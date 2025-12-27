ΣΥΡΙΖΑ για Αντώνη Κοκορίκο: Διένυσε τη δική του ξεχωριστή διαδρομή στη δημοσιογραφία

Τα ειλικρινή του συλλυπητήρια εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την απώλεια του δημοσιογράφου Αντώνη Κοκορίκου, ο οποίος έφυγε χτες από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών.

«Αποχαιρετούμε με θλίψη τον δημοσιογράφο Αντώνη Κοκορίκο» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ στο μήνυμά του και συνεχίζει:

«Ο Αντ. Κοκορίκος διένυσε τη δική του ξεχωριστή διαδρομή στον χώρο της δημοσιογραφίας. Εργάστηκε τόσο στον έντυπο Τύπο όσο και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, ενώ διετέλεσε και μέλος της ΕΣΗΕΑ».

«Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του και τους συναδέλφους του» καταλήγει η ανακοίνωση.

Ο Αντώνης Κοκορίκος, δημοσιογράφος και συγγραφέας, ήταν μέλος της ΕΣΗΕΑ και είχε εργαστεί από το 1982 σε μέσα ενημέρωσης πανελλαδικής εμβέλειας, ραδιοφωνικούς σταθμούς και εφημερίδες.

Μεταξύ άλλων εργάστηκε στην ΕΡΤ, στον ΣΚΑΪ, στο ΣΤΑΡ, στο ΑΛΤΕΡ, στους ραδιοσταθμούς ΣΚΑΪ, ΝΙΤΡΟ, Alpha, Flash και στις εφημερίδες Καθημερινή και ΑΥΓΗ.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή η Κίνηση Επαγγελματιών Δημοσιογράφων με ανάρτησή της χθες στη σελίδα της στο Facebook.