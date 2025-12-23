Hellenic Train: Επιπλέον δρομολόγια στον Οδοντωτό Διακοπτού – Καλαβρύτων εν όψει εορτών
Οι αμαξοστοιχίες του Οδοντωτού θα εκτελούν επιπλέον δρομολόγια, όπως γνωστοποίησε η Hellenic Train
Ενισχύονται τα των δρομολόγια στη γραμμή Διακοπτό – Καλάβρυτα για το χρονικό διάστημα από 25 Δεκεμβρίου 2025 έως και 7 Ιανουαρίου 2026, γνωστοποίησε με ανακοίνωση η Hellenic Train.
Ειδικότερα, όπως τονίζεται από τη Hellenic Train, η εταιρεία ανταποκρινόμενη στο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και προκειμένου να ικανοποιήσει την αυξανόμενη ζήτηση κατά τις ημέρες των εορτών προχωρά στη λειτουργία τριών ζευγών δρομολογίων ημερησίως, αντί των δύο που ισχύουν σήμερα με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού κατά την περίοδο αυξημένης ζήτησης.
Οι αμαξοστοιχίες θα εκτελούν τα δρομολόγια σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:
Από Διακοπτό προς Καλάβρυτα:
1330 – 09:52
1332 – 12:17
1336 – 15:07
Από Καλάβρυτα προς Διακοπτό:
1331 – 11:04
1333 – 13:37
1337 – 16:25
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια το επιβατικό κοινό μπορεί να συμβουλευτεί τα κατά τόπους εκδοτήρια, την ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίων πατώντας εδώ, το 2130121010 (ειδική τηλεφωνική γραμμή για τουριστικά τρένα) ή να επισκεφτεί τη σελίδα της Hellenic Train εδώ.
