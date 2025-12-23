newspaper
Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
23.12.2025 | 10:30
Όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες στη λεωφόρο Ποσειδώνος - Δείτε βίντεο
Σημαντική είδηση:
23.12.2025 | 10:08
Πότε επιστρέφουν οι μαθητές στα σχολεία μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ανδρουλάκης: «Η ΝΔ από την αγωνία της να μείνει στην καρέκλα λειτουργεί με όρους σκοτεινούς»
Πολιτική Γραμματεία 23 Δεκεμβρίου 2025 | 09:46

Ανδρουλάκης: «Η ΝΔ από την αγωνία της να μείνει στην καρέκλα λειτουργεί με όρους σκοτεινούς»

«Η ΝΔ από την αγωνία της να μείνει στην καρέκλα λειτουργεί με όρους σκοτεινούς» είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πόσα κιλά παίρνουμε στις γιορτές; Η επιστήμη απαντά

Πόσα κιλά παίρνουμε στις γιορτές; Η επιστήμη απαντά

Spotlight

Πυρά κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για τη στάση της απέναντι στον αγροτικό κόσμο ενώ επεσήμανε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις που θα μείωναν το κόστος παραγωγής και θα μετέτρεπαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε αναπτυξιακό οργανισμό.

«Η επιθυμία μας είναι να κάνουν οι αγρότες Χριστούγεννα στο σπίτι τους με τις οικογένειές τους, αλλά το μαχαίρι και το πεπόνι είναι στα χέρια της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού», δήλωσε αρχικά ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στο MEGA.

«Προτείναμε για πέντε χρόνια η κιλοβατώρα να είναι στα 7 λεπτά και 5 ευρώ το πάγιο, να υπάρχει σχέδιο ενεργειακών κοινοτήτων ώστε να έχουν φτηνή ενέργεια και να παράγουν δική τους ενέργεια και οι συνεταιρισμοί. Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες να έχουν ένα τιμολόγιο με μέσο όρο των πέντε χαμηλότερων τιμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και νομίζω ότι σημαντικό είναι επιτέλους να υπάρχουν κάποιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί».

Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Όσον αφορά το μέλλον του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και το σκάνδαλο που κυριαρχεί στην πολιτική ζωή ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε:

«Προτείναμε η διοίκηση του αυτόνομου ΟΠΕΚΕΠΕ να επιλέγεται με πενταετή θητεία από ανεξάρτητη διαδικασία, ώστε να μην είναι κομματικές επιλογές. Μέσα σε πέντε χρόνια είχαμε 6 αποτυχημένες κομματικές επιλογές της ΝΔ».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξέφρασε αισιοδοξία για τις βουλευτικές εκλογές, υπογραμμίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να επιτύχει πολιτική αλλαγή

«Η κυβέρνηση ήδη από το 2020 γνώριζε το σκάνδαλο. Γιατί έπρεπε να χαθούν πόροι ύψους 1 δισ. ευρώ;», συμπλήρωσε, καθιστώντας υπεύθυνο τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τις αγροτικές κινητοποιήσεις.

«Η ΝΔ από την αγωνία της να μείνει στην καρέκλα λειτουργεί με όρους σκοτεινούς. Υπάρχει ζήτημα κράτους δικαίου. Και άφησαν να κλέβουν, και υπάρχει δικογραφία που είναι όλοι γαλάζιοι, και προσπαθούν να πετάξουν τις ευθύνες εδώ κι εκεί».

«Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι πρώτο κόμμα»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξέφρασε αισιοδοξία για τις βουλευτικές εκλογές, υπογραμμίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να επιτύχει πολιτική αλλαγή.

«Το ΠΑΣΟΚ στις βουλευτικές εκλογές θα πάει πολύ καλά, με στόχο να έχουμε πολιτική αλλαγή. Θεωρώ ότι οι πολίτες σήμερα είναι απελπισμένοι με την ακρίβεια και τα προβλήματα. Το μότο που συναντώ είναι ότι ‘δεν βρίσκουμε λύση’, υπάρχει απογοήτευση του κόσμου».

«Πιστεύω στο τέλος θα επιβραβεύσει το πρόγραμμά μας και τη στάση μου απέναντι στα συμφέρονται και τη στάση μου απέναντι στη ΝΔ και τους θεσμούς. Η στάση μου είναι σκληρή, αλλά πάντα λειτουργώ θεσμικά. Δεν παίζω παιχνίδια παρασκηνίου. Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι πρώτο κόμμα και να έχουμε πολιτική αλλαγή. Με πρώτο το ΠΑΣΟΚ, η ΝΔ θα φύγει από την κυβέρνηση, η ΝΔ πρέπει να πάει αντιπολίτευση», είπε.

Δείτε τη συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Παραγωγικότητα: Γιατί παραμένει χαμηλή στην Ελλάδα;

Παραγωγικότητα: Γιατί παραμένει χαμηλή στην Ελλάδα;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πόσα κιλά παίρνουμε στις γιορτές; Η επιστήμη απαντά

Πόσα κιλά παίρνουμε στις γιορτές; Η επιστήμη απαντά

Business
Metlen: Χρυσό deal με την πώληση φωτοβολταϊκών στη Χιλή – Πάνω από 3 δισ. ευρώ η ρευστότητα

Metlen: Χρυσό deal με την πώληση φωτοβολταϊκών στη Χιλή – Πάνω από 3 δισ. ευρώ η ρευστότητα

inWellness
Vegan ή όχι, το junk food δεν κάνει καλό
Έρευνα 23.12.25

Vegan ή όχι, το junk food δεν κάνει καλό

Σύμφωνα με νέα μελέτη, η vegan διατροφή που περιλαμβάνει υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα θέτει τους ανθρώπους σε αυξημένο κίνδυνο καρδιοπάθειας.

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Προκόπης Παυλόπουλος: Κόλαφος κατά Μαξίμου για υποκλοπές – Κράτος Δικαίου – λειτουργία της Δικαιοσύνης
Πολιτική Γραμματεία 23.12.25

Προκόπης Παυλόπουλος: Κόλαφος κατά Μαξίμου για υποκλοπές – Κράτος Δικαίου – λειτουργία της Δικαιοσύνης

Δριμεία κριτική στο Μαξίμου από τον πρώην ΠτΔ Προκόπη Παυλόπουλο για το σκάνδαλο των υποκλοπών, τις εξεταστικές των Τεμπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ, το ζήτημα της αμφισβήτησης της Δικαιοσύνης και την ποιότητα της Δημοκρατίας στη χώρα μας. Αιχμές και για ελληνοτουρκικά και αγροτικό.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Το παρασκήνιο της συνάντησης του Νίκου Ανδρουλάκη με δημοσιογράφους
Παρασκήνιο 22.12.25

Το παρασκήνιο της συνάντησης του Νίκου Ανδρουλάκη με δημοσιογράφους

Τι συζήτησε ο Νίκος Ανδρουλάκης με τους δημοσιογράφους στην Καισαριανή. Οι απαντήσεις για Αποστολάκη και Κασιμάτη, οι κάλπες του 2027 και το ανακάτεμα της πολιτικής τράπουλας.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Πότε «βλέπει» εκλογές ο Νίκος Ανδρουλάκης – Η ανησυχία για την κατάσταση της οικονομίας
Πολιτική Γραμματεία 22.12.25

Πότε «βλέπει» εκλογές ο Νίκος Ανδρουλάκης – Η ανησυχία για την κατάσταση της οικονομίας

Χαλαρή συζήτηση ενόψει εορτών, με δημοσιογράφους, είχε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝ.ΑΛΛ. έκανε εκτιμήσεις για το πότε θα διεξαχθούν οι βουλευτικές εκλογές και σχολίασε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι έχει ελάχιστες πιθανότητες να είναι ξανά πρωθυπουργός.

Σύνταξη
Τριμερής Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ: «Συμφωνήσαμε να εμβαθύνουμε την συνεργασία μας στην ασφάλεια και την άμυνα»
Διακήρυξη 22.12.25

Τριμερής Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ: «Συμφωνήσαμε να εμβαθύνουμε την συνεργασία μας στην ασφάλεια και την άμυνα»

«Εκφράζουμε την πλήρη και αταλάντευτη στήριξή μας για μια δίκαιη, συνολική και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, με βάση το διεθνές δίκαιο και τα σχετικά Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών».

Σύνταξη
Φάμελλος: «Χρειαζόμαστε μια ισχυρή Πολιτεία για να υπάρχει κοινωνικό κράτος»
Επικαιρότητα 22.12.25

Φάμελλος: «Χρειαζόμαστε μια ισχυρή Πολιτεία για να υπάρχει κοινωνικό κράτος»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος επισκέφθηκε στη Θεσσαλονίκη το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της οργάνωσης «'Αρσις», τον Σύλλογο Συνδρόμου Down Ελλάδος και τον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματικές Ασθένειες Βορ. Ελλάδας «Λάμψη».

Σύνταξη
Μητσοτάκης στη Ραμάλα: Η λύση των δύο κρατών, βάση για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη
Πολιτική Γραμματεία 22.12.25

Μητσοτάκης στη Ραμάλα: Η λύση των δύο κρατών, βάση για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη

Με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς στη Ραμάλα συναντήθηκε ο Κυρ. Μητσοτάκης, προτού μεταβεί στην Ιερουσαλήμ για την Τριμερή Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ. Τι δήλωσε στη συνάντηση.

Σύνταξη
Το ΕΔΔΑ καλεί την κυβέρνηση να απαντήσει για την παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη από την ΕΥΠ
Πολιτική 22.12.25 Upd: 23:49

Το ΕΔΔΑ καλεί την κυβέρνηση να απαντήσει για την παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη από την ΕΥΠ

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ζητά από την ελληνική κυβέρνηση απαντήσεις -με τη διαδικασία του κατεπείγοντος- για τους λόγους που η ΕΥΠ αρνείται να εφαρμόσει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Κικίλιας: Προς υλοποίηση έργα 26 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση λιμενικών υποδομών – «Έμπρακτη ενίσχυση ασφάλειας»
Σε Χανιά και Λευκάδα 22.12.25

Έργα 26 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση λιμενικών υποδομών - «Έμπρακτη ενίσχυση της ασφάλειας» λέει ο Κικίλιας

«Συνεχίζουμε να υλοποιούμε τον στρατηγικό μας σχεδιασμό» αναφέρει ο υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας - Οι παρεμβάσεις δίνουν έμφαση στην ασφαλή λειτουργία των λιμένων

Σύνταξη
Μίνι ανασχηματισμός στους γενικούς γραμματείς λόγω εκλογών
Πολιτική Γραμματεία 22.12.25

Μίνι ανασχηματισμός στους γενικούς γραμματείς λόγω εκλογών

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι οι αλλαγές στις θέσεις γενικών γραμματέων υπουργείων ανακοινώνονται λόγω της επικείμενης υποψηφιότητας κάποιων στις εθνικές εκλογές, ενώ άλλοι αποχωρούν λόγω αντικατάστασης.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
ΕΔΔΑ: Με τη διαδικασία του κατεπείγοντος η εκδίκαση της προσφυγής Ανδρουλάκη για την υπόθεση των υποκλοπών
ΕΔΔΑ 22.12.25

Με τη διαδικασία του κατεπείγοντος η εκδίκαση της προσφυγής Ανδρουλάκη για την υπόθεση των υποκλοπών

Με τη διαδικασία του κατεπείγοντος θα εκδικαστεί η προσφυγή που κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την υπόθεση των υποκλοπών και της παρακολούθησης του.

Σύνταξη
Δεν έπιασαν τα ΜΑΤ και ο κοινωνικός αυτοματισμός και τώρα αναλαμβάνει να διαλύσει τα μπλόκα ο ελεγκτικός μηχανισμός αλλά πλέον είναι υποψιασμένος ο λαός
in Confidential 22.12.25

Δεν έπιασαν τα ΜΑΤ και ο κοινωνικός αυτοματισμός και τώρα αναλαμβάνει να διαλύσει τα μπλόκα ο ελεγκτικός μηχανισμός αλλά πλέον είναι υποψιασμένος ο λαός

Θυμωμένος ο Κυριάκος για το «παράλογο» κάποιων απαιτήσεων των αγροτών, εξοργισμένος ο λαός γιατί σε ΟΠΕΚΕΠΕ, υποκλοπές και Τέμπη το «παράλογο» έχει γίνει αρχηγός μαζί και ο εμπαιγμός και ο ευτελισμός

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ανακοίνωσε Πεναρόγια και Πέιν η Παρτιζάν (pics)
Euroleague 23.12.25

Ανακοίνωσε Πεναρόγια και Πέιν η Παρτιζάν (pics)

Διπλή ανακοίνωση από την Παρτιζάν το πρωί της Τρίτης, με τον σύλλογο του Βελιγραδίου να επισημοποιεί τη συμφωνία του τόσο με τον Ζοάν Πενιαρόγια στον πάγκο, όσο και με τον Αμερικανό NBAer, Κάμερον Πέιν.

Σύνταξη
Απίστευτος Παυλίδης: «Έπιασε» τον Εουσέμπιο με επίδοση που ξεπερνούν μόνο οι Εμπαπέ και Κέιν μέσα στο 2025
Ποδόσφαιρο 23.12.25

Απίστευτος Παυλίδης: «Έπιασε» τον Εουσέμπιο με επίδοση που ξεπερνούν μόνο οι Εμπαπέ και Κέιν μέσα στο 2025

Ο Βαγγέλης Παυλίδης τα... σπάει στη Μπενφίκα, πιάνοντας τον θρυλικό Εουσέμπιο με ένα ρεκόρ που κρατούσε 60 χρόνια και το οποίο μέσα στο 2025 ξεπερνιέται μονάχα από τους Κιλιάν Εμπαπέ και Χάρι Κέιν στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο!

Σύνταξη
Η Σούζι Άμις για τη ζωή της με τον Τζέιμς Κάμερον – «Πίστευα ότι δεν θα το δω ποτέ ξανά»
Έρωτας 23.12.25

Η Σούζι Άμις για τη ζωή της με τον Τζέιμς Κάμερον – «Πίστευα ότι δεν θα το δω ποτέ ξανά»

Η πρώην ηθοποιός και μοντέλο Σούζι Άμις, σε μια από τις σπάνιες συνεντεύξεις της, αποφάσισε να μιλήσει για την ζωή της δίπλα στον βραβευμένο σκηνοθέτη Τζέιμς Κάμερον.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Επεισόδιο μεταξύ Στιβ Κερ και Ντρέιμοντ Γκριν, έφυγε για τα αποδυτήρια ο παίκτης (vid)
Μπάσκετ 23.12.25

Επεισόδιο μεταξύ Στιβ Κερ και Ντρέιμοντ Γκριν, έφυγε για τα αποδυτήρια ο παίκτης (vid)

Ένας έντονος διάλογος του Στιβ Κερ με τον Ντρέιμοντ Γκριν σε τάιμ άουτ κατά τη διάρκεια του Γουόριορς-Μάτζικ, «έστειλε» τον Αμερικανό φόργουορντ στα αποδυτήρια ως το τέλος του αγώνα.

Σύνταξη
Αγρότες: Με χριστουγεννιάτικο δέντρο το μπλόκο Θήβας – «Δεν φεύγουμε για κανένα λόγο, ανοιχτή η διέλευση για τον κόσμο»
Ελλάδα 23.12.25

Αγρότες: Με χριστουγεννιάτικο δέντρο το μπλόκο Θήβας – «Δεν φεύγουμε για κανένα λόγο, ανοιχτή η διέλευση για τον κόσμο»

«Αυτό είναι ένα μήνυμα στην κυβέρνηση», δηλώνει ο αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Θήβας, ξεκαθαρίζοντας πως οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να κάνουν Χριστούγεννα στο δρόμο

Σύνταξη
«Η ζωή μου δεν τελείωσε, είμαι ζωντανή»: Η Δέσποινα Μοιραράκη για την απώλεια, τις ενέσεις αδυνατίσματος και τον έρωτα
Fizz 23.12.25

«Η ζωή μου δεν τελείωσε, είμαι ζωντανή»: Η Δέσποινα Μοιραράκη για την απώλεια, τις ενέσεις αδυνατίσματος και τον έρωτα

Σε μια εξομολογητική συνέντευξη, η Δέσποινα Μοιραράκη μιλά για την απώλεια του συζύγου της, τις ενέσεις που τη βοήθησαν να χάσει βάρος και το αν υπάρχει χώρος στη ζωή της για έναν νέο έρωτα

Σύνταξη
NBA: Με νίκες συνέχισαν Οκλαχόμα και Ντιτρόιτ, τρομερή ανατροπή της Βοστώνης
Αθλητισμός & Σπορ 23.12.25

NBA: Με νίκες συνέχισαν Οκλαχόμα και Ντιτρόιτ, τρομερή ανατροπή της Βοστώνης

Οι πρωτοπόροι των δύο περιφερειών, Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και Ντιτρόιτ Πίστονς, συνέχισαν με νίκες την πορεία τους στο φετινό NBA, την ώρα που οι Μπόστον Σέλτικς έφταναν σε μια απίθανη ανατροπή επί των Ιντιάνα Πέισερς.

Σύνταξη
Αγρότες: Η κυβέρνηση τους πετάει το μπαλάκι, αλλά έχει χάσει τον έλεγχο – Τα μπλόκα επιμένουν
Agro-in 23.12.25

Χωρίς πυξίδα η κυβέρνηση πετάει το μπαλάκι στους αγρότες - Τα μπλόκα επιμένουν και η οργή φουντώνει

Οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα αλλά με τους δρόμους ανοιχτούς - Η στάση της κυβέρνησης μοιάζει με τα σκυλιά που κυνηγούν την ουρά τους και κάποιες φορές καταφέρνουν μάλιστα να τη δαγκώσουν

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Wish You Were Here: Οι Pink Floyd επέστρεψαν στην κορυφή των charts και έσπασαν ένα ιστορικό ρεκόρ των Beatles
Θρύλοι 23.12.25

Wish You Were Here: Οι Pink Floyd επέστρεψαν στην κορυφή των charts και έσπασαν ένα ιστορικό ρεκόρ των Beatles

Μισό αιώνα μετά την κυκλοφορία του Wish You Were Here και την κατάκτηση των charts, το υπέροχο άλμπουμ των Pink Floyd επέστρεψε στο No1 της Βρετανίας και έσπασε ένα ιστορικό ρεκόρ των Beatles.

Σύνταξη
Η κυβέρνηση φτιάχνει κλίμα για «κοινωνικό αυτοματισμό» και καταστολή στους αγρότες. Μόνο που θα το πληρώσει ακριβά
Editorial 23.12.25

Η κυβέρνηση φτιάχνει κλίμα για «κοινωνικό αυτοματισμό» και καταστολή στους αγρότες. Μόνο που θα το πληρώσει ακριβά

Όλα δείχνουν ότι η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να παρουσιάσει τις αγροτικές κινητοποιήσεις ως «αντικοινωνικές» μόνο και μόνο για να δικαιολογήσει ότι επί της ουσίας δεν θα ικανοποιήσει κανένα αίτημά τους

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο