newspaper
Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
19.12.2025 | 16:07
Στο κόκκινο οι δρόμοι - Συμφόρηση σε Κηφισό, Κατεχάκη, Κηφισίας και κέντρο της Αθήνας
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κλήρωσε η Φορολοταρία: Δείτε αν κερδίσατε έως και 50.000 ευρώ
Οικονομικές Ειδήσεις 19 Δεκεμβρίου 2025 | 15:00

Κλήρωσε η Φορολοταρία: Δείτε αν κερδίσατε έως και 50.000 ευρώ

Η φορολοταρία για τις συναλλαγές του Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε και μοιράζει από 1.000 ευρώ και 50.000 ευρώ

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μπρόκολο ή κουνουπίδι: Τι να προτιμήσουμε;

Μπρόκολο ή κουνουπίδι: Τι να προτιμήσουμε;

Spotlight

Πραγματοποιήθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) η 50η φορολοταρία που «μοιράζει» από 1.000 ευρώ και 50.000 ευρώ.

Οι λαχνοί με τους οποίους συμμετέχει κάποιος στην κλήρωση προκύπτουν βάσει του συνολικού ύψους των ηλεκτρονικών συναλλαγών

Η κλήρωση αφορούσε όλες τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στη χώρα μας τον προηγούμενο μήνα, τον Νοέμβριο 2025.

Ένας υπερτυχερός κερδίζει 50.000 ευρώ, 5 τυχεροί 20.000 ευρώ και 500 φορολογούμενοι κερδίζουν 1.000 ευρώ.

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς

Η φορολοταρία

Κάθε μήνα, η φορολοταρία κληρώνει και μετά πληρώνει 556 τυχερούς λαχνούς ως εξής:

  • 1 που κερδίζει 50.000 ευρώ,
  • 5 που κερδίζουν 20.000 ευρώ,
  • 50 που κερδίζουν 5.000 ευρώ και
  • 500 που κερδίζουν από 1.000 ευρώ.

Κάθε μήνα, κάθε ευρώ δαπάνης που γίνεται με πλαστικό χρήμα (κάρτες ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής) δίνουν ένα λαχνό στον φορολογούμενο με ανώτατο μηνιαίο όριο δαπανών 10.000 ευρώ.

Σε περίπτωση που το ποσό που καταναλώνεται με χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής μέσα στο μήνα αναφοράς υπερβαίνει το 30%, 50% ή 70% του μηνιαίου εισοδήματος (το 1/12 του ετήσιου), οι λαχνοί διπλασιάζονται, τριπλασιάζονται ή τετραπλασιάζονται αντίστοιχα.

Οι λαχνοί με τους οποίους συμμετέχει κάποιος στην κλήρωση προκύπτουν βάσει του συνολικού ύψους των ηλεκτρονικών συναλλαγών που έχει πραγματοποιήσει και έχουν εκκαθαριστεί από τις τράπεζες τον προηγούμενο μήνα.

Η φορολοταρία διεξήχθη με τη νέα της μορφή, μοιράζοντας πολύ μεγαλύτερα ποσά.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
AGRO
Αγρότες: Τι ζητούν και τι δίνει η κυβέρνηση

Αγρότες: Τι ζητούν και τι δίνει η κυβέρνηση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μπρόκολο ή κουνουπίδι: Τι να προτιμήσουμε;

Μπρόκολο ή κουνουπίδι: Τι να προτιμήσουμε;

Economy
Ελληνική οικονομία: Βελτίωσε στο 2% την εκτίμηση για την ανάπτυξη το 2026 η DBRS

Ελληνική οικονομία: Βελτίωσε στο 2% την εκτίμηση για την ανάπτυξη το 2026 η DBRS

inWellness
inTown
Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης
Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
inTickets 17.12.25

«Ήταν έρωτες κεραυνοβόλοι»: Η Βιολέτα Ίκαρη για τα τραγούδια, τις συνεργασίες και την επιστροφή της στον Σταυρό του Νότου

Μια από τις πιο ωραίες φωνές της γενιάς της, η Βιολέτα Ίκαρη επιστρέφει στη δισκογραφία με το EP Σύννεφα Μπαλόνια, αλλά και στον Σταυρό του Νότου στις 26 Δεκεμβρίου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Η στεγαστική κρίση στην ΕΕ πλήττει δυσανάλογα τους νέους – Προκλήσεις και ανισότητες
Ψυχολογικές επιπτώσεις 19.12.25

Η στεγαστική κρίση στην ΕΕ πλήττει δυσανάλογα τους νέους - Προκλήσεις και ανισότητες

Υψηλά ενοίκια, χαμηλά εισοδήματα και επισφάλεια εργασίας καθυστερούν την απόφαση των νέων για αυτονομία ή και δημιουργία οικογένειας - Πώς η στεγαστική κρίση απειλεί το μέλλον της Ευρώπης

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Πόλεμος στη Φτώχεια: Η αμερικανική πόλη που δεν σώθηκε με τα δισ. της Ουάσιγκτον
Καμπανάκι για Ευρώπη; 19.12.25

Πόλεμος στη Φτώχεια: Η αμερικανική πόλη που δεν σώθηκε με τα δισ. της Ουάσιγκτον

Τι μπορεί να πήγε στραβά ώστε οι ίδιοι οι πολίτες μιας υπερδύναμης να παράγουν μόνοι τους τρόφιμα, να εκπαιδεύονται να φτιάχνουν σπίτια, ακόμα και να εξασφαλίζουν οι ίδιοι πόσιμο νερό; Κάτι δεν πήγε καλά με τον Πόλεμο στη Φτώχεια στις ΗΠΑ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Αυξάνονται τα ληξιπρόθεσμα χρέη στην Εφορία: Πόσα και…γιατί χρωστούν οι Έλληνες;
Οικονομία 19.12.25

Αυξάνονται τα ληξιπρόθεσμα χρέη στην Εφορία: Πόσα και…γιατί χρωστούν οι Έλληνες;

Περίπου 10.000 ΑΦΜ έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη 85,3 δισ. ευρώ στην Εφορία – Μόνο το 4% του συνόλου των οφειλετών προχωρά σε ρυθμίσεις, κάτι που δείχνει την κυβερνητική αποτυχία – Τι δείχνουν οι οφειλές των επιχειρήσεων

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Αγρότες: 20 μέρες στους δρόμους και συνεχίζουν – Στριμωγμένη η κυβέρνηση ψάχνει διέξοδο
Στριμωγμένη 19.12.25

Μετά από 20 μέρες στους δρόμους, οι αγρότες συνεχίζουν - «Στα σχοινιά» η κυβέρνηση ψάχνει διέξοδο

Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους είναι οι αγρότες καθώς δεν εμπιστεύονται τις «ειλικρινείς προθέσεις» της κυβέρνησης αλλά ζητούν συγκεκριμένες δεσμεύσεις

Σύνταξη
Δημόσιοι υπάλληλοι: Ένας επιπλέον μισθός έως 2.000 ευρώ
Κριτήρια επιλογής 19.12.25

Ένας επιπλέον μισθός έως 2.000 ευρώ

Το μπόνους παραγωγικότητας θα λάβουν 25.000 δημόσιοι υπάλληλοι, εντός του πρώτου εξαμήνου του νέου έτους

Εύη Σαλτού
Ακίνητα: Μεγαλώνει το χάσμα τιμών σε αγγελίες και συμβόλαια
Οικονομικές Ειδήσεις 19.12.25

Μεγαλώνει το χάσμα τιμών σε αγγελίες και συμβόλαια για ακίνητα

Έρχεται το price map για να βάλει τάξη στην αγορά τριών ταχυτήτων στα ακίνητα, όπου οι πραγματικές αξίες διαφέρουν σημαντικά από αυτές που ζητούν οι πωλητές αλλά και από τις αντικειμενικές

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
ΠΟΜΙΔΑ: Πού συμφωνεί και πού διαφωνεί με τις κυβερνητικές εξαγγελίες για τα ακίνητα
Οικονομικές Ειδήσεις 18.12.25

ΠΟΜΙΔΑ: Πού συμφωνεί και πού διαφωνεί με τις κυβερνητικές εξαγγελίες για τα ακίνητα

Τη θέση της για τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή για τους ιδιοκτήτες ακινήτων καταθέτει η ΠΟΜΙΔΑ, επισημαίνοντας θετικές παρεμβάσεις αλλά και «ολέθριες» ρυθμίσεις

Σύνταξη
Εμμονή Τραμπ για Βενεζουέλα – Η διπλωματία της κανονιοφόρου επιστρέφει
Συνταγή 19ου αιώνα 18.12.25

Εμμονή Τραμπ για Βενεζουέλα – Η διπλωματία της κανονιοφόρου επιστρέφει

Δεδομένου ότι οι πλήρεις αποκλεισμοί είναι παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου, η Ουάσιγκτον δήλωσε ότι ο «αποκλεισμός» στη Βενεζουέλα αφορά μόνο πλοία που τελούν υπό κυρώσεις. Ωστόσο η πραγματικότητα είναι κάπως διαφορετική.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Στεγαστική κρίση: Γιατί διώχνει τους νέους από την εργασία – Τι προτείνουν δύο 30άρηδες οικονομολόγοι ως λύση
Ευρωπαϊκή μάστιγα 18.12.25

Πώς η στεγαστική κρίση διώχνει τους νέους από την εργασία - Τι προτείνουν δύο 30άρηδες οικονομολόγοι ως λύση

Ένας 30χρονος που ζει την στεγαστική κρίση και βλέπει ότι δεν πρόκειται να αποκτήσει ποτέ δικό του σπίτι, αλλάζει την οπτική του για το μέλλον, αφού δεν βλέπει πλέον το νόημα να εργάζεται σκληρά

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Για να είσαι επιτυχημένος πρέπει να είσαι σέξι με έναν straight τρόπο»: Ο Μπεν Γουίσοου παρατηρεί τη λίμπιντο της Νέας Υόρκης
Culture Live 19.12.25

«Για να είσαι επιτυχημένος πρέπει να είσαι σέξι με έναν straight τρόπο»: Ο Μπεν Γουίσοου παρατηρεί τη λίμπιντο της Νέας Υόρκης

Ο Αμερικανός φωτογράφος Πίτερ Χούτζαρ αποτύπωσε μια queer υποκουλτούρα του Μανχάταν που έχει πλέον χαθεί λόγω του AIDS. Ο Μπεν Γουίσοου αποκαλύπτει όσα έμαθε παίζοντας τον ρόλο του φωτογράφου στην μινιμαλιστική ταινία Peter Hujar’s Day,που έχει χαρακτηριστεί από ορισμένους ως αριστούργημα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πούτιν: «Η Ρωσία θα απαντήσει» στην επίθεση στο τάνκερ – Νοτιοδυτικά της Κρήτης έγινε το πλήγμα [Χάρτης]
Δείτε βίντεο 19.12.25

Πούτιν: «Η Ρωσία θα απαντήσει» στην επίθεση στο τάνκερ - Νότια της Κρήτης έγινε το πλήγμα [Χάρτης]

Νότια της Κρήτης έγινε η επίθεση της Ουκρανίας στο τάνκερ που φαίνεται να ανήκει στον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας - Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεσμεύτηκε ότι θα υπάρξουν αντίποινα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Βουλή: «Πέρασε» η υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ σε κλίμα έντασης και αμφισβήτησης
Πολιτική Γραμματεία 19.12.25

«Πέρασε» η υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ σε κλίμα έντασης και αμφισβήτησης της κυβέρνησης

Υπερψηφίστηκε με 159 ψήφους το νομοσχέδιο για τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Δεν πείθει η κυβέρνηση που τάζει «διαφάνεια» αλλά συνεχώς ξεφυτρώνουν νέα σκάνδαλα επί θητείας της. Σφυροκόπημα της αντιπολίτευσης. «Βράζουν» οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Οι αγρότες «ανοίγουν δρόμους» για να δυναμώσει ο αγώνας για το δίκιο και την επιβίωση του λαού
Αγροτικές κινητοποιήσεις 19.12.25

Κουτσούμπας: Οι αγρότες «ανοίγουν δρόμους» για να δυναμώσει ο αγώνας για το δίκιο και την επιβίωση του λαού

«Ο αντίπαλος είναι κοινός, είναι η πολιτική του κέρδους, το εχθρικό σημερινό κράτος, η σάπια ΕΕ, που θυσιάζει τις ανάγκες των πολλών για τα συμφέροντα των λίγων», λέει ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Υπόθεση Πελικό και στη Γερμανία: Επιστάτης σχολείου νάρκωνε, βίαζε και βιντεοσκοπούσε τη σύζυγό του για χρόνια
Κόσμος 19.12.25

Υπόθεση Πελικό και στη Γερμανία: Επιστάτης σχολείου νάρκωνε, βίαζε και βιντεοσκοπούσε τη σύζυγό του για χρόνια

«Ο κατηγορούμενος επανειλημμένα ναρκώνει και κακοποιεί σεξουαλικά τη σύζυγό του κρυφά στο συζυγικό σπίτι», ανέφερε το δικαστήριο σε ανακοίνωσή του.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Υποκρισία Μητσοτάκη σε όλο της το μεγαλείο – Η κυβέρνηση εγκληματεί συνειδητά κατά του πρωτογενούς τομέα
Αγρότες 19.12.25

ΣΥΡΙΖΑ: Υποκρισία Μητσοτάκη σε όλο της το μεγαλείο – Η κυβέρνηση εγκληματεί συνειδητά κατά του πρωτογενούς τομέα

«Στο Ευρωκοινοβούλιο, η ευρωομάδα της ΝΔ τάχθηκε υπέρ της συμφωνίας ΕΕ-MERCOSUR, που απειλεί με εξαφάνιση τους μικρούς παραγωγούς στην ΕΕ», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Κρήτη: Ένοχος ο 54χρονος ψευτοερευνητής για απόπειρα εξαπάτησης της οικογένειας του 33χρονου γιατρού
Στην Κρήτη 19.12.25

Ένοχος ο 54χρονος ψευτοερευνητής για απόπειρα εξαπάτησης της οικογένειας του 33χρονου αγνοούμενου γιατρού

Ο 54χρονος ισχυριζόταν ότι με «κβαντική τεχνολογία» θα εντόπιζε τον αγνοούμενο γιατρό στην Κρήτη προκειμένου να αποσπάσει 5.000 ευρώ από τους γονείς του - Καταδικάστηκε ερήμην σε φυλάκιση δυόμισι ετών

Σύνταξη
Ο Captain America επέστρεψε και έχει γίνει πατέρας – Το Avengers: Doomsday έχει όλα όσα θέλουν οι fans της Marvel
Culture Live 19.12.25

Ο Captain America επέστρεψε και έχει γίνει πατέρας – Το Avengers: Doomsday έχει όλα όσα θέλουν οι fans της Marvel

Μετά από μια «πέτρινη» εξαετία, η Marvel επιστρατεύει την παλιά φουρνιά υπερηρώων, θέλοντας με το Avengers: Doomsday να κυριαρχήσει ξανά στις σκοτεινές αίθουσες.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τέμπη: Διεκόπη ξανά η δίκη για τα «χαμένα» βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας
Λάρισα 19.12.25

Διεκόπη ξανά η δίκη για τα «χαμένα» βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας στα Τέμπη

Η υπεράσπιση ζήτησε την αποβολή των δικηγόρων συγγενών θυμάτων στο πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη - Να κληθεί και να παραστεί ο εφέτης ανακριτής ζήτησε ο συνήγορος του πρώην προέδρου του ΟΣΕ

Σύνταξη
«Πού βρίσκεται η ψυχή του Στάλιν;» – Μηνύματα τρολ εμφανίστηκαν στην οθόνη κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Πούτιν
Κόσμος 19.12.25

«Πού βρίσκεται η ψυχή του Στάλιν;» – Μηνύματα τρολ εμφανίστηκαν στην οθόνη κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Πούτιν

Η ετήσια εκδήλωση του Πούτιν δίνει στους απλούς Ρώσους την ευκαιρία να υποβάλουν ερωτήσεις στον ηγέτη τους, με ερωτήματα που επικεντρώνονται στον πόλεμο στην Ουκρανία και στην οικονομία

Σύνταξη
«Ο Παναθηναϊκός προσφέρει 10 εκατομμύρια ευρώ για τον Μανδά», λένε οι Ιταλοί
Ποδόσφαιρο 19.12.25

Το ποσό που προσφέρει ο Παναθηναϊκός για τον Χρήστο Μανδά

Νέο ρεπορτάζ από την Ιταλία υποστηρίζει πως ο Παναθηναϊκός είναι διατεθειμένος να προσφέρει ακόμη και 10 εκατομμύρια ευρώ στη Λάτσιο προκειμένου να αποκτήσει τον Χρήστο Μανδά που δεν υπολογίζεται.

in.gr Team
Η Χαμάς ελπίζει ότι οι συνομιλίες στη Φλόριντα θα σταματήσουν τις ισραηλινές παραβιάσεις στη Γάζα
«Εκεχειρία» 19.12.25

Η Χαμάς ελπίζει ότι οι συνομιλίες στη Φλόριντα θα σταματήσουν τις ισραηλινές παραβιάσεις στη Γάζα

Οι συνομιλίες στη Φλόριντα για την επόμενη φάση της εκεχειρίας στη Γάζα πραγματοποιούνται εν μέσω σχεδόν καθημερινών παραβιάσεων από την πλευρά του Ισραήλ, με αποτέλεσμα τον θάνατο εκατοντάδων Παλαιστινίων

Σύνταξη
Σοκαριστικές εικόνες στον Ισημερινό: Η στιγμή της εκτέλεσης ποδοσφαιριστή και της συζύγου του στη μέση του δρόμου (vid)
Ποδόσφαιρο 19.12.25

Σοκαριστικές εικόνες στον Ισημερινό: Η στιγμή της εκτέλεσης ποδοσφαιριστή και της συζύγου του στη μέση του δρόμου (vid)

Θύμα δολοφονίας έπεσε ο 33χρονος ποδοσφαιριστής Μάριο Πινέιντα και η σύζυγός του στον Ισημερινό, ενώ το ζευγάρι βρισκόταν έξω από κατάστημα – Σκληρό βίντεο.

Σύνταξη
Τελειώνει ο χρόνος του Τραμπ για την δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν – Μέχρι απόψε η προθεσμία
ΗΠΑ 19.12.25

Τελειώνει ο χρόνος του Τραμπ για την δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν – Μέχρι απόψε η προθεσμία

Ο Τραμπ – ο οποίος είχε υπάρξει στενός φίλος του Έπσταϊν – χρησιμοποίησε την δημοσιοποίηση των αρχείων στην προεκλογική του εκστρατεία, ωστόσο μετά την επιστροφή του στο αξίωμα έκανε πίσω 

Σύνταξη
Οι Πολωνοί «στέλνουν» Σέχου στον Παναθηναϊκό
Ποδόσφαιρο 19.12.25

Οι Πολωνοί «στέλνουν» Σέχου στον Παναθηναϊκό

Μεταξύ των ομάδων που ενδιαφέρονται για την απόκτηση του διεθνούς Αλβανού, μεσοεπιθετικού, Γιουλιάν Σέχου, είναι κι ο Παναθηναϊκός σύμφωνα με δημοσίευμα από την Πολωνία.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο