Ο Λίαμ Νίσον συμμετέχει σε ντοκιμαντέρ για τη διαφθορά στη φαρμακοβιομηχανία και τον βαφτίζουν «αντιεμβολιαστή»

Ο Λίαμ Νίσον «ποτέ δεν ήταν αντιεμβολιαστής», δήλωσε εκπρόσωπος του ηθοποιού στο Entertainment Weekly εν μέσω των αντιδράσεων που πυροδότησε η συμμετοχή του στο ντοκιμαντέρ «Plague of Corruption: 80 Years of Pharmaceutical Corruption Exposed».

Η ταινία, σε σκηνοθεσία του Μάικλ Ματσόλα και βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του 2021, «εκφράζει επιφυλάξεις απέναντι στα εμβόλια, παρουσιάζει επιστημονικά στοιχεία που έχουν απαξιωθεί και περιλαμβάνει συνέντευξη με τον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, υπουργό Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών».

Ο Νίσον είναι ο αφηγητής του ντοκιμαντέρ.

Οι θεωρίες

«Όλοι αναγνωρίζουμε ότι η μπορεί να υπάρχει διαφθορά στη φαρμακευτική βιομηχανία, αλλά αυτό δεν πρέπει ποτέ να συγχέεται με την αντίθεση στα εμβόλια», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Λίαμ Νίσον.

«Ο Λίαμ δεν ήταν ποτέ αντίθετος με τους εμβολιασμούς. Η εκτεταμένη συνεργασία του με την UNICEF υπογραμμίζει τη μακροχρόνια υποστήριξή του στις παγκόσμιες πρωτοβουλίες για τον εμβολιασμό και τη δημόσια υγεία. Δεν επηρέασε το περιεχόμενο της ταινίας και οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τους ισχυρισμούς ή τα μηνύματά της πρέπει να απευθύνονται στους παραγωγούς».

Σύμφωνα με το Entertainment Weekly, τα αποσπάσματα από το Plague of Corruption που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προωθούν θεωρίες όπως: ο αυτισμός συνδέεται με τα εμβόλια, το εμβόλιο κατά της πολιομυελίτιδας προκάλεσε την πανδημία COVID-19 και ότι ορισμένα εμβόλια δεν είναι ασφαλή και αποτελεσματικά. Η φωνή του Νίσον ακούγεται σε διάφορα αποσπάσματα, συμπεριλαμβανομένου ενός στο οποίο ισχυρίζεται ότι η επιστήμη έχει γίνει πολιτικό εργαλείο.

Ο Νίσον έχει υποστηρίξει πολλάκις διάφορα εμβολιαστικά προγράμματα στο πλαίσιο του ρόλου του ως Πρέσβης Καλής Θελήσως της UNICEF, δηλώνοντας το 2022: «Η πολιομυελίτιδα, που κάποτε συνιστούσε μια τρομακτική διάγνωση, δεν αποτελεί πλέον απειλή στο μεγαλύτερο μέρος του κόσμου. Η συζήτηση για τα εμβόλια τα τελευταία χρόνια έχει χάσει το νόημα της, το οποίο είναι το πόσο καλό έχουν προσφέρει στον τον καθένα μας. Πρέπει να το γιορτάσουμε αυτό. Είναι ίσως ένα από τα μεγαλύτερα συλλογικά επιτεύγματα στην ιστορία της ανθρωπότητας».

*Με πληροφορίες από: Variety