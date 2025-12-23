To παράπονο του Ντούσκου: «Βλέπω ότι η κωπηλασία δεν μπορεί να γίνει δημοφιλής στους δημοσιογράφους»
Στο πλαίσιο της βράβευσης των κορυφαίων της χρονιάς ο Στέφανος Ντούσκος εξέφρασε το παράπονο του για την αντιμετώπιση που έτυχε από τους Ελληνες αθλητικούς δημοσιογράφους.
Ο Ολυμπιονίκης της κωπηλασίας δεν επελέγη για κορυφαίος αθλητής της χρονιάς, καθώς οι ψήφοι των αθλητικών συντακτών πήγαν στον Εμμανουήλ Καραλή που ήταν δεύτερος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου στο Τόκιο.
Ο Ντούσκος που κατέκτησε το χρυσό στο αντίστοιχο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της κωπηλασίας όταν ανέβηκε στη σκηνή για να βραβευθεί για το χρυσό μετάλλιο στη συγκεκριμένη διοργάνωση, άφησε αιχμές για το κριτήριο της επιλογής του καλύτερου αθλητή.
«Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους Ελληνες αθλητές και στον Μανόλο για τον τίτλο της χρονιάς που αγωνίζονται για την Ελλάδα μας σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Εκανα μία φοβερή χρονιά φέτος, ασημένιο Ευρωπαϊκό και χρυσό στο Παγκόσμιο. Ηταν μία υπέρβαση με αντίπαλο τον Γερμανό. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που με ψήφισαν και αναγνωρίζουν τις δυσκολίες της κωπηλασίας. Δυστυχώς εφόσον με το χρυσό Ολυμπιακό και με το χρυσό στο Παγκόσμιο δεν κατάφερα να κατακτήσω τον τίτλο του κορυφαίου της χρονιάς βλέπω ότι είναι αρκετά δύσκολο για το άθλημα της κωπηλασίας να γίνει δημοφιλές στους δημοσιογράφους» τόνισε ο Στέφανος Ντούσκος.
