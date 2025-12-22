science
Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
22.12.2025 | 19:49
Κόρινθος: Φωτιά σε αυτοκίνητο στα διόδια Καλαμακίου (βίντεο)
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Σχεδόν 3 στους 10 χρήστες μιλούν με ΑΙ στις γιορτές – Τι δείχνει έρευνα
Τεχνολογία 22 Δεκεμβρίου 2025 | 16:30

Σχεδόν 3 στους 10 χρήστες μιλούν με ΑΙ στις γιορτές – Τι δείχνει έρευνα

Έρευνα της Kaspersky αναδεικνύει μια σημαντική μετατόπιση στον τρόπο χρήσης της ΑΙ στην εορταστική περίοδο

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Όρια: Αυτές τις γιορτές, φρόντισε να μην χάσεις εσένα…

Όρια: Αυτές τις γιορτές, φρόντισε να μην χάσεις εσένα…

Spotlight

Πρόσφατη έρευνα της Kaspersky αναδεικνύει μια σημαντική μετατόπιση στον τρόπο χρήσης του AI κατά την εορταστική περίοδο. Πέρα από αξιόπιστος βοηθός για αγορές ή προγραμματισμό, το AI εξελίσσεται σε έναν πολυδιάστατο ψηφιακό «σύντροφο», ικανό να προσφέρει ακόμη και συναισθηματική υποστήριξη – μία τάση ιδιαίτερα έντονη στη Gen Z και τους millennials. Ωστόσο, οι ειδικοί της Kaspersky προειδοποιούν ότι η υπερβολική εμπιστοσύνη στο AI μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των δεδομένων.

Το 74% των συμμετεχόντων δηλώνει ότι σκοπεύει να ενσωματώσει το AI στις γιορτινές του δραστηριότητες

Ενόψει των χριστουγεννιάτικων διακοπών, η Kaspersky διεξήγαγε έρευνα για να διαπιστώσει τους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι αξιοποιούν εργαλεία AI, ώστε να κάνουν καλύτερη χρήση του ελεύθερου χρόνου τους και να απλοποιήσουν τις εορταστικές προετοιμασίες, καθώς και για να αναδείξει τους πιθανούς κυβερνοκινδύνους που σχετίζονται με αυτή τη δραστηριότητα.

Η δημοφιλία του AI την εορταστική περίοδο 2025/2026 είναι ιδιαίτερα υψηλή: Το 74% των συμμετεχόντων δηλώνει ότι σκοπεύει να ενσωματώσει το AI στις γιορτινές του δραστηριότητες. Οι νεότερες ηλικίες δείχνουν τον μεγαλύτερο ενθουσιασμό, με το 86% των ερωτηθέντων μεταξύ 18–34 ετών να δηλώνει ότι θα χρησιμοποιήσει το AI κατά τη διάρκεια των γιορτών.

Πώς μπορεί να μας βοηθήσει το AI;

Σύμφωνα με την έρευνα, περισσότεροι από τους μισούς χρήστες AI σκοπεύουν να το χρησιμοποιήσουν στις γιορτές για αναζήτηση συνταγών (56%) ή για εστιατόρια και καταλύματα (54%), κάτι που επισημαίνει τον σταθερό ρόλο του AI στη διευκόλυνση της έρευνας και στη μείωση του χρόνου αναζήτησης.

Παράλληλα, η χρήση του AI ως «γεννήτρια ιδεών» βρίσκει ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση. Το 50% των χρηστών ζητά βοήθεια από το AI για ιδέες δώρων, τρόπους εορτασμού ή συμβουλές για χριστουγεννιάτικη διακόσμηση, ενώ το ίδιο ποσοστό σκοπεύει να το εμπιστευτεί για προτάσεις σχετικά με το πώς θα περάσει τον ελεύθερο χρόνο του.

Κατά τη διάρκεια των γιορτών, οι μισοί ερωτηθέντες βλέπουν το AI ως βοηθό αγορών, που μπορεί να συντάξει λίστες, να εντοπίσει τις καλύτερες προσφορές ή να αναλύσει κριτικές. Οι νεότεροι δείχνουν υψηλό ενδιαφέρον για το AI ως εργαλείο προγραμματισμού προϋπολογισμού (50%), ενώ οι μεγαλύτεροι σε ηλικία (55+) εμφανίζονται λιγότερο πρόθυμοι να του αναθέσουν τη διαχείριση των εξόδων τους (31%), προτιμώντας να το χρησιμοποιούν για αναζήτηση συνταγών (59%) και ιδέες για δώρα (41%).

Τα σύγχρονα εργαλεία AI επιτρέπουν στους καταναλωτές να βρίσκουν προσφορές που ταιριάζουν απόλυτα στις προτιμήσεις και στον προϋπολογισμό τους με λίγα μόνο κλικ. Ωστόσο, η αξιοπιστία των πληροφοριών που παράγονται από chatbots παραμένει σημαντικό ζήτημα. Συνιστάται οι καταναλωτές να ελέγχουν όλους τους συνδέσμους που παρέχει το AI πριν τους ανοίξουν, καθώς ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο ή phishing περιεχόμενο. Για τον περιορισμό του κινδύνου, οι ειδικοί κυβερνοασφάλειας προτείνουν τη χρήση λύσεων ασφαλείας με εργαλεία ανίχνευσης phishing βασισμένα στο AI.

«AI, μίλα μου»

Πέρα από την ικανότητά του να δίνει λύση σε ποικίλες ανάγκες και να παράγει νέες ιδέες, το AI πια αναλαμβάνει και έναν νέο ρόλο: Εκείνον του ψηφιακού συνομιλητή που μπορεί να προσφέρει συναισθηματική υποστήριξη. Το 29% όσων χρησιμοποιούν AI στις γιορτές δηλώνει ότι σκέφτεται να του μιλήσει όταν νιώθει άσχημα.

Οι zoomers και οι millennials δείχνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για υποστήριξη μέσω AI, με το 35% να καταφεύγει σε αυτήν την επιλογή. Αντίθετα, οι μεγαλύτερες ηλικίες εμφανίζονται πιο συγκρατημένες: Μόλις το 19% των ερωτηθέντων 55+ θα μιλούσαν στο AI όταν είναι αναστατωμένοι.

Αν και η επικοινωνία με υπηρεσίες AI μπορεί να μοιάζει προσωπική και ιδιωτική, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι τα περισσότερα chatbots ανήκουν σε εμπορικές εταιρείες με τις δικές τους πολιτικές συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων. Ακολουθούν ορισμένες συμβουλές ασφαλείας για την ενίσχυση της ιδιωτικότητας:

Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε συνομιλία, ελέγξτε την πολιτική απορρήτου του εργαλείου AI που χρησιμοποιείτε. Ορισμένοι πάροχοι ενδέχεται να αξιοποιούν συναισθηματικές συνομιλίες για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με εσάς, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για στοχευμένη διαφήμιση ή να πωληθούν σε τρίτες εταιρείες μάρκετινγκ. Εξετάστε αν μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη χρήση των συνομιλιών σας για εκπαίδευση μοντέλων ή σκοπούς μάρκετινγκ.

Αποφύγετε να μοιράζεστε ιδιαίτερα προσωπικές, αναγνωρίσιμες ή οικονομικές πληροφορίες με chatbots AI. Αντιμετωπίστε τα μηνύματά σας όπως μια δημόσια ανάρτηση – μην παίρνετε ποτέ ως δεδομένη την απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Προτιμήστε υπηρεσίες AI από αξιόπιστες εταιρείες με ισχυρό ιστορικό σε θέματα ιδιωτικότητας και ασφάλειας. Αποφύγετε ανώνυμα ή άγνωστα bots, τα οποία μπορεί να έχουν σχεδιαστεί για συλλογή δεδομένων. Κακόβουλα ή ψεύτικα AI bots ενδέχεται να επιχειρήσουν να αποσπάσουν προσωπικές πληροφορίες για απάτες, phishing ή εκβιασμό. Για την προστασία των δεδομένων σας, χρησιμοποιήστε λύση ασφαλείας που αποτρέπει το άνοιγμα αναξιόπιστων συνδέσμων.

«Καθώς τα μοντέλα LLM εξελίσσονται ραγδαία, βελτιώνεται και η ικανότητά τους να συμμετέχουν σε ουσιαστικό διάλογο με τους χρήστες. Ωστόσο, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι μαθαίνουν να απαντούν βάσει δεδομένων, τα περισσότερα εκ των οποίων προέρχονται από το Διαδίκτυο, γεγονός που τα καθιστά επιρρεπή στην αναπαραγωγή λαθών και προκαταλήψεων. Συνιστάται να αντιμετωπίζουμε τις προτάσεις του AI με υγιή σκεπτικισμό και να αποφεύγουμε την υπερβολική κοινοποίηση πληροφοριών», σχολιάζει ο Vladislav Tushkanov, Group Manager στο Kaspersky AI Technology Research Center.

*Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το τμήμα έρευνας αγοράς της Kaspersky τον Νοέμβριο του 2025. Συμμετείχαν 3.000 ερωτηθέντες από 15 χώρες (Αργεντινή, Χιλή, Κίνα, Γερμανία, Ινδία, Ινδονησία, Ιταλία, Μαλαισία, Μεξικό, Σαουδική Αραβία, Νότια Αφρική, Ισπανία, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα).

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Κοντόπουλος (ΕΧΑΕ): Ανοίγει ένας νέος κύκλος για το ελληνικό χρηματιστήριο

Κοντόπουλος (ΕΧΑΕ): Ανοίγει ένας νέος κύκλος για το ελληνικό χρηματιστήριο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Όρια: Αυτές τις γιορτές, φρόντισε να μην χάσεις εσένα…

Όρια: Αυτές τις γιορτές, φρόντισε να μην χάσεις εσένα…

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με το δεξί στη νέα εβδομάδα

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με το δεξί στη νέα εβδομάδα

inWellness
inTown
Stream science
Έρωτας στην εποχή της ΑΙ – Στην Ιαπωνία μπορείτε να παντρευτείτε τον χάρτινο ήρωα των ονείρων σας
Ψηφιακοί σύζυγοι 18.12.25

Έρωτας στην εποχή της ΑΙ – Στην Ιαπωνία μπορείτε να παντρευτείτε τον χάρτινο ήρωα των ονείρων σας

Η ΑΙ έχει αλλάξει και τον έρωτα; Θα μπορούσε κανείς να συμφωνήσει με αυτό. Γάμοι ανάμεσα σε ανθρώπους και εικονικούς συντρόφους ή ήρωες ιαπωνικών κινουμένων σχεδίων είναι πραγματικότητα στην Ιαπωνία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οι επιχειρήσεις συμφωνούν: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι το μέλλον – Αλλά αργεί να πάρει μπρος
Ρυθμοί αραμπά 17.12.25

Οι επιχειρήσεις συμφωνούν: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι το μέλλον – Αλλά αργεί να πάρει μπρος

Από την έκρηξη του ChatGPT, πριν από τρία χρόνια, οι επιχειρήσεις έσπευσαν να εντάξουν την τεχνητή νοημοσύνη σε πολλά προϊόντα και υπηρεσίες. Ωστόσο, οι επενδύσεις τους ακόμη δεν έχουν αποδώσει.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πότε «βλέπει» εκλογές ο Νίκος Ανδρουλάκης – Η ανησυχία για την κατάσταση της οικονομίας
Πολιτική Γραμματεία 22.12.25

Πότε «βλέπει» εκλογές ο Νίκος Ανδρουλάκης – Η ανησυχία για την κατάσταση της οικονομίας

Χαλαρή συζήτηση ενόψει εορτών, με δημοσιογράφους, είχε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝ.ΑΛΛ. έκανε εκτιμήσεις για το πότε θα διεξαχθούν οι βουλευτικές εκλογές και σχολίασε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι έχει ελάχιστες πιθανότητες να είναι ξανά πρωθυπουργός.

Σύνταξη
Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός 0-2: Πέρασε από τις Σέρρες με Βέρμπιτς και Πεντρόσο
Ποδόσφαιρο 22.12.25

Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός 0-2: Πέρασε από τις Σέρρες με Βέρμπιτς και Πεντρόσο

Ο τρομερός Λεβαδειακός «καθάρισε» με 2-0 τον Πανσερραϊκό εκτός έδρας και δεν αφήνει με τίποτα την τετράδα. Με δέκα παίκτες από το 39′ λόγω αποβολής του Τιναλίνι οι γηπεδούχοι που στο φινάλε έμειναν και με εννιά.

Σύνταξη
Ποιοι λόγοι κάνουν τους οδηγούς να οδηγούν γρήγορα – Πώς αντιμετωπίζουμε έναν επιθετικό οδηγό
Ελλάδα 22.12.25

Ποιοι λόγοι κάνουν τους οδηγούς να οδηγούν γρήγορα – Πώς αντιμετωπίζουμε έναν επιθετικό οδηγό

Η υπερβολική ταχύτητα και οι επιθετικοί οδηγοί μπορεί να επηρεάσουν άλλους οδηγούς, πεζούς και ποδηλάτες - Τι πρέπει να κάνει ένας οδηγός που θα συναντήσει κάποιον που οδηγεί υπερβολικά γρήγορα στον δρόμο;

Σύνταξη
Τριμερής Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ: «Συμφωνήσαμε να εμβαθύνουμε την συνεργασία μας στην ασφάλεια και την άμυνα»
Οι κοινές δηλώσεις 22.12.25

Τριμερής Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ: «Συμφωνήσαμε να εμβαθύνουμε την συνεργασία μας στην ασφάλεια και την άμυνα»

«Αυτή είναι η 10η τριμερής συνάντηση των χωρών μας και αυτό δείχνει το βάθος της συνεργασίας μας που έχει δοκιμαστεί στο χρόνο και έχει αποδειχθεί ανθεκτική», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύνταξη
Φάμελλος: «Χρειαζόμαστε μια ισχυρή Πολιτεία για να υπάρχει κοινωνικό κράτος»
Επικαιρότητα 22.12.25

Φάμελλος: «Χρειαζόμαστε μια ισχυρή Πολιτεία για να υπάρχει κοινωνικό κράτος»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος επισκέφθηκε στη Θεσσαλονίκη το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της οργάνωσης «'Αρσις», τον Σύλλογο Συνδρόμου Down Ελλάδος και τον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματικές Ασθένειες Βορ. Ελλάδας «Λάμψη».

Σύνταξη
Η UEFA αποθεώνει τον Ελ Κααμπί για το εντυπωσιακό «ψαλιδάκι» του με το Μαρόκο (vid)
Ποδόσφαιρο 22.12.25

Η UEFA αποθεώνει τον Ελ Κααμπί για το εντυπωσιακό «ψαλιδάκι» του με το Μαρόκο (vid)

Το εξαιρετικό σε έμπνευση και εκτέλεση «ψαλιδάκι» με το οποίο ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί σκόραρε για το Μαρόκο στην πρεμιέρα του Κόπα Άφρικα έγινε αντικείμενο σχολιασμού και από την UEFA.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Στο διαδίκτυο αναζητούν «αρώματα σαν αυτά που θα φορούσε μια Γαλλίδα πόρνη» – Τι σημαίνει αυτό;
Ηθικολογίες της πεντάρας 22.12.25

Στο διαδίκτυο αναζητούν «αρώματα σαν αυτά που θα φορούσε μια Γαλλίδα πόρνη» – Τι σημαίνει αυτό;

Η σχέση μεταξύ αρωμάτων και σεξεργασίας μας μεταφέρει πολλούς αιώνες νωρίτερα: από την Αρχαία Ρώμη στην «πόρνη» του Παρισιού.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αγρότες άδειασαν 4 τόνους κοπριάς έξω από το κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Ελλάδα 22.12.25

Αγρότες άδειασαν 4 τόνους κοπριάς έξω από το κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αγρότες μετέβησαν στο σημείο και ως ένδειξη διαμαρτυρίας έριξαν ένα «φορτηγό» βάρους τεσσάρων τόνων κοπριάς φυτικών υπολειμμάτων και σκουπιδιών μπροστά από το κτίριο της Περιφέρειας.

Σύνταξη
Δεν έχει ασκηθεί δίωξη στον αγροτοσυνδικαλιστή, η έρευνα βρίσκεται στο στάδιο προκαταρκτικής εξέτασης
Ελλάδα 22.12.25

Δεν έχει ασκηθεί δίωξη στον Κώστα Ανεστίδη, η έρευνα βρίσκεται στο στάδιο προκαταρκτικής εξέτασης

Η σπουδή ενοχοποίησης του Κώστα Ανεστίδη για δύο κακουργήματα, ενώ η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε στάδιο προκαταρκτικής εξέτασης μάλλον δικαιώνει όσους μιλούν για προφανή σκοπιμότητα ανάδειξης του θέματος, εις βάρος των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Σύνταξη
Προειδοποίηση Γκουαρδιόλα στη Σίτι για… φαγοπότι στις γιορτές: «Όποιος γυρίσει με παραπανίσια κιλά…»
Ποδόσφαιρο 22.12.25

Προειδοποίηση Γκουαρδιόλα στη Σίτι για… φαγοπότι στις γιορτές: «Όποιος γυρίσει με παραπανίσια κιλά…»

Ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι έστειλε αυστηρό μήνυμα στους ποδοσφαιριστές του ώστε να προσέχουν τη διατροφή τους τις ημέρες των εορτών.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μητσοτάκης στη Ραμάλα: Η λύση των δύο κρατών, βάση για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη
Πολιτική Γραμματεία 22.12.25

Μητσοτάκης στη Ραμάλα: Η λύση των δύο κρατών, βάση για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη

Με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς στη Ραμάλα συναντήθηκε ο Κυρ. Μητσοτάκης, προτού μεταβεί στην Ιερουσαλήμ για την Τριμερή Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ. Τι δήλωσε στη συνάντηση.

Σύνταξη
Ανακοίνωση, χωρίς υπογραφή Καρυστιανού, από τον Σύλλογο Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών για τον έλεγχο του ΣΔΟΕ
Τι καταγγέλλει 22.12.25

Ανακοίνωση, χωρίς υπογραφή Καρυστιανού, από τον Σύλλογο Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών για τον έλεγχο της ΑΑΔΕ

Δήλωση της πλειοψηφίας των μελών του ΔΣ του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών για την έφοδο του ΣΔΟΕ - «Η κυβέρνηση προχώρησε ένα βήμα παραπέρα», επισημαίνουν

Σύνταξη
Θρίλερ με το μωρό που πέθανε στο κρεβάτι των γονιών του – «Αν είναι αυτό που υποψιάζομαι, εγώ θα τον βάλω στο χώμα»
Ελλάδα 22.12.25

Θρίλερ με το μωρό που πέθανε στο κρεβάτι των γονιών του – «Αν είναι αυτό που υποψιάζομαι, εγώ θα τον βάλω στο χώμα»

Οι δύο 19χρονοι γονείς δηλώνουν συντετριμμένοι και όπως επαναλαμβάνουν περιμένουν να μάθουν όλη την αλήθεια για το πώς «έφυγε» από τη ζωή το κοριτσάκι τους.

Σύνταξη
Μια «προαναγγελία» που δεν ήταν τυχαία…
On Field 22.12.25

Μια «προαναγγελία» που δεν ήταν τυχαία…

Ο Ολυμπιακός ανανέωσε το συμβόλαιο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κι ένα στοιχείο που «μετράει» πολύ αφορά τους παίκτες της ομάδας του λιμανιού

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Το ΕΔΔΑ καλεί την κυβέρνηση να απαντήσει για την παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη από την ΕΥΠ
Πολιτική 22.12.25

Το ΕΔΔΑ καλεί την κυβέρνηση να απαντήσει για την παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη από την ΕΥΠ

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ζητά από την ελληνική κυβέρνηση απαντήσεις -με τη διαδικασία του κατεπείγοντος- για τους λόγους που η ΕΥΠ αρνείται να εφαρμόσει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο