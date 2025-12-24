Κάλαντα στο Μάξιμου: Έκλεψε την παράσταση ο Πίνατ ντυμένος Άγιος Βασίλης
Ο κ. Μητσοτάκης μαζί με τη σύζυγο και τα παιδιά του αντάλλαξαν δώρα και ευχές για τις γιορτές. Ο Πίνατ για ακόμη μία φορά έκλεψε τις εντυπώσεις
Μαθητές από το Μουσικό Σχολείο Αλίμου και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ερέτριας «Κωνσταντίνος Κανάρης» είπαν τα κάλαντα στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την οικογένειά του στο Μέγαρο Μαξίμου.
Ο κ. Μητσοτάκης μαζί με τη σύζυγο και τα παιδιά του αντάλλαξαν δώρα και ευχές για τις γιορτές.
Έκλεψε τις εντυπώσεις ο Πίνατ
Ωστόσο, τις εντυπώσεις έκλεψε και πάλι ο Πίνατ, ο οποίος ντυμένος Άγιος Βασίλης υποδέχθηκε τους καλεσμένους.
