Εξι CEOs προειδοποιούν τη Gen Z: Η καριέρα όπως τη ξέραμε τελειώνει

Το 2025 εξελίσσεται σε μια από τις πιο απαιτητικές χρονιές για τους νέους αποφοίτους της Gen Z.

Οι προσλήψεις σε θέσεις εισαγωγικού επιπέδου επιβραδύνονται, ο ανταγωνισμός εντείνεται και η παραδοσιακή υπόσχεση ότι ένα πτυχίο οδηγεί αυτόματα σε επαγγελματική ασφάλεια δείχνει να χάνει τη δυναμική της.

Την ίδια ώρα, κορυφαίοι CEOs —μεταξύ αυτών οι επικεφαλής της Anthropic και της Ford— προειδοποιούν ότι η τεχνητή νοημοσύνη και η αυτοματοποίηση απειλούν άμεσα πολλές θέσεις αρχικού επιπέδου, αναδιαμορφώνοντας ριζικά την αγορά εργασίας.

Παρά το αβέβαιο περιβάλλον, το μήνυμα από την κορυφή της επιχειρηματικής πυραμίδας δεν είναι αποκλειστικά απαισιόδοξο.

Αντιθέτως, οι περισσότεροι ηγέτες συμφωνούν σε ένα βασικό συμπέρασμα: η προσαρμοστικότητα και η ανάληψη προσωπικής ευθύνης θα κρίνουν ποιοι θα ξεχωρίσουν.

Το συμπέρασμα πάντως είναι σαφές: σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει ταχύτατα, οι νέοι που θα επιλέξουν να μάθουν, να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα θα έχουν το προβάδισμα.

Julie Sweet (Accenture): Η περιέργεια ως ηγετικό πλεονέκτημα

Η Julie Sweet δεν ακολούθησε τη διαδρομή των προκατόχων της στην Accenture. Δεν προερχόταν από παραδοσιακό επιχειρηματικό υπόβαθρο ούτε πέρασε ολόκληρη την καριέρα της στην εταιρεία. Όπως η ίδια εξηγεί, το να αγκαλιάζει την αβεβαιότητα και να λέει «ναι» σε νέες ευκαιρίες ήταν καθοριστικό για την άνοδό της στην κορυφή.

Ακόμη και σήμερα, επιμένει ότι η ηγεσία δεν προϋποθέτει όλες τις απαντήσεις. Αντιθέτως, η περιέργεια και η προθυμία να ζητά κανείς βοήθεια παραμένουν βασικά εργαλεία επιρροής και εμπιστοσύνης. «Η διαφάνεια χτίζει αξιοπιστία», σημειώνει, τονίζοντας ότι όσο περισσότερη αξία προσφέρει κανείς, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες για το επόμενο επαγγελματικό άλμα.

Andy Jassy (Amazon): Δεν χρειάζεται να έχεις αποφασίσει από νωρίς

Ο CEO της Amazon, Andy Jassy, επιχειρεί να αποδομήσει μία από τις μεγαλύτερες πιέσεις που νιώθει η νέα γενιά: την ανάγκη να έχει «χαρτογραφημένη» ολόκληρη την καριέρα της από πολύ νωρίς.

Όπως εξηγεί, η δική του επαγγελματική πορεία πέρασε από πολλές δοκιμές — από αθλητική δημοσιογραφία μέχρι επενδυτική τραπεζική — πριν καταλήξει στην κορυφή της Amazon. «Το να μάθεις τι δεν θέλεις να κάνεις είναι εξίσου σημαντικό με το να μάθεις τι θέλεις», τονίζει, υπογραμμίζοντας την αξία του πειραματισμού στα πρώτα επαγγελματικά χρόνια.

Lisa Su (AMD): Εκεί που υπάρχει δυσκολία, υπάρχει ανάπτυξη

Για τη Lisa Su, η αβεβαιότητα δεν είναι απειλή αλλά ευκαιρία. Μιλώντας σε νέους αποφοίτους, επανέλαβε τη συμβουλή που καθόρισε τη δική της πορεία: να μην αποφεύγουν τα δύσκολα, αλλά να τα αντιμετωπίζουν κατά μέτωπο.

Η επιλογή των πιο απαιτητικών προκλήσεων, υποστηρίζει, επιταχύνει τόσο τη μάθηση όσο και τον επαγγελματικό αντίκτυπο, αυξάνοντας τις πιθανότητες ουσιαστικής εξέλιξης.

Jane Fraser (Citi): Ανθεκτικότητα και κρίση στην εποχή της AI

Η CEO της Citi, Jane Fraser, εμφανίζεται ρεαλιστική απέναντι στο μέλλον της εργασίας. Πολλές από τις σημερινές θέσεις, αναγνωρίζει, ενδέχεται να μην υπάρχουν σε λίγα χρόνια. Γι’ αυτό, η ικανότητα επανεφεύρεσης και η καλλιέργεια ανθεκτικών δεξιοτήτων θεωρούνται πλέον κρίσιμες.

Σε έναν κόσμο που κυριαρχεί η τεχνητή νοημοσύνη, η ανθρώπινη κρίση και η διαίσθηση αποκτούν μεγαλύτερη αξία από την απλή γνώση των «σωστών απαντήσεων».

Chris Kempczinski (McDonald’s): Η καριέρα είναι προσωπική υπόθεση

Ο CEO της McDonald’s, Chris Kempczinski, το θέτει ωμά: «Κανείς δεν νοιάζεται για την καριέρα σου περισσότερο από εσένα τον ίδιο». Σε μια αγορά όπου εκατομμύρια νέοι βρίσκονται εκτός εργασίας και εκπαίδευσης, η ανάληψη προσωπικής ευθύνης παραμένει καθοριστική.

Η διάθεση να πεις «ναι» σε νέες ευκαιρίες, ακόμη και σε περιόδους αστάθειας, μπορεί να αποδειχθεί το κλειδί για το επόμενο επαγγελματικό βήμα.

Jensen Huang (Nvidia): Η επιστροφή των τεχνικών επαγγελμάτων

Ο επικεφαλής της Nvidia, Jensen Huang, εκπλήσσει με τη συμβουλή του προς τη Gen Z: τα τεχνικά επαγγέλματα έχουν μέλλον. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί και τεχνίτες, λέει, θα βρεθούν στην πρώτη γραμμή της νέας βιομηχανικής ανάπτυξης, καθώς η τεχνολογία απαιτεί φυσικές υποδομές και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Doug McMillon (Walmart): Σήκωσε το χέρι και ξεχώρισε

Ο απερχόμενος CEO της Walmart, Doug McMillon, συνοψίζει τη δική του εμπειρία σε μία απλή κίνηση: να δηλώνεις παρών. Ξεκινώντας από την αποθήκη, ανέβηκε στην κορυφή αναλαμβάνοντας ευθύνες που άλλοι απέφευγαν.

Το να εκτίθεσαι, να δοκιμάζεσαι και να δείχνεις έτοιμος για το επόμενο βήμα, καταλήγει, σε καθιστά μια «χαμηλού ρίσκου» επιλογή για προαγωγή — ένα μάθημα ιδιαίτερα επίκαιρο για τη σημερινή γενιά εργαζομένων.