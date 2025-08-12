«Τι είναι το Labubu;» ρώτησαν τον Λίαμ Νίσον και η απάντησή του έγινε viral

Ο Λίαμ Νίσον κλήθηκε να προβληματιστεί για μια από τις μεγαλύτερες τρέλες της ποπ κουλτούρας αυτή τη στιγμή. Κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης συνέντευξης στο Fox News, έδειξαν στον 73χρονο ηθοποιό μια φωτογραφία ενός παιχνιδιού Labubu και τον ρώτησαν τι είναι.

«Δεν έχω ιδέα. Ούτε καν…» απάντησε γρήγορα ένας σαστισμένος Νίσον, κουνώντας το κεφάλι του. «Σοβαρά, δεν ξέρω».

Όταν του είπαν ότι η φωτογραφία απεικόνιζε ένα Labubu, ο πρωταγωνιστής του Naked Gun (Τρελές Σφαίρες) συνέχισε να δείχνει εντελώς μπερδεμένος. «Εντάξει», είπε στη συνέχεια. «Είναι μια χνουδωτή κούκλα. Κατάλαβα. Ή, μήπως μπορείς να την φας;».

Τι είναι το Labubu; Τρώγεται;

Ενώ ο Νίσον μπορεί να μην είναι μέλος του fan club των Labubu, τα παιχνίδια είναι ένα viral φαινόμενο σε όλο τον κόσμο. Αρκετές διασημότητες έχουν μάλιστα συμμετάσχει στην τρέλα, όπως η Lisa των BLACKPINK, η Κιμ Καρντάσιαν, η Ριάνα, η Ντούα Λίπα και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Δημιουργήθηκαν από τον καλλιτέχνη Kasing Lung από το Χονγκ Κονγκ και τα Labubu πωλούνται από την εταιρία Pop Mart, η οποία περιγράφει τα παιχνίδια ως «ένα διαβολικό αλλά χαριτωμένο τέρας με μυτερά αυτιά, ένα γοητευτικά σκανταλιάρικο χαμόγελο και πολύ κοφτερά δόντια».

Οι πολύχρωμες, συλλεκτικές κούκλες, οι οποίες συχνά πωλούνται σε «τυφλά κουτιά» διατηρώντας το στοιχείο της έκπληξης στα ύψη, μπορούν να κρεμαστούν σε πορτοφόλια και τσάντες ως εκκεντρικά αξεσουάρ και γούρια.

Από viral σε viral

Εκτός από την εμβρόντητη, ξεκαρδιστική αντίδρασή του στην πρώτη του συνάντηση με το Labubu, ο Νίσον έχει γίνει πρόσφατα πρωτοσέλιδο για το ειδύλλιό του με την συμπρωταγωνίστριά του στο Naked Gun, Πάμελα Άντερσον.

Το People επιβεβαίωσε για πρώτη φορά ότι οι δυο τους βγαίνουν από τον Ιούλιο, με μια πηγή να αποκαλύπτει ότι η σχέση τους ήταν «σε αρχικό στάδιο».

«Είναι ειλικρινές και είναι σαφές ότι είναι ερωτευμένοι μεταξύ τους» δήλωσε ο insider.

Από τότε που δημοσιοποίησαν το ειδύλλιό τους, το ζευγάρι έχει δεχτεί την υποστήριξη της οικογένειας και των φίλων του. Ο 28χρονος γιος του Νίσον, Ντάνιελ, έδωσε την έγκρισή του όταν ο πατέρας του και η Άντερσον, 58 ετών, έκαναν κοινή εμφάνιση στην εκπομπή Watch What Happens Live με τον Άντι Κοέν, στις 3 Αυγούστου.

Αφού ο παρουσιαστής Άντι Κοέν είπε στους δύο σταρ «θέλω να πω, ως πολύ παλιός σας φίλος, ότι όλοι οι φίλοι και γνωστοί σας υποστηρίζουν πολύ αυτή τη σχέση», φώναξε τον Ντάνιελ, ο οποίος βρισκόταν στο κοινό του στούντιο.

«Σωστά, Ντάνι;» ρώτησε ο Κοέν, στον οποίο ο Ντάνιελ απάντησε: «Ναι!» με ένα μεγάλο χαμόγελο.

Δύο όμορφοι άνθρωποι

Η ηθοποιός Τζέιμι Λι Κέρτις ενθουσιάστηκε σε συνέντευξή της στο VT νωρίτερα αυτόν τον μήνα με το ελπιδοφόρο νέο ότι η Άντερσον, συμπρωταγωνίστριά της στο The Last Showgirl, έχει βρει τον έρωτα στον Νίσον.

«Αν η αγάπη έχει βρει τον δρόμο της σε αυτή τη σχέση, ο Θεός να τους ευλογεί και τους δύο» είπε. «Επειδή και οι δύο έχουν περάσει δυσκολίες και είναι και οι δύο όμορφοι άνθρωποι… Και αν όντως έχουν βρει μια ζεστή αγάπη μεταξύ τους, θα πρέπει όλοι να πάμε για ύπνο απόψε νιώθοντας καλύτερα».

Ο Νταγκ Μαντ, ο οποίος συνυπογράφει το reboot του Naked Gun, δήλωσε στο The Hollywood Reporter ότι «τους συμπαθεί πολύ», ενώ θυμήθηκε πως ο Νίσον και ο Άντερσον είχαν «άμεση χημεία» στα γυρίσματα της ταινίας.

«Συμπαθούσαν ο ένας τον άλλον. Μοιάζει με όνειρο οι δύο συμπρωταγωνιστές σου να συνδέονται σε αυτό το επίπεδο» δήλωσε στη συνέντευξή του που δημοσιεύτηκε στις 5 Αυγούστου.

