Κέρκυρα: Σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες ο εμπρησμός αυτοκινήτων επιχειρηματία

Από το κινητό τηλέφωνο που κατασχέθηκε από τους δύο κατηγορούμενους για τον εμπρησμό αυτοκινήτων επιχειρηματία στην Κέρκυρα και, συγκεκριμένα, στο χωριό της Λευκίμμης, αναμένεται να προκύψουν κρίσιμα στοιχεία για το κίνητρο και τον εντολέα της επίθεσης.

Η συσκευή έχει ήδη αποσταλεί στα εξειδικευμένα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΓΑΔΑ, στην Αθήνα, όπου είναι δυνατή η ανάκτηση συνομιλιών και μηνυμάτων ακόμη και αν έχουν διαγραφεί.

Οι δύο κατηγορούμενοι κρατούνται στην Κέρκυρα και αναμένεται να μεταχθούν στο κατάστημα κράτησης Ιωαννίνων.

Εμπλέκονται και σε εμπρησμό στην Καβάλα;

Το θύμα, κάτοικος της περιοχής επί περίπου μία δεκαετία, δραστηριοποιείται στον χώρο της εστίασης και του τουρισμού, διατηρώντας επιχείρηση και ξενοδοχειακές μονάδες στον Κάβο. Την περίοδο της επίθεσης, οι μονάδες ήταν εκτός λειτουργίας, γεγονός που δυσκολεύει την εξακρίβωση των κινήτρων. Παράλληλα, ο πιθανός συσχετισμός με άλλον εμπρησμό στην Καβάλα, στον οποίο φέρονται να εμπλέκονται οι ίδιοι κατηγορούμενοι, παραπέμπει σε διαφορετικό επαγγελματικό περιβάλλον.

Υπό αυτά τα δεδομένα, η υπόθεση δεν αποδίδεται σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών ούτε σε δραστηριότητες της νύχτας.

Η έρευνα προβληματίζει τις αστυνομικές αρχές, σύμφωνα με την «Ενημέρωση», καθώς η στάση των δραστών μετά την πράξη τους χαρακτηρίζεται από ασυνήθιστη χαλαρότητα. Νομικές πηγές ανέφεραν ότι δεν επιχείρησαν να αποχωρήσουν άμεσα από το νησί, αλλά παρέμειναν στην πόλη, διανυκτέρευσαν σε ξενοδοχείο και επιχείρησαν να αναχωρήσουν την επομένη. Συνελήφθησαν όταν το όχημά τους ταυτοποιήθηκε από κάμερες της περιοχής.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, δεν έχει καταγγελθεί απόπειρα εκβιασμού ή απειλές σε βάρος των θυμάτων τόσο στην Κέρκυρα όσο και στην Καβάλα, ούτε πριν ούτε μετά τα περιστατικά. Οι δύο κατηγορούμενοι παραπέμπονται να δικαστούν σε τακτική δικάσιμο για κακουργηματικές πράξεις.