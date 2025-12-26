Καλάβρυτα: Αμαξοστοιχία σταμάτησε για να βοηθήσει ορειβάτες – Με καρδιακά προβλήματα ο ένας
Η αμαξοστοιχία, με 108 επιβάτες, συνέχισε προς τον σταθμό Διακοπτού, ενώ ασθενοφόρο κλήθηκε να είναι σε ετοιμότητα κατά την άφιξή της
- Αμαξοστοιχία σταμάτησε για να βοηθήσει ορειβάτες - Με καρδιακά προβλήματα ο ένας
Βοήθεια σε δύο ορειβάτες παρείχε το προσωπικό της αμαξοστοιχίας 1331, που εκτελούσε το δρομολόγιο Καλάβρυτα – Διακοπτό.
Σύμφωνα με την Hellenic Train, οι ορειβάτες ζήτησαν βοήθεια ενώ πεζοπορούσαν στην περιοχή, καθώς ο ένας εξ αυτών δεν αισθανόταν καλά λόγω καρδιακού προβλήματος.
Συγκεκριμένα, ενώ η αμαξοστοιχία βρισκόταν στο 11ο χιλιόμετρο της διαδρομής, οι δύο ορειβάτες έκαναν σήμα στο τρένο ζητώντας βοήθεια. Ο συνοδός της αμαξοστοιχίας επικοινώνησε άμεσα μαζί τους προκειμένου να διαπιστώσει τις ανάγκες τους και ακολούθως οι ορειβάτες επιβιβάστηκαν στην αμαξοστοιχία.
Ασθενοφόρο περίμενε τον ασθενή στο Διακοπτό
Η αμαξοστοιχία, με 108 επιβάτες, συνέχισε τη διαδρομή της προς τον σταθμό Διακοπτού, ενώ παράλληλα, κατόπιν συνεννόησης, είχε ήδη κληθεί ασθενοφόρο ώστε να βρίσκεται σε ετοιμότητα κατά την άφιξή της.
Με την άφιξη της αμαξοστοιχίας στο Διακοπτό, ο ορειβάτης εξετάστηκε από το ιατρικό προσωπικό του ασθενοφόρου και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
Η αμαξοστοιχία συνέχισε κανονικά το δρομολόγιό της, χωρίς να επηρεαστεί η ώρα άφιξης στον τελικό της προορισμό.
