Για έναν εμπρησμό σε καφετέρια στο Ηράκλειο Κρήτης το 2019 αναμένεται να καθίσουν στο εδώλιο του κατηγορουμένου οι δύο γυναίκες που είχαν τραυματιστεί στη φωτιά και θεωρούνται «συναυτουργοί» στο αδίκημα.

Ο εμπρησμός είχε καταγραφεί καρέ-καρέ από κάμερες ασφαλείας, ενώ η εν λόγω δίκη έχει ήδη μετρήσει έως τώρα αρκετές αναβολές. Οι κατηγορούμενοι για την εμπρηστική ενέργεια καλούνται πλέον να δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις με το νέο έτος, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες από δικαστικές πηγές η εξ αναβολής εκδίκαση της υπόθεσης προσδιορίστηκε για τις 28 Ιανουαρίου 2026.

Τα στοιχεία που φέρνει στο φως το patris.gr, φωτίζουν κάθε κίνηση των δραστών πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον εμπρησμό, και αναμένεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο όταν η υπόθεση βρεθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η δικογραφία εκτός από το εντυπωσιακό βίντεο που δείχνει γυναίκες να τρέχουν φλεγόμενες στο κέντρο του Ηρακλείου, περιέχει και τα αποτελέσματα της έρευνας των πυροσβεστών που έφτασε μέχρι το νοσοκομείο ΚΑΤ στην Αθήνα.

Εμπρησμός στο Ηράκλειο: Η έρευνα

Σύμφωνα με τη δικογραφία, το συμβάν έλαβε χώρα τον Νοέμβριο του 2019 στις 5:30 το πρωί. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι συναυτουργοί για τη συγκεκριμένη πράξη, δηλαδή τον εμπρησμό, είναι και δύο γυναίκες.

«Με βάση την αυτοψία που ενεργήσαμε καθώς και το προανακριτικό υλικό, η αιτία της πυρκαγιάς οφείλεται σε κακόβουλη ενέργεια (εμπρησμό από πρόθεση) με τη χρήση εύφλεκτου υγρού (αμόλυβδης βενζίνης) από δύο άτομα με γυναικεία χαρακτηριστικά που γνώριζαν/κινούνταν στον χώρο της επιχείρησης (χωρίς την πίεση χρόνου αφού προηγήθηκε χρονοβόρα διαδικασία προετοιμασίας του χώρου περί των 17-18 λεπτών) αποτέλεσμα της οποίας υπήρξε η βίαιη εκτόνωση (έκρηξη) εκρηκτικών αερίων καυσίμου που δημιουργήθηκαν στον χώρο της επιχείρησης μετά από έκθεσή τους σε φλόγα», αναφέρεται στα συμπεράσματα του Ανακριτικού Γραφείου της Π.Υ. Ηρακλείου.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι η επιχείρηση διέθετε σύστημα συναγερμού, σύστημα καμερών (εικόνας) ασφαλείας που κάλυπτε τον εσωτερικό χώρο της επιχείρησης, πυρανίχνευση, ανίχνευση κίνησης/διάρρηξης, πλην όμως ο ιδιοκτήτης είχε δώσει προφορική εντολή στη μοναδική υπάλληλο του κατά τις τελευταίες μέρες λειτουργίας, να μην ενεργοποιεί τον συναγερμό την τελευταία εβδομάδα ενώ μετά από δική του εντολή, είχε αποσυνδεθεί και το καταγραφικό το οποίο κατέγραφε εικόνα από τις κάμερες εντός της επιχείρησης.

Με βάση το βιντεοληπτικό υλικό από γειτονικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της προανάκρισης, «διακρίνονται δύο άτομα με γυναικεία χαρακτηριστικά να εισέρχονται μέσα στον χώρο της επιχείρησης έχοντας κλειδί στην κατοχή τους, να βρίσκονται εντός της επιχείρησης για 17′ – 18′ λεπτά περίπου, χωρίς να τους απασχολεί το γεγονός ότι ο χώρος έχει συναγερμό και κάμερες σε εμφανές (ορατό) σημείο, γεγονός που δηλώνει τη γνώση τους ότι το σύστημα συναγερμού και καταγραφής εικόνας στην επιχείρηση δεν λειτουργούσε».

Ακολούθησε η έκρηξη στη διάρκεια της οποίας τραυματίστηκαν και οι δύο κατηγορούμενες γυναίκες. Η μία τραυματίστηκε στο πόδι και διέφυγε τρέχοντας ανατολικά μέσα από υπαίθρια επιχείρηση, ενώ η δεύτερη συνεργός, φλεγόμενη διέφυγε τρέχοντας νότια.

Η αναγνώριση και η ανώνυμη καταγγελία

Σύμφωνα πάντα με τη δικογραφία, το ένα από τα δύο άτομα αναγνωρίστηκε από τα χαρακτηριστικά του προσώπου κατά τις ένορκες εξετάσεις μαρτύρων. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε από μάρτυρες ότι τα χαρακτηριστικά ταιριάζουν με αυτά της συντρόφου του ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Επιπλέον, αναφέρεται ότι η Πυροσβεστική δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο άτομο, το οποίο ανέφερε ότι «η εν λόγω πράξη προκλήθηκε από τον ιδιοκτήτη, προκειμένου να εισπράξει το χρηματικό ποσό για το οποίο έχει ασφαλισθεί η επιχείρηση». Επίσης «μία από τις δράστιδες αναγνωρίστηκε από το οπτικό υλικό που παραθέσαμε στις υπαλλήλους της επιχείρησης κατά την προανάκριση και δεν είναι άλλη από την σύντροφο του ιδιοκτήτη».

Η φερόμενη ως δράστιδα του εμπρησμού και φίλη του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, «προσήλθε στο Ανακριτικό Γραφείο της Διοίκησης Αθηνών φορώντας γάντια και όταν της ζητήθηκε να μας υποδείξει τα άνω άκρα της, διαπιστώθηκε ότι φέρει σημάδια σε αυτά που παραπέμπουν σε εγκαύματα, τα οποία τα δικαιολόγησε ως σημάδια από τροχαίο ατύχημα που είχε με μηχανάκι, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, αν και της ζητήθηκε. Επίσης κατέθεσε ότι δεν ήταν στο Ηράκλειο Κρήτης το επίμαχο διάστημα, αλλά βρισκόταν στο σπίτι της μαζί με έναν φίλο της».

Ένα άλλο σημείο της δικογραφίας έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αναφέρεται νοσηλεία μιας γυναίκας στο ΚΑΤ. «Σε έρευνα που διενεργήσαμε, διαπιστώθηκε ότι η … νοσηλεύτηκε στην Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής και Εγκαυμάτων του νοσοκομείου ΚΑΤ – ΑΤΤΙΚΗΣ για τέσσερις ημέρες. Η παραπάνω ασθενής αναγνωρίστηκε από φωτογραφικό υλικό προερχόμενο από τον λογαριασμό της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης ‘facebook’, το οποίο εξάγαμε και αποστείλαμε στο Νοσοκομείο ΚΑΤ – ΑΤΤΙΚΗΣ με σχετικά έγγραφα».

Το νοσοκομείο ενημέρωσε την Υπηρεσία για το όνομα που δήλωσε η προαναφερθείσα στο νοσοκομείο κατά την εισαγωγή της. Από έρευνα που διενεργήθηκε στο Facebook, διαπιστώθηκε ότι γνωρίζει την άλλη γυναίκα, καθώς έχουν αναρτήσει και κοινή φωτογραφία όπου είναι μαζί.