newspaper
Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο Άσαντ από τη «Ρωσία με Αγάπη»: Η παραδεισένια ζωή ενός έκπτωτου δικτάτορα
Κόσμος 26 Δεκεμβρίου 2025 | 09:00

Ο Άσαντ από τη «Ρωσία με Αγάπη»: Η παραδεισένια ζωή ενός έκπτωτου δικτάτορα

Η κατοικία, τα πάρτι, οι σπουδές των παιδιών και η αχαριστία της άλλοτε πανίσχυσης βασιλικής οικογένειας των Άσαντ, όπως τα κατέγραψαν οι New York Times.

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
A
A
Vita.gr
Dugnadsånd: Το μυστικό για να είναι κάθε μέρα Χριστούγεννα

Dugnadsånd: Το μυστικό για να είναι κάθε μέρα Χριστούγεννα

Spotlight

Για περισσότερες από πέντε δεκαετίες, το όνομα της οικογένειας Άσαντ είχε συνδεθεί για πολλούς στη Δύση με την απολυταρχική διακυβέρνηση της Συρίας. Σήμερα όμως, η άλλοτε πανίσχυρη βασιλική οικογένεια είναι φυγάδες που ζουν στη Μόσχα. Σε αντίθεση με ανατολίτες ηγέτες που βρήκαν φρικτό τέλος -με δυτικό δάκτυλο- (Μουαμάρ Καντάφι, Σαντάμ Χουσεΐν) οι Άσαντ ζουν ονειρεμένα.

Τόσο ο έκπτωτος πρόεδρος Μπασάρ αλ-Άσαντ όσο και ο αδελφός του, ο Μάχερ αλ-Άσαντ.  -ένας από τους ισχυρότερους στρατιωτικούς ηγέτες του καθεστώτος- έχουν αποκαλύψει ελάχιστα για το πώς περνούν τις μέρες τους στη χώρα που τους στήριξε όταν βρίσκονταν στην εξουσία και τους δέχθηκε όταν αυτή κατέρρευσε.

Ωστόσο, από μαρτυρίες και φίλους της οικογένειας, καθώς και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιογράφοι των New York Times αποκάλυψαν στιγμιότυπα μιας ζωής πολυτέλειας.

Λεπτομέρειες για τη ζωή της οικογένειας Άσαντ προέκυψαν από έρευνα της αμερικανικής εφημερίδας σχετικά με την τύχη 55 από τους υψηλότερα ιστάμενους αξιωματούχους του καθεστώτος.

Η πολυτελής εξορία των Άσαντ ξεκίνησε από τις πρώτες κιόλας στιγμές της φυγής τους προς τη Μόσχα με ιδιωτικά τζετ και αυτοκινητοπομπές, σύμφωνα με έναν συγγενή, δύο φίλους της οικογένειας και δύο πρώην αξιωματικούς της Τέταρτης Μεραρχίας, την οποία διοικούσε ο Μάχερ αλ-Άσαντ. Όλοι τους έχουν μιλήσει, μείνει ή συναντηθεί με μέλη της οικογένειας Άσαντ, όπως αναφέρει το αμερικανικό δημοσίευμα.

13.000 δολ. για διαμονή την εβδομάδα

Οι Άσαντ αρχικά διέμεναν, υπό τη στενή φρούρηση των ρωσικών υπηρεσιών ασφαλείας, σε πολυτελή διαμερίσματα που διαχειρίζεται η Four Seasons, τα οποία μπορεί να κοστίζουν έως και 13.000 δολάρια την εβδομάδα.

Στη συνέχεια, ο έκπτωτος πρόεδρος και η οικογένειά του μετακόμισαν σε ένα διώροφο ρετιρέ στον Πύργο Federation, τον ίδιο ουρανοξύστη όπου βρίσκεται και το εστιατόριο Sixty. Αργότερα, ο κ. αλ-Άσαντ μεταφέρθηκε σε μια βίλα στο απομονωμένο προάστιο Ρουμπλιόφκα, δυτικά της Μόσχας.

Η περιοχή αυτή είναι δημοφιλής στη ρωσική ελίτ και διαθέτει ακόμη και εμπορικό συγκρότημα πολυτελείας. Οι ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας συνεχίζουν να φρουρούν τον αλ-Άσαντ και να επιβλέπουν τις μετακινήσεις του, όπως ανέφεραν οι πρώην αξιωματούχοι και ο διπλωμάτης, ενώ έχουν διατάξει την οικογένεια να μην προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις.

Τον Φεβρουάριο, οι ρωσικές αρχές αντέδρασαν άμεσα, σύμφωνα με τρεις άλλους πρώην αξιωματούχους, όταν ο γιος του αλ-Άσαντ, ο 24χρονος Χάφεζ, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη διαφυγή της οικογένειας και ανάρτησε βίντεο στο οποίο περπατούσε στη Μόσχα. Έκτοτε δεν δημοσιεύτηκε τίποτα.

Δύο γνωστοί ανέφεραν ότι είχαν δει αρκετές φορές τον Μάχερ αλ-Άσαντ, με ένα καπέλο του μπέιζμπολ χαμηλωμένο πάνω από τα μάτια του, σε έναν λαμπερό ουρανοξύστη στο επιχειρηματικό κέντρο της Μόσχας, όπου πίστευαν ότι διέμενε. Ένας φίλος της οικογένειας είπε ότι ζούσε στα κτίρια Capital Towers της περιοχής. Τον Ιούνιο, εμφανίστηκε σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε ένα δημοφιλές μπαρ για ναργιλέ, μέσα σε κοντινό εμπορικό συγκρότημα.

Όσο βρισκόταν στην εξουσία, ο Μάχερ και οι δυνάμεις που διοικούσε κατηγορήθηκαν για πυροβολισμούς άοπλων διαδηλωτών, για την επιβολή πολιορκιών τύπου «παραδίδεστε ή λιμοκτονείτε» και για τη διαχείριση περιφερειακού δικτύου διακίνησης ναρκωτικών που εκτιμάται ότι απέφερε δισ. δολάρια, αναφέρει το αμερικανικό δημοσίευμα.

Σημαντικός πλούτος

Κρίνοντας από τις δραστηριότητες των θυγατέρων των Άσαντ, οι New York Times εκτιμούν ότι η οικογένεια έχει διατηρήσει σημαντικό πλούτο.

Τον Νοέμβριο, ο Άσαντ προσκάλεσε φίλους και Ρώσους αξιωματούχους σε μια βίλα στα προάστια για ένα πολυτελές πάρτι προς τιμήν των 22ων γενεθλίων της κόρης του, Ζέιν, σύμφωνα με έναν συγγενή, έναν πρώην αξιωματικό του καθεστώτος και έναν φίλο της οικογένειας, των οποίων τα παιδιά ή στενοί φίλοι παρευρέθηκαν στη γιορτή.

Η ξαδέλφη της αλ-Άσαντ και κόρη του Μάχερ, η Σαμ αλ-Άσαντ, φέρεται επίσης να γιόρτασε τα 22α γενέθλιά της με μια υπερβολική εκδήλωση, που διήρκεσε δύο βράδια στα μέσα Σεπτεμβρίου: πρώτα σε ένα γαλλικό εστιατόριο με χρυσά πλακάκια στο Ντουμπάι και έπειτα σε ένα ιδιωτικό γιοτ φωτισμένο με λαμπιόνια, με DJ και φώτα που αναβοσβήνουν, σύμφωνα με τις αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι λογαριασμοί και των δύο γυναικών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ιδιωτικοί, με ονόματα χρηστών που δεν παραπέμπουν προφανώς στην ταυτότητά τους. Ωστόσο, οι Times εντόπισαν και επιβεβαίωσαν τη γνησιότητά τους μέσω πληροφοριών από συγγενείς και φίλους της οικογένειας και στη συνέχεια εξέτασαν εικόνες και βίντεο από δημόσιες αναρτήσεις φίλων τους στο Instagram.

Το σκάφος διέθετε μηχανές καπνού, πολλαπλά μπαρ και τζακούζι και κόστιζε αρκετές χιλιάδες δολάρια για λίγες ώρες, συν επιπλέον χιλιάδες για DJ, μπάρμεν και καλλιτέχνες.

Σύμφωνα με δύο φίλους της οικογένειας και δύο πρώην στρατιωτικούς που παραμένουν σε επαφή με τον Μάχερ αλ-Άσαντ ή τον κύκλο του, οι μεγαλύτεροι Άσαντ κατέληξαν σε ειδική συμφωνία με αξιωματούχους των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, η οποία επιτρέπει στα παιδιά τους να παραμένουν στη χώρα.

Λίγες μόλις εβδομάδες μετά την πτώση του καθεστώτος, η Ζέιν αλ-Άσαντ επέστρεψε στις σπουδές της στο παράρτημα της Σορβόννης στο Άμπου Ντάμπι, σύμφωνα με φίλους της οικογένειας και έναν συμφοιτητή της. Στην πανεπιστημιούπολη, είπε ο συμφοιτητής, τη συνόδευαν μεγαλόσωμοι και επιβλητικοί σωματοφύλακες.

Φρόντισαν τους υπηρέτες τους;

Στη συνέχεια οι New York Times αναφέρουν ότι ο αλ-Άσαντ και ο αδελφός του δεν επεφύλαξαν την ίδια αντιμετώπιση στο προσωπικό τους μετά τη φυγάδευση.

Ο Μάχερ αλ-Άσαντ εμφανίζεται σχετικά γενναιόδωρος με τους στενότερους αξιωματικούς του, σύμφωνα με δύο πρώην διοικητές και έναν φίλο της οικογένειας που βρίσκεται σε επαφή μαζί του. Στέλνει χρήματα για να βοηθήσει παλιούς συμμάχους να βρουν διαμερίσματα ή να ξεκινήσουν μικρές επιχειρήσεις στη νέα τους ζωή, είπαν.

Αντίθετα, ο προσωπικός βοηθός του Μπασάρ αλ-Άσαντ εγκαταλείφθηκε στη Μόσχα από το αφεντικό του, σύμφωνα με δύο φίλους του άνδρα και έναν συνάδελφο βοηθό, που είπαν ότι μίλησαν μαζί του.

Ο βοηθός, στα καθήκοντα του οποίου περιλαμβάνονταν το να κουβαλά τις τσάντες του προέδρου και να του ανοίγει πόρτες, ήταν ανάμεσα στους ελάχιστους που πήρε μαζί του ο αλ-Άσαντ στη Μόσχα τον Δεκέμβριο του 2024.

Η εντολή να τον ακολουθήσει δόθηκε τόσο αιφνιδιαστικά, είπαν οι φίλοι και ο συνάδελφος, ώστε δεν πρόλαβε να πάρει το διαβατήριό του ούτε να πακετάρει χρήματα και ρούχα.

Ο βοηθός συνόδευσε τον αλ-Άσαντ στα πολυτελή διαμερίσματα της Four Seasons, όπου του ζητήθηκε να μοιραστεί μια ξεχωριστή σουίτα με δύο άλλους βοηθούς των Άσαντ. Το επόμενο πρωί, υπάλληλος του ξενοδοχείου τους παρέδωσε έναν εξωφρενικό λογαριασμό, είπαν οι ίδιοι.

Σε πανικό, οι τρεις βοηθοί προσπάθησαν επανειλημμένα να τηλεφωνήσουν στον αλ-Άσαντ, αλλά εκείνος δεν απάντησε ποτέ.

Τελικά, Ρώσοι αξιωματούχοι παρενέβησαν, προσφέροντας τη μεταφορά των βοηθών σε μια στρατιωτική εγκατάσταση σοβιετικής εποχής μαζί με άλλους χαμηλόβαθμους αξιωματούχους του καθεστώτος. Ο άφραγκος προσωπικός βοηθός προτίμησε να κανονίσει την επιστροφή του στη Συρία.

Σήμερα ζει ήσυχα με την οικογένειά του σε ένα ορεινό χωριό, ελπίζοντας να περάσει απαρατήρητος, σύμφωνα με τα τρία άτομα που βρίσκονται σε επαφή μαζί του. Αρνήθηκε να μιλήσει στους Times όταν προσεγγίστηκε μέσω μεσολαβητή. Έναν χρόνο μετά, ο βοηθός δυσκολεύεται οικονομικά και μερικές φορές δέχεται χρήματα από άλλον πρώην αξιωματούχο του καθεστώτος για να τα βγάλει πέρα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ελληνικά ομόλογα: Γιατί οι ξένοι ψηφίζουν Ελλάδα

Ελληνικά ομόλογα: Γιατί οι ξένοι ψηφίζουν Ελλάδα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Dugnadsånd: Το μυστικό για να είναι κάθε μέρα Χριστούγεννα

Dugnadsånd: Το μυστικό για να είναι κάθε μέρα Χριστούγεννα

Markets
Αγορές: Οι σημαντικότερες εξελίξεις για το 2025

Αγορές: Οι σημαντικότερες εξελίξεις για το 2025

inWellness
inTown
«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός – Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ
inTickets 25.12.25

«Toxic»: Ένας άντρας, μια γυναίκα, ένας θανατηφόρος ιός - Το ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο θέατρο Αργώ

Ο Γιώργος Αγγελίδης, μετά την επιτυχία της παράστασης «Αυτόματη Εστίαση», επιστρέφει με το «Toxic» - ένα ψυχολογικό θρίλερ που επιδιώκει να υπενθυμίσει πόσο αδιόρατα μπορεί να μεταμορφωθεί το οικείο σε απειλή.

Σύνταξη
Stream newspaper
Μήπως ο Τραμπ είναι… ανισόρροπος; – Μια αναδρομή στην ασυνήθιστη συμπεριφορά του Αμερικανού προέδρου το 2025
Λιγάκι... 26.12.25

Μήπως ο Τραμπ είναι… ανισόρροπος; – Μια αναδρομή στην ασυνήθιστη συμπεριφορά του Αμερικανού προέδρου το 2025

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δείξει μια ακανόνιστη και παράξενη συμπεριφορά καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με την πνευματική του οξύτητα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τι γνωρίζουμε για το χριστουγεννιάτικο χτύπημα του Τραμπ σε βάση του Ισλαμικού Κράτους στη Νιγηρία
«ειρηνοποιός» 26.12.25

Τι γνωρίζουμε για το χριστουγεννιάτικο χτύπημα του Τραμπ σε βάση του Ισλαμικού Κράτους στη Νιγηρία

«Καλά Χριστούγεννα σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των νεκρών τρομοκρατών, οι οποίοι θα γίνουν πολύ περισσότεροι αν συνεχίσουν να σφαγιάζουν αθώους χριστιανούς», έγραψε μεταξύ άλλων ο Τραμπ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σπάνιες γαίες – Η αγαπημένη φράση του Τραμπ και το 2025 με δυο λέξεις
Financial Times 26.12.25

Σπάνιες γαίες – Η αγαπημένη φράση του Τραμπ και το 2025 με δυο λέξεις

Οι σπάνιες γαίες θα μπορούσαν να αποτελούν συντομογραφία του τρόπου με τον οποίο η Δύση ανταγωνίζεται την κυριαρχία της Κίνας στις αλυσίδες εφοδιασμού. Και ο Αμερικανός πρόεδρος θα τη χρησιμοποιεί και το 2026.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
H Ελβετία χάνει τη θέση της στον κόσμο – Το τέλος της ουδετερότητας;
Άλλαξαν οι εποχές 26.12.25

H Ελβετία χάνει τη θέση της στον κόσμο – Το τέλος της ουδετερότητας;

Η Ελβετία για χρόνια βασιζότανε σε ένα σύστημα που την κρατούσε αποστασιοποιημένη και ασφαλή. Σήμερα, πανίσχυροι οικονομικοί παράγοντες της χώρας έρχονται να ταράξουν τα ήρεμα νερά.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Νιγηρία: Ο Τραμπ προειδοποιεί και για άλλους βομβαρδισμούς αν δεν σταματήσει η «σφαγή χριστιανών»
«Θανατηφόρα πλήγματα» 26.12.25

Ο Τραμπ προειδοποιεί για νέους βομβαρδισμούς στη Νιγηρία

Θα υπάρξουν κι άλλοι βομβαρδισμοί αν δεν σταματήσει η «σφαγή χριστιανών», προειδοποιεί ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας αμερικανικά πλήγματα κατά στόχων του Ισλαμικού Κράτους στη Νιγηρία.

Σύνταξη
Υεμένη: Η Σαουδική Αραβία ζητά από τους αυτονομιστές του ΣΜΝ να αποχωρήσουν από τα εδάφη που κατέλαβαν
Συμβούλιο Μετάβασης 26.12.25

Η Σαουδική Αραβία ζητά την παράδοση εδαφών από αυτονομιστές της Υεμένης

Η Σαουδική Αραβία καταδικάζει την κατάληψη εδαφών «με μονομερή τρόπο» από τους αυτονομιστές του ΣΜΝ στην Υεμένη, και ζητά την παράδοσή τους στις δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης.

Σύνταξη
Νιγηρία: Πλήγματα κατά του Ισλαμικού Κράτους εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ
Ντόναλντ Τραμπ 26.12.25

Βομβαρδισμοί των ΗΠΑ στη Νιγηρία

Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν στόχους του Ισλαμικού Κράτους στη Νιγηρία, ανακοίνωσε ο Τραμπ, ενώ αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι τα πλήγματα εξαπολύθηκαν κατόπιν αιτήματος των νιγηριανών αρχών.

Σύνταξη
Αρχεία Έπσταϊν: Τα email της Γκισλέιν Μάξγουελ με το «A» και οι σκιές γύρω από τον πρώην πρίγκιπα Άντριου
«Invisible Man» 25.12.25

Αρχεία Έπσταϊν: Τα email της Γκισλέιν Μάξγουελ με το «A» και οι σκιές γύρω από τον πρώην πρίγκιπα Άντριου

Νέα email από τα αρχεία Έπσταϊν αποκαλύπτουν αλληλογραφία της Γκισλέιν Μάξγουελ με το μυστηριώδες «A», τον «Invisible Man», με ενδείξεις ότι πρόκειται για τον πρίγκιπα Άντριου, χωρίς επίσημη επιβεβαίωση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Από το Λονδίνο μέχρι το Ντουμπάι: Ποιοι ήταν οι πιο δημοφιλείς προορισμοί στον κόσμο το 2025
Planet Travel 26.12.25

Από το Λονδίνο μέχρι το Ντουμπάι: Ποιοι ήταν οι πιο δημοφιλείς προορισμοί στον κόσμο το 2025

Το 2025, οι ταξιδιώτες αναζητούσαν εμπειρίες που συνδυάζουν πολιτισμό, γαστρονομία και αυθεντική περιπέτεια, αναδεικνύοντας τις πιο δημοφιλείς πόλεις του κόσμου

Σύνταξη
Σε θέσεις μάχης οι αγρότες: Συσκέψεις στα μπλόκα, αποφάσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο – Αγωνία στο Μαξίμου
Agro-in 26.12.25

Σε θέσεις μάχης οι αγρότες: Συσκέψεις στα μπλόκα, αποφάσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο – Αγωνία στο Μαξίμου

«Θα είμαστε εδώ και μετά τις γιορτές!» διαμηνύουν στην κυβέρνηση οι αγρότες ζητώντας ουσιαστικές και άμεσες λύσεις στα αιτήματα επιβίωσής τους. Με τοπικές συσκέψεις προετοιμάζονται για αποφάσεις σχετικά με την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, που θα ληφθούν στη νέα πανελλαδική συνάντησή τους την Κυριακή

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Μήπως ο Τραμπ είναι… ανισόρροπος; – Μια αναδρομή στην ασυνήθιστη συμπεριφορά του Αμερικανού προέδρου το 2025
Λιγάκι... 26.12.25

Μήπως ο Τραμπ είναι… ανισόρροπος; – Μια αναδρομή στην ασυνήθιστη συμπεριφορά του Αμερικανού προέδρου το 2025

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δείξει μια ακανόνιστη και παράξενη συμπεριφορά καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με την πνευματική του οξύτητα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Κρασί επιδορπίου: Η επιστροφή του στο τραπέζι – Η νέα μόδα
Οικονομικές Ειδήσεις 26.12.25

Το κρασί επιδορπίου γίνεται ξανά τάση

Παρ’ όλα αυτά, τα γλυκά κρασιά προσφέρουν κάτι μοναδικό – τη δυνατότητα να δοκιμάσει κανείς ένα εξαιρετικά παλαιωμένο κρασί σε προσιτή τιμή.

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
Τι γνωρίζουμε για το χριστουγεννιάτικο χτύπημα του Τραμπ σε βάση του Ισλαμικού Κράτους στη Νιγηρία
«ειρηνοποιός» 26.12.25

Τι γνωρίζουμε για το χριστουγεννιάτικο χτύπημα του Τραμπ σε βάση του Ισλαμικού Κράτους στη Νιγηρία

«Καλά Χριστούγεννα σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των νεκρών τρομοκρατών, οι οποίοι θα γίνουν πολύ περισσότεροι αν συνεχίσουν να σφαγιάζουν αθώους χριστιανούς», έγραψε μεταξύ άλλων ο Τραμπ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Taste Atlas: Στην κορυφή του κόσμου η Γραβιέρα Νάξου ΠΟΠ
Agro-in 26.12.25

Στην κορυφή του κόσμου η Γραβιέρα Νάξου ΠΟΠ

Η κατάταξη του Taste Atlas βασίζεται σε διεθνείς αξιολογήσεις, ιστορικά στοιχεία και γευστικά χαρακτηριστικά των προϊόντων, αναδεικνύοντας την Γραβιέρα Νάξου ΠΟΠ ως σημείο αναφοράς σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σύνταξη
Ισπανία: Οι διαφορετικές προσεγγίσεις της στεγαστικής κρίσης από Βαρκελώνη και Μαδρίτη
Οικονομικές Ειδήσεις 26.12.25

Πώς αντιμετωπίζουν Βαρκελώνη και Μαδρίτη τη στεγαστική κρίση

Η Βαρκελώνη και η Μαδρίτη δεν αντιπροσωπεύουν μόνο διαφορετικές πολιτικές, αλλά και διαφορετικά μέλλοντα – Διαμετρικά αντίθετες οι πολιτικές για το στεγαστικό στις 2 πόλεις της Ισπανίας

Μελίνα Ζιάγκου
Μελίνα Ζιάγκου
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο