Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
24.12.2025 | 14:21
Αγνοείται πυροσβέστης στις Σέρρες – Έρευνες για τον εντοπισμό του
Σημαντική είδηση:
24.12.2025 | 13:01
Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αττική – Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία
Άκουσε τα κάλαντα και έσυρε τον χορό ο Κουτσούμπας – «Η σκέψη μας είναι στους αγώνες εργατών και αγροτών»
Πολιτική 24 Δεκεμβρίου 2025 | 13:30

Άκουσε τα κάλαντα και έσυρε τον χορό ο Κουτσούμπας – «Η σκέψη μας είναι στους αγώνες εργατών και αγροτών»

Ο κ. Κουτσούμπας, άκουσε τα παραδοσιακά Χριστουγεννιάτικα κάλαντα από την Αδελφότητα Αθηνών Αγίας Παρασκευής Κόνιτσας - Το «Κεράσοβο» και το συγκρότημα του Νίκου Φιλιππίδη

Σύνταξη
Η Αδελφότητα Αθηνών Αγίας Παρασκευής Κόνιτσας – Το «Κεράσοβο» και το συγκρότημα του Νίκου Φιλιππίδη είπαν σήμερα τα παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα κάλαντα και τραγούδια από τον τόπο τους στον γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, στην έδρα της ΚΕ, στον Περισσό. Ο κ. Κουτσούμπας, αφού καλωσόρισε και αντάλλαξε ευχές και δώρα με το Διοικητικό Συμβούλιο και τη χορωδία του Συλλόγου, ανέφερε:

Κουτσούμπας: Η σκέψη μας στους αγώνες εργατών αγροτών

«Βέβαια, μια τέτοια μέρα δεν μπορεί παρά η σκέψη όλων μας να είναι δίπλα στους αγώνες των εργαζομένων, δίπλα στους δίκαιους αγώνες της ελληνικής αγροτιάς.

Ξέρουμε όλοι, και είμαστε βαθιά πεισμένοι, ότι οι αγώνες των εργατών και των αγροτών δεν κλείνουν δρόμους, ανοίγουν τους δρόμους για το σήμερα και το αύριο του λαού μας, για ένα καλύτερο μέλλον. Παραλογισμός δεν είναι ο δίκαιος αγώνας των εργαζομένων, των αγροτών, η μάχη για την επιβίωσή τους στα μπλόκα του αγώνα, όπως λέει η κυβέρνηση.

Παραλογισμός είναι η στάση της κυβέρνησης, και δυστυχώς και κάποιων άλλων κομμάτων, που προσπαθούν να στρέψουν τον ελληνικό λαό ενάντια στους δίκαιους αγώνες, ενάντια στους αγρότες. Την ίδια στιγμή που ο ίδιος αυτός ο ελληνικός λαός, οι εργάτες, οι υπάλληλοι, οι αγρότες, οι αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες, οι νέοι και οι νέες, οι γυναίκες, όλες οι λαϊκές οικογένειες υποφέρουν απ’ την ίδια πολιτική, από την ΕΕ, από το καπιταλιστικό κράτος, από αυτό το βάρβαρο εκμεταλλευτικό σύστημα.

Είμαστε λοιπόν όλοι και όλες στο πλευρό τους, ιδιαίτερα αυτές τις γιορτινές μέρες, και τους συμπαραστεκόμαστε στους δίκαιους αγώνες τους, όπως και στους αγώνες όλου του ελληνικού λαού σε όλη τη χώρα. Να είστε καλά, να έχετε καλή δύναμη και υγεία. Ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ. Καλά Χριστούγεννα σε όλους και όλες».

YouTube thumbnail

Άκουσε τα κάλαντα και έσυρε τον χορό ο Κουτσούμπας

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Γιώργος Σιάφης, στον σύντομο χαιρετισμό του ενημέρωσε για τον στόχο του φορέα να διαδίδει την πολιτιστική κληρονομία καθώς και τα τραγούδια που στη συνέχεια θα ακούγονταν μεταφέροντας με μοναδικό τρόπο τους Ηπειρώτικους ήχους για τις μέρες που οι «αγγέλοι χαίρονται και τα δαιμόνια σκάνε»…

Στον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ προσφέρθηκε ένα καλάθι με τοπικά προϊόντα ενώ ο Δ. Κουτσούμπας έδωσε δώρα από την «Σύγχρονη Εποχή».

Αμέσως μετά ακολούθησαν χοροί υπό τους ήχους του κλαρίνου του Νίκου Φιλιππίδη.

YouTube thumbnail

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Economy
Ελληνική οικονομία: Οι 4 κίνδυνοι που «βλέπει» η Alpha Bank για την Ελλάδα το 2026

Ελληνική οικονομία: Οι 4 κίνδυνοι που «βλέπει» η Alpha Bank για την Ελλάδα το 2026

Τράπεζες: Χρονιά μετασχηματισμού σε βάθος το 2026

Τράπεζες: Χρονιά μετασχηματισμού σε βάθος το 2026

Ανδρουλάκης: Χρέος μας να εργαστούμε για τα προβλήματα της κοινωνίας και να μειώσουμε τις ανισότητες
Πολιτική 24.12.25

Ανδρουλάκης: Χρέος μας να εργαστούμε για τα προβλήματα της κοινωνίας και να μειώσουμε τις ανισότητες

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης υποδέχθηκε στα γραφεία του συλλόγους για τα κάλαντα και ευχήθηκε «καλά Χριστούγεννα με υγεία και ευημερία»

Σύνταξη
Τι έχουμε μάθει έως σήμερα στη δίκη των υποκλοπών – Ανύπαρκτοι έλεγχοι στην ΕΥΠ και μια ένοχη κυβέρνηση
Πολιτική 24.12.25

Τι έχουμε μάθει έως σήμερα στη δίκη των υποκλοπών – Ανύπαρκτοι έλεγχοι στην ΕΥΠ και μια ένοχη κυβέρνηση

Παρεμπόδιση της έρευνας, απίστευτες μεθοδεύσεις, παράλογα άλματα στη διαδικασία της διερεύνησης του σκανδάλου των υποκλοπών και μια κυβέρνηση ένοχα σιωπηλή απέναντι στο τσουνάμι των αποκαλύψεων στο μονομελές πλημμελειοδικείο.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Την ταπείνωση της αγροτιάς δεν θα την επιτρέψει η άλλη Ελλάδα της δουλειάς, όσους δρόμους και αν κλείσει η ΕΛ.ΑΣ.
in Confidential 24.12.25

Την ταπείνωση της αγροτιάς δεν θα την επιτρέψει η άλλη Ελλάδα της δουλειάς, όσους δρόμους και αν κλείσει η ΕΛ.ΑΣ.

Στο Υπουργικό κατηγόρησε τους αγρότες για εκβιασμό, στο χριστουγεννιάτικο μήνυμα να κατηγορήσει για υπόθαλψη εκβιαστή τον λαό, και την πρωταπριλιά μην ψάχνει ψέμα για να πει, αρκεί να ψελλίσει ότι θα ξαναβγεί.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Συλλυπητήρια Ανδρουλάκη στην οικογένεια της Σύλβας Ακρίτα
«Μαχητική γυναίκα» 24.12.25

Συλλυπητήρια Ανδρουλάκη στην οικογένεια της Σύλβας Ακρίτα

«Η Σύλβα Ακρίτα δεν συμβιβάστηκε ποτέ με την πολιτική ως απλή διαχείριση, αλλά την υπηρέτησε με πάθος για να ανοίξουν δρόμοι κοινωνικής δικαιοσύνης και προόδου», τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο Γρηγόρης Δημητριάδης προσπαθεί με αγωγές να φιμώσει και να τρομοκρατήσει
Σκάνδαλο υποκλοπών 23.12.25

ΠΑΣΟΚ: Ο Γρηγόρης Δημητριάδης προσπαθεί με αγωγές να φιμώσει και να τρομοκρατήσει

Επίθεση της Χαρ. Τρικούπη στον Γρηγόρη Δημητριάδη, ο οποίος κατέθεσε αγωγή σε μέλος του πολιτικού κέντρου του ΠΑΣΟΚ, Κατερίνα Σολωμού, επειδή άσκησε κριτική για το σκάνδαλο των υποκλοπών. «Το σύστημα της ΝΔ δείχνει τα δόντια του, τη στιγμή που το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο Στρασβούργο αποφάσισε να εξετάσει κατά προτεραιότητα την προσφυγή του προέδρου του ΠΑΣΟΚ» για την υπόθεση των υποκλοπών.

Σύνταξη
Η Μαρία Συρεγγέλα κινείται νομικά κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου – «Με συκοφαντεί και με εξυβρίζει καθημερινά»
Επικαιρότητα 23.12.25

Η Μαρία Συρεγγέλα κινείται νομικά κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου – «Με συκοφαντεί και με εξυβρίζει καθημερινά»

Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας υποστηρίζει ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου ισχυρίζεται ψευδώς ότι η Καλλιόπη Σεμερτζίδου ήταν συνεργάτιδά της.

Σύνταξη
Η Βουλή πλημμύρισε με κάλαντα και παραδοσιακούς χορούς από όλη την Ελλάδα
Τα μηνύματα 23.12.25

Η Βουλή πλημμύρισε με κάλαντα και παραδοσιακούς χορούς από όλη την Ελλάδα

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης συνομίλησε με τα μέλη των συλλόγων και τα παιδιά, μοιράζοντας συμβολικά δώρα σε όλους και δίνοντας τις ευχές για μία χρονιά γεμάτη ελπίδα, δημιουργία και αισιοδοξία

Σύνταξη
Φαραντούρης: Η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται ότι έχει ξεχάσει την Ειρήνη, δεν εργάζεται για αυτήν
Από Βρυξέλλες 23.12.25

Φαραντούρης: Η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται ότι έχει ξεχάσει την Ειρήνη, δεν εργάζεται για αυτήν

Ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης άσκησε κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λέγοντας ότι «ξεχνά, όχι μόνο το μήνυμα των Χριστουγέννων αλλά και τον γενεσιουργό λόγο της δημιουργίας της: την Ειρήνη»

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης απειλεί τους αγρότες κρατώντας ομήρους τους εκδρομείς
Σφοδρά πυρά 23.12.25

Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης απειλεί τους αγρότες κρατώντας ομήρους τους εκδρομείς

«Ο κ. Μητσοτάκης αποφάσισε να πάει ένα βήμα παραπέρα στον αυταρχισμό, απειλώντας όλους μας με συλλογική τιμωρία», υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά, σχολιάζοντας τη στάση του πρωθυπουργού απέναντι στους αγρότες

Σύνταξη
Τσίπρας σε φοιτητές: Η κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς απειλεί τη Δημοκρατία – Δεν βλέπω τρίτη τετραετία για Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 23.12.25

Τσίπρας σε φοιτητές: Η κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς απειλεί τη Δημοκρατία – Δεν βλέπω τρίτη τετραετία για Μητσοτάκη

Στρέφοντας τα βέλη κατά του ίδιου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Αλέξης Τσίπρας σημείωσε πως «κάποια στιγμή πρέπει να γράψει κι ο Μητσοτάκης ένα βιβλίο για το πώς κατάφερε να οδηγήσει στην κατάρρευση του κράτους δικαίου τη χώρα ». Να προετοιμάζεται γιατί δεν βλέπω τρίτη τετραετία πρόσθεσε με νόημα. Τι είπε για την διαμόρφωση ενός αξιόπιστου εναλλακτικού σχεδίου διακυβέρνησης

Σύνταξη
Λάδι στη φωτιά από Μητσοτάκη: Δεν υποκύπτουμε σε εκβιασμούς – Το πλαίσιο των δυνατοτήτων μας για αγρότες έχει οριοθετηθεί 
Πολιτική Γραμματεία 23.12.25

Λάδι στη φωτιά από Μητσοτάκη: Δεν υποκύπτουμε σε εκβιασμούς – Το πλαίσιο των δυνατοτήτων μας για αγρότες έχει οριοθετηθεί 

Με την γνωστή κυβερνητική «καραμέλα» ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισήγησή του στο υπουργικό Συμβούλιο στράφηκε και πάλι κατά των αγροτών τονίζοντας προκλητικά ότι δεν θα υποκύψουμε σε εκβιασμούς - όπως είπε -«σε όσους προτείνουν να διεκδικούν αλλά να μην συζητούν»

Σύνταξη
Πυρά Χρηστίδη σε κυβέρνηση: Οι αγρότες είναι στους δρόμους γιατί είναι απλήρωτοι
Πολιτική 23.12.25

Πυρά Χρηστίδη σε κυβέρνηση: Οι αγρότες είναι στους δρόμους γιατί είναι απλήρωτοι

«Το μεγάλο ζήτημα είναι γιατί η κυβέρνηση, έξι χρόνια από την ημέρα που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, δεν έχει κάνει τα βασικά πράγματα για να στηρίξει τον πρωτογενή τομέα της χώρας μας» είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης

Σύνταξη
Διπλωματικό απρόοπτο στη Συρία: «Έκοψαν» ξαφνικά τη συνέντευξη Τύπου Φιντάν – Συγγνώμη ζήτησε η Δαμασκός
Δείτε βίντεο 24.12.25

Διπλωματικό απρόοπτο στη Συρία: «Έκοψαν» ξαφνικά τη συνέντευξη Τύπου Φιντάν – Συγγνώμη ζήτησε η Δαμασκός

Η ξαφνική διακοπή της συνέντευξης Τύπου του Τούρκου ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν, με τον Σύρο ομόλογό του, στη Δαμασκό, προκάλεσε ενόχληση στην Άγκυρα

Σύνταξη
Το «Ριφιφί του Αιώνα» – Η αληθινή ιστορία πίσω από τη νέα σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια
Ελληνικό La Casa De Papel 24.12.25

Το «Ριφιφί του Αιώνα» - Η αληθινή ιστορία πίσω από τη νέα σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια

Το θρυλικό «Ριφιφί του Αιώνα» στην Τράπεζα Εργασίας λίγο πριν τα Χριστούγεννα του 1992, είναι η ιστορία που αναπαράγει η Σωτήρης Τσαφούλιας στη νέα του σειρά για την Cosmote TV.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Μπαρτσελόνα χωρίς βιασύνη για μεταγραφές
La Liga 24.12.25

Η Μπαρτσελόνα χωρίς βιασύνη για μεταγραφές

Η Μπαρτσελόνα εξετάζει ψύχραιμα τις επιλογές της μετά τον τραυματισμό του Κρίστενσεν, με το οικονομικό πλαίσιο και τη χρησιμότητα κάθε κίνησης να μπαίνουν πάνω απ’ όλα

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Greek Banks Set Holiday Schedule
English edition 24.12.25

Greek Banks Set Holiday Schedule

The final bank holiday of the festive season will be Tuesday 6 January, marking the Feast of Epiphany.

Σύνταξη
Στη Βραζιλία τρίβουν τα χέρια τους: O Ραγιάν ετοιμάζεται για πώληση-ρεκόρ
Ποδόσφαιρο 24.12.25

Στη Βραζιλία τρίβουν τα χέρια τους: O Ραγιάν ετοιμάζεται για πώληση-ρεκόρ

Ο 19χρονος επιθετικός της Βάσκο ντα Γκάμα, Ραγιάν, έχει εκτοξεύσει την αξία του μετά από μια εντυπωσιακή σεζόν, με τους ευρωπαϊκούς κολοσσούς να πιέζουν και τον σύλλογο να στοχεύει σε ιστορικό deal

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Δέματα αγάπης σε άστεγους από την «Αποστολή»
Ελλάδα 24.12.25

Δέματα αγάπης σε άστεγους από την «Αποστολή»

Τα δέματα τροφίμων περιλαμβάνουν στερεά τροφή, γλυκίσματα, νερό και χυμούς φρούτων, ενίοτε όμως η ανθρωπιστική βοήθεια συνοδεύεται από κλινοσκεπάσματα, ρουχισμό, υποδήματα και είδη ατομικής υγιεινής και φροντίδας, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, τις περιστάσεις και τα αιτήματα όσων έχουν ανάγκη.

Σύνταξη
Στα σχοινιά ΕΠΟ και ΚΕΔ: Όλες οι αντιδράσεις για την χοντρή γκέλα με τον Λανουά
Ποδόσφαιρο 24.12.25

Στα σχοινιά ΕΠΟ και ΚΕΔ: Όλες οι αντιδράσεις για την χοντρή γκέλα με τον Λανουά

Βoλές κατά ριπάς κατά Λανουά, Γκαγκάτση από Καραπαπά, Μπούση και ΕΠΣ Πειραιά, ενώ έπεται συνέχεια. Αιτία η προκλητική απόφαση να κόψουν το βίντεο της τηλεκριτικής

Βάιος Μπαλάφας
«Και ήμουν άγγελος του Τσάρλι»: Το reunion του Παρά Πέντε σάρωσε σε τηλεθέαση – Άγγιξε το 50%
Έσπασε τα κοντέρ 24.12.25

«Και ήμουν άγγελος του Τσάρλι»: Το reunion του Παρά Πέντε σάρωσε σε τηλεθέαση – Άγγιξε το 50%

Η επιστροφή της σειράς Στο Παρά Πέντε στη μικρή οθόνη, για ένα επετειακό reunion 20 χρόνια μετά την παρθενική του εμφάνιση στη συχνότητα του MEGA, σάρωσε σε τηλεθέαση αγγίζοντας το 50%.

Σύνταξη
Άμα δεν γλεντήσουμε τώρα, πότε θα γλεντήσουμε; Το βίντεο της Φίνος Φιλμ για το ρεβεγιόν των Χριστουγέννων
Social 24.12.25

Άμα δεν γλεντήσουμε τώρα, πότε θα γλεντήσουμε; Το βίντεο της Φίνος Φιλμ για το ρεβεγιόν των Χριστουγέννων

Ο επίσημος λογαριασμός της Φίνος Φιλμ ευχήθηκε «χρόνια πολλά» με ένα βίντεο με σκηνές από γνωστές ελληνικές ταινίες, γεμάτο χορό, διασκέδαση, φλερτ και ένα... δίκανο.

Σύνταξη
Αγρότες: Βελτιωμένη η κατάσταση στο εθνικό οδικό δίκτυο – Με χαμηλές ταχύτητες η διέλευση από τα μπλόκα
Ελλάδα 24.12.25

Αγρότες: Βελτιωμένη η κατάσταση στο εθνικό οδικό δίκτυο – Με χαμηλές ταχύτητες η διέλευση από τα μπλόκα

Με χαμηλές ταχύτητες η διέλευση των εκδρομέων από τα αγροτικά μπλόκα από την Αθήνα προς την κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα - Βελτιωμένη η εικόνα σε σχέση με χθες - Πώς κινούνται τα οχήματα, πού εκτρέπονται

Σύνταξη
Η μείωση του χρόνου εργασίας στην κορυφή της λίστας ευχών για τα Χριστούγεννα
Θα πραγματοποιηθεί; 24.12.25

Η μείωση του χρόνου εργασίας στην κορυφή της λίστας ευχών για τα Χριστούγεννα

Οι περισσότεροι έχουν συνδυάσει τα Χριστούγεννα - πέρα από τα δώρα και τα... τραπεζώματα - με περισσότερο και πιο ποιοτικό ελεύθερο χρόνο, κάτι που έχει σχέση με το συλλογικό παγκόσμιο αίτημα για μειωμένα ωράρια εργασίας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

