Τα κέρδη από τη φορολοταρία πιστώνονται στο ΙΒΑΝ που έχει δηλώσει ή θα δηλώσει ο ενδιαφερόμενος στο myAADE της ΑΑΔΕ
Έρχεται η χριστουγεννιάτικη φορολοταρία – Τυχεροί φορολογούμενοι κερδίζουν από 100.000 ευρώ
Ποιοι συμμετέχουν, που εξαιρούνται από τη φορολοταρία – Πώς θα γίνει η κατανομή των λαχνών στους 12 υπερτυχερούς
Έρχεται πριν από τα Χριστούγεννα σούπερ φορολοταρία η οποία θα μοιράσει έως 100.000 ευρώ στους τυχερούς φορολογούμενους που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό χρήμα στις καθημερινές συναλλαγές τους.
Πρόκειται για την προτελευταία φορολοταρία της χρονιά καθώς η τελευταία θα πραγματοποιηθεί πριν την εκπνοή του έτους.
Η φορολοταρία
Από τη χριστουγεννιάτικη κλήρωση 12 υπερ-τυχεροί φορολογούμενοι θα κερδίσουν 100.000 ευρώ ο καθένας. Το ποσό που θα λάβουν θα είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο.
Οι υπερ-τυχεροί φορολογούμενοι θα ειδοποιηθούν άμεσα με μήνυμα στη θυρίδα τους στο myAADE και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Από τη μεγάλη ετήσια κλήρωση θα εξαιρεθούν όσοι έχουν κερδίσει έπαθλο 50.000 ευρώ σε μηνιαίες κληρώσεις που έχουν διεξαχθεί από τις αρχές του έτους όπου στη λοταρία μπήκαν 556 λαχνοί με έναν φορολογούμενοι να κερδίζει 50.000 ευρώ, 5 από 20.000 ευρώ και 50 από 5.000 ευρώ.
Στην ετήσια φορολοταρία το ανώτατο όριο συναλλαγών ανέρχεται σε 10.000 ευρώ ανά μήνα και ανά συμμετέχοντα και για κάθε ένα ευρώ που ξοδεύεται με τη χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής υπολογίζεται ένας λαχνός.
Οι λαχνοί
Το ανώτατο όριο συναλλαγών ορίζεται στα 10.000 ευρώ ανά μήνα και ανά συμμετέχοντα και για κάθε ένα ευρώ που καταναλώνεται με τη χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής υπολογίζεται ένας λαχνός. Ωστόσο οι λαχνοί αυξάνονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
- Αν το ποσό που καταναλώνεται με χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής μέσα στο μήνα αναφοράς υπερβαίνει το 30%, 50% ή 70% του μηνιαίου εισοδήματος, οι λαχνοί διπλασιάζονται, τριπλασιάζονται ή τετραπλασιάζονται αντίστοιχα
- Πολίτες με ετήσιο, ατομικό, πραγματικό καθαρό εισόδημα, φορολογούμενο και απαλλασσόμενο της υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που είναι η τελευταία για την οποία έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής, μικρότερο των 1.000 ευρώ καθώς και μη υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, απολαμβάνουν διπλάσιους λαχνούς για κάθε ευρώ που καταναλώνουν χωρίς την περαιτέρω προσαύξηση αναλόγως του ποσοστού επί του μηνιαίου εισοδήματος που καταναλώνεται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.
- Οι λαχνοί κάθε συμμετέχοντα, προσαυξάνονται κατά 50% επί των υπολογιζόμενων σύμφωνα με τα ανωτέρω, για κάθε προστατευόμενο τέκνο, όπως προκύπτει κατά περίπτωση από την κοινή ή χωριστή δήλωση εισοδήματος των γονέων.
- Πολίτες με ετήσιο, ατομικό, πραγματικό καθαρό εισόδημα, φορολογούμενο και απαλλασσόμενο της υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που είναι η τελευταία για την οποία έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής, ίσο ή μεγαλύτερο των 60.000 ευρώ, λαμβάνουν έναν (λαχνό για κάθε ευρώ που καταναλώνουν, χωρίς τις προσαυξήσεις. Ως μηνιαίο εισόδημα του παρόντος εδαφίου νοείται το 1/12 του ετήσιου, ατομικού, πραγματικού καθαρού εισοδήματος, φορολογούμενου ή απαλλασσόμενου της υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που είναι η τελευταία για την οποία έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής και δεν περιλαμβάνεται το εισόδημα που προκύπτει από την προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων.
Τα κέρδη από τη φορολοταρία πιστώνονται στο ΙΒΑΝ που έχει δηλώσει ή θα δηλώσει ο ενδιαφερόμενος στο myAADE της ΑΑΔΕ. Οι πολίτες που κληρώνονται και δεν έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ έχουν προθεσμία τριών μηνών από την επομένη της ημερομηνίας διεξαγωγής της κλήρωσης για να δηλώσουν στην ΑΑΔΕ τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο θα πιστωθεί το χρηματικό έπαθλο.
Στις δημόσιες κληρώσεις συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα ηλικίας άνω των 18 ετών, τα οποία διαθέτουν ΑΦΜ στην Ελλάδα, πραγματοποιούν συναλλαγές με κάρτα ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το τελευταίο φορολογικό έτος, για το οποίο έχει λήξει η προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής.
