Αύξηση στα έσοδα των νοικοκυριών δίχνει η ΕΛΣΤΑΤ – Πώς κινήθηκε η αποταμίευση

Αύξηση 8,1% παρουσίασε το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ) το β’ τρίμηνο του 2025 και διαμορφώθηκε σε 41,93 δισ. ευρώ, από 38,77 δισ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2024.

Η καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 41,1 δισ. ευρώ σε 43,2 δισ. ευρώ. Το ποσοστό αποταμίευσης ήταν -3% κατά το β’ τρίμηνο του 2025, σε σύγκριση με -6,1% το β’ τρίμηνο του 2024.

Η συνολική οικονομία παρουσίασε καθαρή λήψη δανείων 2,42 δισ. ευρώ κατά το β’ τρίμηνο του 2025. Το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο η καθαρή λήψη δανείων ανέρχονταν σε 4,37 δισ. ευρώ.

Τα στοιχεία για το εισόδημα

Τα προσωρινά στοιχεία για τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς θεσμικών τομέων για το β’ τρίμηνο του 2025 δείχνουν ότι κατά το 2ο τρίμηνο του 2025 καταγράφηκε έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών 2,03 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 2,95 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το 2ο τρίμηνο του 2024.

Επιπρόσθετα, κατά το 2ο τρίμηνο του 2025 καταγράφηκε έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων, τρεχουσών και κεφαλαιακών μεταβιβάσεων 0,38 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 1,43 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, η συνολική οικονομία παρουσίασε καθαρή λήψη δανείων 2,42 δισ. ευρώ κατά το 2ο τρίμηνο του 2025. Το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο η καθαρή λήψη δανείων ανέρχονταν σε 4,37 δισ. ευρώ.

Η ΕΛΣΤΑΤ παρουσίασε επίσης τα στοιχεία για τις συναλλαγές του λογαριασμού δευτερογενούς διανομής εισοδήματος του τομέα των νοικοκυριών και μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ) για το 2ο τρίμηνο των ετών 2025 και 2024, τα οποία επηρεάζουν το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα.

Κατά το 2ο τρίμηνο του 2025, το διαθέσιμο εισόδημα του τομέα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ) αυξήθηκε κατά 8,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 38,77 δισ. ευρώ σε 41,93 δισ. ευρώ.

Η κατανάλωση

Κατά το 2ο τρίμηνο του 2025 η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά, αυξήθηκε κατά 5,0 % σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 41,1 δισ. ευρώ σε 43,2 δισ. ευρώ.

Η αποταμίευση

Το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών και των ΜΚΙΕΝ, που ορίζεται ως η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα, ήταν -3% κατά το 2ο τρίμηνο του 2025, σε σύγκριση με -6,1 % το 2ο τρίμηνο του 2024.

Κατά το 2ο τρίμηνο του 2025, οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου του τομέα των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών, ανήλθαν στο ποσό των 5,6 δισ. ευρώ.

Το ποσοστό των επενδύσεων του τομέα που ορίζεται ως οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, ήταν 27,2% σε σύγκριση με 26,8% το 2ο τρίμηνο του 2024.

Ο τομέας της Γενικής Κυβέρνησης κατά το 2ο τρίμηνο του 2025 παρουσίασε καθαρή χορήγηση 1,99 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με το 2ο τρίμηνο του 2024 που η καθαρή χορήγηση δανείων ήταν 2,55 δισ. ευρώ.

Πηγή: ot.gr