Ανδρουλάκης: Χρέος μας να εργαστούμε για τα προβλήματα της κοινωνίας και να μειώσουμε τις ανισότητες

Την Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας και τον χορευτικό σύλλογο Ηπειρωτών Αγίου Δημητρίου «Το Κούγκι» υποδέχτηκε στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, για τα κάλαντα των Χριστουγέννων.

«Θέλω να σας ευχηθώ χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα με υγεία και ευημερία σε όλον τον κόσμο» τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης για να προσθέσει.

«Δυστυχώς, υπάρχει πολύ μεγάλη ακρίβεια, πολλά προβλήματα στους τομείς της δημόσιας υγείας και της παιδεία και οφείλουμε να εργαστούμε να τα βελτιώσουμε όλα αυτά για το καλό του ελληνικού λαού.

Αυξάνουν οι ανισότητες και λιγοστεύουν οι ευκαιρίες για τη νέα γενιά με αποτέλεσμα να έχουμε μια συνεχή διαρροή κρίσιμου ανθρώπινου κεφαλαίου στο εξωτερικό.

Η κοινωνία θέλει να εμπιστευτεί ξανά την πολιτική και χρέος μας είναι να δημιουργήσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης με τον λαό» σημείωσε μεταξύ άλλων ο κ. Ανδρουλάκης.

Από την πλευρά τους, το προεδρείο της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας εξέφρασε στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ τη διαφωνία με την πρόβλεψη πρόσφατου νομοσχεδίου της κυβέρνησης για τα ηπειρωτικά κληροδοτήματα και ειδικά για τη μετατροπή του Ζαππείου σε ΝΠΙΔ.