Χριστούγεννα: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ παραμονή και ανήμερα
Τροποποιήσεις στα δρομολόγια των ΜΜΜ τις γιορτές.
Αλλαγές στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, παραμονή και ανήμερα των Χριστουγέννων, καθώς θα κινούνται με πρόγραμμα Κυριακής και αργιών τις δύο επόμενες ημέρες.
Τροποποιήσεις θα γίνουν και σε λεωφορειακές γραμμές στο κέντρο της Αθήνας αλλά και σε άλλα σημεία της Αττικής λόγω εκδηλώσεων.
Κέντρο Αθήνας και Αεροδρόμιο (Τρίτη 23 Δεκεμβρίου):
Γραμμές 400 & Χ95: Θα υπάρξει προσωρινή και μερική τροποποίηση από τις 01:00 έως τις 05:00 τα ξημερώματα, εντός του Δήμου Αθηναίων.
Ελευσίνα (Τρίτη 23 Δεκεμβρίου)
Γραμμή 862: Μερική αλλαγή διαδρομής από τις 08:00 έως τις 15:00, λόγω τεχνικών έργων που πραγματοποιούνται στην οδό Θείρων (Βλ. «Θ» 22.12.25 Γραμμή 862: Προσωρινή τροποποίηση δρομολογίου στην Ελευσίνα λόγω έργων την Τρίτη 23/12).
Γραμμή 862: Αλλαγή διαδρομής την Τρίτη 23/12 στην Ελευσίνα (08:00–15:00).
Άγιοι Ανάργυροι – Καματερό (Χριστούγεννα 25 Δεκεμβρίου)
Γραμμή 704: Προσωρινή τροποποίηση της διαδρομής από τις 11:00 έως τις 14:00.
Πειραιάς
Γραμμή 826: Λόγω εργασιών στην οδό Πατρών, η γραμμή θα τροποποιηθεί μερικώς και προσωρινά από τις 07:00 έως τις 15:00.
Αναλυτικά τα δρομολόγια των ΜΜΜ για τα Χριστούγεννα 2025
Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου:
Όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς θα κινηθούν με πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής και αργιών.
Σάββατο 27 Δεκεμβρίου:
Μερική και προσωρινή τροποποίηση της λεωφορειακής γραμμής 826 από 07:00 έως 15:00, λόγω εργασιών στην οδό Πατρών, στον Δήμο Πειραιά.
