρσεναλ – Μπράιτον για τη 18η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Ο Λόγκαν Πολ «ρευστοποιεί» τον θησαυρό του: Στο σφυρί η ακριβότερη κάρτα Pokémon
Pikachu Illustrator 27.12.25

Ο Λόγκαν Πολ «ρευστοποιεί» τον θησαυρό του: Στο σφυρί η ακριβότερη κάρτα Pokémon

Την πώληση της θρυλικής κάρτας Pikachu Illustrator δρομολογεί ο Λόγκαν Πολ, εκτιμώντας ότι η αγορά των Pokémon βρίσκεται στο απόλυτο peak της, με την τελική τιμή να αναμένεται σε επίπεδα-ρεκόρ.

Σύνταξη
«Ψάχνεται» για Λαρεντζάκη ο ΠΑΟΚ
Μπάσκετ 27.12.25

«Ψάχνεται» για Λαρεντζάκη ο ΠΑΟΚ

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης έχει ανανεώσει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό, ωστόσο ο ΠΑΟΚ που προσπαθεί να δυναμώσει το ρόστερ του φέρεται να είναι διατεθειμένος να κάνει κίνηση...

Σύνταξη
Αγρίνιο: Στο νοσοκομείο με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις 17χρονος που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τέσσερις νεαρούς
Αγρίνιο 27.12.25

Στο νοσοκομείο με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις 17χρονος που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τέσσερις νεαρούς

Ο ένας εκ των δραστών έχει ταυτοποιηθεί. Πρόκειται για νεαρό που έχει απασχολήσει τις αρχές και κατά το παρελθόν - Ο 17χρονος φέρεται να απειλήθηκε και με μαχαίρι

Σύνταξη
Νίκολα Γιόκιτς: O «Τζόκερ» δεν αστειεύεται αλλά… κάνει πλάκα σε όλο το NBA! (pics, vids)
On Field 27.12.25

Νίκολα Γιόκιτς: O «Τζόκερ» δεν αστειεύεται αλλά… κάνει πλάκα σε όλο το NBA! (pics, vids)

Ο Νίκολα Γιόκιτς είναι ο καλύτερος παίκτης μπάσκετ στον κόσμο, το παιχνίδι του παραμένει ασταμάτητο και όσα πέτυχε μέσα στο 2025 -στα 30 του πια- αποδεικνύουν του λόγου το αληθές.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ήταν ο Zodiac Killer και ο δολοφόνος της Μαύρης Ντάλιας ο ίδιος άνθρωπος;
Νέα στοιχεία 27.12.25

Ήταν ο Zodiac Killer και ο δολοφόνος της Μαύρης Ντάλιας ο ίδιος άνθρωπος;

Ένας ερασιτέχνης ντετέκτιβ ισχυρίζεται ότι έχει λύσει δύο από τις πιο φρικιαστικές ανεξιχνίαστες υποθέσεις στην ιστορία: την δολοφονία της Μαύρης Ντάλιας και την ταυτότητα του Zodiac Killer

Σύνταξη
Η Νέα Αριστερά στο πλευρό των ηθοποιών – Το θέατρο δεν μπορεί και δεν πρέπει να λειτουργεί ως «fast food»
Επικαιρότητα 27.12.25

Η Νέα Αριστερά στο πλευρό των ηθοποιών – Το θέατρο δεν μπορεί και δεν πρέπει να λειτουργεί ως «fast food»

«Σε μια χώρα που αντιμετωπίζει τον πολιτισμό ως κόστος και μόνο, οι εργαζόμενοι στο θέατρο θυμίζουν ότι χωρίς εργασιακά δικαιώματα δεν υπάρχει πολιτισμός», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Βαρδούσια: Τα πρόσωπα της τραγωδίας – Ποιοι ήταν οι ορειβάτες που έχασαν τη ζωή τους από χιονοστιβάδα
Θλίψη 27.12.25

Τα πρόσωπα της τραγωδίας στα Βαρδούσια - Ποιοι ήταν οι ορειβάτες που έχασαν τη ζωή τους από χιονοστιβάδα

Τέσσερις άνθρωποι με ξεχωριστές ιστορίες, όνειρα και βαθιά αγάπη για τα βουνά, τη φύση και την ορειβασία - Μια αγάπη που τους ένωσε και τους κράτησε μαζί μέχρι την τελευταία τους στιγμή στα Βαρδούσια

Σύνταξη
Αναγνώριση της Σομαλιλάνδης: Οι Σεμπάμπ αντιδρούν στην ισραηλινή παρέμβαση εδαφών
Οικονομικές Ειδήσεις 27.12.25

Αναγνώριση της Σομαλιλάνδης: Οι Σεμπάμπ αντιδρούν στην ισραηλινή παρέμβαση εδαφών

Το Ισραήλ ανακοίνωσε χθες ότι αναγνωρίζει επισήμως ως ανεξάρτητο κράτος τη Σομαλιλάνδη, την αποσχισθείσα επαρχία τη Σομαλίας που μέχρι τώρα δεν αναγνωριζόταν από καμία άλλη χώρα του κόσμου.

Σύνταξη
Τα δεδομένα για το συμβόλαιο του Ταϊρίκ Τζόουνς στην Παρτιζάν (vids)
Euroleague 27.12.25

Τα δεδομένα για το συμβόλαιο του Ταϊρίκ Τζόουνς στην Παρτιζάν (vids)

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς είναι στα… κάγκελα με την Παρτιζάν, η σχέση του με τον κόσμο της ομάδας είναι στα χειρότερα της και τα σενάρια για το μέλλον του δίνουν και παίρνουν – Ποια είναι τα δεδομένα για το συμβόλαιο του.

Σύνταξη
Κρήτη: Κινητοποίηση στο Ρέθυμνο από αγρότες και κτηνοτρόφους – Μοίρασαν κρεατόσουπα στους πολίτες
Agro-in 27.12.25

Κρήτη: Κινητοποίηση στο Ρέθυμνο από αγρότες και κτηνοτρόφους – Μοίρασαν κρεατόσουπα στους πολίτες

Αγρότες και κτηνοτρόφοι στο Ρέθυμνο, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους, πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας βράζοντας σε καζάνια κρέας, το οποίο μοίρασαν στον κόσμο

Σύνταξη
Αηδία κι απόλαυση – Το ελβετικό τυρί που μυρίζει σαν βρώμικη κάλτσα και λατρεύεται τις γιορτές
Γούστα είναι αυτά 27.12.25

Αηδία κι απόλαυση – Το ελβετικό τυρί που μυρίζει σαν βρώμικη κάλτσα και λατρεύεται τις γιορτές

«Θέλετε να δοκιμάσετε το τυρί που μυρίζει σαν τον ίδιο τον θάνατο; Μπείτε στην ουρά» γράφει σχετικό άρθρο στην Washington Post. Το Raclette, το δύσοσμο λιωμένο ελβετικό τυρί, προσβάλλει και ενθουσιάζει μια ολόκληρη νέα γενιά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πολλές ημερομηνίες, μία Πρωτοχρονιά – Πώς και πότε γιορτάζουν την αλλαγή του χρόνου ανά τον κόσμο
Κόσμος 27.12.25

Πολλές ημερομηνίες, μία Πρωτοχρονιά – Πώς και πότε γιορτάζουν την αλλαγή του χρόνου ανά τον κόσμο

Η Πρωτοχρονιά, αν και γιορτάζεται σε διαφορετικές ημερομηνίες και με ποικίλα έθιμα ανά τον κόσμο, αποτελεί παντού ένα ισχυρό σύμβολο ανανέωσης, απολογισμού και ελπίδας για το μέλλον

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Προπονητής Μπράιτον για Κωστούλα: «Είμαι ικανοποιημένος με την εξέλιξή του»
Ποδόσφαιρο 27.12.25

Προπονητής Μπράιτον για Κωστούλα: «Είμαι ικανοποιημένος με την εξέλιξή του»

Νέα αποθέωση για τον Μπάμπη Κωστούλα από τον προπονητή του στη Μπράιτον, Φάμπιαν Χιρτσέλερ, με τον Γερμανό τεχνικό να εκθειάζει την πρόοδο του νεαρού φορ τους τελευταίους μήνες.

Σύνταξη
Νέα Υόρκη: Ακραία χιονοθύελλα «σαρώνει» την πόλη – Πάνω από 1.600 ακυρώσεις πτήσεων, προβλήματα στους δρόμους
Δύσκολες συνθήκες 27.12.25

Ακραία χιονοθύελλα «σαρώνει» τη Νέα Υόρκη - Πάνω από 1.600 ακυρώσεις πτήσεων, προβλήματα στους δρόμους

Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι η Νέα Υόρκη θα βιώσει τις πιο έντονες χιονοπτώσεις των τελευταίων τεσσάρων ετών, με ρυθμούς που σε ορισμένα σημεία φτάνουν τα 5 εκατοστά ανά ώρα

Σύνταξη
Ιταλία: Εννέα συλλήψεις για κεκαλυμμένη χρηματοδότηση της Χαμάς, ύψους άνω των 7 εκατ. ευρώ
Μέσω οργανώσεων 27.12.25

Εννέα συλλήψεις στην Ιταλία για κεκαλυμμένη χρηματοδότηση της Χαμάς, ύψους άνω των 7 εκατ. ευρώ

Τα χρήματα αποστέλλονταν στη Χαμάς μέσω οργανώσεων που δήλωσαν ότι δραστηριοποιούνται στην αποστολή βοήθειας στους αμάχους - Ο Μοχάμαντ Χανούν του Συνδέσμου Παλαιστινίων ανάμεσα στους συλληφθέντες

Σύνταξη
Αγρότες: Οι αποφάσεις κλιμάκωσης του μπλόκου της Νίκαιας – Σε απόπειρα διάσπασης επενδύει το Μαξίμου
Agro-in 27.12.25

Αγρότες: Οι αποφάσεις κλιμάκωσης του μπλόκου της Νίκαιας – Σε απόπειρα διάσπασης επενδύει το Μαξίμου

Αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τον αγώνα είναι οι αγρότες. Τα επόμενα βήματά τους μέχρι την Πρωτοχρονιά όρισαν σε μαζική συνέλευση οι παραγωγοί του μπλόκου της Νίκαιας ενώ η κυβέρνηση επενδύει σε απόπειρα διάσπασης, με το αρμόδιο υπουργείο να ανακοινώνει ότι έλαβε φάκελο με... «τεκμηριωμένα αιτήματα» από Κορίνθιους

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο 27.12.25

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την αναμέτρηση Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάντσεστερ Σίτι για τη 18η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
