Ένας σύγχρονος Ντα Βίντσι – Η ζωή και το έργο της Άγκνες Ντένες μεταφέρονται στη μεγάλη οθόνη

«Το Κάνσας μεταφέρθηκε στο Μανχάταν. Μοιάζει με φάρμα, μπορείς να μυρίσεις τη… φύση». Αυτό έγραφαν οι New York Times το 1982, έχοντας μια φωτογραφία της Άγκνες Ντένες μέσα σε ένα χωράφι, που η ίδια είχε «γεννήσει» σε ένα από τα πιο urban τοπεία των ΗΠΑ.

Περίπου 43 χρόνια αργότερα το Wheatfield – A Confrontation παραμένει το πιο γνωστό έργο της πρωτοπόρου της περιβαλλοντικής τέχνης – αλλά όχι το μόνο. Στα 94 της χρόνια η Άγκνες Ντένες συνεχίζει να δημιουργεί τέχνη.

Και τώρα, η ζωή και η καλλιτεχνικής της πορεία θα παρουσιαστούν σε ένα ντοκιμαντέρ – σε σκηνοθεσία της Αλεξάντρα Σίβα με εκτελεστικό παραγωγό τον Ίθαν Χοκ.

Το άτιτλο μέχρι στιγμής ντοκιμαντέρ από τη Gidalya Pictures της Σίβα και την Under the Influence του Χοκ, θα εξερευνήσει ένα τεράστιο και μοναδικό ταλέντο, σύμφωνα με το Deadline.

H γεννημένη στην Ουγγαρία το 1931, Άγκνες Ντένες ζει στη Νέα Υόρκη εδώ και δεκαετίες και το 1982 δημιούργησε στο Μανχάταν το πιο διάσημο έργο της – Wheatfield – A Confrontation. Είναι «ένα χωράφι με χρυσό σιτάρι σε δύο στρέμματα χωματερής γεμάτης μπάζα κοντά στη Wall Street και το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου στο κάτω Μανχάταν», όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της.

«Είμαι γοητευμένη από την Άγκνες ως καλλιτέχνιδα, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως ένας σύγχρονος Ντα Βίντσι» σημείωσε η Σίβα. «Είναι μια από τις πιο παραγωγικές εν ζωή καλλιτέχνιδες, ωστόσο το μεγαλύτερο μέρος του έργου της έχει περάσει απαρατήρητο – μέχρι τώρα» πρόσθεσε.

Το ντοκιμαντέρ θα ακολουθεί την Ντενές καθώς εργάζεται από το στούντιό της στο Σόχο σε έργα που προορίζονται για τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας.

* Κεντρική φωτογραφία: Agnes Denes | Leslie Tonkonow Artworks + Projects