Χριστούγεννα: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ
Με τροποποιημένο πρόγραμμα θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς κατά την περίοδο των εορτών
Αλλαγές θα υπάρξουν στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΣΑ.
Ειδικότερα, τις ημέρες 25 και 26 Δεκεμβρίου 2025, καθώς και 1 και 6 Ιανουαρίου 2026, στα λεωφορεία αρμοδιότητας ΟΣΥ και Κοινοπραξίας, όπως και στα τρόλεϊ, θα εφαρμοστεί πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής και αργιών.
Παράλληλα, για τις 2 και 5 Ιανουαρίου 2026 έχει προβλεφθεί έκτακτο πρόγραμμα δρομολόγησης στα λεωφορεία και τα τρόλεϊ, προκειμένου να προσαρμοστεί η εξυπηρέτηση στις αυξημένες ή διαφοροποιημένες μετακινήσεις των ημερών.
Όσον αφορά τα μέσα σταθερής τροχιάς – Μετρό (Γραμμές 1, 2 και 3) και Τραμ – οι συχνότητες δρομολογίων κατά την εορταστική περίοδο διαφοροποιούνται και οι επιβάτες μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά από τις επίσημες ανακοινώσεις των αρμόδιων φορέων.
Για τις συχνότητες δρομολογίων των μέσων σταθερής τροχιάς (Γραμμές Μετρό 1, 2, 3 και Τραμ) κατά τις ημέρες των εορτών μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά ΕΔΩ.
