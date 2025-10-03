sports betsson
Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025
03.10.2025 | 14:07
Τραγωδία στην Αμαλιάδα: Φορτηγό παρέσυρε ηλικιωμένη και τη σκότωσε
Κι άλλο μετάλλιο ο Ντούσκος: Πήρε το ασημένιο στο σπριντ των 500 μέτρων

Μετά το χρυσό στο απλό σκιφ, ο Στέφανος Ντούσκος πρόσθεσε ένα ακόμη μετάλλιο στη συλλογή του από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, κατακτώντας το ασημένι στο σπριντ 500 μέτρων.

Ο Στέφανος Ντούσκος, ο σπουδαίος Έλληνας αθλητής της κωπηλασίας χάρισε ακόμη μία τεράστια επιτυχία στον αθλητισμό της χώρας μας, με το ασημένιο μετάλλιο που κατέκτησε στα 500μ. σπριντ στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σαγκάης.

Υπενθυμίζεται ότι αυτή η διάκριση είναι η δεύτερη κατά σειρά για τον Ντούσκο σε αυτό το Παγκόσμιο, μετά και το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε στο μονό σκιφ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο συγκεκριμένο αγώνισμα την πρώτη θέση κατέκτησε ο Λευκορώσος Ζαλάτι, ενώ ο Ντούσκος είχε ταυτόχρονο τερματισμό με τον Λιθουανό Μπελιάουσκας.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής κωπηλατικής ομοσπονδίας

«ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΒΑΘΡΟ ΣΤΗΝ ΣΑΝΓΚΑΗ Ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΤΟΥΣΚΟΣ
Συλλέκτης μεταλλίων στη Σανγκαη ο Στέφανος Ντούσκος. Ο Παγκόσμιος πρωταθλητής κέρδισε τα ξημερώματα και το ασημένιο μετάλλιο στο νέο αγώνα σπριντ 500μ “Shanghai Sprints” που πραγματοποιήθηκε κατά μήκος του ποταμού που διασχίζει την κινεζική μεγαλούπολη παρουσία χιλιάδων θεατών και με την συμμετοχή elite κωπηλατών και κωπηλατριών από όλο τον πλανήτη.

Ο Στέφανος πήρε τη δεύτερη θέση πίσω από τον Λευκορώσο Ζάλατι που ήταν 3ος πριν λίγες μέρες στο τελικό του Παγκοσμιου πρωταθλήματος ενώ είχε ταυτόχρονο τερματισμό με τον Λιθουανό Μπελιάουσκας.

Ο Στέφανος Ντούσκος επιστρέφει στην Ελλάδα από την Κίνα τα ξημερώματα της Δευτέρας 00:55.»

Όλα τα μετάλλια που κατέκτησε ο Στέφανος Ντούσκος

Ολυμπιακοί Αγώνες: Τόκιο 2020 – χρυσό μετάλλιο
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Σλάισχαϊμ 2022 – ασημένιο μετάλλιο
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Μπλεντ 2023 – ασημένιο μετάλλιο
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Ζέγκεντ 2024 – ασημένιο μετάλλιο
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Πλόβντιβ 2025 – ασημένιο μετάλλιο
Παγκόσμιο πρωτάθλημα: Σανγκάη 2025 – χρυσό μετάλλιο στο μονό σκιφ
Παγκόσμιο πρωτάθλημα: Σανγκάη 2025 – ασημένιο μετάλλιο στο σπριντ 500μ.

Μετάλλια σε επίπεδο Κ23

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Πλόβντιβ 2015 – χάλκινο μετάλλιο
Παγκόσμιο πρωτάθλημα: Ρότερνταμ 2016 – ασημένιο μετάλλιο
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Βρέστη 2018 – χρυσό μετάλλιο
Παγκόσμιο πρωτάθλημα: Σαρασότα 2019 – ασημένιο μετάλλιο
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Ιωάννινα 2019 – χάλκινο μετάλλιο

Μεσογειακοί αγώνες

2018 Ταραγόνα – χρυσό μετάλλιο

Euronext: Στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η πρόταση για το Χρηματιστήριο Αθηνών

Euronext: Στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η πρόταση για το Χρηματιστήριο Αθηνών

Γιώργος Περιστέρης: «Η ισχυρή ανάπτυξη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα συνεχιστεί»

Γιώργος Περιστέρης: «Η ισχυρή ανάπτυξη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα συνεχιστεί»

Η καταμέτρηση τίτλων συνεχίζεται: Ο Ολυμπιακός έφτασε τα 336 τρόπαια
Πόλο γυναικών 02.10.25

Η καταμέτρηση τίτλων συνεχίζεται: Ο Ολυμπιακός έφτασε τα 336 τρόπαια

Κούπες... παντού, σε όλα τα σπορ και τα τμήματα για τον Ολυμπιακό, που μετά την κατάκτηση του Σούπερ Καπ από την ομάδα πόλο γυναικών, έφτασε τους 336 τίτλους στα πέντε βασικά ομαδικά αθλήματα.

Το σήκωσαν κι αυτό οι «ερυθρόλευκες»: Η απονομή του Σούπερ Καπ στον Ολυμπιακό (pics, vid)
Πόλο γυναικών 02.10.25

Το σήκωσαν κι αυτό οι «ερυθρόλευκες»: Η απονομή του Σούπερ Καπ στον Ολυμπιακό (pics, vid)

Η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού πρόσθεσε έναν ακόμη τίτλο στην πλούσια συλλογή του συλλόγου, μετά την κατάκτηση του Σούπε Καπ επί της Βουλιαγμένης. Δείτε την απονομή του τροπαίου στις «ερυθρόλευκες».

Η κλήρωση της Εθνικής γυναικών πόλο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
Άλλα Αθλήματα 02.10.25

Η κλήρωση της Εθνικής γυναικών πόλο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

Αυτοί είναι οι τέσσερις όμιλοι του για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο που θα διεξαχθεί στο Φουνσάλ της Πορτογαλίας στις 26 Ιανουαρίου. Οι αντίπαλοι της Ελλάδας και το σύστημα διεξαγωγής.

«Αυτοί οι γαμ…οι Κινέζοι όλο βήχουν»: Ο Ιταλός τενίστας Μουζέτι κατηγορείται για ρατσισμό (vids)
Άλλα Αθλήματα 29.09.25

«Αυτοί οι γαμ…οι Κινέζοι όλο βήχουν»: Ο Ιταλός τενίστας Μουζέτι κατηγορείται για ρατσισμό (vids)

Ο Λορέντζο Μουζέτι ζήτησε συγγνώμη δύο φορές για τα σχόλιά του μετά τον αγώνα με τον Τζιοβάνι Περικάρντ, που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στα social media.

Γιατί αυτό το χρυσό του Στέφανου Ντούσκου είναι το καλύτερο μετάλλιο της καριέρας του
Άλλα Αθλήματα 28.09.25

Γιατί αυτό το χρυσό του Στέφανου Ντούσκου είναι το καλύτερο μετάλλιο της καριέρας του

Παρότι ο Στέφανος Ντούσκος έχει κατακτήσει σχεδόν τα πάντα στα 11 χρόνιας της σπουδαίας πορείας του στον αθλητισμό, αυτό το χρυσό είχε τη μεγαλύτερη λάμψη.

Η απονομή του χρυσού μεταλλίου και ο Εθνικός ύμνος προς τιμήν του Παγκόσμιου πρωταθλητή Στέφανου Ντούσκου
Κωπηλασία 28.09.25

Η απονομή του χρυσού μεταλλίου και ο Εθνικός ύμνος προς τιμήν του Παγκόσμιου πρωταθλητή Στέφανου Ντούσκου

Δείτε βίντεο από την απονομή του χρυσού μεταλλίου που κέρδισε ο Στέφανος Ντούσκος το σκιφ ανδρών στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σανγκάης καθώς επίσης και τον Εθνικό Ύμνο που έπαιξε προς τιμήν του.

Η τρομερή κούρσα του Ντούσκου που του χάρισε το χρυσό (vid)
Άλλα Αθλήματα 28.09.25

Η τρομερή κούρσα του Ντούσκου που του χάρισε το χρυσό (vid)

Ο Στέφανος Ντούσκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο απλό σκιφ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σανγκάης, χαρίζοντας μια ακόμη μεγάλη επιτυχία στον ελληνικό αθλητισμό. - Δείτε την εκπληκτική κούρσα του.

«Η κούρσα της ζωής μου»: Ο «χρυσός» Ντούσκος αφιέρωσε το μετάλλιο σε όλους τους Έλληνες! (vid)
Άλλα Αθλήματα 28.09.25

«Η κούρσα της ζωής μου»: Ο «χρυσός» Ντούσκος αφιέρωσε το μετάλλιο σε όλους τους Έλληνες! (vid)

Παγκόσμιος πρωταθλητής στέφθηκε στο απλό σκιφ της κωπηλασίας ο Στέφανος Ντούσκος, ο οποίος λίγο μετά τον «χρυσό» τελικό, αφιέρωσε το μετάλλιο σε όλους τους Έλληνες.

Από το χρυσό στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στην κορυφή του κόσμου το 2025: Τα μετάλλια που έχει κατακτήσει ο Ντούσκος
Κωπηλασία 28.09.25

Από το χρυσό στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στην κορυφή του κόσμου το 2025: Τα μετάλλια που έχει κατακτήσει ο Ντούσκος

Ο Στέφανος Ντούσκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Σανγκάη και έφτασε τα έξι μετάλλια στη σπουδαία καριέρα του.

Χαρίτσης: Κύριε Μητσοτάκη είναι δυνατόν να σιωπάτε όταν Έλληνας βουλευτής αποκαλείται «τρομοκράτης»;
Global Sumud Flotilla 03.10.25

Χαρίτσης: Κύριε Μητσοτάκη είναι δυνατόν να σιωπάτε όταν Έλληνας βουλευτής αποκαλείται «τρομοκράτης»;

«Απαιτώ από την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε διπλωματικό διάβημα προς το Ισραήλ», επισήμανε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Όνειρο απατηλό για τους νέους η αγορά κατοικιών – Νέα μέτρα στην Ευρώπη για την πάταξη της στεγαστικής κρίσης
Διεθνής Οικονομία 03.10.25

Όνειρο απατηλό για τους νέους η αγορά κατοικιών – Νέα μέτρα στην Ευρώπη για την πάταξη της στεγαστικής κρίσης

Αδυναμία δηλώνουν οι νέοι να προχωρήσουν στην αγορά κατοικιών, τόσο στην Ευρώπη, όσο και στις ΗΠΑ, την ίδια ώρα που η γηραιά ήπειρος αναζητά νέα μέτρα για να καταπολεμήσει την στεγαστική κρίση

Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη σπρώχνει τους αγρότες στη χρεοκοπία – Να φύγουν τώρα
«Απέτυχαν» 03.10.25

Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη σπρώχνει τους αγρότες στη χρεοκοπία – Να φύγουν τώρα

«Όταν ένας υπουργός και μια κυβέρνηση δεν μπορούν να κάνουν ούτε το απολύτως στοιχειώδες –να δώσουν στους αγρότες τα λεφτά που δικαιούνται και μάλιστα στην ώρα τους– δεν έχουν καμία νομιμοποίηση να συνεχίσουν»

Ζωή στον Εγκέλαδο; Ενισχύονται οι ενδείξεις ότι ο δορυφόρος του Κρόνου είναι φιλόξενος
Εξωγήινος ωκεανός 03.10.25

Ζωή στον Εγκέλαδο; Ενισχύονται οι ενδείξεις ότι ο δορυφόρος του Κρόνου είναι φιλόξενος

Αναδρομική ανάλυση δεδομένων του σκάφους Cassini αποκαλύπτει την παρουσία νέων οργανικών μορίων στον Εγκέλαδο, ο οποίος κρύβει κάτω από την επιφάνειά του έναν απέραντο ωκεανό.

ΚΚΕ για Global Sumud Flotilla: Να απελευθερωθούν οι 27 Έλληνες, η κυβέρνηση να μεριμνήσει για την ασφαλή επιστροφή
«Εδώ και τώρα» 03.10.25

ΚΚΕ για Global Sumud Flotilla: Να απελευθερωθούν οι 27 Έλληνες, η κυβέρνηση να μεριμνήσει για την ασφαλή επιστροφή

Το ΚΚΕ τονίζει πως «για μια ακόμη αφορά η ΕΕ και η ελληνική κυβέρνηση προτάσσουν τη στρατηγική συμμαχία με το κράτος- δολοφόνο του Ισραήλ, νομιμοποιώντας τις εγκληματικές πρακτικές του»

Greek Beef Prices Soar As Imports Dominate Supply
English edition 03.10.25

Greek Beef Prices Soar As Imports Dominate Supply

Only 10% of beef consumed in Greece is locally produced, with rising dependence on imports pushing retail prices toward €20 per kilo. Farmers warn of further shortages.

Έρευνα: Ο κακός ύπνος γερνάει πρόωρα τον εγκέφαλο αυξάνοντας τον κίνδυνο νευρολογικών διαταραχών
Έρευνα 03.10.25

Ο κακός ύπνος γερνάει πρόωρα τον εγκέφαλο αυξάνοντας τον κίνδυνο νευρολογικών διαταραχών

Όταν ο ύπνος διαταράσσεται, ο εγκέφαλος νιώθει τις συνέπειες με ανεπαίσθητους τρόπους που συσσωρεύονται με τα χρόνια, προκαλώντας γνωστική εξασθένηση, άνοια και άλλες νευρολογικές ασθένειες

Good Boy – Έξυπνος, υπερφυσικός τρόμος με πρωταγωνιστή έναν ηρωικό σκύλο
Kάτι στοιχειωμένο 03.10.25

Good Boy – Έξυπνος, υπερφυσικός τρόμος με πρωταγωνιστή έναν ηρωικό σκύλο

Ένα αξιαγάπητο κατοικίδιο είναι ο απίθανος πρωταγωνιστής μιας ταινίας 73 λεπτών με τίτλο Good Boy και θέμα ένα στοιχειωμένο σπίτι -«κάποιες ευφυείς στιγμές αλλά και έντονη επανάληψη» γράφει ο Benjamin Lee στον Guardian.

Νέα διαφοροποίηση από τον Μαρκόπουλο: Να κληθεί στην εξεταστική ο Φραπές, η Σεμερτζίδου και ο Χασάπης
Ηχηρά 03.10.25

Νέα διαφοροποίηση από τον Μαρκόπουλο: Να κληθεί στην εξεταστική ο Φραπές, η Σεμερτζίδου και ο Χασάπης

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος διαφοροποιήθηκε εκ νέου από την κυβερνητική γραμμή, αυτή τη φορά στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας «οπωσδήποτε» να κληθούν στην εξεταστική επιτροπή πρόσωπα οι Φραπές, Χασάπης και Καλλιόπη Σεμερτζίδου

Σε εξετάσεις υποβλήθηκε ο Πάνος Ρούτσι στο Κρατικό Νίκαιας – Έχει χάσει 10 κιλά, ανέφεραν οι γιατροί του
Ελλάδα 03.10.25

Σε εξετάσεις υποβλήθηκε ο Πάνος Ρούτσι στο Κρατικό Νίκαιας – Έχει χάσει 10 κιλά, ανέφεραν οι γιατροί του

Στο Κρατικό Νίκαιας βρέθηκε σήμερα ο Πάνος Ρούτσι όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις, με την ομάδα που τον παρακολουθεί να ενημερώνει για την κατάσταση της υγείας του

Φάμελλος: Η ΝΔ είναι μία κυβέρνηση διαφθοράς, πρέπει να φύγει το συντομότερο – Τι είπε για συνεργασίες
Πολιτική 03.10.25

Φάμελλος: Η ΝΔ είναι μία κυβέρνηση διαφθοράς, πρέπει να φύγει το συντομότερο – Τι είπε για συνεργασίες

Για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, ο Σωκράτης Φάμελλος είπε πως ο ΣΥΡΙΖΑ «είναι έτοιμος, όχι απλά να κάτσουμε σε ένα τραπέζι να συζητήσουμε, αλλά να ξεκινήσουμε κοινή δράση για να υπάρχει ένα προοδευτικό ψηφοδέλτιο που θα ρίξει τον κ. Μητσοτάκη στις άλλες εκλογές»

Άρτα: Κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο εισαγγελέας για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου
Στην Άρτα 03.10.25

Κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο εισαγγελέας για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου

Η κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση που διέταξε η Εισαγγελία στην Άρτα αφορά σε ανθρωποκτονία από αμέλεια - «Άπειρους και ανάλγητους» χαρακτήρισε τους εμπλεκόμενους η δικηγόρος της οικογένειας

Τα παράδοξα του ποδοσφαίρου…
On Field 03.10.25

Τα παράδοξα του ποδοσφαίρου…

Το ξεκίνημα του Ολυμπιακού στο Champions League δεν ήταν ιδανικό βάσει αποτελεσμάτων, όμως η εικόνα της ομάδας είναι που σε πείθει για τη συνέχεια, όταν κάποια στιγμή τα... παράδοξα στερέψουν.

