Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025
22.12.2025 | 09:18
Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Ένας σύγχρονος Ντα Βίντσι – Η ζωή και το έργο της Άγκνες Ντένες μεταφέρονται στη μεγάλη οθόνη
22 Δεκεμβρίου 2025 | 06:00

Ένας σύγχρονος Ντα Βίντσι – Η ζωή και το έργο της Άγκνες Ντένες μεταφέρονται στη μεγάλη οθόνη

Ο Ίθαν Χοκ και η Αλεξάντρα Σίβα ένωσαν τις δυνάμεις τους, προκειμένου να δημιουργήσουν ένα ντοκιμαντέρ όπου στο επίκεντρο βρίσκεται η πρωτοπόρος της περιβαλλοντικής τέχνης Άγκνες Ντένες.

«Το Κάνσας μεταφέρθηκε στο Μανχάταν. Μοιάζει με φάρμα, μπορείς να μυρίσεις τη… φύση». Αυτό έγραφαν οι New York Times το 1982, έχοντας μια φωτογραφία της Άγκνες Ντένες μέσα σε ένα χωράφι, που η ίδια είχε «γεννήσει» σε ένα από τα πιο urban τοπεία των ΗΠΑ.

Περίπου 43 χρόνια αργότερα το Wheatfield – A Confrontation παραμένει το πιο γνωστό έργο της πρωτοπόρου της περιβαλλοντικής τέχνης – αλλά όχι το μόνο. Στα 94 της χρόνια η Άγκνες Ντένες συνεχίζει να δημιουργεί τέχνη.

Και τώρα, η ζωή και η καλλιτεχνικής της πορεία θα παρουσιαστούν σε ένα ντοκιμαντέρ – σε σκηνοθεσία της Αλεξάντρα Σίβα με εκτελεστικό παραγωγό τον Ίθαν Χοκ.

Το άτιτλο μέχρι στιγμής ντοκιμαντέρ από τη Gidalya Pictures της Σίβα και την Under the Influence του Χοκ, θα εξερευνήσει ένα τεράστιο και μοναδικό ταλέντο, σύμφωνα με το Deadline.

H γεννημένη στην Ουγγαρία το 1931, Άγκνες Ντένες ζει στη Νέα Υόρκη εδώ και δεκαετίες και το 1982 δημιούργησε στο Μανχάταν το πιο διάσημο έργο της – Wheatfield – A Confrontation. Είναι «ένα χωράφι με χρυσό σιτάρι σε δύο στρέμματα χωματερής γεμάτης μπάζα κοντά στη Wall Street και το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου στο κάτω Μανχάταν», όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της.

«Είμαι γοητευμένη από την Άγκνες ως καλλιτέχνιδα, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως ένας σύγχρονος Ντα Βίντσι» σημείωσε η Σίβα. «Είναι μια από τις πιο παραγωγικές εν ζωή καλλιτέχνιδες, ωστόσο το μεγαλύτερο μέρος του έργου της έχει περάσει απαρατήρητο – μέχρι τώρα» πρόσθεσε.

Το ντοκιμαντέρ θα ακολουθεί την Ντενές καθώς εργάζεται από το στούντιό της στο Σόχο σε έργα που προορίζονται για τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας.

* Κεντρική φωτογραφία: Agnes Denes | Leslie Tonkonow Artworks + Projects

Συμμαχία 3+1: Ο νέος Eastmed και ο GSI στην τριμερή Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Συμμαχία 3+1: Ο νέος Eastmed και ο GSI στην τριμερή Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Euronext: «Παίρνει το τιμόνι» της ΕΧΑΕ – Οι αλλαγές που έρχονται

Euronext: «Παίρνει το τιμόνι» της ΕΧΑΕ – Οι αλλαγές που έρχονται

Καθώς ο Μάρτιν Σκορσέζε επιστρέφει στις συμμορίες του Λας Βέγκας σε μια νέα σειρά του Netflix, το Casino μπορεί τελικά να βγει από τη σκιά του προκατόχου του Goodfellas, το οποίο εμπνεύστηκε από το βιβλίο του συν-σεναριογράφου Νίκολας Πιλέτζι, που βασίζεται σε πραγματικά εγκλήματα -έτσι και το Casino έχει τις ρίζες του σε έναν άλλο τίτλο του Πιλέτζι, του 1995, Casino: Love and Honour in Las Vegas.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τζέιμς Ράνσον: Αυτοκτόνησε στα 46 του ο Zίγκι του The Wire – Ο βιασμός στα 12, η ηρωίνη και η Κλοέ Σεβινί
«Fucked is what I am» 21.12.25

Τζέιμς Ράνσον: Αυτοκτόνησε στα 46 του ο Zίγκι του The Wire – Ο βιασμός στα 12, η ηρωίνη και η Κλοέ Σεβινί

Ο Τζέιμς Ράνσον, ο ηθοποιός που συγκίνησε ως ο τραγικός Zίγκι Σομπότκα στο εμβληματικό The Wire, πάλεψε με δαίμονες, τραύμα και ουσίες πριν το τραγικό τέλος του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το άρωμα του χρόνου – Πώς ο καπνός των τελετών έγινε μνήμη στο δέρμα
«Per fumum» 21.12.25

Το άρωμα του χρόνου – Πώς ο καπνός των τελετών έγινε μνήμη στο δέρμα

Από τον καπνό του λιβανιού στη Μεσοποταμία μέχρι τα σύγχρονα φιαλίδια πολυτελείας, το άρωμα δεν είναι απλώς αισθητική απόλαυση. Είναι τελετουργία, επιστήμη, εμπόριο και μνήμη — μια αόρατη ιστορία αιώνων που συνεχίζει να ζει πάνω στο δέρμα μας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Τζέιμς Κάμερον επιστρέφει στην Πανδώρα με το πιο πολιτικό Avatar μέχρι σήμερα
Τεχνητή Νοημοσύνη 21.12.25

Ο Τζέιμς Κάμερον επιστρέφει στην Πανδώρα με το πιο πολιτικό Avatar μέχρι σήμερα

Με το Avatar: Fire and Ash, ο Τζέιμς Κάμερον μιλά για έναν κόσμο σε διαρκή σύγκρουση, την άνοδο του αυταρχισμού και τα όρια των πανάκριβων blockbusters σε μια εποχή συρρίκνωσης του box office

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Βρυκόλακες, Rosalia και κλιματική κρίση στα best of του Μπαράκ Ομπάμα – Ταινίες, βιβλία και μουσικές που ξεχώρισε το 2025
Ανασκόπηση 20.12.25

Βρυκόλακες, Rosalia και κλιματική κρίση στα best of του Μπαράκ Ομπάμα – Ταινίες, βιβλία και μουσικές που ξεχώρισε το 2025

«Προφανώς και είμαι μεροληπτικός» σημείωσε ο Μπαράκ Ομπάμα για την επιλογή του βιβλίου της συζύγού του Μισέλ στη λίστα της χρονιάς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Μακόλεϊ Κάλκιν απαντά στο αιώνιο ερώτημα: Είναι το «Die Hard» χριστουγεννιάτικη ταινία;
Διαφωνία; 19.12.25

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν απαντά στο αιώνιο ερώτημα: Είναι το «Die Hard» χριστουγεννιάτικη ταινία;

«Όχι, το Die Hard δεν είναι χριστουγεννιάτικη ταινία. Μην μου φέρνετε αντίρρηση!» υποστήριξε ο Μακόλεϊ Κάλκιν, πρωταγωνιστής των ταινιών «Μόνος στο Σπίτι».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η ληστεία στο Λούβρο ξαναγράφει τους κανόνες ασφαλείας στα μουσεία
Τεχνητή Νοημοσύνη 19.12.25

Η ληστεία στο Λούβρο ξαναγράφει τους κανόνες ασφαλείας στα μουσεία

Όταν ακόμη και το πιο επισκέψιμο μουσείο του κόσμου αποδεικνύεται ευάλωτο, τα ερωτήματα πολλαπλασιάζονται. Η ληστεία στο Λούβρο άνοιξε τη συζήτηση για τα όρια της μουσειακής ασφάλειας.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τα ριζίτικα, τα βυζαντινά, τα λαϊκά: Ο Νίκος Ξυλούρης θα είναι για πάντα ο «Αρχάγγελος της Κρήτης»
inTickets 19.12.25

Τα ριζίτικα, τα βυζαντινά, τα λαϊκά: Ο Νίκος Ξυλούρης θα είναι για πάντα ο «Αρχάγγελος της Κρήτης»

Ο Νίκος Ξυλούρης «ζωντανεύει» στη σκηνή μέσα από την παράσταση «Ο Αρχάγγελος της Κρήτης» στο Θέατρο Ήβη. Μια σκηνική κατάθεση μνήμης, όπου η φωνή του Ψαρονίκου στέκεται ακόμη όρθια απέναντι στον φόβο και τη λήθη.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Για να είσαι επιτυχημένος πρέπει να είσαι σέξι με έναν straight τρόπο»: Ο Μπεν Γουίσοου παρατηρεί τη λίμπιντο της Νέας Υόρκης
Ωραίος τύπος 19.12.25

«Για να είσαι επιτυχημένος πρέπει να είσαι σέξι με έναν straight τρόπο»: Ο Μπεν Γουίσοου παρατηρεί τη λίμπιντο της Νέας Υόρκης

Ο Αμερικανός φωτογράφος Πίτερ Χούτζαρ αποτύπωσε μια queer υποκουλτούρα του Μανχάταν που έχει πλέον χαθεί λόγω του AIDS. Ο Μπεν Γουίσοου αποκαλύπτει όσα έμαθε παίζοντας τον ρόλο του φωτογράφου στην μινιμαλιστική ταινία Peter Hujar’s Day,που έχει χαρακτηριστεί από ορισμένους ως αριστούργημα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Συρία «νίκησε» την Αργεντινή – Για τον Economist είναι η πιο επιτυχημένη χώρα για το 2025
Λίστες 22.12.25

Η Συρία «νίκησε» την Αργεντινή – Για τον Economist είναι η πιο επιτυχημένη χώρα για το 2025

Ανάμεσα στις επιτυχίες του Χαβιέρ Μιλέι και εκείνες του Άχμαντ Αλ-Σάρα, ο Economist επέλεξε του δεύτερου. Έτσι, το 2025, η χώρα της χρονιάς είναι η Συρία -παρά τα τεράστια προβλήματά της.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Στην Αυστραλία εκπαιδεύτηκαν οι τρομοκράτες του Μποντάι – Τι έδειξε βίντεο σε κινητό
Σε φυλακή ο Ναβίντ Ακράμ 22.12.25

Στην Αυστραλία εκπαιδεύτηκαν οι τρομοκράτες του Μποντάι - Τι έδειξε βίντεο σε κινητό

«Δεν θα αφήσουμε τους τρομοκράτες που εμπνέονται από το Ισλαμικό Κράτος να νικήσουν και να διχάσουν την κοινωνία μας», διαμήνυσε ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζε αναφερόμενος στη σφαγή του Μποντάι

Σύνταξη
Κινητοποίηση συμπαράστασης στους αγρότες από Ομοσπονδίες και σωματεία στο υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης
Ελλάδα 22.12.25

Κινητοποίηση συμπαράστασης στους αγρότες από Ομοσπονδίες και σωματεία στο υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης

«Ο αγώνας των αγροτών είναι δίκαιος. Είναι και δικός μας αγώνας. Οι αγρότες στενάζουν στα χωράφια, οι εργαζόμενοι μπροστά από τα ράφια», τονίζουν οι Ομοσπονδίες και τα σωματεία που καλούν στην κινητοποίηση

Σύνταξη
Ακλόνητοι στα μπλόκα οι αγρότες αυξάνουν την πίεση στην κυβέρνηση – Κλείνουν τις σήραγγες των Τεμπών, ανοίγουν διόδια
Agro-in 22.12.25

Ακλόνητοι στα μπλόκα οι αγρότες αυξάνουν την πίεση στην κυβέρνηση – Κλείνουν τις σήραγγες των Τεμπών, ανοίγουν διόδια

Παρά τις διώξεις και τις απειλές οι αγρότες, συνεχίζουν τις συντονισμένες κινητοποιήσεις τους, που περιλαμβάνουν και άνοιγμα διοδίων για να μετακινηθούν ελεύθερα οι εκδρομείς των Χριστουγέννων, αυξάνοντας την πίεση στην κυβέρνηση, που καταφεύγει σε εκβιασμούς και συκοφάντηση του αγώνα τους.

Σύνταξη
Η Πηνελόπη Α., η 17χρονη που εντυπωσιάζει ερμηνεύοντας τον «Ερωτόκριτο» μάς ανοίγει τα χαρτιά της
Plus 22.12.25

Η Πηνελόπη Α., η 17χρονη που εντυπωσιάζει ερμηνεύοντας τον «Ερωτόκριτο» μάς ανοίγει τα χαρτιά της

Η Πηνελόπη Α. μιλά στο in για την καριέρα της, που τώρα σιγά σιγά ξεκινάει, την ευκαιρία να συστηθεί στο κοινό με ένα τόσο σπουδαίο έργο, καθώς και το πώς βλέπει τον εαυτό της στο μέλλον

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
Δεκαέξι νεκροί και πολλοί τραυματίες σε τροχαίο με λεωφορείο στην Ινδονησία
Κόσμος 22.12.25

Δεκαέξι νεκροί και πολλοί τραυματίες σε τροχαίο με λεωφορείο στην Ινδονησία

Τα τροχαία είναι τραγικά συχνά στην Ινδονησία, όπου πολλά οχήματα είναι πεπαλαιωμένα και ελλιπώς συντηρημένα και οι κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας δεν τηρούνται πάντα

Σύνταξη
Πληθωρισμός: Πού οφείλεται το «άλμα» – «Πετάνε» οι τιμές, «ιδρώνουν» οι καταναλωτές
Η εξήγηση 22.12.25

Πού οφείλεται το «άλμα» του πληθωρισμού - «Πετάνε» οι τιμές, «ιδρώνουν» οι καταναλωτές

Ο πληθωρισμός επέστρεψε σε ποσοστά άνω του 2% μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα αποκλιμάκωσης. «Κρύος ιδρώτας» στα νοικοκυριά που δίνουν καθημερινή μάχη επιβίωσης. Η απότομη άνοδος τον Νοέμβριο και η «καύσιμη ύλη» που έδωσε ώθηση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Στο Ισραήλ ο Μητσοτάκης, τι θα συζητήσει με Νετανιάχου – Επίσκεψη και στην Δυτική Όχθη
Στην Ιερουσαλήμ 22.12.25

Στο Ισραήλ ο Μητσοτάκης, τι θα συζητήσει με Νετανιάχου – Επίσκεψη και στην Δυτική Όχθη

Στην Ιερουσαλήμ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει κατ' ιδίαν συνάντηση με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ θα ακολουθήσει η τριμερής Σύνοδος Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ

Σύνταξη
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο