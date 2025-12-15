newspaper
Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025
Αύξηση στα έσοδα των νοικοκυριών δίχνει η ΕΛΣΤΑΤ – Πώς κινήθηκε η αποταμίευση
Αύξηση στα έσοδα των νοικοκυριών δίχνει η ΕΛΣΤΑΤ – Πώς κινήθηκε η αποταμίευση

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το εισόδημα των νοικοκυριών

Αύξηση 8,1% παρουσίασε το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ) το β’ τρίμηνο του 2025 και διαμορφώθηκε σε 41,93 δισ. ευρώ, από 38,77 δισ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2024.

Η καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 41,1 δισ. ευρώ σε 43,2 δισ. ευρώ. Το ποσοστό αποταμίευσης ήταν -3% κατά το β’ τρίμηνο του 2025, σε σύγκριση με -6,1% το β’ τρίμηνο του 2024.

Η συνολική οικονομία παρουσίασε καθαρή λήψη δανείων 2,42 δισ. ευρώ κατά το β’ τρίμηνο του 2025. Το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο η καθαρή λήψη δανείων ανέρχονταν σε 4,37 δισ. ευρώ.

Τα στοιχεία για το εισόδημα

Τα προσωρινά στοιχεία για τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς θεσμικών τομέων για το β’ τρίμηνο του 2025 δείχνουν ότι κατά το 2ο τρίμηνο του 2025 καταγράφηκε έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών 2,03 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 2,95 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το 2ο τρίμηνο του 2024.

Επιπρόσθετα, κατά το 2ο τρίμηνο του 2025 καταγράφηκε έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων, τρεχουσών και κεφαλαιακών μεταβιβάσεων 0,38 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 1,43 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, η συνολική οικονομία παρουσίασε καθαρή λήψη δανείων 2,42 δισ. ευρώ κατά το 2ο τρίμηνο του 2025. Το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο η καθαρή λήψη δανείων ανέρχονταν σε 4,37 δισ. ευρώ.

Η ΕΛΣΤΑΤ παρουσίασε επίσης τα στοιχεία για τις συναλλαγές του λογαριασμού δευτερογενούς διανομής εισοδήματος του τομέα των νοικοκυριών και μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ) για το 2ο τρίμηνο των ετών 2025 και 2024, τα οποία επηρεάζουν το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα.

Κατά το 2ο τρίμηνο του 2025, το διαθέσιμο εισόδημα του τομέα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ) αυξήθηκε κατά 8,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 38,77 δισ. ευρώ σε 41,93 δισ. ευρώ.

Η κατανάλωση

Κατά το 2ο τρίμηνο του 2025 η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά, αυξήθηκε κατά 5,0 % σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 41,1 δισ. ευρώ σε 43,2 δισ. ευρώ.

Η αποταμίευση

Το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών και των ΜΚΙΕΝ, που ορίζεται ως η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα, ήταν -3% κατά το 2ο τρίμηνο του 2025, σε σύγκριση με -6,1 % το 2ο τρίμηνο του 2024.

Κατά το 2ο τρίμηνο του 2025, οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου του τομέα των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών, ανήλθαν στο ποσό των 5,6 δισ. ευρώ.

Το ποσοστό των επενδύσεων του τομέα που ορίζεται ως οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, ήταν 27,2% σε σύγκριση με 26,8% το 2ο τρίμηνο του 2024.

Ο τομέας της Γενικής Κυβέρνησης κατά το 2ο τρίμηνο του 2025 παρουσίασε καθαρή χορήγηση 1,99 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με το 2ο τρίμηνο του 2024 που η καθαρή χορήγηση δανείων ήταν 2,55 δισ. ευρώ.

Πηγή: ot.gr

Τσιάρας: Πέντε μέτρα για τους αγρότες – Κάλεσμα σε διάλογο

Τσιάρας: Πέντε μέτρα για τους αγρότες – Κάλεσμα σε διάλογο

Euronext: Στην αγορά ελληνικών ομολόγων η πλατφόρμα MTS

Euronext: Στην αγορά ελληνικών ομολόγων η πλατφόρμα MTS

«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space
«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space

Ο Σπυρίδων Περεσιάδης (1854–1918) ήταν σημαντικός Έλληνας θεατρικός συγγραφέας της ύστερης περιόδου του 19ου αιώνα, γνωστός για την ικανότητά του να συνδυάζει την ηθογραφία με τον λυρισμό, όπως στο έργο «Ο Μαγεμένος Βοσκός».

Σύνταξη
Τιμές τροφίμων στην Ευρώπη: Ποιες χώρες είναι οι πιο ακριβές και πού κατατάσσεται η Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 15.12.25

Ποιες χώρες στην Ευρώπη έχουν τις πιο ακριβές τιμές στα τρόφιμα και που κατατάσσεται η Ελλάδα

Οι τιμές των τροφίμων ποικίλλουν σημαντικά σε ολόκληρη την Ευρώπη, με τον δείκτη τιμών τροφίμων της Eurostat να παρέχει μια χρήσιμη βάση για σύγκριση

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρέη στον ΕΦΚΑ: Με το δάχτυλο στη σκανδάλη οι εισπρακτικές – Σ’ αναμμένα κάρβουνα οι μικροοφειλέτες
Οικονομία 15.12.25

Χρέη στον ΕΦΚΑ: Με το δάχτυλο στη σκανδάλη οι εισπρακτικές – Σ’ αναμμένα κάρβουνα οι μικροοφειλέτες

Η είσοδος εισπρακτικών εταιρειών στον ΕΦΚΑ αποδεικνύεται δύσκολη εξίσωση. Οι servicers είναι με το όπλο παρά πόδα για να διεκδικήσουν μερίδιο στην πίτα της διαχείρισης των χρεών στο δημόσιο ταμείο.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Έτοιμοι για γιορτές στα μπλόκα οι αγρότες, εντείνουν την πίεση στο Μαξίμου – Με τα τρακτέρ στα δικαστήρια Λάρισας σήμερα
Agro-in 15.12.25

Έτοιμοι για γιορτές στα μπλόκα οι αγρότες, εντείνουν την πίεση στο Μαξίμου – Με τα τρακτέρ στα δικαστήρια Λάρισας σήμερα

Οι αγρότες έστειλαν στο Μέγαρο Μαξίμου τη λίστα με τα αιτήματά τους, ζητώντας συγκεκριμένες απαντήσεις - Απορρίπτουν τον «προσχηματικό διάλογο» στον οποίο τους καλεί η κυβέρνηση, η οποία θορυβημένη συνεχίζει να επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό καταφεύγοντας σε απειλές και εκβιασμούς

Σύνταξη
Κένεθ Ρόγκοφ: «Το 2026 είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη χρονιά»
Διεθνής Οικονομία 15.12.25

«Το 2026 είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη χρονιά» εκτιμά ο καθηγητής του Χάρβαρντ, Κένεθ Ρόγκοφ

Μιλά στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ο 72χρονος καθηγητής Διεθνών Οικονομικών στο Χάρβαρντ, Κένεθ Ρόγκοφ - Έχει διατελέσει μεταξύ άλλων επικεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ και αποτελεί μια έγκυρη φωνή διεθνώς

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Ακρίβεια: Σε τιμές… μισελενάτου εστιατορίου το χριστουγεννιάτικο τραπέζι – «Φουσκωμένος» και ο φετινός λογαριασμός
Ακρίβεια 15.12.25

Σε τιμές… μισελενάτου εστιατορίου το χριστουγεννιάτικο τραπέζι - «Φουσκωμένος» και ο φετινός λογαριασμός

H ακρίβεια χτυπάει «κόκκινο» και τα Χριστούγεννα. Το παραδοσιακό τραπέζι φέτος θα είναι ακριβότερο συγκριτικά με πέρυσι έως και 20%. «Βαρύς» ο λογαριασμός για τα νοικοκυριά.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Shein και Temu: Ένα στα πέντε ευρώ των Ελλήνων πάει στην Κίνα
Ασιατικά e-shops 15.12.25

Ένα στα πέντε ευρώ των Ελλήνων πάει στην Κίνα

Η σημερινή πραγματικότητα έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, που επιτρέπει την αδασμολόγητη είσοδο προϊόντων κυρίως από την Κίνα και άλλες τρίτες χώρες, μέσω πλατφορμών όπως η Temu, αλώνει την αγορά

Δήμητρα Σκούφου
Πώς ο δικηγόρος του Μάικλ Τζάκσον έγινε ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο του θεάματος
Αντιφατική προσωπικότητα 15.12.25

Πώς ο δικηγόρος του Μάικλ Τζάκσον έγινε ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο του θεάματος

Ως συνδιαχειριστής της περιουσίας του Μάικλ Τζάκσον, ο Τζον Μπράνκα, έχει καταφέρει να αυξήσει τα κέρδη με περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια δολάρια μετά τον θάνατο του Βασιλιά της Ποπ το 2009, ο οποίος όπως είναι γνωστό πέθανε με χρέη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στο συμβολικό κλείσιμο των Δήμων την 16η Δεκεμβρίου 2025
Διεκδικούν 15.12.25

Συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στο συμβολικό κλείσιμο των Δήμων την 16η Δεκεμβρίου 2025

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά συμπαρατάσσεται με την ΚΕΔΕ και κλείνει συμβολικά το Δήμο αύριο 16 Δεκεμβρίου με διατήρηση προσωπικού ασφαλείας και με εξαίρεση τη λειτουργία όλων των Βρεφονηπιακών Σταθμών.

Σύνταξη
Η Ρωσία ζητά αποζημίωση ύψους 230 δισ. δολαρίων από την Euroclear για κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία
Διεθνής Οικονομία 15.12.25

Η Ρωσία ζητά αποζημίωση ύψους 230 δισ. δολαρίων από την Euroclear για κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία

Η Ρωσία αποσκοπεί να ρίξει μία προειδοποιητική βολή κατά του σχεδίου της ΕΕ να χρησιμοποιήσει 90 δισ. ευρώ από τα παγωμένα κεφάλαια για να χορηγήσει δάνειο στην Ουκρανία

Σύνταξη
Έρευνες, φήμες και ο τελευταίος άνθρωπος που μίλησε μαζί του: Όλα όσα ξέρουμε έως τώρα για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ
Αλήθειες & ψέματα 15.12.25

Έρευνες, φήμες και ο τελευταίος άνθρωπος που μίλησε μαζί του: Όλα όσα ξέρουμε έως τώρα για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ

Την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, ο γνωστός σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του Μισέλ βρέθηκαν νεκροί στο διαμέρισμά τους στο Μπρέντγουντ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αναλαμβάνει την ανακαίνιση του Παναθηναϊκού Σταδίου μέσω χορηγίας στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή
Σπουδαία κίνηση 15.12.25

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αναλαμβάνει την ανακαίνιση του Παναθηναϊκού Σταδίου μέσω χορηγίας στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή

O Βαγγέλης Μαρινάκης συνεχίζει να προσφέρει στον ελληνικό αθλητισμό, καθώς ανέλαβε την πλήρη ανακαίνιση του Παναθηναϊκού Σταδίου για να μπορεί να φιλοξενεί διεθνείς αγώνες στίβου.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
ΔΕΗ Christmas Factory
Τα Νέα της Αγοράς 15.12.25

ΔΕΗ Christmas Factory

Χριστούγεννα με την «Καλή Ενέργεια» της ΔΕΗ

Σύνταξη
Όχι στη συγχώνευση και κατάργηση σχολικών μονάδων στον Δήμο Αμφιλοχίας
Δημοτικές αντιδράσεις 15.12.25

Όχι στη συγχώνευση και κατάργηση σχολικών μονάδων στον Δήμο Αμφιλοχίας

Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας Σάκης Τορουνίδης εξέφρασε στο σώμα την αντίθεση της Δημοτικής Αρχής στη συγχώνευση και κατάργηση σχολείων, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου.

Σύνταξη
Σκηνοθέτης, ηθοποιός, άνθρωπος του κινηματογράφου: Το έργο που άφησε πίσω του ο Ρομπ Ράινερ ήταν μεγαλύτερο από το όνομά του
Αυθεντικός 15.12.25

Σκηνοθέτης, ηθοποιός, άνθρωπος του κινηματογράφου: Το έργο που άφησε πίσω του ο Ρομπ Ράινερ ήταν μεγαλύτερο από το όνομά του

Η είδηση της δολοφονίας του Ρομπ Ράινερ και τη συζύγου του τα ξημερώματα της Δευτέρας σόκαρε τον κόσμο του Χόλιγουντ και όχι μόνο. Ένα τραγικό τέλος για έναν άνθρωπο που επηρέασε τον κόσμο της 7ης Τέχνης.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς δρούσε το κύκλωμα με τις επιδοτήσεις στην Κρήτη – Ψεύτικα Ε9 και φαγοπότι εκατομμυρίων ευρώ
Ελλάδα 15.12.25

Πώς δρούσε το κύκλωμα με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη - Ψεύτικα Ε9 και φαγοπότι εκατομμυρίων ευρώ

Ξεκινούν αύριο οι απολογίες στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία των 16 συλληφθέντων που έφτασαν από την Κρήτη στην Αθήνα, οι οποίοι κατηγορούνται ως εγκληματική ομάδα που λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Οι μεταγραφές θα είναι μία απτή απόδειξη αλλαγής
Παναθηναϊκός 15.12.25

Οι μεταγραφές θα είναι μία απτή απόδειξη αλλαγής

Ο Παναθηναϊκός έχει μεγάλη ανάγκη από σοβαρή και στοχευμένη ενίσχυση τον Ιανούαριο, όχι μόνο για το αγωνιστικό σκέλος. Ενώ οι συνεντεύξεις πρώην παικτών του Τριφυλλιού ανέδειξαν ένα αθέατο πρόβλημα.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Βενιζέλος: Η επόμενη κυβέρνηση πρέπει να είναι συνεργασίας – Χρειαζόμαστε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο
Πολιτική Γραμματεία 15.12.25

Βενιζέλος: Η επόμενη κυβέρνηση πρέπει να είναι συνεργασίας – Χρειαζόμαστε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο

Αναφερόμενος στην δήλωσή του πως «η χώρα δεν είναι πια διακυβερνήσιμη», ο κ. Βενιζέλος ανέφερε πως «δεν εννοώ ότι δεν έχει κυβέρνηση» και εξήγησε: «η διακυβερνησιμότητα αφορά τους θεσμούς, την κοινωνία, αφορά την εθνική στρατηγική, αφορά τις αναγκαίες συναινέσεις».

Σύνταξη
