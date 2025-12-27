newspaper
Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Εξι CEOs προειδοποιούν τη Gen Z: Η καριέρα όπως τη ξέραμε τελειώνει
Οικονομικές Ειδήσεις 27 Δεκεμβρίου 2025 | 10:07

Εξι CEOs προειδοποιούν τη Gen Z: Η καριέρα όπως τη ξέραμε τελειώνει

Οι συμβουλές των CEOs για τη Gen Z που μπαίνει σε μια αβέβαιη, αλλά γεμάτη ευκαιρίες, αγορά εργασίας. Γιατί οι νέοι δυσκολεύονται να βρουν δουλειά.

Γεωργία Κανδρή
Γεωργία Κανδρή
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το φυσικό brain-boost που ευνοεί και τους άλλους

Το φυσικό brain-boost που ευνοεί και τους άλλους

Spotlight

Το 2025 εξελίσσεται σε μια από τις πιο απαιτητικές χρονιές για τους νέους αποφοίτους της Gen Z.

Οι προσλήψεις σε θέσεις εισαγωγικού επιπέδου επιβραδύνονται, ο ανταγωνισμός εντείνεται και η παραδοσιακή υπόσχεση ότι ένα πτυχίο οδηγεί αυτόματα σε επαγγελματική ασφάλεια δείχνει να χάνει τη δυναμική της.

Την ίδια ώρα, κορυφαίοι CEOs —μεταξύ αυτών οι επικεφαλής της Anthropic και της Ford— προειδοποιούν ότι η τεχνητή νοημοσύνη και η αυτοματοποίηση απειλούν άμεσα πολλές θέσεις αρχικού επιπέδου, αναδιαμορφώνοντας ριζικά την αγορά εργασίας.

Παρά το αβέβαιο περιβάλλον, το μήνυμα από την κορυφή της επιχειρηματικής πυραμίδας δεν είναι αποκλειστικά απαισιόδοξο.

Αντιθέτως, οι περισσότεροι ηγέτες συμφωνούν σε ένα βασικό συμπέρασμα: η προσαρμοστικότητα και η ανάληψη προσωπικής ευθύνης θα κρίνουν ποιοι θα ξεχωρίσουν.

Το συμπέρασμα  πάντως είναι σαφές: σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει ταχύτατα, οι νέοι που θα επιλέξουν να μάθουν, να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα θα έχουν το προβάδισμα.

Julie Sweet (Accenture): Η περιέργεια ως ηγετικό πλεονέκτημα

Η Julie Sweet δεν ακολούθησε τη διαδρομή των προκατόχων της στην Accenture. Δεν προερχόταν από παραδοσιακό επιχειρηματικό υπόβαθρο ούτε πέρασε ολόκληρη την καριέρα της στην εταιρεία. Όπως η ίδια εξηγεί, το να αγκαλιάζει την αβεβαιότητα και να λέει «ναι» σε νέες ευκαιρίες ήταν καθοριστικό για την άνοδό της στην κορυφή.

Ακόμη και σήμερα, επιμένει ότι η ηγεσία δεν προϋποθέτει όλες τις απαντήσεις. Αντιθέτως, η περιέργεια και η προθυμία να ζητά κανείς βοήθεια παραμένουν βασικά εργαλεία επιρροής και εμπιστοσύνης. «Η διαφάνεια χτίζει αξιοπιστία», σημειώνει, τονίζοντας ότι όσο περισσότερη αξία προσφέρει κανείς, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες για το επόμενο επαγγελματικό άλμα.

Andy Jassy (Amazon): Δεν χρειάζεται να έχεις αποφασίσει από νωρίς

Ο CEO της Amazon, Andy Jassy, επιχειρεί να αποδομήσει μία από τις μεγαλύτερες πιέσεις που νιώθει η νέα γενιά: την ανάγκη να έχει «χαρτογραφημένη» ολόκληρη την καριέρα της από πολύ νωρίς.

Όπως εξηγεί, η δική του επαγγελματική πορεία πέρασε από πολλές δοκιμές — από αθλητική δημοσιογραφία μέχρι επενδυτική τραπεζική — πριν καταλήξει στην κορυφή της Amazon. «Το να μάθεις τι δεν θέλεις να κάνεις είναι εξίσου σημαντικό με το να μάθεις τι θέλεις», τονίζει, υπογραμμίζοντας την αξία του πειραματισμού στα πρώτα επαγγελματικά χρόνια.

Lisa Su (AMD): Εκεί που υπάρχει δυσκολία, υπάρχει ανάπτυξη

Για τη Lisa Su, η αβεβαιότητα δεν είναι απειλή αλλά ευκαιρία. Μιλώντας σε νέους αποφοίτους, επανέλαβε τη συμβουλή που καθόρισε τη δική της πορεία: να μην αποφεύγουν τα δύσκολα, αλλά να τα αντιμετωπίζουν κατά μέτωπο.

Η επιλογή των πιο απαιτητικών προκλήσεων, υποστηρίζει, επιταχύνει τόσο τη μάθηση όσο και τον επαγγελματικό αντίκτυπο, αυξάνοντας τις πιθανότητες ουσιαστικής εξέλιξης.

Jane Fraser (Citi): Ανθεκτικότητα και κρίση στην εποχή της AI

Η CEO της Citi, Jane Fraser, εμφανίζεται ρεαλιστική απέναντι στο μέλλον της εργασίας. Πολλές από τις σημερινές θέσεις, αναγνωρίζει, ενδέχεται να μην υπάρχουν σε λίγα χρόνια. Γι’ αυτό, η ικανότητα επανεφεύρεσης και η καλλιέργεια ανθεκτικών δεξιοτήτων θεωρούνται πλέον κρίσιμες.

Σε έναν κόσμο που κυριαρχεί η τεχνητή νοημοσύνη, η ανθρώπινη κρίση και η διαίσθηση αποκτούν μεγαλύτερη αξία από την απλή γνώση των «σωστών απαντήσεων».

Chris Kempczinski (McDonald’s): Η καριέρα είναι προσωπική υπόθεση

Ο CEO της McDonald’s, Chris Kempczinski, το θέτει ωμά: «Κανείς δεν νοιάζεται για την καριέρα σου περισσότερο από εσένα τον ίδιο». Σε μια αγορά όπου εκατομμύρια νέοι βρίσκονται εκτός εργασίας και εκπαίδευσης, η ανάληψη προσωπικής ευθύνης παραμένει καθοριστική.

Η διάθεση να πεις «ναι» σε νέες ευκαιρίες, ακόμη και σε περιόδους αστάθειας, μπορεί να αποδειχθεί το κλειδί για το επόμενο επαγγελματικό βήμα.

Jensen Huang (Nvidia): Η επιστροφή των τεχνικών επαγγελμάτων

Ο επικεφαλής της Nvidia, Jensen Huang, εκπλήσσει με τη συμβουλή του προς τη Gen Z: τα τεχνικά επαγγέλματα έχουν μέλλον. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί και τεχνίτες, λέει, θα βρεθούν στην πρώτη γραμμή της νέας βιομηχανικής ανάπτυξης, καθώς η τεχνολογία απαιτεί φυσικές υποδομές και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Doug McMillon (Walmart): Σήκωσε το χέρι και ξεχώρισε

Ο απερχόμενος CEO της Walmart, Doug McMillon, συνοψίζει τη δική του εμπειρία σε μία απλή κίνηση: να δηλώνεις παρών. Ξεκινώντας από την αποθήκη, ανέβηκε στην κορυφή αναλαμβάνοντας ευθύνες που άλλοι απέφευγαν.

Το να εκτίθεσαι, να δοκιμάζεσαι και να δείχνεις έτοιμος για το επόμενο βήμα, καταλήγει, σε καθιστά μια «χαμηλού ρίσκου» επιλογή για προαγωγή — ένα μάθημα ιδιαίτερα επίκαιρο για τη σημερινή γενιά εργαζομένων.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Επενδύσεις: Σε… θολά νερά με πολλά ερωτήματα – Κλειδί το φθηνό χρήμα

Επενδύσεις: Σε… θολά νερά με πολλά ερωτήματα – Κλειδί το φθηνό χρήμα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το φυσικό brain-boost που ευνοεί και τους άλλους

Το φυσικό brain-boost που ευνοεί και τους άλλους

World
UBS: Μια δομική αλλαγή φέρνουν οι «έξυπνοι μετρητές» ρεύματος στον πληθωρισμό

UBS: Μια δομική αλλαγή φέρνουν οι «έξυπνοι μετρητές» ρεύματος στον πληθωρισμό

inWellness
inTown
inTickets 25.12.25

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός - Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ

Ο Γιώργος Αγγελίδης, μετά την επιτυχία της παράστασης «Αυτόματη Εστίαση», επιστρέφει με το «Toxic» - ένα ψυχολογικό θρίλερ που επιδιώκει να υπενθυμίσει πόσο αδιόρατα μπορεί να μεταμορφωθεί το οικείο σε απειλή.

Σύνταξη
Stream newspaper
ΚΕΠΕ: Μείωση 3,3% στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών το α’ τρίμηνο του 2025
Οικονομικές Ειδήσεις 27.12.25

Πόσο μειώθηκε το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών - Τρίτη στη φτώχεια η Ελλάδα

Η ανισότητα παραμένει πάνω από τον μέσο όρο της Ε.Ε. και τα επίπεδα του (δια)μέσου εισοδήματος σε μονάδες αγοραστικής δύναμης βρίσκονται μεταξύ των χαμηλότερων στην ΕΕ

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Χριστουγεννιάτικος εργασιακός εφιάλτης: Η κόπωση των εορτών αυξάνει τα εργατικά ατυχήματα κατά 42%
Διεθνής έρευνα 27.12.25

Χριστουγεννιάτικος εργασιακός εφιάλτης: Η κόπωση των εορτών αυξάνει τα εργατικά ατυχήματα κατά 42%

Η περίοδος των γιορτών είναι η πιο επικίνδυνη για εργατικά ατυχήματα, σε κλάδους με αυξημένο φόρτο εργασίας - όπως το λιανεμπόριο και η εφοδιαστική αλυσίδα, διαπιστώνει νέα έρευνα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Δολάριο: Το μετέωρο βήμα οδεύοντας στο 2026 – Ένα «προειδοποιητικό φως» αναβοσβήνει
Οι εκτιμήσεις 26.12.25

Το μετέωρο βήμα του αμερικανικού δολαρίου - Το «προειδοποιητικό φως» που αναβοσβήνει

Η άνοδος των τιμών των πολύτιμων μετάλλων το 2025 «σηματοδοτεί την αρχή μιας βαθιάς, διαρθρωτικής αλλαγής στο διεθνές νομισματικό σύστημα (...)» κάτι που πιθανόν να μην αφήσει ανεπηρέαστο το δολάριο.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Πλαστικό χρήμα»: Άλμα στη χρήση καρτών τη δεκαετία 2015-2024
2015-2024 26.12.25

Η «επέλαση» του πλαστικού χρήματος - Η δεκαετία των μεγάλων αλλαγών

Η μετάβαση από τα μετρητά στο «πλαστικό χρήμα» (κάρτες, ψηφιακά πορτοφόλια) δεν είναι πλέον μια απλή τάση, αλλά μια πλήρης δομική αλλαγή στην καθημερινή οικονομία. Η ελληνική πραγματικότητα και η «εκτόξευση» τη δεκαετία 2015-2024.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κίνα: Κυρώσεις σε αμερικάνικες εταιρείες άμυνας λόγω πωλήσεων όπλων στην Ταϊβάν
Νέα ένταση 26.12.25

Η Κίνα επέβαλε κυρώσεις σε αμερικάνικες εταιρείες άμυνας λόγω πωλήσεων όπλων στην Ταϊβάν

Η κίνηση αυτή από την Κίνα ακολουθεί την ανακοίνωση της Ουάσινγκτον την περασμένη εβδομάδα για πώληση όπλων αξίας 11,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ταϊβάν

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Τιμολόγια ρεύματος: Με αύξηση 5% κλείνει ο Δεκέμβριος – Πόσο θα είναι τον Ιανουάριο
Οικονομικές Ειδήσεις 26.12.25

Πόσο θα είναι τα τιμολόγια ρεύματος τον Ιανουάριο - Με αύξηση 5% κλείνει ο Δεκέμβριος

Οι πάροχοι θα διαμορφώσουν τα τιμολόγια ρεύματος για τον Ιανουάριο με βάση τη σύγκριση των χρηματιστηριακών τιμών ανάμεσα στον Δεκέμβριο και τον Νοέμβριο

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Σε θέσεις μάχης οι αγρότες: Συσκέψεις στα μπλόκα, αποφάσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο – Αγωνία στο Μαξίμου
Agro-in 26.12.25

Σε θέσεις μάχης οι αγρότες: Συσκέψεις στα μπλόκα, αποφάσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο – Αγωνία στο Μαξίμου

«Θα είμαστε εδώ και μετά τις γιορτές!» διαμηνύουν στην κυβέρνηση οι αγρότες ζητώντας ουσιαστικές και άμεσες λύσεις στα αιτήματα επιβίωσής τους. Με τοπικές συσκέψεις προετοιμάζονται για αποφάσεις σχετικά με την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, που θα ληφθούν στη νέα πανελλαδική συνάντησή τους την Κυριακή

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Κρασί επιδορπίου: Η επιστροφή του στο τραπέζι – Η νέα μόδα
Οικονομικές Ειδήσεις 26.12.25

Το κρασί επιδορπίου γίνεται ξανά τάση

Παρ’ όλα αυτά, τα γλυκά κρασιά προσφέρουν κάτι μοναδικό – τη δυνατότητα να δοκιμάσει κανείς ένα εξαιρετικά παλαιωμένο κρασί σε προσιτή τιμή.

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
Taste Atlas: Στην κορυφή του κόσμου η Γραβιέρα Νάξου ΠΟΠ
Agro-in 26.12.25

Στην κορυφή του κόσμου η Γραβιέρα Νάξου ΠΟΠ

Η κατάταξη του Taste Atlas βασίζεται σε διεθνείς αξιολογήσεις, ιστορικά στοιχεία και γευστικά χαρακτηριστικά των προϊόντων, αναδεικνύοντας την Γραβιέρα Νάξου ΠΟΠ ως σημείο αναφοράς σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Zelenskiy to Meet Trump in Florida for Ukraine Peace Talks
English edition 27.12.25

Zelenskiy to Meet Trump in Florida for Ukraine Peace Talks

The Ukrainian leader says key drafts on a peace framework and security guarantees are nearly complete, as territorial disputes and pressure on Russia top the agenda ahead of a potential breakthrough before the New Year

Σύνταξη
Προετοιμάζουν κλιμάκωση οι αγρότες: Συμβολικοί αποκλεισμοί μέχρι την Τρίτη – Στα Μάλγαρα κλείνει το ρεύμα προς Αθήνα
Agro-in 27.12.25

Προετοιμάζουν κλιμάκωση οι αγρότες: Συμβολικοί αποκλεισμοί μέχρι την Τρίτη – Στα Μάλγαρα κλείνει το ρεύμα προς Αθήνα

«Συνεχίζουμε τον αγώνα. Περιμένουμε την κυβέρνηση να αφήσει όλα αυτά τα τεχνάσματα», δηλώνουν οι αγρότες που προετοιμάζουν την κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους - Συνεχίζονται οι τοπικές συνελεύσεις, καθοριστική η σύσκεψη του μπλόκου της Νίκαιας σήμερα το μεσημέρι

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Φωκίδα: Αγκαλιασμένοι μέσα στο χιόνι εντοπίστηκαν οι ορειβάτες που έχασαν τη ζωή τους στα Βαρδούσια
Από χιονοστιβάδα 27.12.25

Αγκαλιασμένοι μέσα στο χιόνι εντοπίστηκαν οι ορειβάτες που έχασαν τη ζωή τους στα Βαρδούσια

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες από τον εντοπισμό των τεσσάρων ορειβατών που χτυπήθηκαν από χιονοστιβάδα στα Βαρδούσια - Η ανάσυρση των σορών θα ολοκληρωθεί όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες

Σύνταξη
Τζόλης – Καρέτσας έβαλαν στοίχημα on camera: «Αν χάσω θα σε κεράσω ελληνικό δείπνο» (vid)
Ποδόσφαιρο 27.12.25

Τζόλης – Καρέτσας έβαλαν στοίχημα on camera: «Αν χάσω θα σε κεράσω ελληνικό δείπνο» (vid)

Ο Χρήστος Τζόλης νίκησε τον Κωνσταντίνο Καρέτσα στο τελευταίο τους ματς, με τους δύο Έλληνες διεθνείς μάλιστα να βάζουν στοίχημα για το ποιος θα έχει τις περισσότερες ασίστ στο τέλος της σεζόν.

Σύνταξη
ΚΕΠΕ: Μείωση 3,3% στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών το α’ τρίμηνο του 2025
Οικονομικές Ειδήσεις 27.12.25

Πόσο μειώθηκε το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών - Τρίτη στη φτώχεια η Ελλάδα

Η ανισότητα παραμένει πάνω από τον μέσο όρο της Ε.Ε. και τα επίπεδα του (δια)μέσου εισοδήματος σε μονάδες αγοραστικής δύναμης βρίσκονται μεταξύ των χαμηλότερων στην ΕΕ

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Κλιματική κρίση: «Hot spot» η Μεσόγειος – Γιατί θερμαίνεται ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο
Επιπτώσεις 27.12.25

«Hot spot» της κλιματικής κρίσης η Μεσόγειος - Γιατί θερμαίνεται ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας εξηγεί τον λόγο που τα ακραία καιρικά φαινόμενα εμφανίζονται πλέον τόσο συχνά και «εκτός εποχής» - Πώς επηρεάζει η κλιματική κρίση την καθημερινότητα

Σύνταξη
Σάκος του μποξ οι Μπακς χωρίς τον Γιάννη, έχασαν και από τους Γκρίζλις (vids)
Μπάσκετ 27.12.25

Σάκος του μποξ οι Μπακς χωρίς τον Γιάννη, έχασαν και από τους Γκρίζλις (vids)

Ο αγωνιστικός κατήφορος των Μιλγουόκι Μπακς χωρίς τον τραυματία Γιάννη Αντετοκούνμπο συνεχίζεται, με τα Ελάφια αυτή τη φορά να χάνουν εύκολα και από τους Μέμφις Γκρίζλις. - Τα υπόλοιπα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA.

Σύνταξη
Η Πολωνία έκλεισε προσωρινά δύο αεροδρόμια λόγω των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία
Κόσμος 27.12.25

Η Πολωνία έκλεισε προσωρινά δύο αεροδρόμια λόγω των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία

Ταυτόχρονα η Πολωνία απογείωσε μαχητικά αεροσκάφη ενώ αντιαεροπορικά συστήματα και αναγνωριστικά συστήματα ραντάρ από το έδαφος τέθηκαν σε κατάσταση ετοιμότητας.

Σύνταξη
Οι αποκαλύψεις του διαιτητή Εστράδα μετά από μια κόκκινη κάρτα στον Κριστιάνο Ρονάλντο
Ποδόσφαιρο 27.12.25

Οι αποκαλύψεις του διαιτητή Εστράδα μετά από μια κόκκινη κάρτα στον Κριστιάνο Ρονάλντο

Ο πρώην διαιτητής Χαβιέ Εστράδα έβγαλε στη φόρα το παρασκήνιο και τον… χαμό που ακολούθησε μετά από μια αποβολή που έκανε σε βάρος του Κριστιάνο Ρονάλντο, όταν αυτός έπαιζε στη Ρεάλ Μαδρίτης

Βάιος Μπαλάφας
Καιρός: Συννεφιασμένο σκηνικό το Σάββατο με πτώση της θερμοκρασίας – Πού θα βρέξει
Καιρός 27.12.25

Συννεφιασμένο σκηνικό το Σάββατο με πτώση της θερμοκρασίας - Πού θα βρέξει

Παγετός κατά τόπους νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά - Από 6 έως 16 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός την εβδομάδα που έρχεται σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Όταν το πινγκ πονγκ ήταν νύχτα, χρήμα και τζόγος – Η αληθινή ιστορία πίσω από τον μύθο του «Marty Supreme»
Σόου και λεφτά 27.12.25

Όταν το πινγκ πονγκ ήταν νύχτα, χρήμα και τζόγος – Η αληθινή ιστορία πίσω από τον μύθο του «Marty Supreme»

Πριν γίνει οικογενειακό παιχνίδι, το πινγκ πονγκ στη Νέα Υόρκη ήταν νύχτα, χρήμα και τζόγος. Το Marty Supreme φωτίζει τον αληθινό μύθο του Μάρτι Ράισμαν, του σόουμαν που έζησε το παιχνίδι σαν τρόπο ζωής.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πώς διαμόρφωσε ο Τραμπ το 2025 – Ο ανταποκριτής που μπήκε στον Λευκό Οίκο απαντά
Ένας έτος Τραμπ 27.12.25

Πώς διαμόρφωσε ο Τραμπ το 2025 – Ο ανταποκριτής που μπήκε στον Λευκό Οίκο απαντά

Τι είναι αυτό που αιφνιδίασε έναν από τους πλέον έμπειρους ανταποκριτές στον Λευκό Οίκο, όσον αφορά την πρώτη χρονιά της δεύτερης θητείας Ντόναλντ Τραμπ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο