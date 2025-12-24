newspaper
Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025
Αναζητώντας δουλειά το 2025: Ατελείωτες αιτήσεις και χαμένες ελπίδες στην αγορά εργασίας
Κόσμος 24 Δεκεμβρίου 2025 | 06:00

Αναζητώντας δουλειά το 2025: Ατελείωτες αιτήσεις και χαμένες ελπίδες στην αγορά εργασίας

Η αναζήτηση εργασίας γίνεται σε μια στιγμή που οι εργοδότες προσλαμβάνουν με ρυθμούς από τους χαμηλότερους από το 2013.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Το 2025, η αναζήτηση εργασίας μοιάζει με έναν ατελείωτο παγετό ή μια συνεχή απογοήτευση. Το Business Insider μίλησε με δεκάδες ανέργους από διαφορετικές γενιές, πολλοί από τους οποίους παραμένουν χωρίς δουλειά για πάνω από έναν χρόνο.

Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν ένα ευρύ φάσμα απογοητεύσεων: αργούς ρυθμούς πρόσληψης, τις λεγόμενες «θέσεις-φαντάσματα», ηλικιακή διάκριση, ακραίο ανταγωνισμό για κάθε θέση και την αίσθηση ότι φίλτρα τεχνητής νοημοσύνης εξετάζουν τα βιογραφικά τους πριν καν τα δει άνθρωπος.

Η αναζήτηση εργασίας γίνεται σε μια στιγμή που οι εργοδότες προσλαμβάνουν με ρυθμούς από τους χαμηλότερους από το 2013. Όποιον και αν κατηγορούν οι αναζητούντες — AI, πιέσεις για εταιρική αποδοτικότητα ή αβεβαιότητα της οικονομίας — η ουσία παραμένει ίδια: πληθώρα αιτήσεων, αλλά ελάχιστες προσφορές εργασίας. Παρά την απογοήτευση, κάποιοι βρίσκουν τρόπους να αντεπεξέλθουν και να συνδεθούν με μια κοινότητα ομοϊδεατών.

«Πιστεύω ότι το σύστημα πρόσληψης είναι σπασμένο», λέει ο Matthew English, που αναζητά πλήρη απασχόληση από τον Οκτώβριο του 2024, μετά από δεκαετίες στον χώρο της λογιστικής. Παρά τις εκατοντάδες αιτήσεις του — από λογιστικές θέσεις έως και για τον μασκότ της Chick-fil-A — δεν έχει καταφέρει να εξασφαλίσει πλήρη απασχόληση. «Έχω σχεδόν εξαντλήσει τις αποταμιεύσεις μου», λέει, προσθέτοντας ότι τα Χριστούγεννα του 2024 δεν μπόρεσε να αγοράσει δώρα για την οικογένειά του. «Χρήματα που περίμενα να χρησιμοποιήσω για τη σύνταξή μου τώρα τα ξοδεύω για να επιβιώσω».

Η έρευνα του New York Fed ζητά τακτικά από τους πολίτες να εκτιμήσουν την πιθανότητα ότι, αν έχαναν τη δουλειά τους σήμερα, θα μπορούσαν να βρουν νέα μέσα στους επόμενους τρεις μήνες. Τον Αύγουστο του 2025, ο μέσος όρος αυτής της πιθανότητας έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδο από την έναρξη της μέτρησης το 2013 και έχει ανακάμψει ελάχιστα από τότε.

Ο Kory Kantenga, επικεφαλής οικονομολόγος για τις Αμερικές στη LinkedIn, είπε ότι η αγορά εργασίας του 2025 είχε «χαμηλή δυναμική». «Το σωρευτικό αποτέλεσμα τριών χρόνων επιβράδυνσης — είναι απολύτως κατανοητό γιατί οι άνθρωποι νιώθουν ότι αυτή μπορεί να είναι η χειρότερη αγορά εργασίας που έχουν δει ποτέ», τόνισε.

Οι απογοητεύσεις στην αναζήτηση εργασίας το 2025

Η Hilary Nordland άρχισε να ψάχνει δουλειά αφού απολύθηκε από τη θέση της στο μάρκετινγκ τον Ιούλιο του 2024. Για να καλύψει τα έξοδα, άρχισε να δίνει πλάσμα και χρησιμοποίησε τις αποταμιεύσεις της για τη σύνταξη.

Η Nordland, στα 50 της και κάτοικος Μινεσότα, λέει ότι ένα από τα πιο απογοητευτικά σημεία της αναζήτησης ήταν οι ακυρωμένες συνεντεύξεις — συχνά την τελευταία στιγμή, επειδή η θέση μπήκε σε αναμονή ή καλύφθηκε εσωτερικά. Μία φορά, είπε, ένας υπεύθυνος HR της είπε ότι ήταν ιδανική για τη θέση — αλλά απολύθηκε πριν προλάβει να προγραμματίσει τη συνέντευξη. «Αυτή η αγορά εργασίας είναι τρομακτική», λέει. «Είναι μια μαύρη τρύπα που σε κάνει να αμφιβάλλεις για τα πάντα — και δεν βλέπω ξεκάθαρο δρόμο».

Η εγκατάλειψη επαγγελματικών στόχων

Η δύσκολη αγορά εργασίας ανάγκασε κάποιους να αντιμετωπίσουν το ενδεχόμενο ότι οι στόχοι και οι φιλοδοξίες τους μπορεί να είναι απρόσιτοι.

Ο Kenneth Ferraro, σε ηλικία 40 ετών, εγκατέλειψε τη δουλειά του ως οδηγός φορτηγού για να σπουδάσει Πολιτικές Επιστήμες στο NYU, ελπίζοντας σε καριέρα στη δημόσια υπηρεσία. Μετά από δυσκολίες να βρει δουλειά, επέστρεψε στην οδήγηση φορτηγού πέρυσι, συσσωρεύοντας πάνω από 100.000 δολάρια φοιτητικά χρέη.

Παρά το πτυχίο, ο Ferraro πιστεύει ότι η ηλικία του τον εμπόδισε στην αγορά εργασίας. Θυμάται μια συνέντευξη για θέση entry-level στο δημόσιο: τα πρώτα στάδια ήταν ενθαρρυντικά, αλλά μετά τη συνέντευξη διά ζώσης η συμπεριφορά του υπευθύνου άλλαξε. «Μόλις με είδε ο υπεύθυνος πρόσληψης, άλλαξε όλη του η στάση», είπε. «Πέρασε τις ερωτήσεις γρήγορα και δεν ασχολήθηκε πραγματικά μαζί μου».

Αντιμετωπίζοντας το άγχος έυρεσης εργασίας

Ορισμένοι βασίστηκαν σε άλλους — φίλους, οικογένεια, επαγγελματικές γνωριμίες και άλλους αναζητούντες δουλειά — για στήριξη και αλληλεγγύη.

Ο Ian Carter, μετά την απόλυσή του από τη Microsoft τον Μάιο, δυσκολεύτηκε να βρει νέα δουλειά. Μετακόμισε σε μήνα-προς-μήνα μίσθωση στο Redmond της Washington, αλλά τελικά πήγε στη Φλόριντα για να ζήσει με την οικογένειά του και να συνεχίσει την αναζήτηση.

Ο Carter συνδέθηκε με άλλους που έχασαν τις δουλειές τους και συμμετέχει στην ιδιωτική ομάδα Facebook «MSFT Survivors», που περιλαμβάνει άτομα που απολύθηκαν στην ιστορία της Microsoft. «Οι απολύσεις επηρεάζουν ψυχολογικά τους ανθρώπους», λέει ο Carter, στα 30 του. «Έχω επικοινωνήσει με ανθρώπους ώστε να μπορούμε να γίνουμε δίκτυο υποστήριξης ο ένας για τον άλλον».

Τράπεζες
Τράπεζες: Χρονιά μετασχηματισμού σε βάθος το 2026

Τράπεζες: Χρονιά μετασχηματισμού σε βάθος το 2026

Economy
Πληθωρισμός: Όταν οι εταιρείες τον εκμεταλλεύονται για να αυξήσουν τα κέρδη τους

Πληθωρισμός: Όταν οι εταιρείες τον εκμεταλλεύονται για να αυξήσουν τα κέρδη τους

inWellness
Έρευνα 23.12.25

Vegan ή όχι, το junk food δεν κάνει καλό

Σύμφωνα με νέα μελέτη, η vegan διατροφή που περιλαμβάνει υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα θέτει τους ανθρώπους σε αυξημένο κίνδυνο καρδιοπάθειας.

Σύνταξη
inTown
«Χαστούκι» από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ σε Τραμπ – «Μπλόκο» στην ανάπτυξη εθνοφρουράς στο Σικάγο
Κόσμος 24.12.25

«Χαστούκι» από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ σε Τραμπ – «Μπλόκο» στην ανάπτυξη εθνοφρουράς στο Σικάγο

Ο κορυφαίος θεσμός του δικαστικού συστήματος των ΗΠΑ έκρινε ότι η κυβέρνηση δεν παρουσίασε επαρκή νομική βάση που θα δικαιολογούσε τέτοια ανάπτυξη της εθνοφρουράς στο Σικάγο

Σύνταξη
Ρωσία: Νέο «συμβάν» κοντά στο σημείο όπου σκοτώθηκε στρατηγός στη Μόσχα – Τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί
Αναφορές για έκρηξη 24.12.25

Νέο «συμβάν» κοντά στο σημείο όπου σκοτώθηκε στρατηγός στη Μόσχα - Τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί

Την περιοχή όπου σημειώθηκε το «συμβάν» στη Μόσχα απέκλεισε μεγάλη δύναμη της αστυνομίας - Στο μικροσκόπιο βίντεο από κυκλώματα παρακολούθησης

Σύνταξη
Χριστούγεννα στην Ευρώπη – Παραδόσεις και έθιμα από την Ιρλανδία έως την Ιταλία, την Ισπανία και την Ελβετία
Δώρα της Befana 24.12.25

Χριστούγεννα στην Ευρώπη – Παραδόσεις και έθιμα από την Ιρλανδία έως την Ιταλία, την Ισπανία και την Ελβετία

Οι Ευρωπαίοι είναι τόσο όμοιοι όσο και διαφορετικοί. Και γιορτάζουν τα Χριστούγεννα με τρόπους που φέρνουν τους ανθρώπους κοντά ή τους κάνουν λίγο πιο γενναίους. Και ο κρύος καιρός, το επιτρέπει.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μια αισιόδοξη χαραμάδα στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν μέσα στο 2026;
Και όμως γίνεται 24.12.25

Μια αισιόδοξη χαραμάδα στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν μέσα στο 2026;

Μπορεί να φαίνεται ακατόρθωτο, αλλά η Δύση θα εξυπηρετήσει καλύτερα τα συμφέροντά της αν σεβαστεί την ανεξαρτησία, την αξιοπρέπεια και τα νόμιμα δικαιώματα του Ιράν, στρέφοντας την προσοχή στην κύρια αιτία αστάθειας στην περιοχή: τη συμπεριφορά του Ισραήλ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Μήνυμα Πούτιν στον Ερντογάν: Στέλνει ρωσικό drone πάνω από την Αγκυρα και απειλεί με στρατιωτικά μέσα
Στρατιωτική απειλή 24.12.25

Σκληρό μήνυμα Πούτιν στον Ερντογάν με πτήση ρωσικού drone πάνω από την Αγκυρα

«Περίεργο και επικίνδυνο» περιστατικό, για τον Αχμέτ Νταβούτογλου, η κατάρριψη ενός ρωσικού drone κοντά στην Αγκυρα, σε μια περίοδο έντασης άνευ προηγουμένου ανάμεσα στη Μόσχα και την Αγκυρα.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Εκκλήσεις από το ΣΑ του ΟΗΕ για αποκλιμάκωση και σεβασμό του διεθνούς δικαίου
«Αμερικανική επιθετικότητα» 24.12.25

Βενεζουέλα - ΗΠΑ: Εκκληση από το ΣΑ του ΟΗΕ για σεβασμό του διεθνούς δικαίου

Απειλή για τη διεθνή ειρήνη αποτελεί η σαφής κλιμάκωση από πλευράς ΗΠΑ στη Νότια Καραϊβική, τόνισε ο βοηθός ΓΓ του ΟΗΕ στο ΣΑ, αναφερόμενος και στη θέση της Βενεζουέλας για το θέμα.

Σύνταξη
Γαλλία: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους Airbus A320 της Vueling λόγω «τεχνικού προβλήματος»
Vueling 24.12.25

Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους Airbus A320

Πτήση της Vueling εξετράπη λόγω «μικρού τεχνικού προβλήματος», και το αεροσκάφος, ένα Airbus A320, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο Κλερμόν-Φεράν της κεντρικής Γαλλίας.

Σύνταξη
Καλιφόρνια: «Ατμοσφαιρικό ποτάμι» θα πλήξει την πολιτεία – Εντολές εκκένωσης για περιοχές του Λος Άντζελες
Σφοδρή κακοκαιρία 24.12.25

«Ατμοσφαιρικό ποτάμι» αναμένεται να πλήξει την Καλιφόρνια - Εντολές εκκένωσης για περιοχές του Λος Άντζελες

Η κορύφωση των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που θα πλήξουν την Καλιφόρνια αναμένεται σήμερα, παραμονή των Χριστουγέννων, με αυξημένη πιθανότητα για πρόκληση πλημμυρών και κατολισθήσεων.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στο Ντέλαγουερ – Νεκροί αστυνομικός, αλλά και ο ύποπτος της επίθεσης
ΗΠΑ 24.12.25

ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στο Ντέλαγουερ – Νεκροί αστυνομικός, αλλά και ο ύποπτος της επίθεσης

Σύμφωνα με την αστυνομική διεύθυνση της πολιτείας Ντέλαγουερ οι πυροβολισμοί έπεσαν σε επεισόδιο με ένοπλο στο κτίριο όπου στεγάζεται η Διεύθυνση Τροχαίας στο Γουίλμινγκτον.

Σύνταξη
Υπόθεση Επστάιν: Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου ζητούσε από την Γκισλέιν Μάξγουελ «ακατάλληλους φίλους»
«Διασκεδαστικές» 23.12.25

Υπόθεση Επστάιν: Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου ζητούσε από την Γκισλέιν Μάξγουελ «ακατάλληλους φίλους»

Τα αρχεία Επστάιν αποκαλύπτουν ότι το FBI προσπάθησε να ανακρίνει τον Άντριου σχετικά με τις σχέσεις του με έναν άλλον εκατομμυριούχο σεξουαλικό εγκληματία, τον Πίτερ Νάιγκαρντ.

Σύνταξη
Τουρκία: Το αίτημα του πιλότου πριν το τέλος και τα βίντεο-ντοκουμέντα – Νεκρός ο αρχηγός του λιβυκού Στρατού
Το μοιραίο Falcon 23.12.25

Τουρκία: Το αίτημα του πιλότου πριν το τέλος και τα βίντεο-ντοκουμέντα – Νεκρός ο αρχηγός του λιβυκού Στρατού

Σοκ στην Τουρκία, με το ιδιωτικό τζετ τύπου Falcon 50 το οποίο είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Εσένμπογα της Αγκύρας με προορισμό την Τρίπολη της Λιβύης να καταπέφτει στην περιοχή Χαϊμάνα.

Σύνταξη
Τουρκία: Νεκρός ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης – Συνετρίβη το αεροπλάνο του
Έρευνα σε εξέλιξη 23.12.25 Upd: 22:32

Τουρκία: Νεκρός ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης – Συνετρίβη το αεροπλάνο του

Το ιδιωτικό αεροπλάνο χάθηκε από τα ραντάρ και έχουν ήδη ξεκινήσει επιχειρήσεις έρευνας. Συντρίμμια του ιδιωτικού αεροσκάφους εντοπίστηκαν. Νεκροί και οι πέντε επιβαίνοντες. Σε εξέλιξη η έρευνα.

Σύνταξη
Βραζιλία: Προσωρινή αποφυλάκιση για τον Μπολσονάρου – Μεταφέρεται σε νοσοκομείο για χειρουργική επέμβαση
Βραζιλία 23.12.25

Προσωρινή αποφυλάκιση για τον Μπολσονάρου - Μεταφέρεται σε νοσοκομείο για χειρουργική επέμβαση

Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρου, αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας μετά την επίθεση με μαχαίρι που δέχτηκε το 2018, εν μέσω της προεκλογικής εκστρατείας του

Σύνταξη
Αποκαλυπτική μελέτη: Πώς βλέπουν εργαζόμενοι και εργοδότες την τεχνητή νοημοσύνη
Οικονομία 24.12.25

Αποκαλυπτική μελέτη: Πώς βλέπουν εργαζόμενοι και εργοδότες την τεχνητή νοημοσύνη

Η μελέτη καταδεικνύει ότι οι πιο επιτυχημένοι επαγγελματίες είναι εκείνοι που χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να αυτοματοποιούν επαναλαμβανόμενες εργασίες, ελευθερώνοντας χρόνο για δραστηριότητες υψηλότερης αξίας, όπως η κριτική σκέψη, η στρατηγική ανάλυση και η δημιουργικότητα

Σύνταξη
Σε τι διαφέρουν οι κληρονομικές συμβάσεις από τις διαθήκες – 3+1 παραδείγματα
Ελλάδα 24.12.25

Σε τι διαφέρουν οι κληρονομικές συμβάσεις από τις διαθήκες – 3+1 παραδείγματα

Πότε συμφέρει ο κάθε τρόπος διάθεσης περιουσιακών στοιχείων και γιατί - Ποιος τρόπος είναι πιο ασφαλής και πώς παρακάμπτεται η νόμιμη μοίρα - Όλες οι αλλαγές στο νέο κληρονομικό δίκαιο, με παραδείγματα

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Η Λίλι Άλεν έμαθε τι σημαίνει «προκαλώ πόνο» σε κάποιον αφότου χώρισε με τον Ντέιβιντ Χάρμπορ
Μαθήματα ζωής 24.12.25

Η Λίλι Άλεν έμαθε τι σημαίνει «προκαλώ πόνο» σε κάποιον αφότου χώρισε με τον Ντέιβιντ Χάρμπορ

Σε συνέντευξη που έδωσε στο Observer UK, η Λίλι Άλεν ανέφερε ότι τώρα κατανοεί καλύτερα τον «πόνο» που μπορεί να προκάλεσε κατά τη διάρκεια του πρώτου γάμου της με τον πρώην σύζυγό της, Σαμ Κούπερ.

Σύνταξη
Ο «χρυσός στόλος» του Ντόναλντ Τραμπ και οι.. σαμπάνιες στη Νότια Κορέα
ΗΠΑ 24.12.25

Ο «χρυσός στόλος» του Ντόναλντ Τραμπ και οι.. σαμπάνιες στη Νότια Κορέα

Οι σαμπάνιες άνοιξαν σίγουρα στο στρατηγείο της Hanwha, στην έδρα της εταιρείας στη Σεούλ της Νότιας Κορέας, καθώς η Hanwha θα εμπλακεί άμεσα στη ναυπήγηση των νέων «θωρηκτών» του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Για τον Τζίμι Κίμελ το 2025 ήταν «μια πραγματικά εξαιρετική χρονιά για τον φασισμό»
Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα 24.12.25

Για τον Τζίμι Κίμελ το 2025 ήταν «μια πραγματικά εξαιρετική χρονιά για τον φασισμό»

Με καυστικό χιούμορ και σαφή πολιτική αιχμή, ο Τζίμι Κίμελ σχολιάζει το 2025 στο Εναλλακτικό Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα του Channel 4, κάνοντας λόγο για «μια εξαιρετική χρονιά για τον φασισμό»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Επιτροπή Ανταγωνισμού: Γιατί είναι χαμηλά τα επιτόκια στις προθεσμιακές καταθέσεις
Επιτροπή Ανταγωνισμού 24.12.25

Η «τρύπα» στον αποταμιευτικό «κουμπαρά» των νοικοκυριών - Τι συμβαίνει με τα χαμηλά επιτόκια στις προθεσμιακές

Το φαινόμενο των χαμηλών επιτοκίων στις καταθέσεις στην Ελλάδα, ενώ τα επιτόκια δανείων παραμένουν υψηλά (δημιουργώντας μια από τις μεγαλύτερες «ψαλίδες» στην Ευρώπη), μόνο τυχαίο δεν είναι. Οι διαπιστώσεις και οι προτάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ρύθμιση διαδικτύου: «Πνέει ξανά άνεμος μακαρθισμού;» διερωτάται ο Μπρετόν για τις κυρώσεις των ΗΠΑ
Επιβολή κυρώσεων 24.12.25

«Πνέει ξανά άνεμος μακαρθισμού;» ρωτάει ο Μπρετόν για τις ΗΠΑ

Στο αντικομμουνιστικό κυνήγι μαγισσών του οποίου ηγήθηκε ο αμερικανός γερουσιαστής Τζόσεφ Μακάρθι τα χρόνια του 1950, παρέπεμψε ο Τιερί Μπρετόν, απαντώντας στις ΗΠΑ για τις κυρώσεις που του επέβαλαν.

Σύνταξη
Ρύθμιση διαδικτύου: Η Γαλλία καταδικάζει «με τον πλέον έντονο τρόπο» τις κυρώσεις των ΗΠΑ σε βάρος του Μπρετόν
Ζαν-Νοέλ Μπαρό 24.12.25

Η Γαλλία καταδικάζει τις κυρώσεις των ΗΠΑ και στηρίζει τον Μπρετόν

«Η Γαλλία καταδικάζει με τον πλέον έντονο τρόπο τους περιορισμούς στις θεωρήσεις διαβατηρίου που επιβλήθηκαν από τις ΗΠΑ σε βάρος του Τιερί Μπρετόν», αναφέρει ο γάλλος υπουργός Εξωτερικών.

Σύνταξη
Ρύθμιση διαδικτύου: Κυρώσεις των ΗΠΑ σε 5 Ευρωπαίους, ανάμεσά τους ο πρώην επίτροπος Μπρετόν
Ρύθμιση διαδικτύου 24.12.25

Κυρώσεις των ΗΠΑ και κατά του πρώην επιτρόπου Μπρετόν

Ο πρώην επίτροπος Τιερί Μπρετόν βρίσκεται ανάμεσα στα πρόσωπα που αποφάσισαν οι ΗΠΑ να τιμωρήσουν με κυρώσεις καθώς είχαν σκοπό την επιβολή «λογοκρισίας» σε βάρος αμερικανικών συμφερόντων.

Σύνταξη
Άρσεναλ – Κρίσταλ Πάλας 1-1 (8-7 πεν.): Πρόκριση «θρίλερ» για τους «κανονιέρηδες» στα πέναλτι!
Ποδόσφαιρο 24.12.25

Άρσεναλ – Κρίσταλ Πάλας 1-1 (8-7 πεν.): Πρόκριση «θρίλερ» για τους «κανονιέρηδες» στα πέναλτι!

Η Άρσεναλ συμπληρώνει το «καρέ» των ημιτελικών του League Cup Αγγλίας, καθώς έναν συγκλονιστικό προημιτελικό που έγινε στο «Emirates» απέκλεισε με 8-7 την Κρίσταλ Πάλας στα πέναλτι.

Αλέξανδρος Κωτάκης
