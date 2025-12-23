Πυρά κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για τη στάση της απέναντι στον αγροτικό κόσμο ενώ επεσήμανε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις που θα μείωναν το κόστος παραγωγής και θα μετέτρεπαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε αναπτυξιακό οργανισμό.

«Η επιθυμία μας είναι να κάνουν οι αγρότες Χριστούγεννα στο σπίτι τους με τις οικογένειές τους, αλλά το μαχαίρι και το πεπόνι είναι στα χέρια της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού», δήλωσε αρχικά ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στο MEGA.

«Προτείναμε για πέντε χρόνια η κιλοβατώρα να είναι στα 7 λεπτά και 5 ευρώ το πάγιο, να υπάρχει σχέδιο ενεργειακών κοινοτήτων ώστε να έχουν φτηνή ενέργεια και να παράγουν δική τους ενέργεια και οι συνεταιρισμοί. Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες να έχουν ένα τιμολόγιο με μέσο όρο των πέντε χαμηλότερων τιμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και νομίζω ότι σημαντικό είναι επιτέλους να υπάρχουν κάποιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί».

Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Όσον αφορά το μέλλον του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και το σκάνδαλο που κυριαρχεί στην πολιτική ζωή ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε:

«Προτείναμε η διοίκηση του αυτόνομου ΟΠΕΚΕΠΕ να επιλέγεται με πενταετή θητεία από ανεξάρτητη διαδικασία, ώστε να μην είναι κομματικές επιλογές. Μέσα σε πέντε χρόνια είχαμε 6 αποτυχημένες κομματικές επιλογές της ΝΔ».

«Η κυβέρνηση ήδη από το 2020 γνώριζε το σκάνδαλο. Γιατί έπρεπε να χαθούν πόροι ύψους 1 δισ. ευρώ;», συμπλήρωσε, καθιστώντας υπεύθυνο τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τις αγροτικές κινητοποιήσεις.

«Η ΝΔ από την αγωνία της να μείνει στην καρέκλα λειτουργεί με όρους σκοτεινούς. Υπάρχει ζήτημα κράτους δικαίου. Και άφησαν να κλέβουν, και υπάρχει δικογραφία που είναι όλοι γαλάζιοι, και προσπαθούν να πετάξουν τις ευθύνες εδώ κι εκεί».

«Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι πρώτο κόμμα»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξέφρασε αισιοδοξία για τις βουλευτικές εκλογές, υπογραμμίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να επιτύχει πολιτική αλλαγή.

«Το ΠΑΣΟΚ στις βουλευτικές εκλογές θα πάει πολύ καλά, με στόχο να έχουμε πολιτική αλλαγή. Θεωρώ ότι οι πολίτες σήμερα είναι απελπισμένοι με την ακρίβεια και τα προβλήματα. Το μότο που συναντώ είναι ότι ‘δεν βρίσκουμε λύση’, υπάρχει απογοήτευση του κόσμου».

«Πιστεύω στο τέλος θα επιβραβεύσει το πρόγραμμά μας και τη στάση μου απέναντι στα συμφέρονται και τη στάση μου απέναντι στη ΝΔ και τους θεσμούς. Η στάση μου είναι σκληρή, αλλά πάντα λειτουργώ θεσμικά. Δεν παίζω παιχνίδια παρασκηνίου. Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι πρώτο κόμμα και να έχουμε πολιτική αλλαγή. Με πρώτο το ΠΑΣΟΚ, η ΝΔ θα φύγει από την κυβέρνηση, η ΝΔ πρέπει να πάει αντιπολίτευση», είπε.

Δείτε τη συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη