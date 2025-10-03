Κι άλλο μετάλλιο ο Ντούσκος: Πήρε το ασημένιο στο σπριντ των 500 μέτρων

Ο Στέφανος Ντούσκος, ο σπουδαίος Έλληνας αθλητής της κωπηλασίας χάρισε ακόμη μία τεράστια επιτυχία στον αθλητισμό της χώρας μας, με το ασημένιο μετάλλιο που κατέκτησε στα 500μ. σπριντ στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σαγκάης.

Υπενθυμίζεται ότι αυτή η διάκριση είναι η δεύτερη κατά σειρά για τον Ντούσκο σε αυτό το Παγκόσμιο, μετά και το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε στο μονό σκιφ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο συγκεκριμένο αγώνισμα την πρώτη θέση κατέκτησε ο Λευκορώσος Ζαλάτι, ενώ ο Ντούσκος είχε ταυτόχρονο τερματισμό με τον Λιθουανό Μπελιάουσκας.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής κωπηλατικής ομοσπονδίας

«ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΒΑΘΡΟ ΣΤΗΝ ΣΑΝΓΚΑΗ Ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΤΟΥΣΚΟΣ

Συλλέκτης μεταλλίων στη Σανγκαη ο Στέφανος Ντούσκος. Ο Παγκόσμιος πρωταθλητής κέρδισε τα ξημερώματα και το ασημένιο μετάλλιο στο νέο αγώνα σπριντ 500μ “Shanghai Sprints” που πραγματοποιήθηκε κατά μήκος του ποταμού που διασχίζει την κινεζική μεγαλούπολη παρουσία χιλιάδων θεατών και με την συμμετοχή elite κωπηλατών και κωπηλατριών από όλο τον πλανήτη.

Ο Στέφανος πήρε τη δεύτερη θέση πίσω από τον Λευκορώσο Ζάλατι που ήταν 3ος πριν λίγες μέρες στο τελικό του Παγκοσμιου πρωταθλήματος ενώ είχε ταυτόχρονο τερματισμό με τον Λιθουανό Μπελιάουσκας.

Ο Στέφανος Ντούσκος επιστρέφει στην Ελλάδα από την Κίνα τα ξημερώματα της Δευτέρας 00:55.»

Όλα τα μετάλλια που κατέκτησε ο Στέφανος Ντούσκος

Ολυμπιακοί Αγώνες: Τόκιο 2020 – χρυσό μετάλλιο

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Σλάισχαϊμ 2022 – ασημένιο μετάλλιο

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Μπλεντ 2023 – ασημένιο μετάλλιο

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Ζέγκεντ 2024 – ασημένιο μετάλλιο

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Πλόβντιβ 2025 – ασημένιο μετάλλιο

Παγκόσμιο πρωτάθλημα: Σανγκάη 2025 – χρυσό μετάλλιο στο μονό σκιφ

Παγκόσμιο πρωτάθλημα: Σανγκάη 2025 – ασημένιο μετάλλιο στο σπριντ 500μ.

Μετάλλια σε επίπεδο Κ23

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Πλόβντιβ 2015 – χάλκινο μετάλλιο

Παγκόσμιο πρωτάθλημα: Ρότερνταμ 2016 – ασημένιο μετάλλιο

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Βρέστη 2018 – χρυσό μετάλλιο

Παγκόσμιο πρωτάθλημα: Σαρασότα 2019 – ασημένιο μετάλλιο

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Ιωάννινα 2019 – χάλκινο μετάλλιο

Μεσογειακοί αγώνες

2018 Ταραγόνα – χρυσό μετάλλιο