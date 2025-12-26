Ο Άσαντ από τη «Ρωσία με Αγάπη»: Η παραδεισένια ζωή ενός έκπτωτου δικτάτορα

Για περισσότερες από πέντε δεκαετίες, το όνομα της οικογένειας Άσαντ είχε συνδεθεί για πολλούς στη Δύση με την απολυταρχική διακυβέρνηση της Συρίας. Σήμερα όμως, η άλλοτε πανίσχυρη βασιλική οικογένεια είναι φυγάδες που ζουν στη Μόσχα. Σε αντίθεση με ανατολίτες ηγέτες που βρήκαν φρικτό τέλος -με δυτικό δάκτυλο- (Μουαμάρ Καντάφι, Σαντάμ Χουσεΐν) οι Άσαντ ζουν ονειρεμένα.

Τόσο ο έκπτωτος πρόεδρος Μπασάρ αλ-Άσαντ όσο και ο αδελφός του, ο Μάχερ αλ-Άσαντ. -ένας από τους ισχυρότερους στρατιωτικούς ηγέτες του καθεστώτος- έχουν αποκαλύψει ελάχιστα για το πώς περνούν τις μέρες τους στη χώρα που τους στήριξε όταν βρίσκονταν στην εξουσία και τους δέχθηκε όταν αυτή κατέρρευσε.

Ωστόσο, από μαρτυρίες και φίλους της οικογένειας, καθώς και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιογράφοι των New York Times αποκάλυψαν στιγμιότυπα μιας ζωής πολυτέλειας.

Λεπτομέρειες για τη ζωή της οικογένειας Άσαντ προέκυψαν από έρευνα της αμερικανικής εφημερίδας σχετικά με την τύχη 55 από τους υψηλότερα ιστάμενους αξιωματούχους του καθεστώτος.

Η πολυτελής εξορία των Άσαντ ξεκίνησε από τις πρώτες κιόλας στιγμές της φυγής τους προς τη Μόσχα με ιδιωτικά τζετ και αυτοκινητοπομπές, σύμφωνα με έναν συγγενή, δύο φίλους της οικογένειας και δύο πρώην αξιωματικούς της Τέταρτης Μεραρχίας, την οποία διοικούσε ο Μάχερ αλ-Άσαντ. Όλοι τους έχουν μιλήσει, μείνει ή συναντηθεί με μέλη της οικογένειας Άσαντ, όπως αναφέρει το αμερικανικό δημοσίευμα.

13.000 δολ. για διαμονή την εβδομάδα

Οι Άσαντ αρχικά διέμεναν, υπό τη στενή φρούρηση των ρωσικών υπηρεσιών ασφαλείας, σε πολυτελή διαμερίσματα που διαχειρίζεται η Four Seasons, τα οποία μπορεί να κοστίζουν έως και 13.000 δολάρια την εβδομάδα.

Στη συνέχεια, ο έκπτωτος πρόεδρος και η οικογένειά του μετακόμισαν σε ένα διώροφο ρετιρέ στον Πύργο Federation, τον ίδιο ουρανοξύστη όπου βρίσκεται και το εστιατόριο Sixty. Αργότερα, ο κ. αλ-Άσαντ μεταφέρθηκε σε μια βίλα στο απομονωμένο προάστιο Ρουμπλιόφκα, δυτικά της Μόσχας.

Η περιοχή αυτή είναι δημοφιλής στη ρωσική ελίτ και διαθέτει ακόμη και εμπορικό συγκρότημα πολυτελείας. Οι ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας συνεχίζουν να φρουρούν τον αλ-Άσαντ και να επιβλέπουν τις μετακινήσεις του, όπως ανέφεραν οι πρώην αξιωματούχοι και ο διπλωμάτης, ενώ έχουν διατάξει την οικογένεια να μην προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις.

Τον Φεβρουάριο, οι ρωσικές αρχές αντέδρασαν άμεσα, σύμφωνα με τρεις άλλους πρώην αξιωματούχους, όταν ο γιος του αλ-Άσαντ, ο 24χρονος Χάφεζ, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη διαφυγή της οικογένειας και ανάρτησε βίντεο στο οποίο περπατούσε στη Μόσχα. Έκτοτε δεν δημοσιεύτηκε τίποτα.

Δύο γνωστοί ανέφεραν ότι είχαν δει αρκετές φορές τον Μάχερ αλ-Άσαντ, με ένα καπέλο του μπέιζμπολ χαμηλωμένο πάνω από τα μάτια του, σε έναν λαμπερό ουρανοξύστη στο επιχειρηματικό κέντρο της Μόσχας, όπου πίστευαν ότι διέμενε. Ένας φίλος της οικογένειας είπε ότι ζούσε στα κτίρια Capital Towers της περιοχής. Τον Ιούνιο, εμφανίστηκε σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε ένα δημοφιλές μπαρ για ναργιλέ, μέσα σε κοντινό εμπορικό συγκρότημα.

Όσο βρισκόταν στην εξουσία, ο Μάχερ και οι δυνάμεις που διοικούσε κατηγορήθηκαν για πυροβολισμούς άοπλων διαδηλωτών, για την επιβολή πολιορκιών τύπου «παραδίδεστε ή λιμοκτονείτε» και για τη διαχείριση περιφερειακού δικτύου διακίνησης ναρκωτικών που εκτιμάται ότι απέφερε δισ. δολάρια, αναφέρει το αμερικανικό δημοσίευμα.

Σημαντικός πλούτος

Κρίνοντας από τις δραστηριότητες των θυγατέρων των Άσαντ, οι New York Times εκτιμούν ότι η οικογένεια έχει διατηρήσει σημαντικό πλούτο.

Τον Νοέμβριο, ο Άσαντ προσκάλεσε φίλους και Ρώσους αξιωματούχους σε μια βίλα στα προάστια για ένα πολυτελές πάρτι προς τιμήν των 22ων γενεθλίων της κόρης του, Ζέιν, σύμφωνα με έναν συγγενή, έναν πρώην αξιωματικό του καθεστώτος και έναν φίλο της οικογένειας, των οποίων τα παιδιά ή στενοί φίλοι παρευρέθηκαν στη γιορτή.

Η ξαδέλφη της αλ-Άσαντ και κόρη του Μάχερ, η Σαμ αλ-Άσαντ, φέρεται επίσης να γιόρτασε τα 22α γενέθλιά της με μια υπερβολική εκδήλωση, που διήρκεσε δύο βράδια στα μέσα Σεπτεμβρίου: πρώτα σε ένα γαλλικό εστιατόριο με χρυσά πλακάκια στο Ντουμπάι και έπειτα σε ένα ιδιωτικό γιοτ φωτισμένο με λαμπιόνια, με DJ και φώτα που αναβοσβήνουν, σύμφωνα με τις αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι λογαριασμοί και των δύο γυναικών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ιδιωτικοί, με ονόματα χρηστών που δεν παραπέμπουν προφανώς στην ταυτότητά τους. Ωστόσο, οι Times εντόπισαν και επιβεβαίωσαν τη γνησιότητά τους μέσω πληροφοριών από συγγενείς και φίλους της οικογένειας και στη συνέχεια εξέτασαν εικόνες και βίντεο από δημόσιες αναρτήσεις φίλων τους στο Instagram.

Το σκάφος διέθετε μηχανές καπνού, πολλαπλά μπαρ και τζακούζι και κόστιζε αρκετές χιλιάδες δολάρια για λίγες ώρες, συν επιπλέον χιλιάδες για DJ, μπάρμεν και καλλιτέχνες.

Σύμφωνα με δύο φίλους της οικογένειας και δύο πρώην στρατιωτικούς που παραμένουν σε επαφή με τον Μάχερ αλ-Άσαντ ή τον κύκλο του, οι μεγαλύτεροι Άσαντ κατέληξαν σε ειδική συμφωνία με αξιωματούχους των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, η οποία επιτρέπει στα παιδιά τους να παραμένουν στη χώρα.

Λίγες μόλις εβδομάδες μετά την πτώση του καθεστώτος, η Ζέιν αλ-Άσαντ επέστρεψε στις σπουδές της στο παράρτημα της Σορβόννης στο Άμπου Ντάμπι, σύμφωνα με φίλους της οικογένειας και έναν συμφοιτητή της. Στην πανεπιστημιούπολη, είπε ο συμφοιτητής, τη συνόδευαν μεγαλόσωμοι και επιβλητικοί σωματοφύλακες.

Φρόντισαν τους υπηρέτες τους;

Στη συνέχεια οι New York Times αναφέρουν ότι ο αλ-Άσαντ και ο αδελφός του δεν επεφύλαξαν την ίδια αντιμετώπιση στο προσωπικό τους μετά τη φυγάδευση.

Ο Μάχερ αλ-Άσαντ εμφανίζεται σχετικά γενναιόδωρος με τους στενότερους αξιωματικούς του, σύμφωνα με δύο πρώην διοικητές και έναν φίλο της οικογένειας που βρίσκεται σε επαφή μαζί του. Στέλνει χρήματα για να βοηθήσει παλιούς συμμάχους να βρουν διαμερίσματα ή να ξεκινήσουν μικρές επιχειρήσεις στη νέα τους ζωή, είπαν.

Αντίθετα, ο προσωπικός βοηθός του Μπασάρ αλ-Άσαντ εγκαταλείφθηκε στη Μόσχα από το αφεντικό του, σύμφωνα με δύο φίλους του άνδρα και έναν συνάδελφο βοηθό, που είπαν ότι μίλησαν μαζί του.

Ο βοηθός, στα καθήκοντα του οποίου περιλαμβάνονταν το να κουβαλά τις τσάντες του προέδρου και να του ανοίγει πόρτες, ήταν ανάμεσα στους ελάχιστους που πήρε μαζί του ο αλ-Άσαντ στη Μόσχα τον Δεκέμβριο του 2024.

Η εντολή να τον ακολουθήσει δόθηκε τόσο αιφνιδιαστικά, είπαν οι φίλοι και ο συνάδελφος, ώστε δεν πρόλαβε να πάρει το διαβατήριό του ούτε να πακετάρει χρήματα και ρούχα.

Ο βοηθός συνόδευσε τον αλ-Άσαντ στα πολυτελή διαμερίσματα της Four Seasons, όπου του ζητήθηκε να μοιραστεί μια ξεχωριστή σουίτα με δύο άλλους βοηθούς των Άσαντ. Το επόμενο πρωί, υπάλληλος του ξενοδοχείου τους παρέδωσε έναν εξωφρενικό λογαριασμό, είπαν οι ίδιοι.

Σε πανικό, οι τρεις βοηθοί προσπάθησαν επανειλημμένα να τηλεφωνήσουν στον αλ-Άσαντ, αλλά εκείνος δεν απάντησε ποτέ.

Τελικά, Ρώσοι αξιωματούχοι παρενέβησαν, προσφέροντας τη μεταφορά των βοηθών σε μια στρατιωτική εγκατάσταση σοβιετικής εποχής μαζί με άλλους χαμηλόβαθμους αξιωματούχους του καθεστώτος. Ο άφραγκος προσωπικός βοηθός προτίμησε να κανονίσει την επιστροφή του στη Συρία.

Σήμερα ζει ήσυχα με την οικογένειά του σε ένα ορεινό χωριό, ελπίζοντας να περάσει απαρατήρητος, σύμφωνα με τα τρία άτομα που βρίσκονται σε επαφή μαζί του. Αρνήθηκε να μιλήσει στους Times όταν προσεγγίστηκε μέσω μεσολαβητή. Έναν χρόνο μετά, ο βοηθός δυσκολεύεται οικονομικά και μερικές φορές δέχεται χρήματα από άλλον πρώην αξιωματούχο του καθεστώτος για να τα βγάλει πέρα.