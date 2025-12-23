«Κλήρωσε» η χριστουγεννιάτικη φορολοταρία – Δείτε αν κερδίσατε τα 100.000 ευρώ

Συνολικά 1,2 εκατ. ευρώ μοίρασε η mega χριστουγεννιάτικη φορολοταρία της ΑΑΔΕ, που διεξήχθη σήμερα 23 Δεκεμβρίου.

Ειδικότερα, 12 υπερτυχεροί θα λάβουν στον τραπεζικό τους λογαριασμό από 100.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι το ποσό αυτό είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και δεν υπόκειται σε κρατήσεις, ενώ παράλληλα, κληρώθηκαν και μικρότερα ποσά των 1.000 ευρώ, τα οποία προκύπτουν από αδιάθετα ποσά προηγούμενων μηνών.

Σε διαφορετικό χρόνο και πριν το τέλος της χρονιάς εκτιμάται πως θα γίνει η καθιερωμένη μηνιαία κλήρωση με το «έπαθλο» των 50.000 ευρώ.

Πώς θα δείτε αν κερδίσατε

Οι νικητές της φορολοταρίας θα μπορούν να δουν τα αποτελέσματα στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (aade.gr), ενώ θα λάβουν και προσωπική ενημέρωση με μήνυμα στη θυρίδα τους στο myAADE και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Δείτε αν ανήκετε στους τυχερούς ΕΔΩ.

Τα ποσά θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλώσει οι πολίτες στο myAADE, στην επιλογή «Μητρώο και Επικοινωνία». Όσοι δεν έχουν δηλώσει λογαριασμό πληρωμών, θα έχουν προθεσμία τριών μηνών για να το πράξουν, ώστε να λάβουν το έπαθλο.

Ποιοι εξαιρούνται

Αξίζει να σημειωθεί πως από την ετήσια κλήρωση εξαιρούνται πάντα όσοι έχουν κερδίσει έπαθλο 50.000 ευρώ σε μηνιαία κλήρωση.

Υπενθυμίζεται ότι στις μηνιαίες κληρώσεις, συνολικά 556 νικητές μοιράζονται τα έπαθλα, με έναν να κερδίζει 50.000 ευρώ, πέντε να κερδίζουν από 20.000 ευρώ, πενήντα να κερδίζουν από 5.000 ευρώ και πεντακόσιους να κερδίζουν από 1.000 ευρώ.