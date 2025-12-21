Η συνεργασία ΕΕ – Τουρκίας στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας ως «προστιθέμενη αξία» – Η περίπτωση της Συρίας

Θέμα σχετικό με την Τουρκία είχε η συνεδρίαση της Ομάδα Εργασίας για την Τρομοκρατία με διεθνείς πτυχές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στις 11 Δεκεμβρίου 2025. Με την Άγκυρα να ασκεί δριμεία κριτική στα κράτη – μέλη της ΕΕ, κατηγορώντας ορισμένα εξ αυτών για προσφορά ασφαλούς καταφυγίου σε «γκιουλενιστές», ενώ την ίδια στιγμή η Επιτροπή θεωρεί ότι η συνεργασία της ΕΕ με την Τουρκία στον τομέα της αντιτρομοκρατικής δράσης μπορεί να δημιουργήσει «προστιθέμενη αξία».

Οι περιφερειακές φιλοδοξίες της Τουρκίας με άξονα την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας

Στο έγγραφο της συνεδρίασης της Ομάδας Εργασίας για την Τρομοκρατία (COTER), η οποία συνεδρίασε στις 11 Δεκεμβρίου, έγινε αναφορά σε θέματα αντιμετώπισης της τρομοκρατίας ΕΕ – Τουρκίας, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στις 20 Νοεμβρίου, με την ΕΥΕΔ (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης» να σημειώνει ότι η Τουρκία έχει περιφερειακές φιλοδοξίες κάτι που όπως επισημαίνεται φάνηκε από την αναφορά της για τη δημιουργία όχι μόνο μίας Terror – Free Turkiye, αλλά και μίας Terror – Free Region.

Κριτική από την Άγκυρα για τους «γκιουλενιστές»

Όπως επισημαίνεται η τουρκική αντιπροσωπεία άσκησε κριτική στα κράτη μέλη, για την προσέγγιση τους ως προς το κίνημα Γκιουλέν, τονίζοντας ότι ορισμένα κράτη – μέλη παρέχουν ασφαλές καταφύγιο σε γκιουλενιστές, ενώ υπάρχει απροθυμία να ανλάουν δράση σε τουρκικά αιτήματα έκδοσης και παγώματος των περιουσιακών στοιχείων τους.

Η ΕΕ από την πλευερά της απάντησε ότι οι τουρκικές αιτιάσεις και τα αιτήματα έκδοσης προς κράτη – μέλη της ΕΕ θα πρέπει να βασίζονται σε ισχυρές και νομικά ισχυρές αποδείξεις, προτρέποντας μάλιστα την Άγκυρα να χρησιμοποιεί τα κανάλια της Europol για την υποβολή αιτημάτων.

Επισημάνθηκε ακόμα ότι ελλιπή αιτήματα και αιτήματα που υποβάλλονται με μη ορθό τρόπο δεν μπορούν να εξετασθούν.

Στην ενημέρωση έγινε αναφορά και στις σχέσεις με το Πακιστάν, σημειώνοντας ότι ΕΕ και Τουρκία βλέπουν με θετικό τρόποτο να μοιράζονται πληροφορίες και να διατηρούν συνεργασία σε σχέση με τη χώρα μέσω και της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Καμπούλ.

«Προστιθέμενη αξία» η συνεργασία ΕΕ – Τουρκίας

Η Επιτροπή από την πλευρά της σημειώνει ότι η συνεργασία ΕΕ – Τουρκίας στον τομέα της αντιμετώπισης της τρομοκρατίας μπορεί να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία.

Ενώ επιβεβαίωσε την δυσαρέσκεια της Άγκυρας σε σχέση με τα αιτήματα έκδοσης πολιτών της από την κράτη – μέλη.

Υπό συζήτηση και το ενδεχόμενο Επιτροπή και Τουρκία να διοργανώσουν κοινό εργαστήριο για θέματα αντιμετώπισης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, που σχεδιάζεται να γίνει στο δεύτερο εξάμηνο του 2026. Με την Τουρκία να θέλει αυτό να γίνει στην Άγκυρα.

Παρέμβαση από το τουρκικό ΥΠΕΞ – Σιωπή από τη ΜΙΤ

Ο Συντονιστής της ΕΕ για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας κ. Wegter, επισήμανε ότι από την τουρκική πλευρά η συζήτηση είχε το συντονισμό του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών – στο οποίο προϊσταται ο Χακάν Φιντάν, πρώην αρχηγός της ΜΙΤ – με την σημερινή ΜΙΤ να μην λαμβάνει καθόλου το λόγο στη συζήτηση.

Το ΡΚΚ παραμένει «απειλή»

Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του συντονιστή, η τουρκική πλευρά αξιολογεί το ΡΚΚ ως την πιο άμεση απειλή, ενώ την ίδια στιγμή θεωρεί ότι η ΕΕ είναι «επιεικής» έναντι της κουρδικής οργάνωσης και των Κούρδω της Συρίας, με την Άγκυρα επί της ουσίας να ασκεί κριτική και σε αυτό το πεδίο στις Βρυξέλλες.

Η Συρία

Ο Συντονιστής επίσης διαπίστωσε την «διστακτικότητα» όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο, της Τουρκίας να εμπλακεί σε ενδελεχή διάλογο για τη Συρία, καθώς το ζήτημα χειρίζεται ο πρόεδρος Ερντογάν.

Για την Τουρκία άλλωστε είναι σημαντικό να εξασφαλισθεί η αμερικανική υποστήριξη όσον αφορά την πολιτική της έναντι των κουρδικών Syrian Democratic Forces (SDF – οι οποίες είναι φιλοκουρδικές) με την Άγκυρα να θεωρεί ότι η Δαμασκός και το φιλικό προς αυτήν καθεστώς αλ Σάραα, πρέπει να αποκτήσουν τον έλεγχο των στρατοπέδων στη Βορειοανατολική Συρία, αμφισβητώντας τον ρόλο των SDF για τον έλεγχο τους.

Να σημειωθεί ωστόσο ότι στη συνεδρίαση της 20ης Νοεμβρίου, ο Συντομιστής της ΕΕ για την αντιτρομοκρατία ανφέρθηκε στο ζήτημα της Συρίας και υπογράμμισε ότι ο κίνδυνος αντιπαράθεσης μεταξύ των μεταβατικών συριακών Αρχών και των φιλοκουρδικών SDF έχει αυξηθεί καθώς αυτοί δεν δείχνουν διατεθειμένοι να ενσωματωθουν στο Συριακό Στρατό όπως επιδιώκουν η Δαμασκός και η Άγκυρα.

Από την πλευρά του ο Δανός πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας αφού ανέφερε ότι και οι δύο πλευρές, ΕΕ και Τουρκία, εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για την επανέναρξη του αντιτρομοκρατικού διαλόγου, διαπίστωσε την αναζωογονημένη, όπως είπε, πολιτική δέσμευση για εμπλοκή σε σχετικές συνομιλίες με την τουρκική πλευρά.

Κατά δήλωση του ωστόσο ΕΕ και Τουρκία δεν έχουν την ίδια οπτική ως προς τη Συρία, περιλαμβανομένου του όρισμού της έννοιας «τρομοκρατία».

Αξίζει να επισημάνουμε επίσης την παρέμβαση της Γερμανίας, η οποία επανέλαβε την απάντηση της ΕΥΕΔ στα τουρκικά αιτήματα έκδοσης πολιτώ καιώς και του παγώματος των περιουσιακών τους στοιχείων.

Από την πλευρά της Ελλάδας δε επισημάνθηκε η αναφορά του Συντονιστή περί του αυξημένουν κινδύνου ένοπλης σύγκρουσης Δαμασκού – SDF και τέθηκε το ερώτημα στο γραφείο του Συντονιστή και στην ΕΥΕΔ ποια εκτιμούν ότι θα είναι η στάση της Τουρκίας αν εκδηλωθεί μία τέτοια σύγκρουση χωρίς ωστόσο να υπάρξει κάποια απάντηση.

Η περίπτωση της Σομαλίας και η δράση της Τουρκίας

Συζήτηση έγινε και για την τρομοκρατική απειλή από την Ανατολική και Νότια Αφρική με έμφαση στη Σομαλία.

Υπενθυμίστηκε ότι η οργάνωση al Shabaab έχει πργματοποιήσει μία μεγάλη επίθεση από τις αρχές του έτους σε όλες τις αντιτιθέμενες οργανώσεις και τον εθνικό στρατό της Σομαλίας, εδραιώνοντας τη θέση της σε πολλές περιοχές της χώρας, κυρίως στο βορρά, ενώ επιχειρεί να περικυκλώσει την πρωτεύουσα. Τονίστηκε δε η συνεργασία με τους Χούθι στην Υεμένη, οι οποίοι και της παρέχουν οπλικά συστήματα, drones και υποστήριξη στα logistics.

Με την ΕΥΕΔ να εκτιμάτα ότι η al Shabaab δεν έχει τη δύναμη να καταλάβει το Μογκαντίσου και να επισημαίνει ότι η Τουρκία που έχει εδραιωμένη θέση, μεγάλη στρατιωτική βάση και ελέγχει ζωτικές εγχώριες υποδομές, όπως λιμάνια και αεροδρόμια, λαμβάνει μέτρα προστασίας, για να εμποδίσει τυχόν επιθετική ενέργεια της al Shabaab με στόχο το Μογκαντίσου.