Το ερώτημα που έχει διχάσει τους σταρ του Χόλιγουντ – Είναι ή δεν είναι το Die Hard χριστουγεννιάτικη ταινία;

Το ημερολόγιο έγραφε 15 Ιουλίου 1988 όταν ένα φιλμ, κομμένο και ραμμένο στην εποχή του, έκανε την εμφάνισή του στις σκοτεινές αίθουσες: το Die Hard. Μια ταινία με καλούς, κακούς, μια σχέση που κρέμεται από μια κλωστή και ατελείωτο πιστολίδι. Και φυσικά, στο τέλος τον Μπρους Γουίλις να κερδίζει τους τρομοκράτες και το κορίτσι.

Με όλα αυτά τα συστατικά και με μια πρώτη ματιά, εννοείται πως δεν μιλάμε για ένα χριστουγεννιάτικο φιλμ. Έλα όμως, που η όλη υπόθεση διαδραματίζεται την περίοδο των γιορτών – και στο πέρασμα του χρόνου, το Die Hard κέρδισε τον τίτλο του alternative xmas movie, ιδιαίτερα ανάμεσα στους σκληροπυρηνικούς θαυμαστές των ταινιών δράσης.

Από τότε έχουν περάσει περίπου 37 χρόνια, στο αρχικό project ήρθαν και προστέθηκαν τέσσερα sequels, το franchise άγγιξε τα 1.5 δισ. δολάρια στο box office και από πουθενά το Χόλιγουντ χωρίστηκε σε δύο στρατόπεδα, στην προσπάθειά του να δώσει μια απάντηση στο μεγάλο δίλημμα: είναι ή δεν είναι το Die Hard μια χριστουγεννιάτικη ταινία.

Ποιος φταίει για αυτό; Μάλλον ο Μακόλεϊ Κάλκιν από την απόλυτη xmas movie Home Alone, ο οποίος δήλωσε πως το Die Hard δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Ακολούθησε μια έρευνα στη Βρετανία, όπου το 44% φάνηκε να συμφωνεί μαζί του και η μεγάλη συζήτηση ξεκίνησε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη IGN (@igndotcom)

Αυτή τη φορά ήταν η σειρά της Ζούι Ντεσανέλ να… μπει στον χορό, καθώς δεν κατάφερε να αποφύγει την ερώτηση μιλώντας στο περιοδικό People.

«Φυσικά και είναι» απάντησε η 45χρονη ηθοποιός και συνέχισε: «Σίγουρα δεν έχει καμία σχέση με το Elf, ούτε υπάρχει κάποια μαγική ατμόσφαιρα, ούτε η κλασική μαγεία των γιορτών, ωστόσο τα Χριστούγεννα βρίσκονται παντού στο background της ταινίας».

Zooey Deschanel Reveals Whether She Thinks Die Hard Is a Christmas Movie or Not: Here’s Her Surprising Answer (Exclusive) https://t.co/p9mFTmX2gm — People (@people) December 21, 2025

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που πέφτει στο τραπέζι το συγκεκριμένο ερώτημα – αλλά είναι η πρώτη φορά που έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις.

Το 2018 ο Μπρους Γουίλις, που υποδύθηκε πέντε φορές τον Τζον ΜακΛέιν στο franchise είχε δηλώσει με το κλασικό του χιούμορ: «Για να το ξεκαθαρίσουμε: δεν είναι μια χριστουγεννιάτικη ταινία, αλλά μια καταραμένη ταινία του Μπρους Γουίλις».

Από την πλευρά του, ο σκηνοθέτης του φιλμ Τζον ΜακΤίρναν είχε δηλώσει το 2020 «δεν ήταν σκοπός μας να φτιάξουμε μια χριστουγεννιάτικη ταινία, αλλά στην πορεία χαρήκαμε πάρα πολύ που συνέβη αυτό».