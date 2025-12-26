Τροχαίο δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκη λεωφορείο είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον δέκα άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 32 στη μεξικανική πολιτεία Βερακρούς (ανατολικά), ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη οι τοπικές αρχές (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

«Ως αυτό το στάδιο, καταμετράμε εννιά ανήλικους κι ένα παιδί που απεβίωσαν»

Un autobús cayó a un barranco en Zontecomatlán, Veracruz, luego de que el conductor perdió el control en una curva; el accidente dejó un saldo de 10 personas muertas y 32 lesionadas. #EnUnaHora | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en vivo por… pic.twitter.com/T8LcGlMvVZ — N+ FORO (@nmasforo) December 26, 2025

Η τραγωδία εκτυλίχτηκε στην κοινότητα Σοντεκοματλάν προχθές Τετάρτη, καθώς το όχημα που εκτελούσε δρομολόγιο από την πρωτεύουσα, την πόλη του Μεξικού, προς το χωριό Τσικοντεπέκ, έπεσε σε χαράδρα.

«Ως αυτό το στάδιο, καταμετράμε εννιά ανήλικους κι ένα παιδί που απεβίωσαν», διευκρίνισε ο δήμος της κοινότητας Σοντεκοματλάν σε ανακοίνωσή του.

Η δημοτική αρχή δημοσιοποίησε ακόμη κατάλογο με τα στοιχεία των 32 τραυματιών και τα νοσοκομεία όπου διακομίστηκαν.

PASAJEROS VICTIMAS DE ACCIDENTE ZONTECOMATLÁN

Esta es la última foto de los Pasajeros que viajaban de la ciudad de México a la sierra de Zontecomatlán en el autobús que cayó a una barranca en la comunidad de Rancho Nuevo y dejó un saldo trágico de ocho fallecidos al momento y… pic.twitter.com/SShFDhSJPQ — José Díaz (@JJDiazMachuca) December 25, 2025

Θανατηφόρα τροχαία

Τα θανατηφόρα τροχαία στα οποία εμπλέκονται λεωφορεία ή φορτηγά με εμπορεύματα είναι συχνά στο Μεξικό.

Πολλές φορές αποδίδονται στην ανάπτυξη υπερβολικής ταχύτητας, ή σε μηχανικές βλάβες.

Στα τέλη Νοεμβρίου, δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι είκοσι τραυματίστηκαν σε παρόμοιο δυστύχημα στην πολιτεία Μιτσοακάν (δυτικά).

Πηγή: ΑΠΕ