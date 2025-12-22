Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις να εντοπίζονται στον Κηφισό.
Συγκεκριμένα η κίνηση σημειώνεται και στα δύο ρεύματα του Κηφισού από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας μέχρι την περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρέντη.
Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, ενώ καθυστερήσεις υπάρχουν και στην άνοδο της Πειραιώς.
Κίνηση υπάρχει επίσης στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Αλεξάνδρας, στη Βασ. Σοφίας, Σταδίου καθώς και στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, αλλά και στη λεωφόρο του Καρέα.
Στην Αττική οδό υπάρχουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10′-15′ από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας.
