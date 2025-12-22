Συναγερμός στη Λαμία: Άνδρας ταμπουρώθηκε σε διαμέρισμα και απειλεί να βάλει φωτιά
Σε εξέλιξη επιχείρηση της αστυνομίας καθώς ένας άνδρας, που φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, έχει κλειστεί σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στο κέντρο της πόλης.
Σε εξέλιξη επιχείρηση της αστυνομίας καθώς ένας άνδρας, που φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, έχει κλειστεί σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στο κέντρο της πόλης και σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης έχει ανοίξει φιάλη υγραερίου.
Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία και η πυροσβεστική, ενώ εκκενώθηκε προληπτικά και η πολυκατοικία
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, ενώ η πολυκατοικία εκκενώθηκε προληπτικά.
Εκκενώθηκαν τα υπόλοιπα διαμερίσματα της πολυκατοικίας
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport όταν ένας επαγγελματίας κλειδαράς, που κλήθηκε από την αστυνομία, προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα ο άνδρας έριξε και πετρέλαιο στο πάτωμα, το οποίο βγήκε και έξω από την πόρτα.
Οι αστυνομικοί εκκένωσαν τα υπόλοιπα διαμερίσματα της πολυκατοικίας προληπτικά, και προσπάθησαν να διαπραγματευτούν μαζί του, χωρίς όμως αποτέλεσμα, αφού δεν απαντά στις εκκλήσεις τους.
Έσπευσε διαπραγματευτής της αστυνομίας
Πυροσβέστες και αστυνομικοί είναι σε επιφυλακή ενώ στο σημείο έχει σπεύσει και διαπραγματευτής της αστυνομίας.
Στο σημείο υπάρχει μεγάλη αναστάτωση και η κυκλοφορία στην οδό Μακροπούλου έχει κλείσει.
