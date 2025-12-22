Η Συρία «νίκησε» την Αργεντινή – Για τον Economist είναι η πιο επιτυχημένη χώρα για το 2025

Κάθε χρόνο τέτοια εποχή, ο Economist ορίζει τη «Χώρα της Χρονιάς». Φέτος, λοιπόν, είναι η… Συρία. Κριτήριο δεν είναι η ευτυχία –μάλλον βαρετό θα ήταν αυτό, λέει, διότι θα αναδεικνυόταν κάποια Σκανδιναβική. Αλλά η χώρα που μέσα στη χρονιά πέτυχε τα περισσότερα: οικονομικά, πολιτικά ή, τέλος πάντων, σε κάποιο πολύ σημαντικό τομέα.

Επιλέγοντας τον «επιτυχημένο»

Ο Economist έχει δώσει και άλλες λίστες της χρονιάς. Άλλωστε το 2025 ήταν μια ταραγμένη χρονιά –αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς. Από την ανάληψη της προεδρίας των ΗΠΑ από τον Ντόναλντ Τραμπ, τις εσωτερικές αντιπαραθέσες και τις εμπόλεμες συγκρούσεις σε όλο τον κόσμο, δύσκολα κανείς βρίσκει μια χώρα που να είχε μια ήρεμη, ιδιαίτερα καλή χρονιά.

Μερικά από τα γεγονότα που έλαβαν υπ’ όψιν οι συντάκτες του Economist για να επιλεγεί φέτος η χώρα είναι τα εξής:

Ο Καναδάς εξέλεξε έναν νηφάλιο τεχνοκράτη ως πρωθυπουργό, αντί για έναν λαϊκιστή, και αντιστάθηκε στον αμερικανικό εκφοβισμό.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μεσολάβησε για μια ασταθή εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων.

Η Νότια Κορέα ανέκαμψε από μια σοβαρή απειλή για τη δημοκρατία της.

Στη Βραζιλία, ο πρώην πρόεδρος Ζαΐρ Μπολσονάρο, καταδικάστηκε σε 27 χρόνια κάθειρξη για προσπάθεια πραξικοπήματος, ώστε να παραμείνει στην εξουσία. Είναι η πρώτη φορά σε αυτή τη χώρα που πραξικοπηματίας τιμωρείται.

Επίσης, στη Βραζιλία, η κυβέρνηση κατάφερε να επιβραδύνει τον ρυθμό της αποψίλωσης των δασών στον Αμαζόνιο, συμβάλλοντας έτσι στην επιβράδυνση της κλιματικής αλλαγής.

Συρία και Αργεντινή

Οι συντάκτες του Economist τελικά, αφού μελέτησαν τα παραπάνω και άλλα πολλά, κατέληξαν σε δύο υποψήφιες για την πιο επιτυχημένη χώρα. Την Αργεντινή και τη Συρία.

Η Αργεντινή επελέγη γιατί η σαρωτική οικονομική πολιτική του ακροδεξιού προέδρου Χαβιέρ Μιλέι είχε θετικά αποτελέσματα για τη βελτίωση των δημοσιονομικών της. Εφαρμόζοντας πολύ σκληρές μεταρρυθμίσεις, που έπληξαν το ήδη τραυματισμένο κοινωνικό ιστό στη χώρα, μείωσε τον πληθωρισμό και τελικά το κόμμα του κέρδισε και τις ενδιάμεσες εκλογές. Επίσης, πέτυχε τη στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ, που υποσχέθηκε οικονομική βοήθεια ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Αλλά η Αργεντινή έχει δύσκολο δρόμο μπροστά της. Πέρα από τους κινδύνους για την οικονομία που παραμένουν, ο Χαβιέρ Μιλέι «μπορεί να σκοντάψει». Έχει και πολλά ελαττώματα, λέει ο Economist: δεν ανέχεται τους επικριτές και μαστίζεται από σκάνδαλα διαφθοράς.

Γιατί η Συρία

Από την άλλη πλευρά, η βελτίωση της Συρίας ήταν πολιτική. Πριν από έναν χρόνο κυβερνούσε τη χώρα ο Μπασάρ αλ-Άσαντ, «απεχθής δικτάτορας», κατά τον Economist. Οι φυλακές του ήταν γεμάτες με πολιτικούς κρατούμενους και η διαφωνία τιμωρούνταν με βασανιστήρια ή θάνατο. Δεκατρία χρόνια εμφυλίου πολέμου είχαν στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερες από μισό εκατομμύριο. Οι δυνάμεις του Άσαντ είχαν χρησιμοποιήσει χημικά όπλα και βόμβες-βαρέλια αδιακρίτως εναντίον αμάχων. Περισσότεροι από 6 εκατομμύρια άνθρωποι είχαν εγκαταλείψει τη χώρα.

Αλλά, στις αρχές Δεκεμβρίου 2024, ο Άσαντ αναγκάστηκε να φύγει από τη χώρα. Αντάρτες κατέλαβαν την εξουσία. Οι συντάκτες του Economist επισημαίνουν ότι ο νέος πρόεδρος της Συρίας έφερε στη χώρα μια σειρά από θετικές εκπλήξεις, παρά το ισλαμιστικό παρελθόν του. Δεν επέβαλε ούτε ισλαμιστική θεοκρατία, ούτε η Συρία κατέρρευσε στο χάος. Οι γυναίκες δεν είναι υποχρεωμένες να καλύπτονται ή να μένουν σπίτι. Η ψυχαγωγία και, ναι, το αλκοόλ επιτρέπονται. Επίσης, ο Άχμαντ Αλ-Σάρα φαίνεται ότι κράτησε τη χώρα ενωμένη και σφυρηλατεί καλές σχέσεις τόσο με τη Δύση όσο και με τις χώρες του Κόλπου. Και η οικονομία, χάρη στη χαλάρωση των κυρώσεων, άρχισε να βελτιώνεται.

Παρά τα τεράστια προβλήματα που παραμένουν, και τις φυλετικές διαφορές που θα μπορούσαν να διαλύσουν την καλή εικόνα, ο Economist, επέλεξε τελικά τη Συρία.

Διότι εκτιμά ότι η χώρα το 2025 είναι πολύ πιο ευτυχισμένη και ειρηνική από ό,τι ήταν το 2024. Ο φόβος δεν είναι πλέον καθολικός. Η ζωή δεν είναι εύκολη, αλλά είναι λίγο-πολύ φυσιολογική για τους περισσότερους ανθρώπους. Επίσης, περίπου 3 από τα 6 εκατομμύρια Σύρων προσφύγων, επέστρεψαν στην πατρίδα τους.

Άρα, η Συρία ήταν η ισχυρότερη επιλογή για τη χώρα της χρονιάς.