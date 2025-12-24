Ο ακριβής αριθμός ετών αποταμίευσης που θα χρειαζόταν ο μέσος εργαζόμενος για να ξεφύγει από τη μεσαία τάξη έχει αποκαλυφθεί – και είναι σχεδόν μισός αιώνας.

Νέα, έρευνα από το think tank Resolution Foundation δείχνει ότι για τους φιλόδοξους Βρετανούς που επιθυμούν να ανέβουν στην κλίμακα του πλούτου τους, ούτε καν μια ολόκληρη ζωή με αποταμιεύσεις δεν θα ήταν αρκετή.

Μισός αιώνας αποταμίευσης με μηδενικά έξοδα για να γίνεις πλούσιος

Στην πραγματικότητα, ο μέσος εργαζόμενος θα χρειαζόταν να αποταμιεύει τα κέρδη του για 52 χρόνια, για να συγκεντρώσει 1,3 εκατομμύρια λίρες (1,7 εκατομμύρια δολάρια), το ποσό που χρειάζεται για να μετακινηθεί από τη μέση και να γίνει τόσο πλούσιος όσο το πλουσιότερο 10%.

Το παραπάνω για να συμβεί χρειάζεται τα έξοδα να είναι όχι απλά περιορισμένα αλλά μηδενικά.

«Τα χάσματα πλούτου στη Βρετανία είναι πλέον τόσο μεγάλα που ένας τυπικός εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης που αποταμιεύει όλα τα κέρδη του καθ’ όλη τη διάρκεια του εργασιακού του βίου δεν θα μπορούσε να φτάσει στην κορυφή της κλίμακας του πλούτου», έγραψε η Molly Broome, ανώτερη οικονομολόγος στο Resolution Foundation και κύρια συγγραφέας της έκθεσης.

Και για όσους τυχαίνει να γεννιούνται στην εργατική τάξη, οι πιθανότητες είναι όλο και πιο αρνητικές.

«Η κινητικότητα του πλούτου στη Βρετανία είναι χαμηλή — οι άνθρωποι που ξεκινούν τη ζωή τους πλούσιοι τείνουν να παραμένουν πλούσιοι και αντίστροφα», πρόσθεσε ο Μπρουμ.

Τα χρήματα φέρνουν χρήματα

Η έκθεση αποκάλυψε ότι ο βασικός παράγοντας για την αύξηση της ανισότητας είναι τα λεγόμενα «παθητικά» κέρδη. Ουσιαστικά, όσοι αγόρασαν ακίνητα και επένδυσαν τα χρήματά τους σε συντάξεις έχουν δει τον πλούτο τους να εκτοξεύεται από το 2010.

Οι εργαζόμενοι στις ΗΠΑ θα χρειαστεί να αποταμιεύουν για 70 χρόνια για να πραγματοποιήσουν το αμερικανικό όνειρο.

Καθώς ο πληθωρισμός πιέζει τους εργαζόμενους σε κόστος ζωής, σε συνδυασμό με μια κρίση απασχόλησης που δεν έχει υπάρξει τόσο άσχημη από την οικονομική κρίση, και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί να την επιδεινώσει ακόμη περισσότερο, ο μισθός που χρειάζεται για να θεωρηθεί κανείς πλούσιος συνεχίζει να αυξάνεται ολοένα και πιο απρόσιτος. Και το ζήτημα είναι διατλαντικό.

Ακόμα και στις ΗΠΑ, οι εργαζόμενοι λένε ότι θα χρειάζονταν τουλάχιστον 2,3 εκατομμύρια δολάρια για να αισθάνονται πλούσιοι (αύξηση κατά 100.000 δολάρια σε σχέση με δύο χρόνια πριν).

Εν τω μεταξύ, ξεχωριστές έρευνες υπογραμμίζουν ότι θα χρειάζονταν το εντυπωσιακό ποσό των 4,4 εκατομμυρίων δολαρίων για να πετύχουν το Αμερικανικό Όνειρο – το σπίτι στα προάστια, δύο παιδιά, ετήσιες διακοπές και ένα καινούργιο αυτοκίνητο στην είσοδο.

Στην πραγματικότητα, η Investopedia έκανε τους υπολογισμούς και υπολόγισε ότι η επίτευξη αυτών των ορόσημων θα κόστιζε πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια περισσότερο από ό,τι θα βγάλουν οι περισσότεροι Αμερικανοί στη ζωή τους.

Με το μέσο εβδομαδιαίο εισόδημα των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης να κυμαίνεται στα 1.214 δολάρια, σύμφωνα με το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας , θα χρειάζονταν 36 χρόνια πλήρους απασχόλησης για να νιώσει κανείς πλούσιος με 2,3 εκατομμύρια δολάρια στην τράπεζα. Αυτό συμβαίνει πριν πληρωθεί έστω και ένας λογαριασμός και εξακολουθούν να λείπουν 2,1 εκατομμύρια δολάρια για να μπορέσει να πραγματοποιήσει το Αμερικανικό Όνειρο.