Ηράκλειο: Ξεκινάει η δίκη του εμπρησμού σε καφετέρια – Οι δράστριες κόντεψαν να καούν ζωντανές
Ελλάδα 18 Δεκεμβρίου 2025 | 15:03

Ηράκλειο: Ξεκινάει η δίκη του εμπρησμού σε καφετέρια – Οι δράστριες κόντεψαν να καούν ζωντανές

Ο εμπρησμός στην καφετέρια στο Ηράκλειο Κρήτης είχε καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας - Η ανώνυμη καταγγελία που δείχνει τον ιδιοκτήτη και τη σύντροφό του πίσω από τη φωτιά που μπήκε στην επιχείρηση

Για έναν εμπρησμό σε καφετέρια στο Ηράκλειο Κρήτης το 2019 αναμένεται να καθίσουν στο εδώλιο του κατηγορουμένου οι δύο γυναίκες που είχαν τραυματιστεί στη φωτιά και θεωρούνται «συναυτουργοί» στο αδίκημα.

Ο εμπρησμός είχε καταγραφεί καρέ-καρέ από κάμερες ασφαλείας, ενώ η εν λόγω δίκη έχει ήδη μετρήσει έως τώρα αρκετές αναβολές. Οι κατηγορούμενοι για την εμπρηστική ενέργεια καλούνται πλέον να δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις με το νέο έτος, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες από δικαστικές πηγές η εξ αναβολής εκδίκαση της υπόθεσης προσδιορίστηκε για τις 28 Ιανουαρίου 2026.

Τα στοιχεία που φέρνει στο φως το patris.gr, φωτίζουν κάθε κίνηση των δραστών πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον εμπρησμό, και αναμένεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο όταν η υπόθεση βρεθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η δικογραφία εκτός από το εντυπωσιακό βίντεο που δείχνει γυναίκες να τρέχουν φλεγόμενες στο κέντρο του Ηρακλείου, περιέχει και τα αποτελέσματα της έρευνας των πυροσβεστών που έφτασε μέχρι το νοσοκομείο ΚΑΤ στην Αθήνα.

Ο εμπρησμός είχε καταγραφεί καρέ-καρέ από κάμερες ασφαλείας, ενώ η εν λόγω δίκη έχει ήδη μετρήσει έως τώρα αρκετές αναβολές

YouTube thumbnail

Εμπρησμός στο Ηράκλειο: Η έρευνα

Σύμφωνα με τη δικογραφία, το συμβάν έλαβε χώρα τον Νοέμβριο του 2019 στις 5:30 το πρωί. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι συναυτουργοί για τη συγκεκριμένη πράξη, δηλαδή τον εμπρησμό, είναι και δύο γυναίκες.

«Με βάση την αυτοψία που ενεργήσαμε καθώς και το προανακριτικό υλικό, η αιτία της πυρκαγιάς οφείλεται σε κακόβουλη ενέργεια (εμπρησμό από πρόθεση) με τη χρήση εύφλεκτου υγρού (αμόλυβδης βενζίνης) από δύο άτομα με γυναικεία χαρακτηριστικά που γνώριζαν/κινούνταν στον χώρο της επιχείρησης (χωρίς την πίεση χρόνου αφού προηγήθηκε χρονοβόρα διαδικασία προετοιμασίας του χώρου περί των 17-18 λεπτών) αποτέλεσμα της οποίας υπήρξε η βίαιη εκτόνωση (έκρηξη) εκρηκτικών αερίων καυσίμου που δημιουργήθηκαν στον χώρο της επιχείρησης μετά από έκθεσή τους σε φλόγα», αναφέρεται στα συμπεράσματα του Ανακριτικού Γραφείου της Π.Υ. Ηρακλείου.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι η επιχείρηση διέθετε σύστημα συναγερμού, σύστημα καμερών (εικόνας) ασφαλείας που κάλυπτε τον εσωτερικό χώρο της επιχείρησης, πυρανίχνευση, ανίχνευση κίνησης/διάρρηξης, πλην όμως ο ιδιοκτήτης είχε δώσει προφορική εντολή στη μοναδική υπάλληλο του κατά τις τελευταίες μέρες λειτουργίας, να μην ενεργοποιεί τον συναγερμό την τελευταία εβδομάδα ενώ μετά από δική του εντολή, είχε αποσυνδεθεί και το καταγραφικό το οποίο κατέγραφε εικόνα από τις κάμερες εντός της επιχείρησης.

Με βάση το βιντεοληπτικό υλικό από γειτονικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της προανάκρισης, «διακρίνονται δύο άτομα με γυναικεία χαρακτηριστικά να εισέρχονται μέσα στον χώρο της επιχείρησης έχοντας κλειδί στην κατοχή τους, να βρίσκονται εντός της επιχείρησης για 17′ – 18′ λεπτά περίπου, χωρίς να τους απασχολεί το γεγονός ότι ο χώρος έχει συναγερμό και κάμερες σε εμφανές (ορατό) σημείο, γεγονός που δηλώνει τη γνώση τους ότι το σύστημα συναγερμού και καταγραφής εικόνας στην επιχείρηση δεν λειτουργούσε».

Ακολούθησε η έκρηξη στη διάρκεια της οποίας τραυματίστηκαν και οι δύο κατηγορούμενες γυναίκες. Η μία τραυματίστηκε στο πόδι και διέφυγε τρέχοντας ανατολικά μέσα από υπαίθρια επιχείρηση, ενώ η δεύτερη συνεργός, φλεγόμενη διέφυγε τρέχοντας νότια.

Η αναγνώριση και η ανώνυμη καταγγελία

Σύμφωνα πάντα με τη δικογραφία, το ένα από τα δύο άτομα αναγνωρίστηκε από τα χαρακτηριστικά του προσώπου κατά τις ένορκες εξετάσεις μαρτύρων. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε από μάρτυρες ότι τα χαρακτηριστικά ταιριάζουν με αυτά της συντρόφου του ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Επιπλέον, αναφέρεται ότι η Πυροσβεστική δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστο άτομο, το οποίο ανέφερε ότι «η εν λόγω πράξη προκλήθηκε από τον ιδιοκτήτη, προκειμένου να εισπράξει το χρηματικό ποσό για το οποίο έχει ασφαλισθεί η επιχείρηση». Επίσης «μία από τις δράστιδες αναγνωρίστηκε από το οπτικό υλικό που παραθέσαμε στις υπαλλήλους της επιχείρησης κατά την προανάκριση και δεν είναι άλλη από την σύντροφο του ιδιοκτήτη».

Η φερόμενη ως δράστιδα του εμπρησμού και φίλη του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, «προσήλθε στο Ανακριτικό Γραφείο της Διοίκησης Αθηνών φορώντας γάντια και όταν της ζητήθηκε να μας υποδείξει τα άνω άκρα της, διαπιστώθηκε ότι φέρει σημάδια σε αυτά που παραπέμπουν σε εγκαύματα, τα οποία τα δικαιολόγησε ως σημάδια από τροχαίο ατύχημα που είχε με μηχανάκι, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, αν και της ζητήθηκε. Επίσης κατέθεσε ότι δεν ήταν στο Ηράκλειο Κρήτης το επίμαχο διάστημα, αλλά βρισκόταν στο σπίτι της μαζί με έναν φίλο της».

Ένα άλλο σημείο της δικογραφίας έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αναφέρεται νοσηλεία μιας γυναίκας στο ΚΑΤ. «Σε έρευνα που διενεργήσαμε, διαπιστώθηκε ότι η … νοσηλεύτηκε στην Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής και Εγκαυμάτων του νοσοκομείου ΚΑΤ – ΑΤΤΙΚΗΣ για τέσσερις ημέρες. Η παραπάνω ασθενής αναγνωρίστηκε από φωτογραφικό υλικό προερχόμενο από τον λογαριασμό της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης ‘facebook’, το οποίο εξάγαμε και αποστείλαμε στο Νοσοκομείο ΚΑΤ – ΑΤΤΙΚΗΣ με σχετικά έγγραφα».

Το νοσοκομείο ενημέρωσε την Υπηρεσία για το όνομα που δήλωσε η προαναφερθείσα στο νοσοκομείο κατά την εισαγωγή της. Από έρευνα που διενεργήθηκε στο Facebook, διαπιστώθηκε ότι γνωρίζει την άλλη γυναίκα, καθώς έχουν αναρτήσει και κοινή φωτογραφία όπου είναι μαζί.

Αλεξανδρούπολη: Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται η μητέρα του 3χρονου που πέθανε από ασιτία
Στην Αλεξανδρούπολη 18.12.25

Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται η μητέρα του 3χρονου που πέθανε από ασιτία

Το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης δείχνει ότι ο θάνατος του παιδιού στην Αλεξανδρούπολη οφείλεται σε πολυοργανική ανεπάρκεια, αποτέλεσμα σοβαρού και παρατεταμένου υποσιτισμού

Σύνταξη
Κυψέλη: «Δεν θέλουμε να φοβόμαστε μέσα στο σχολείο μας» – Ξανά υπό κατάληψη το 15ο Γυμνάσιο
Τεταμένο κλίμα 18.12.25

«Δεν θέλουμε να φοβόμαστε μέσα στο σχολείο μας» - Ξανά υπό κατάληψη το 15ο Γυμνάσιο στην Κυψέλη

Το σχολείο στην Κυψέλη είχε ανοίξει χθες μετά το επεισόδιο με το λουκέτο που είχαν βάλει μαθητές στην κεντρική είσοδο - και ενώ η πρώτη κατάληψη είχε λήξει -, κλειδώνοντας μέσα δύο διευθυντές

Σύνταξη
Κυψέλη: Ειδικοί μιλούν για την επίθεση με μαχαίρι στο 15ο Γυμνάσιο και την επιλογή να προφυλακιστεί η 16χρονη
Τα σημάδια 18.12.25

Ειδικοί μιλούν για την επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο της Κυψέλης και την επιλογή να προφυλακιστεί η 16χρονη

«Υπάρχουν πάντα προειδοποιητικά σημάδια από πολύ νωρίς» προτού η κατάσταση βγει εκτός ελέγχου, εξηγεί η ψυχολόγος-ψυχαναλύτρια Βασιλένα Σταυροπούλου αναφορικά με το περιστατικό σε σχολείο στην Κυψέλη

Σύνταξη
Φοινικούντα: Παραδόθηκε ο 30χρονος για τον οποίο είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα για τη διπλή δολοφονία
Τι ρόλο είχε 18.12.25

Παραδόθηκε ο 30χρονος για τον οποίο είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα

Ο 30χρονος εμφανίστηκε μόνος του στην Αστυνομία και τέθηκε άμεσα υπό κράτηση μέχρι να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας - Ποιος ρόλος του αποδίδεται στη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα

Σύνταξη
Μπλόκα: Σε σημείο «βρασμού» αγρότες και κτηνοτρόφοι – Ανοιχτός ο δρόμος της κλιμάκωσης
Λαμβάνουν θέσεις μάχης 18.12.25

Σε σημείο «βρασμού» αγρότες και κτηνοτρόφοι - Ανοιχτός ο δρόμος της κλιμάκωσης

Με τα τρακτέρ παρατεταγμένα στους δρόμους και τους αγρότες σε θέση μάχης όλα τα βλέμματα στρέφονται στις Σέρρες. Το «τεχνικό λάθος» με την πληρωμή της βασικής ενίσχυσης μοιάζει να έδωσε την χαριστική βολή ξεριζώνοντας τις προσδοκίες της κυβέρνησης για να κάτσουν οι δύο πλευρές στο ίδιο τραπέζι διαλόγου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κηρύγματα από άμβωνος κατά των «απατεώνων» ώστε να αντιληφθούν τον κίνδυνο οι ηλικιωμένοι
Επείγον έγγραφο 18.12.25

Κηρύγματα από άμβωνος κατά των «απατεώνων» ώστε να αντιληφθούν τον κίνδυνο οι ηλικιωμένοι

Καμπάνια της ΕΛ.ΑΣ. σε εκκλησίες, ΚΑΠΗ και λαϊκές αγορές προκειμένου να προστατευτούν από τους επιτήδειους οι ηλικιωμένοι - Στην Αττική καταγράφεται το 50% - 60% των περιστατικών

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Αυτό είναι το απειλητικό σημείωμα για βόμβα που άφησε ο 27χρονος στο κολλέγιο – Τι είπε στους αστυνομικούς
Ελλάδα 17.12.25

Αυτό είναι το απειλητικό σημείωμα για βόμβα που άφησε ο 27χρονος στο κολλέγιο – Τι είπε στους αστυνομικούς

Το σημείωμα το είχε αφήσει δίπλα σε ένα σακίδιο ενώ ήταν σε εξέλιξη ημερίδα του κολλεγίου για την Τεχνητή Νοημοσύνη με καλεσμένους τουλάχιστον δύο υπουργούς της κυβέρνησης.

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
Πηγές ΠΑΣΟΚ: «Παραδέχεται την αποτυχία της κυβέρνησης στον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Παπασταύρου»
Πολιτική Γραμματεία 18.12.25

«Παραδέχεται την αποτυχία της κυβέρνησης στον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Παπασταύρου» λένε πηγές του ΠΑΣΟΚ

Η Χαριλάου Τρικούπη σχολίασε τα όσα ανέφερε ο υπουργός, ενώ κατέθεσαν και κατάλογο μαρτύρων, προκειμένου να κληθούν στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Τζάρεντ Άιζακμαν: Σύμμαχος του Μασκ αναλαμβάνει διοικητής της NASA με το βλέμμα στη Σελήνη και τον Άρη
Τζάρεντ Άιζακμαν 18.12.25

Σύμμαχος του Μασκ αναλαμβάνει διοικητής της NASA με το βλέμμα στη Σελήνη και τον Άρη

Ο Τζάρεντ Άιζακμαν έχει πετάξει δύο φορές στο Διάστημα με μισθωμένο σκάφος της SpaceX. Αναλαμβάνει μια αποδυναμωμένη ΝASA που βρίσκεται σε κούρσα με την Κίνα για την κατάκτηση της Σελήνης.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
Media 18.12.25

ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές

Στις 21 Δεκεμβρίου το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί μαζί με το ημερολόγιο 2026 της Αργυρώς Μπαρμπαρίγου, το περιοδικό Harper’s Bazaar, την εφημερίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τη μαθητική εφημερίδα των Γρεβενών και το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Το Betsson Super Cup ζωντανά στο MEGA
Media 18.12.25

Το Betsson Super Cup ζωντανά στο MEGA

Το MEGA - πάντα δίπλα στα μεγάλα γεγονότα - μεταδίδει έναν ακόμη τελικό που υπόσχεται να προσφέρει θέαμα στους λάτρεις του ποδοσφαίρου.

Σύνταξη
Antony Price – Ο 80χρονος σχεδιαστής των Duran Duran και Roxy Music αποχαιρέτησε τη ζωή μετά το τελευταίο σόου του
Glam rock 18.12.25

Antony Price - Ο 80χρονος σχεδιαστής των Duran Duran και Roxy Music αποχαιρέτησε τη ζωή μετά το τελευταίο σόου του

Ο μεγάλος πρωτοπόρος δημιουργός εικόνων, Antony Price, ο οποίος επαινέθηκε για την εφεύρεση του «ντυσίματος με αποτέλεσμα», αλλά πραγματοποίησε μόνο έξι επιδείξεις στη ζωή του, λατρευόταν από αστέρες και την βασίλισσα Καμίλα – και έραψε τα παντελόνια της περιοδείας Gimme Shelter του Mick Jagger στην πρώτη του δουλειά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Επανάσταση στη αθλητική δικαιοσύνη; Ο Γενικός Εισαγγελέας της ΕΕ δικαιώνει τον Ανιέλι
Ποδόσφαιρο 18.12.25

Επανάσταση στη αθλητική δικαιοσύνη; Ο Γενικός Εισαγγελέας της ΕΕ δικαιώνει τον Ανιέλι

Η γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανοίγει τον δρόμο για ακύρωση αθλητικών ποινών από εθνικά δικαστήρια και θέτει υπό αμφισβήτηση το ιταλικό μοντέλο αθλητικής δικαιοσύνης.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Η βιογραφία του Ντόναλντ Τραμπ για παιδιά» σε πακέτο καλωσορίσματος λευκών Νοτιοαφρικάνων προσφύγων στις ΗΠΑ
Προπαγάνδα 2.0 18.12.25

«Η βιογραφία του Ντόναλντ Τραμπ για παιδιά» σε πακέτο καλωσορίσματος λευκών Νοτιοαφρικάνων προσφύγων στις ΗΠΑ

Ο Τραμπ πάγωσε τις εισόδους προσφύγων από όλο τον κόσμο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, αλλά λίγο αργότερα ξεκίνησε μια προσπάθεια να φέρει Αφρικανούς ευρωπαϊκής καταγωγής από τη Νότια Αφρική

Σύνταξη
Κικίλιας: Συνάντηση με τον διοικητή Ευρώπης της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ – «Παρόμοιες προκλήσεις, διαρκής συνεργασία»
Κικίλιας 18.12.25

Συνάντηση Κικίλια με τον διοικητή Ευρώπης της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ - «Παρόμοιες προκλήσεις, διαρκής συνεργασία»

«Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης - Οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις οπότε η συνεργασία μας είναι σημαντική» τόνισε ο Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Εξεταστική επιτροπή ζητά ο Φάμελλος για τα ΕΛΤΑ – «Ρουσφέτια της κυβέρνησης οδήγησαν στην κατάρρευση»
«Γαλάζιες ακρίδες» 18.12.25

Εξεταστική επιτροπή ζητά ο Φάμελλος για τα ΕΛΤΑ – «Ρουσφέτια της κυβέρνησης οδήγησαν στην κατάρρευση»

Το σχέδιο της ΝΔ ήταν να περιορίσει τη λειτουργία των ΕΛΤΑ και να τακτοποιήσει τους δικούς της ανθρώπους» δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Σύνταξη
Ερωτήματα για την διανοητική κατάσταση του Ντόναλντ Τραμπ μετά την ανάρτηση για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ
Μάικλ Γουλφ 18.12.25

Ερωτήματα για την διανοητική κατάσταση του Ντόναλντ Τραμπ μετά την ανάρτηση για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ

Η ανάρτηση του ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ προκάλεσε σάλο και άνοιξε ξανά τη συζήτηση για την διανοητική και ψυχική του κατάσταση, με ανησυχία ακόμη και εντός Λευκού Οίκου.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μπαρτζώκας: «Πρέπει να διαχειριστούμε τα συναισθήματά μας, για αυτό χάσαμε το ματς με την Βαλένθια»
Euroleague 18.12.25

Μπαρτζώκας: «Πρέπει να διαχειριστούμε τα συναισθήματά μας, για αυτό χάσαμε το ματς με την Βαλένθια»

Όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στην media day ενόψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Βιλερμπάν (19/12, 21:15), για την ήττα από τη Βαλένθια και τι πρέπει να κάνει από’ δω και πέρα η ομάδα του.

Σύνταξη
ΕΛΤΑ: «Κανένας αιφνιδιασμός – Εντολή Μητσοτάκη το κλείσιμο» καταγγέλλει ο Αλέξης Χαρίτσης
«Στην κυβέρνηση η ευθύνη» 18.12.25

«Κανένας αιφνιδιασμός - Εντολή Μητσοτάκη το κλείσιμο των ΕΛΤΑ» καταγγέλλει ο Αλέξης Χαρίτσης

«Ανακαλέστε τα σχέδια για λουκέτα - Συζήτηση από μηδενική βάση - Τα ΕΛΤΑ δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως μια οποιαδήποτε επιχείρηση» δήλωσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Απογοητευμένος ο Σπανούλης: «Δεν είμαστε ομάδα playoffs ή Play-In, δεν έχω αρκετούς παίκτες»
Euroleague 18.12.25

Απογοητευμένος ο Σπανούλης: «Δεν είμαστε ομάδα playoffs ή Play-In, δεν έχω αρκετούς παίκτες»

Ο Βασίλης Σπανούλης είναι ιδιαίτερα απογοητευμένος από την εικόνα της Μονακό το τελευταίο διάστημα και οι δηλώσεις-κόλαφος που έκανε είναι ενδεικτικές της κατάστασης

Σύνταξη
Αριστοτέλης και Μαρξ
Ηθική και κριτική 18.12.25

Αριστοτέλης και Μαρξ

Ένα πρόσφατο βιβλίο επιστρέφει στο ερώτημα εάν μπορούμε να βρούμε μια ηθική θεωρία στον Μαρξ

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Ανδρουλάκης από Βρυξέλλες κατά κυβέρνησης: Ο εμπαιγμός των αγροτών συνεχίζεται – Κατέθεσα στη Βουλή 6 προτάσεις που δίνουν λύσεις
Πολιτική Γραμματεία 18.12.25

Ανδρουλάκης από Βρυξέλλες κατά κυβέρνησης: «Ο εμπαιγμός των αγροτών συνεχίζεται - Κατέθεσα στη Βουλή 6 προτάσεις που δίνουν λύσεις»

«Κανείς δεν θέλει να κάνει Χριστούγεννα στα μπλόκα - Νομίζω ότι αυτά τα έξι σημεία δίνουν λύσεις και για το σήμερα αλλά και προοπτική για την παραγωγή μας και για το μέλλον» δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
