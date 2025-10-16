newspaper
16.10.2025 | 15:21
Ισχυρές καταιγίδες φέρνουν έως 80 τόνους νερό ανά στρέμμα - Οι πιο ευάλωτες περιοχές
Ελευθερία, χλιδή και βιντεοπαιχνίδια: Έτσι περνάει ο Άσαντ την εξορία του στη Μόσχα
Κόσμος 16 Οκτωβρίου 2025 | 20:22

Ελευθερία, χλιδή και βιντεοπαιχνίδια: Έτσι περνάει ο Άσαντ την εξορία του στη Μόσχα

Ο εξόριστος Σύριος δικτάτορας Μπασάρ αλ Άσαντ φαίνεται να περνά τις μέρες του παίζοντας βιντεοπαιχνίδια και απολαμβάνοντας την πολυτέλεια στη Ρωσία, μετά την παροχή ασύλου από τον Βλαντιμίρ Πούτιν

Spotlight

Ο πρώην ηγέτης της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ, γνωστός και ως «Χασάπης» για τη βίαιη καταστολή του λαού του, εγκαταστάθηκε σε έναν πολυτελή ουρανοξύστη στη Μόσχα και σε μια βίλα στην εξοχή, αφήνοντας πίσω του 24 χρόνια δικτατορίας.

Η πολυτελής κατοικία στη Μόσχα

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο 60χρονος πρώην ηγέτης ζει σε τρία διαμερίσματα σε έναν ουρανοξύστη στην περιοχή Moscow City, το επιχειρηματικό κέντρο της Ρωσικής πρωτεύουσας.

Το ρετιρέ χαρακτηρίζεται από κρεμ ντουλάπες με χρυσές λεπτομέρειες, κρυστάλλινους πολυέλαιους και ευρύχωρους καναπέδες που θυμίζουν τα παλάτια της Μέσης Ανατολής.

Η οικογένεια Άσαντ κατέχει περίπου 20 διαμερίσματα στο ίδιο συγκρότημα, αξίας άνω των 30 εκατομμυρίων λιρών, κατανεμημένα σε τρεις ορόφους.

Ο ουρανοξύστης συνδέεται με εμπορικό κέντρο, το οποίο επισκέπτονται περιστασιακά.

Το λόμπι φτάνει τα 20 μέτρα ύψος και είναι πλημμυρισμένο από φως, με έργα μοντέρνας τέχνης και καναπέδες για τους επισκέπτες.

Το μπάνιο, κατασκευασμένο από μάρμαρο Καράρα, διαθέτει παράθυρο 4 μέτρων που προσφέρει πανοραμική θέα στη Μόσχα.

Η οικογένεια Άσαντ

Ο Άσαντ ζει με τη βρετανίδα σύζυγό του Άσμα, η οποία πάσχει από λευχαιμία, και τα τρία τους παιδιά: τους γιους Χαφέζ (24) και Καρίμ (21) και την κόρη Ζέιν (22).

Η Άσμα, γεννημένη στο Λονδίνο, παντρεύτηκε τον Μπασάρ το 2000 και είναι γνωστή για τη ζωή πολυτελείας που ακολούθησε κατά την ηγεσία του συζύγου της. Στη Μόσχα συνεχίζει να ζει σε παρόμοιο επίπεδο πολυτέλειας, ενώ η υγεία της παραμένει σοβαρή.

Η οικογένεια έχει στη διάθεσή της σωματοφύλακες από ιδιωτική εταιρεία ασφαλείας, χρηματοδοτούμενη από τη ρωσική κυβέρνηση, που εξασφαλίζει πλήρη προστασία.

Ο Άσαντ περνά ώρες παίζοντας βιντεοπαιχνίδια και συχνά μένει στη βίλα του έξω από τη Μόσχα.

Ο μικρότερος αδελφός του, Μαχέρ, ζει στο ξενοδοχείο Four Seasons και περνά τον χρόνο του πίνοντας και καπνίζοντας ναργιλέ.

Η απόδραση από τη Συρία
Ο Άσαντ κατέφυγε στη Ρωσία μετά από επίθεση της ισλαμιστικής ομάδας Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ τον Δεκέμβριο, που έθεσε τέλος σε έναν 13ετή εμφύλιο πόλεμο και σε δεκαετίες αυταρχικής διακυβέρνησης της οικογένειας Άσαντ.

Η οικογένεια αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη Δαμασκό με τη βοήθεια της Ρωσίας, επιβιβαζόμενη σε στρατιωτικό αεροπλάνο που προσγειώθηκε στη Μόσχα την ίδια νύχτα.

Ο γιος Χαφέζ περιέγραψε τη φυγή ως πλήρη έκπληξη, παραδεχόμενος ότι δεν υπήρχε κανένα σχέδιο να φύγουν από τη Δαμασκό ή από τη Συρία γενικότερα.

Η απόδραση πραγματοποιήθηκε με συνεργασία της ρωσικής στρατιωτικής διοίκησης, που ενημέρωσε την οικογένεια και οργάνωσε τη μεταφορά τους.

Φήμες για δηλητηρίαση

Στα τέλη Σεπτεμβρίου κυκλοφόρησαν φήμες ότι ο Άσαντ είχε δηλητηριαστεί και νοσηλευτεί στα προάστια της Μόσχας.

Το Κρεμλίνο και ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ διέψευσαν κατηγορηματικά τις φήμες, επισημαίνοντας ότι ο Άσαντ και η οικογένειά του ζουν άνετα στη Μόσχα.

Ο Λαβρόφ τόνισε ότι η φιλοξενία της οικογένειας ήταν ανθρωπιστική, καθώς αντιμετώπιζαν φυσική καταστροφή και σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως η επανεμφάνιση της λευχαιμίας της Άσμα.

Το Συριακό Παρατηρητήριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ανέφερε ότι, σύμφωνα με ιδιωτική πηγή, ο Άσαντ νοσηλεύτηκε μετά από δηλητηρίαση.

Το κίνητρο πίσω από την απόπειρα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, ήταν να εκτεθεί η Ρωσία ως συνεργός σε περίπτωση θανάτου του Άσαντ. Παρά ταύτα, οι ρωσικές αρχές δήλωσαν ότι η κατάσταση του πρώην ηγέτη ήταν σταθερή.

Καθημερινότητα στη Μόσχα

Ο Άσαντ περνά τον χρόνο του παίζοντας βιντεοπαιχνίδια και απολαμβάνοντας τον πλούτο του, ενώ η οικογένεια ζει σε περιβάλλον πλήρους άνεσης και πολυτέλειας.

Το ρετιρέ και η βίλα τους προσφέρουν ιδιωτικότητα, άνεση και υπερβολική διακόσμηση που αντικατοπτρίζει τη ζωή τους στη Συρία πριν από την ανατροπή.

Η πολυτέλεια περιλαμβάνει θέα στα πυροτεχνήματα της Ημέρας της Νίκης από το μπάνιο, καναπέδες και ποτό καλωσορίσματος για τους επισκέπτες, καθώς και ευρύχωρους χώρους που θυμίζουν τις συνήθειες της Μέσης Ανατολής.

Παράλληλα, οι Άσαντ φαίνεται να μην έχουν καμία ανησυχία για την ασφάλεια ή τη διαμονή τους, με πλήρη προστασία από τη ρωσική κυβέρνηση.

Ωστόσο, παρά την πολυτελή ζωή, ο Άσαντ παραμένει καταζητούμενος από τη νέα κυβέρνηση της Συρίας. Εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης με κατηγορίες για προμελετημένο φόνο, βασανιστήρια και υποκίνηση εμφυλίου πολέμου.

