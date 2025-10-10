Εξιχνιάστηκε ο εμπρησμός εστιατορίου στη Βουλιαγμένη – Συνελήφθη 60χρονος
Στην εξιχνίαση εμπρησμού που έγινε πριν από περίπου ένα χρόνο σε γνωστό εστιατόριο της Βουλιαγμένης, προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ.
Εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ο εμπρησμός εστιατορίου στην περιοχή της Βουλιαγμένης, που είχε λάβει χώρα στις 16 Οκτωβρίου του 2024.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργήθηκε, ταυτοποιήθηκε ως δράστης 60χρονος ημεδαπός, ο οποίος συνελήφθη σε περιοχή της Νίκαιας Αττικής, κατόπιν συντονισμένης επιχείρησης του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών.
Όπως προέκυψε, ο ανωτέρω, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, κατόπτευσε για μικρό χρονικό διάστημα το εσωτερικό του καταστήματος και στη συνέχεια μετέβη στην οροφή του και έρριψε εύφλεκτο υλικό, προκαλώντας ανάφλεξη και πυρκαγιά.
Παράλληλα, στην κατοχή του 60χρονου βρέθηκε ένα σκάφος με εξωλέμβια βενζινοκίνητη μηχανή, για τα οποία ο ιδιοκτήτης τους είχε καταγγείλει υπεξαίρεση την 24-09-2025.
Συνολικά από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες στη Νίκαια Αττικής και στο Λουτράκι Κορινθίας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- καραμπίνα άνευ αδείας,
- 3 παλαιού τύπου εμπροσθογεμή πιστόλια,
- 5 μαχαίρια,
- 2 ξίφη
- τσεκούρι,
- 2 φακοί,
- 3 σκάφη,
- τρέιλερ για μεταφορά σκάφους,
- 4 κινητήρες εξωλέμβιων μηχανών σκαφών,
- ρουχισμός, υποδήματα και δύο σακίδια, κινητό και
- usb
Σημειώνεται ότι, κατά τις έρευνες, κατασχέθηκαν ακόμη τρία σκάφη, από τα οποία τα δύο έφεραν εξωλέμβιες, καθώς και δύο τρέιλερ, χωρίς εγχάρακτους αριθμούς ταυτοποίησης, προκειμένου διερευνηθεί το νόμιμο της κατοχής τους.
Το σκάφος και η εξωλέμβιος, τα οποία απασχολούσαν ως προϊόντα υπεξαίρεσης, θα αποδοθούν στον νόμιμο ιδιοκτήτη τους.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
