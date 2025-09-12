Λίαμ Νίσον: Παραγωγός της ταινίας «Τα Χαμένα Παιδιά του Τούαμ», μιας αληθινής ιστορίας

Η Μόνικα Ντόλαν θα πρωταγωνιστήσει στην ιρλανδική ταινία μεγάλου μήκους «The Lost Children of Τuam» σε σκηνοθεσία του Φρανκ Μπέρι. Ο ηθοποιός Λίαμ Νίσον είναι μεταξύ των παραγωγών.

Βασισμένη στο άρθρο των New York Times με τίτλο «Τα Χαμένα Παιδιά του Τούαμ» του Νταν Μπάρι

Το άρθρο δημοσιεύτηκε το 2017. Η ταινία θα επικεντρώνεται στην Κάθριν Κόρλες (Ντόλαν), λάτρη της ιστορίας, η οποία, ενώ έκανε έρευνα για το καθολικό ίδρυμα των Αδελφών του Ελέους για ανύπαντρες μητέρες και τα μωρά τους στο Τούαμ, στην κομητεία Γκάλγουεϊ, για μια τοπική ιστορική εταιρεία, αποκάλυψε ότι έως και 796 παιδιά είχαν ταφεί σε ανώνυμους τάφους στην ιδιοκτησία.

Η ανακάλυψη πυροδότησε μια εκστρατεία για δικαιοσύνη τόσο για τα θύματα όσο και για τις επιζήσασες. Η ανασκαφή του ομαδικού τάφου ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2025.

Κάθριν Κόρλες: Τι λέει για την ταινία

«Είναι μεγάλη τιμή για μένα που ένα αφοσιωμένο, επαγγελματικό και υψηλού προφίλ κινηματογραφικό συνεργείο δημιουργεί αυτή την ταινία, η οποία ακολουθεί το επίπονο ταξίδι μου από τότε που ανακάλυψα για πρώτη φορά τι πραγματικά συνέβη στο Τουάμ και τον αγώνα που έδωσα για να φέρω αυτή την αλήθεια στο φως παρά τα τόσα πολλά εμπόδια» δήλωσε η Κάθριν Κόρλες, σύμφωνα με το Variety.

«Είναι επίσης εκπληκτικό το γεγονός ότι έχω παρατηρήσει το πάθος με το οποίο ο Φρανκ Μπέρι και η ομάδα του διασφαλίζουν ότι η αλήθεια για το τι συνέβη είναι ύψιστης σημασίας και είμαι ευγνώμων, γιατί αυτή ήταν η ουσία του μακρινού μου ταξιδιού.

Λέγεται ότι μια καλή ταινία είναι αθάνατη και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι «Τα Χαμένα Παιδιά του Τούαμ» θα έρθουν στο προσκήνιο» υπογράμμισε.

Λίαμ Νίσον: «Μια συγκλονιστική και ζωτική αναδρομή στο παρελθόν που μεταφέρεται στο παρόν μας»

«Η ιστορία του Τούαμ είναι τόσο σημαντική και είναι τόσο σημαντική σήμερα όσον αφορά τα παιδιά και το ποιος θεωρείται άξιος φροντίδας και ποιος όχι. Είναι μια συγκλονιστική και ζωτική αναδρομή στο παρελθόν που μεταφέρεται στο παρόν μας» είπε ο Λίαμ Νίσον.

«Δείχνει τι μπορεί να κάνει ένα άτομο όσον αφορά τη δράση και η αποφασιστικότητα και το πάθος της Κάθριν Κόρλες αποτελούν πηγή έμπνευσης» συμπλήρωσε.