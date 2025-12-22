Μητσοτάκης στη Ραμάλα: Η λύση των δύο κρατών, βάση για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη

Τη στήριξη της Ελλάδας στην Παλαιστινιακή Αρχή ως τη μόνη νομιμοποιημένη εκπρόσωπο του παλαιστινιακού λαού, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς στη Ραμάλα.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε πως η Ελλάδα, ως εταίρος και φίλος όλων των κρατών της περιοχής, ενεργεί πάντοτε ως συνεπής και έντιμος συνομιλητής και είναι σταθερά έτοιμη να συνεισφέρει στον διάλογο, επαναλαμβάνοντας ότι η χώρα μας, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, τάσσεται σταθερά υπέρ της επανεκκίνησης της πολιτικής διαδικασίας με στόχο τη λύση των δύο κρατών.

Δήλωσε ακόμα ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλει στην ανοικοδόμηση της Γάζας και την εμπέδωση των συνθηκών ασφαλείας, τονίζοντας παράλληλα τη σημασία παλαιστινιακής συμμετοχής στην υλοποίηση του Σχεδίου ειρήνευσης, ενώ πρόσθεσε ότι η Ελλάδα συνεισφέρει σταθερά στην αρωγή προς τους κατοίκους της Γάζας, έχοντας μονίμως ως προτεραιότητα την προστασία των αμάχων, και έχει μεριμνήσει για την περίθαλψη σε ελληνικά νοσοκομεία παιδιών που διασώθηκαν από τον πόλεμο.

Επιπλέον, ανέφερε πως η επιτυχής υλοποίηση του μεταρρυθμιστικού προγράμματος που έχει θέσει σε εφαρμογή η Παλαιστινιακή Αρχή, θα ενισχύσει τις επιχειρησιακές δυνατότητές της και θα συμβάλλει καθοριστικά στην εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των μερών.

«Συλλυπητήρια»

Ειδικότερα, κατά την έναρξη της συνάντησης με τον Μ. Αμπάς, ο Κυρ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι εκφράζει «τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια για την απώλεια αμάχων στη Γάζα και για τα δεινά όλων των αθώων θυμάτων και των οικογενειών τους», προσθέτοντας ότι «για εμάς, η προστασία των αμάχων και ο σεβασμός του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου αποτελούν θεμελιώδεις αρχές. Η χώρα μου τονίζει διαρκώς τη σημασία τους στις επαφές της με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη».

Ανέφερε ακόμα ότι «έχουμε συμβάλει ενεργά στις προσπάθειες που αποσκοπούν στην ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, μεταξύ άλλων μέσω σημαντικής ανθρωπιστικής βοήθειας, μέσω οικονομικών συνεισφορών, μέσω της παράδοσης ειδών πρώτης ανάγκης σε συνεργασία με διεθνείς εταίρους που δραστηριοποιούνται στο πεδίο. Και είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε περαιτέρω, πάντα σε συντονισμό με τους εταίρους μας», ενώ δήλωσε ότι «είμαι ο πρώτος πρωθυπουργός ευρωπαϊκής χώρας που επισκέπτεται τη Ραμάλα μετά την ανακοίνωση και την υπογραφή του ειρηνευτικού σχεδίου των 20 σημείων για τη Γάζα. Και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι πρόκειται για ένα αξιόπιστο και εφαρμόσιμο πλαίσιο για τη συνεργασία και την αντιμετώπιση των επειγουσών αναγκών στην περιοχή».

Λύση δύο κρατών

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ακόμα ότι «για εμάς, η πραγματική πρόκληση είναι πώς μπορούμε να συμβάλουμε στην εφαρμογή των επόμενων σταδίων αυτού του σχεδίου, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ανάδυση ενός αξιόπιστου πολιτικού ορίζοντα. Γνωρίζετε ότι πάντα υποστηρίζαμε και διαπραγματευόμασταν τη λύση των δύο κρατών, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και τις σχετικές αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών, ως βάση για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη τόσο για τους Παλαιστινίους όσο και για τους Ισραηλινούς».

Αναφέρθηκε επίσης στο ψήφισμα 2803, επισημαίνοντας ότι «θέτει τα θεμέλια και τη νομική βάση για την εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου των 20 σημείων» και δηλώνοντας ότι «θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, ως χώρα που ανήκει στην περιοχή και κατανοεί την περιοχή πιθανώς καλύτερα από άλλους, για να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία και ευελπιστούμε να προχωρήσουμε προς την επιθυμητή κατεύθυνση, ώστε να επιτευχθεί τελικά μια μακροχρόνια και διαρκής ειρήνη στη Μέση Ανατολή».

Δήλωσε, τέλος, «τη στήριξή μας προς την Παλαιστινιακή Αρχή, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για τις ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις που ήδη προωθείτε, και να προσφέρω τη βοήθειά μας με κάθε δυνατό τρόπο, ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα ενισχύσετε και τις δικές σας επιχειρησιακές ικανότητες για την υλοποίηση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων για τον λαό σας.

Ιερουσαλήμ

Στη συνέχεια ο Κυρ. Μητσοτάκης μετέβη στην Ιερουσαλήμ, όπου συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, λίγο πριν την έναρξη της Τριμερούς Συνόδου Κορυφής Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ.