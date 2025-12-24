newspaper
Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
24.12.2025 | 14:21
Αγνοείται πυροσβέστης στις Σέρρες – Έρευνες για τον εντοπισμό του
Σημαντική είδηση:
24.12.2025 | 13:01
Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αττική – Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Έρευνα: Πόσα χρόνια χρειάζεται να αποταμιεύει ο μέσος εργαζόμενος για να γίνει πλούσιος;
Διεθνής Οικονομία 24 Δεκεμβρίου 2025 | 11:50

Έρευνα: Πόσα χρόνια χρειάζεται να αποταμιεύει ο μέσος εργαζόμενος για να γίνει πλούσιος;

Νέα έκθεση του think tank Resolution Foundation αποκαλύπτει πως το χάσμα ανάμεσα στους πλούσιους και τους υπόλοιπους εντείνεται, με τις αποταμιεύσεις να αδυνατούν να το καλύψουν

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
ΕπιμέλειαΧρυσάνθη Ρουμελιώτου
A
A
Vita.gr
Healthy holidays: Τα οφέλη των γιορτών

Healthy holidays: Τα οφέλη των γιορτών

Spotlight

Ο ακριβής αριθμός ετών αποταμίευσης που θα χρειαζόταν ο μέσος εργαζόμενος για να ξεφύγει από τη μεσαία τάξη έχει αποκαλυφθεί – και είναι σχεδόν μισός αιώνας.

Νέα, έρευνα από το think tank Resolution Foundation δείχνει ότι για τους φιλόδοξους Βρετανούς που επιθυμούν να ανέβουν στην κλίμακα του πλούτου τους, ούτε καν μια ολόκληρη ζωή με αποταμιεύσεις δεν θα ήταν αρκετή.

Μισός αιώνας αποταμίευσης με μηδενικά έξοδα για να γίνεις πλούσιος

Στην πραγματικότητα, ο μέσος εργαζόμενος θα χρειαζόταν να αποταμιεύει τα κέρδη του για 52 χρόνια, για να συγκεντρώσει 1,3 εκατομμύρια λίρες (1,7 εκατομμύρια δολάρια), το ποσό που χρειάζεται για να μετακινηθεί από τη μέση και να γίνει τόσο πλούσιος όσο το πλουσιότερο 10%.

Το παραπάνω για να συμβεί χρειάζεται τα έξοδα να είναι όχι απλά περιορισμένα αλλά μηδενικά.

«Τα χάσματα πλούτου στη Βρετανία είναι πλέον τόσο μεγάλα που ένας τυπικός εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης που αποταμιεύει όλα τα κέρδη του καθ’ όλη τη διάρκεια του εργασιακού του βίου δεν θα μπορούσε να φτάσει στην κορυφή της κλίμακας του πλούτου», έγραψε η Molly Broome, ανώτερη οικονομολόγος στο Resolution Foundation και κύρια συγγραφέας της έκθεσης.

Και για όσους τυχαίνει να γεννιούνται στην εργατική τάξη, οι πιθανότητες είναι όλο και πιο αρνητικές.

«Η κινητικότητα του πλούτου στη Βρετανία είναι χαμηλή — οι άνθρωποι που ξεκινούν τη ζωή τους πλούσιοι τείνουν να παραμένουν πλούσιοι και αντίστροφα», πρόσθεσε ο Μπρουμ.

Τα χρήματα φέρνουν χρήματα

Η έκθεση αποκάλυψε ότι ο βασικός παράγοντας για την αύξηση της ανισότητας είναι τα λεγόμενα «παθητικά» κέρδη. Ουσιαστικά, όσοι αγόρασαν ακίνητα και επένδυσαν τα χρήματά τους σε συντάξεις έχουν δει τον πλούτο τους να εκτοξεύεται από το 2010.

Οι εργαζόμενοι στις ΗΠΑ θα χρειαστεί να αποταμιεύουν για 70 χρόνια για να πραγματοποιήσουν το αμερικανικό όνειρο.

Καθώς ο πληθωρισμός πιέζει τους εργαζόμενους σε κόστος ζωής, σε συνδυασμό με μια κρίση απασχόλησης που δεν έχει υπάρξει τόσο άσχημη από την οικονομική κρίση, και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί να την επιδεινώσει ακόμη περισσότερο, ο μισθός που χρειάζεται για να θεωρηθεί κανείς πλούσιος συνεχίζει να αυξάνεται ολοένα και πιο απρόσιτος. Και το ζήτημα είναι διατλαντικό.

Ακόμα και στις ΗΠΑ, οι εργαζόμενοι λένε ότι θα χρειάζονταν τουλάχιστον 2,3 εκατομμύρια δολάρια για να αισθάνονται πλούσιοι (αύξηση κατά 100.000 δολάρια σε σχέση με δύο χρόνια πριν).

Εν τω μεταξύ, ξεχωριστές έρευνες υπογραμμίζουν ότι θα χρειάζονταν το εντυπωσιακό ποσό των 4,4 εκατομμυρίων δολαρίων για να πετύχουν το Αμερικανικό Όνειρο – το σπίτι στα προάστια, δύο παιδιά, ετήσιες διακοπές και ένα καινούργιο αυτοκίνητο στην είσοδο.

Στην πραγματικότητα, η Investopedia έκανε τους υπολογισμούς και υπολόγισε ότι η επίτευξη αυτών των ορόσημων θα κόστιζε πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια περισσότερο από ό,τι θα βγάλουν οι περισσότεροι Αμερικανοί στη ζωή τους.

Με το μέσο εβδομαδιαίο εισόδημα των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης να κυμαίνεται στα 1.214 δολάρια, σύμφωνα με το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας , θα χρειάζονταν 36 χρόνια πλήρους απασχόλησης για να νιώσει κανείς πλούσιος με 2,3 εκατομμύρια δολάρια στην τράπεζα. Αυτό συμβαίνει πριν πληρωθεί έστω και ένας λογαριασμός και εξακολουθούν να λείπουν 2,1 εκατομμύρια δολάρια για να μπορέσει να πραγματοποιήσει το Αμερικανικό Όνειρο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ελληνική οικονομία: Οι 4 κίνδυνοι που «βλέπει» η Alpha Bank για την Ελλάδα το 2026

Ελληνική οικονομία: Οι 4 κίνδυνοι που «βλέπει» η Alpha Bank για την Ελλάδα το 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Healthy holidays: Τα οφέλη των γιορτών

Healthy holidays: Τα οφέλη των γιορτών

Τράπεζες
Τράπεζες: Χρονιά μετασχηματισμού σε βάθος το 2026

Τράπεζες: Χρονιά μετασχηματισμού σε βάθος το 2026

inWellness
inTown
Stream newspaper
Η μείωση του χρόνου εργασίας στην κορυφή της λίστας ευχών για τα Χριστούγεννα
Θα πραγματοποιηθεί; 24.12.25

Η μείωση του χρόνου εργασίας στην κορυφή της λίστας ευχών για τα Χριστούγεννα

Οι περισσότεροι έχουν συνδυάσει τα Χριστούγεννα - πέρα από τα δώρα και τα... τραπεζώματα - με περισσότερο και πιο ποιοτικό ελεύθερο χρόνο, κάτι που έχει σχέση με το συλλογικό παγκόσμιο αίτημα για μειωμένα ωράρια εργασίας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ο «χρυσός στόλος» του Ντόναλντ Τραμπ και οι.. σαμπάνιες στη Νότια Κορέα
ΗΠΑ 24.12.25

Ο «χρυσός στόλος» του Ντόναλντ Τραμπ και οι.. σαμπάνιες στη Νότια Κορέα

Οι σαμπάνιες άνοιξαν σίγουρα στο στρατηγείο της Hanwha, στην έδρα της εταιρείας στη Σεούλ της Νότιας Κορέας, καθώς η Hanwha θα εμπλακεί άμεσα στη ναυπήγηση των νέων «θωρηκτών» του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Συνεχίζει το ράλι ανόδου ο χρυσός – Κέρδη και για το ασήμι [γράφημα]
Νέα επίπεδα 23.12.25

Συνεχίζει το ράλι ανόδου ο χρυσός – Κέρδη και για το ασήμι [γράφημα]

Οι τελευταίες αυξήσεις έρχονται εν μέσω της εντατικοποίησης του πετρελαϊκού αποκλεισμού της Βενεζουέλας, της στρατιωτικής δράσης της Ουκρανίας στον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας και των εικασιών για μείωση των επιτοκίων στις ΗΠΑ

Σύνταξη
Ο κόσμος χρειάζεται πολύ περισσότερο χαλκό – Πού μπορεί να βρεθεί, τι οδηγεί τη ζήτηση
Διαδεδομένο μέταλλο 23.12.25

Ο κόσμος χρειάζεται πολύ περισσότερο χαλκό – Πού μπορεί να βρεθεί, τι οδηγεί τη ζήτηση

Ο χαλκός είναι ένα κρίσιμο υλικό για τις πράσινες τεχνολογίες που μπορούν να μειώσουν τις παγκόσμιες εκπομπές άνθρακα, καθώς και για τα κέντρα δεδομένων που βρίσκονται στην καρδιά της άνθησης της AI

Σύνταξη
Η κυβέρνηση Τραμπ αναστέλλει όλα τα μεγάλα υπεράκτια έργα αιολικής ενέργειας, για «λόγους εθνικής ασφαλείας»
Εντονες επικρίσεις 23.12.25

Ο Τραμπ αναστέλλει όλα τα μεγάλα υπεράκτια έργα αιολικής ενέργειας

Εντονες επικρίσεις προκαλεί η ανακοίνωση της κυβέρνησης Τραμπ για την αναστολή όλων των μεγάλων έργων αιολικής ενέργειας στη θάλασσα, επικαλούμενη λόγους «εθνικής ασφαλείας».

Σύνταξη
Πώς οι δασμοί έκλεψαν τον Άγιο Βασίλη
Για πρώτη φορά 22.12.25

Πώς οι δασμοί έκλεψαν τον Άγιο Βασίλη

Αν υπάρχει ένας κλάδος που δείχνει πώς το παγκόσμιο εμπόριο έχει αλλάξει με τρόπους που δεν αρέσουν στον Τραμπ, αυτός είναι τα παιχνίδια. Και οι δασμοί που επέβαλε το αποδεικνύουν.

Σύνταξη
Συνταξιούχοι πολλών ταχυτήτων στην Ευρώπη – Πολύ κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ η Ελλάδα
Ανισότητες 22.12.25

Συνταξιούχοι πολλών ταχυτήτων στην Ευρώπη - Πολύ κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ η Ελλάδα

Χάσμα εισοδήματος δείχνουν τα τελευταία στοιχεία της Eurostat - Το υψηλότερο ποσό που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι στην Ευρώπη είναι υπερδεκαπλάσιο του χαμηλότερου

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Χρυσός: Νέο ιστορικό υψηλό καταγράφει η τιμή του στις αγορές της Ασίας
Ασιατικές αγορές 22.12.25

Νέο ιστορικό υψηλό για τον χρυσό

Τα 4.383,76 δολάρια ανά ουγγιά άγγιξε σήμερα Δευτέρα ο χρυσός στις ασιατικές αγορές, καθώς οι επενδυτές αναμένουν νέες πτώσεις επιτοκίων από τη Fed.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Διπλωματικό απρόοπτο στη Συρία: «Έκοψαν» ξαφνικά τη συνέντευξη Τύπου Φιντάν – Συγγνώμη ζήτησε η Δαμασκός
Δείτε βίντεο 24.12.25

Διπλωματικό απρόοπτο στη Συρία: «Έκοψαν» ξαφνικά τη συνέντευξη Τύπου Φιντάν – Συγγνώμη ζήτησε η Δαμασκός

Η ξαφνική διακοπή της συνέντευξης Τύπου του Τούρκου ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν, με τον Σύρο ομόλογό του, στη Δαμασκό, προκάλεσε ενόχληση στην Άγκυρα

Σύνταξη
Το «Ριφιφί του Αιώνα» – Η αληθινή ιστορία πίσω από τη νέα σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια
Ελληνικό La Casa De Papel 24.12.25

Το «Ριφιφί του Αιώνα» - Η αληθινή ιστορία πίσω από τη νέα σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια

Το θρυλικό «Ριφιφί του Αιώνα» στην Τράπεζα Εργασίας λίγο πριν τα Χριστούγεννα του 1992, είναι η ιστορία που αναπαράγει η Σωτήρης Τσαφούλιας στη νέα του σειρά για την Cosmote TV.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Μπαρτσελόνα χωρίς βιασύνη για μεταγραφές
La Liga 24.12.25

Η Μπαρτσελόνα χωρίς βιασύνη για μεταγραφές

Η Μπαρτσελόνα εξετάζει ψύχραιμα τις επιλογές της μετά τον τραυματισμό του Κρίστενσεν, με το οικονομικό πλαίσιο και τη χρησιμότητα κάθε κίνησης να μπαίνουν πάνω απ’ όλα

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Greek Banks Set Holiday Schedule
English edition 24.12.25

Greek Banks Set Holiday Schedule

The final bank holiday of the festive season will be Tuesday 6 January, marking the Feast of Epiphany.

Σύνταξη
Άκουσε τα κάλαντα και έσυρε τον χορό ο Κουτσούμπας – «Η σκέψη μας είναι στους αγώνες εργατών και αγροτών»
Πολιτική 24.12.25

Άκουσε τα κάλαντα και έσυρε τον χορό ο Κουτσούμπας – «Η σκέψη μας είναι στους αγώνες εργατών και αγροτών»

Ο κ. Κουτσούμπας, άκουσε τα παραδοσιακά Χριστουγεννιάτικα κάλαντα από την Αδελφότητα Αθηνών Αγίας Παρασκευής Κόνιτσας - Το «Κεράσοβο» και το συγκρότημα του Νίκου Φιλιππίδη

Σύνταξη
Στη Βραζιλία τρίβουν τα χέρια τους: O Ραγιάν ετοιμάζεται για πώληση-ρεκόρ
Ποδόσφαιρο 24.12.25

Στη Βραζιλία τρίβουν τα χέρια τους: O Ραγιάν ετοιμάζεται για πώληση-ρεκόρ

Ο 19χρονος επιθετικός της Βάσκο ντα Γκάμα, Ραγιάν, έχει εκτοξεύσει την αξία του μετά από μια εντυπωσιακή σεζόν, με τους ευρωπαϊκούς κολοσσούς να πιέζουν και τον σύλλογο να στοχεύει σε ιστορικό deal

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Δέματα αγάπης σε άστεγους από την «Αποστολή»
Ελλάδα 24.12.25

Δέματα αγάπης σε άστεγους από την «Αποστολή»

Τα δέματα τροφίμων περιλαμβάνουν στερεά τροφή, γλυκίσματα, νερό και χυμούς φρούτων, ενίοτε όμως η ανθρωπιστική βοήθεια συνοδεύεται από κλινοσκεπάσματα, ρουχισμό, υποδήματα και είδη ατομικής υγιεινής και φροντίδας, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, τις περιστάσεις και τα αιτήματα όσων έχουν ανάγκη.

Σύνταξη
Στα σχοινιά ΕΠΟ και ΚΕΔ: Όλες οι αντιδράσεις για την χοντρή γκέλα με τον Λανουά
Ποδόσφαιρο 24.12.25

Στα σχοινιά ΕΠΟ και ΚΕΔ: Όλες οι αντιδράσεις για την χοντρή γκέλα με τον Λανουά

Βoλές κατά ριπάς κατά Λανουά, Γκαγκάτση από Καραπαπά, Μπούση και ΕΠΣ Πειραιά, ενώ έπεται συνέχεια. Αιτία η προκλητική απόφαση να κόψουν το βίντεο της τηλεκριτικής

Βάιος Μπαλάφας
«Και ήμουν άγγελος του Τσάρλι»: Το reunion του Παρά Πέντε σάρωσε σε τηλεθέαση – Άγγιξε το 50%
Έσπασε τα κοντέρ 24.12.25

«Και ήμουν άγγελος του Τσάρλι»: Το reunion του Παρά Πέντε σάρωσε σε τηλεθέαση – Άγγιξε το 50%

Η επιστροφή της σειράς Στο Παρά Πέντε στη μικρή οθόνη, για ένα επετειακό reunion 20 χρόνια μετά την παρθενική του εμφάνιση στη συχνότητα του MEGA, σάρωσε σε τηλεθέαση αγγίζοντας το 50%.

Σύνταξη
Άμα δεν γλεντήσουμε τώρα, πότε θα γλεντήσουμε; Το βίντεο της Φίνος Φιλμ για το ρεβεγιόν των Χριστουγέννων
Social 24.12.25

Άμα δεν γλεντήσουμε τώρα, πότε θα γλεντήσουμε; Το βίντεο της Φίνος Φιλμ για το ρεβεγιόν των Χριστουγέννων

Ο επίσημος λογαριασμός της Φίνος Φιλμ ευχήθηκε «χρόνια πολλά» με ένα βίντεο με σκηνές από γνωστές ελληνικές ταινίες, γεμάτο χορό, διασκέδαση, φλερτ και ένα... δίκανο.

Σύνταξη
Αγρότες: Βελτιωμένη η κατάσταση στο εθνικό οδικό δίκτυο – Με χαμηλές ταχύτητες η διέλευση από τα μπλόκα
Ελλάδα 24.12.25

Αγρότες: Βελτιωμένη η κατάσταση στο εθνικό οδικό δίκτυο – Με χαμηλές ταχύτητες η διέλευση από τα μπλόκα

Με χαμηλές ταχύτητες η διέλευση των εκδρομέων από τα αγροτικά μπλόκα από την Αθήνα προς την κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα - Βελτιωμένη η εικόνα σε σχέση με χθες - Πώς κινούνται τα οχήματα, πού εκτρέπονται

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο