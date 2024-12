IMDB: Οι (άλλες) καλύτερες χριστουγεννιάτικες ταινίες που έγιναν ποτέ

Χριστουγεννιάτικες ταινίες υπάρχουν πολλές, αυτές είναι μερικές από τις καλύτερες. Αυτό υποστηρίζουν οι χρήστες του IMDB και θα συμφωνήσουμε.

Ωστόσο ας ξεκαθαρίσουμε κάτι, η λίστα είναι μεγάλη και έχει κλασικές αναφορές. Ανάμεσα σε αυτές είναι Το Μαγαζί της Γωνίας του Ερνστ Λιούμπιτς (1940), που έγινε έμπνευση για το Έχετε Μήνυμα στον Υπολογιστή σας και είναι βασισμένο στο ουγγρικό θεατρικό Parfumerie του Μίκλος Λάζλο.

Το Μια Υπέροχη Ζωή του Φρανκ Κάπρα (1946), το Πολύ Σκληρός για να Πεθάνει βλ. Die Hard του Τζον ΜακΤίρναν (1988), το Μόνος στο Σπίτι του Κρις Κολόμπους (1990), το Αγάπη Είναι… δλδ το Love Actually του Ρίτσαρντ Κέρτις (2003) και τα A Charlie Brown Christmas και How the Grinch Stole Christmas.

Χριστουγεννιάτικες ταινίες που ξεχωρίσαμε

Eδώ επιλέγουμε να αναδείξουμε τις παρακάτω ως ξεχωριστές, νοσταλγικές, επετειακές και έξαλλες.

Χάρη στο IMDb, τη μεγαλύτερη κοινότητα φίλων του κινηματογράφου online, οι κορυφαίες χριστουγεννιάτικες ταινίες όλων των εποχών – όπως ψηφίστηκαν από το κοινό – είναι αυτές που προαναφέρθηκαν και οι παρακάτω που αξίζουν κάθε play ξανά και ξανά.

Ο Χριστουγεννιάτικος Εφιάλτης

Το αμερικανικό μιούζικαλ που σκηνοθέτησε ο Χένρυ Σέλικ με παραγωγό και συν-συγγραφέα τον Τιμ Μπάρτον, σε μουσική του Ντάννυ Έλφμαν είναι κλασικό.

Όταν ο βασιλιάς της Πόλης του Χάλλογουιν, Τζακ Σκέλλινγκτον, βαρέθηκε την εργασία της προετοιμασίας την ομώνυμης ετήσιας γιορτής ανακαλύπτει τη Χριστουγεννιάτικη πόλη και παρακινείται για αλλαγή να αναλάβει τον έλεγχο των Χριστουγέννων.

Δυστυχώς, τα μακάβρια του πλάνα αποτυγχάνουν να μπουν στο εορταστικό κλίμα. Την ίδια ώρα, η Σάλλυ, μια όμορφη υπηρέτρια που φροντίζει τον κατασκευαστή της Δρ. Φίνκελσταϊν, προσπαθεί να αποδράσει από τα δεσμά της. Ανησυχεί για τον Τζακ και προβλέπει ότι τα σχέδιά του θα καταστραφούν.

Οι δημιουργοί της ταινίας κατασκεύασαν 227 μαριονέτες για να αναπαραστήσουν τους χαρακτήρες της ταινίας, με τον Τζακ Σκέλλινγκτον να έχει περίπου 400 προσωπεία ώστε να του επιτρέπουν να εκφράσει οποιοδήποτε πιθανό συναίσθημα.

Οι κινήσεις του στόματος της Σάλλυ δημιουργήθηκαν με την μέθοδο της αντικατάστασης. Κατά τη διάρκεια της δημιουργίας των κινουμένων αυτών σχεδίων η μοναδική μάσκα που αφαιρέθηκε ήταν αυτή της Σάλλυ με σκοπό να μπορούν να παρατηρηθούν τα μακριά κόκκινα της μαλλιά. Η Σάλλυ είχε 10 διαφορετικά είδη προσώπων, καθένα εκ των οποίων ήταν κατασκευασμένο από μία σειρά από 11 εκφράσεις και συγχρονισμένες στοματικές κινήσεις.

Η stop-motion φιγούρα του Τζακ χρησιμοποιήθηκε και στην ταινία James and the Giant Peach, επίσης σκηνοθετημένη από τον Σέλικ, στο χαρακτήρα του Κάπταιν Τζακ.

Η ταινία αποθεώθηκε από κριτικούς -εύλογα. Με βάση 72 κριτικές στην ιστοσελίδα Rotten Tomatoes, το 96% των χρηστών απήλαυσαν τον Χριστουγεννιάτικο Εφιάλτη αναφερόμενοι σε αυτόν ως ένα υπερβολικά πρωτότυπο έργο, τόσο οπτικά όσο και από άποψη περιεχομένου.

Ο επιδραστικός Αμερικανός κριτικός ταινιών και δημοσιογράφος Ρότζερ Ίμπερτ είχε μόνο καλά λόγια να πει (δεν το έκανε πολύ συχνά) υποστηρίζοντας ότι τα οπτικά εφέ της ήταν τόσο επαναστατικά όσο και εκείνα του Star Wars.

Τα Παιδιά του Χειμώνα (Holdovers)

H χριστουγεννιάτικη δραμεντί (βλ κωμωδία και δράμα σε ισόποσες δόσεις) του 2023 σε σκηνοθεσία από τον Αλεξάντερ Πέιν και σενάριο από τον Ντέιβιντ Χέμινγκσον έφερε στην οθόνη έναν κλασικά ακέραιο σε ερμηνείες Πολ Τζιαμάτι, και μας σύστησε τους Ντα Βάιν Τζόι Ράντολφ και Ντομινίκ Σέσα.

Τα Παιδιά του Χειμώνα έκαναν πρεμιέρα στις 31 Αυγούστου του 2023 και κυκλοφόρησε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στις 27 Οκτωβρίου, από την Focus Features. Έλαβε θετικά σχόλια από τους κριτικούς και εισέπραξε $44.1 εκατομμύρια, έχοντας στοιχήσει $13 εκατομμύρια.

Η ταινία έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο των 10 καλύτερων ταινιών του 2023 από το Εθνικό Συμβούλιο Κριτικών Κινηματογράφου και το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου και κέρδισε πολλές διακρίσεις -ανάμεσα τους και πέντε υποψηφιότητες στα Βραβεία Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου 2023 (το Όσκαρ Β´ Γυναικείου Ρόλου πήγε στη Ράντολφ), τρεις υποψηφιότητες στις Χρυσές Σφαίρες του 2023 (Χρυσή Σφαίρα Α’ Ανδρικού Ρόλου σε Κωμωδία ή Μιούζικαλ και Χρυσή Σφαίρα Β’ Γυναικείου Ρόλου στους Τζιαμάτι και Ράντολφ αντίστοιχα) και εφτά υποψηφιότητες στα Βραβεία Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου 2023, κερδίζοντας BAFTA Καλύτερο Κάστινγκ και BAFTA Καλύτερου Α’ Ανδρικού Ρόλου για τον Τζιαμάτι.

Ο μόνος που δεν κέρισε τρόπαιο είναι ο Σέσα αλλά δεν ενοχλήθηκε πολύ. Η ταινία τον καθιέρωσε ως έναν από τους πλέον υποσχόμενους νέους ηθοποιούς της νέας γενιάς που έχει πάρα, πάρα πολύ μέλλον.

Στην ταινία ένας γκρινιάρης καθηγητής, μια μαγείρισσα σε πένθος και ένας νευριασμένος με τη ζωή μαθητής αναγκάζονται να περάσουν μαζί τις γιορτές.

Τρυφερή, αστεία, βαθιά συγκινητική και ανθρώπινη, η ταινία του ελληνοαμερικανού Αλεξάντερ Πέιν είναι ένα δώρο.

Το Πνεύμα Των Χριστουγέννων

Το Σκρουτζ (που έχει κυκλοφορήσει και ως Scrooge αλλά και ως A Christmas Carol) είναι βρετανική χριστουγεννιάτικη δραματική ταινία φαντασίας του 1951, σε σκηνοθεσία και παραγωγή από τον Μπράιαν Ντέσμοντ Χαρστ και σενάριο από τον Νόελ Λάνγκλεϋ.

Η ταινία είναι μια από τις πιο γνωστές κινηματογραφικές μεταφορές του διάσημου μυθιστορήματος Μια Χριστουγεννιάτικη Ιστορία του Τσαρλς Ντίκενς.

Αρνούμενος πεισματικά να πιστέψει στα Χριστούγεννα και να αποχωριστεί τον ανεξάντλητο πλούτο του, ο Βικτωριανός τοκογλύφος και φειδωλός ερημίτης, ο Εμπενίζερ Σκρουτζ, δεν ασχολείται με τους άπορους την πιο γιορτινή εποχή του χρόνου. Θέλει να περάσει την Άγια Νύχτα μόνος του.

Όμως, το σκεπτικό στραβόξυλο δέχεται επίσκεψη από έναν αναπάντεχο και συμπαθητικό φίλο ο οποίος ανοίγει τον δρόμο για την αναπόφευκτη επίσκεψη των απόκοσμων πνευμάτων των περασμένων, τωρινών και μελλοντικών Χριστουγέννων.

Τι θέλουν, όμως, τα χλωμά φαντάσματα; Μπορεί ένας πονηρός γεροτσιγκούνης να παραδεχτεί τα λάθη του και να ασπαστεί την αλλαγή; Είναι έτοιμος ο Σκρουτζ να αγαπήσει και να αγαπηθεί;

Η δημοφιλία της Χριστουγεννιάτικης Ιστορίας του Ντίκενς διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην καθιέρωση των Χριστουγέννων, στον τρόπο με τον οποίο γιορτάζονται και στην κυρίαρχη θέση που απέκτησαν στη δυτική κουλτούρα.

Τον Οκτώβριο του 1843, ο Βρετανός συγγραφέας Τσαρλς Ντίκενς (1812 – 1870) αρχίζει να γράφει ένα από τα διασημότερα και πιο αγαπημένα βιβλία όλων των εποχών, το διήγημα «Χριστουγεννιάτικη ιστορία» (πρωτότυπος τίτλος «A Christmas Carol»).

Έγραψε το βιβλίο σε έξι εβδομάδες, στα κενά από τη συγγραφή της λαϊκής νουβέλας «Η ζωή και οι περιπέτειες του Martin Chuzzrlewit», που δημοσιευόταν σε συνέχειες και του προκαλούσε άγχος, καθώς μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε τύχει ιδιαίτερης υποδοχής. Ήταν μια δύσκολη στιγμή στην καριέρα του. Μία Χριστουγεννιάτικη ιστορία, ίσως ήταν πιο αποδοτική οικονομικά, σκέφτηκε.

Ο βιογράφος του Ντίκενς, John Forster γράφει ότι από τη στιγμή που συνέλαβε την ιστορία, απορρόφησε κάθε σκέψη του. Περπατούσε δεκαπέντε, ακόμη και είκοσι μίλια μέσα στη νύχτα, στους «μαύρους δρόμους του Λονδίνου», σκεπτόμενος την εξέλιξη της και «συνομιλώντας» με τους ήρωες του με τον ενθουσιασμό παιδιού. Μάλιστα, γιόρτασε τα Χριστούγεννα εκείνα με εξαιρετική διάθεση -πήγε στο θέατρο, σε χορούς, δείπνα, συνάντησε φίλους.

Η ιστορία ήταν αποτυχημένη εμπορικά. Στο πέρασμα του χρόνου είναι συνώνυμη με το πνεύμα των ημερών.

Ρούντολφ το ελαφάκι

Φυσικά, καμία εορταστική περίοδος δεν είναι συνεπής χωρίς αυτόν τον αγαπημένο τάρανδο, τον Ρούντολφ, ο οποίος αποδέχτηκε την πολύ λαμπερή κόκκινη μύτη του και τελικά έσωσε τα Χριστούγεννα.

60 χρόνια από την ημέρα που έκανε πρεμιέρα ο Ρούντολφ ο κόκκινος τάρανδος, η κλασική ταινία κινουμένων σχεδίων stop-motion έκανε πρεμιέρα στις 6 Δεκεμβρίου 1964 στο NBC υπό τον τίτλο του The General Electric Fantasy Hour και βασίστηκε στο τραγούδι του 1949 του Johnny Marks (το οποίο πριν ήταν ποίημα του 1939 που γράφτηκε από τον κουνιάδο του Marks, τον Robert L. May).

Fun fact: Ο Ρούντολφ στην αρχή ήταν να ονομαστεί Ρέτζιναλντ, Ρόλο, Ρομέο ή Ρόντνεϊ – τέσσερα από τα ονόματα που εξετάστηκαν για πρώτη φορά για τον βοηθό του Άγιου Βασίλη με την κόκκινη μύτη από τον Ρόμπερτ Λιούις Μέι. Τελικά κατέληξε στο κλασικό που τον έφερε στο πάνθεον των χριστουγεννιάτικων ηρώων που θες πάντα να επιστρέφεις.

Αρχικά, το Rudolph the Red-Nosed Reindeer προβλήθηκε στο NBC και το 1971 μετακόμισε στο CBS μέχρι μόλις πέρυσι.

Τώρα έχει επιστρέψει στο NBC και έτσι η τηλεταινία διάρκειας 75 λεπτών επιστρέφει στη συχνότητα που την καθιέρωσε σημειώνει το Smithsonian.

Έξι δεκαετίες μετά, το εμβληματικό εορταστικό παραμύθι που άνοιξε το δρόμο για τα A Charlie Brown Christmas και How the Grinch Stole Christmas -δύο ακόμη κλασικά χριστουγεννιάτικα θεάματα- και ο τάρανδος με τη λαμπερή μύτη είναι συνώνυμα με τα Χριστούγεννα και είναι το μακροβιότερο τηλεοπτικό χριστουγεννιάτικο σπέσιαλ στην ιστορία -μόλις πίσω από το Christmas Carol του Mr. Magoo που κυκλοφόρησε το 1962.

Φάνι και Αλέξανδρος

Η τελευταία ταινία του σπουδαίου Ίνγκμαρ Μπέργκμαν του 1983 βραβεύτηκε με τέσσερα βραβεία όσκαρ, μεταξύ των οποίων και με Όσκαρ Ξενόγλωσσης Ταινίας και δεν μοιάζει με τις άλλες προτάσεις στη λίστα.

Αριστούργημα που κοιτάει βαθιά και κατάματα την ανθρώπινη ψυχή (όπως το σύνολο του έργου του σπουδαίου Σουηδού της έβδομης τέχνης) το Φάνι και Αλέξανδρος έχει δύο εκδοχές -την τηλεοπτική διάρκειας 312 λεπτών και την κινηματογραφική των 189 λεπτών), που προβλήθηκαν αμφότερες στους κινηματογράφους.

Η ταινία διαδραματίζεται στην Ουψάλα της Σουηδιας κατά την πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα όταν την ημέρα της γιορτής των Χριστουγέννων, η Έλενα, μια διάσημη ηθοποιός, που είναι πλέον γιαγιά, καλεί την οικογένειά της να γιορτάσουν μαζί τα Χριστούγεννα.

Η οικογένεια αποτελείται από τον γιο της Οσκαρ, τη γυναίκα του Εμιλι, τα δυο τους παιδιά Φάνι και Αλέξανδρ, το δεύτερο γιο της Καρλ και τη Γερμανίδα γυναίκα του καθώς και τον τρίτο της γιο, το άτακτο Γκουστάβ με τη σύζυγό του.

Η αναμελιά θα διακοπεί απότομα με ένα θάνατο, αυτόν του Όσκαρ. Η μητέρα της Φάνι και του Αλέξανδρου, η Εμιλι, παντρεύεται έναν επίσκοπο που της ζητά να αποποιηθεί την παλιά της ζωή και τα παιδιά.

Το παλιό και το νέο συγκρούονται και το κύκνειο άσμα του Ίνγκμαρ Μπέργκμαν είναι γλυκόπικρο και σπουδαίο.

Πένθος, απελευθέρωση και λυρικότητα, αυτή η χριστουγεννιάτικη ταινία είναι και η πιο εύκολη του Μπέργκμαν και συγκεντρώνει 100% θετική βαθμολογία στο Rotten Tomatoes.

Κλάους

Σε παραγωγή Netflix, αυτό το animation έχει γίνει μια από τις πλέον κλασικές ταινίες σε χρόνο dt.

Η πρώτη ταινία animation σε παραγωγή της πλατφόρμας έγινε ένα απροσδόκητο hit φέρνοντας στην οθόνη τον Τζάσπερ, ένα κακομαθημένο ταχυδρόμο που αναλαμβάνει το πόστο σε ένα μικροσκοπικό αλλά έξαλλου χωριού στον Αρκτικό όπου όλοι μισιούνται μεταξύ τους. Τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά για εκείνον μέχρι που γνωρίζει έναν πρώην κατασκευαστή παιχνιδιών και νυν απομονωμένο ξυλουργό με το όνομα Klaus. Μαζί θα κάνουν θαύματα.

Με πολλούς να το ορίζουν ως αριστούργημα και με το 2D animation να φέρνει στην ταινία τη νοσταλγία που την ξεχωρίζει, ο σκηνοθέτης Sergio Pablos αφηγείται μία συγκινητική ιστορία που συγκινεί -άλλωστε ξέρει τι κάνει, έχει συνδημιουργήσει το franchise του Εγώ, ο Απαισιότατος και τα απίθανα minions.

Η ταινία είναι και μια νίκη του. Ο Pablos προσπαθούσε να πείσει τα μεγάλα στούντιο να χρηματοδοτήσουν το Klaus για πάνω από μία δεκαετία, μέχρι που τελικά το 2017 το Netflix αγόρασε τα διεθνή δικαιώματα.

250 διαφορετικοί animators εργάστηκαν για να κάνουν το Klaus αυτό που είναι και η ταινία αναδεικνύει τη δύναμη του είδους και ανανεώνει τις ρίζες της μυθολογίας του Άγιου Βασίλη. Κλάμα, γέλιο, όλα πακέτο γιορτινό.

Γκρέμλινς

Σε σκηνοθεσία Τζο Ντάντε, σενάριο Κρις Κολόμπους και με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ ως εκτελεστικό παραγωγό η αμερικανική κωμωδία τρόμου και φαντασίας του 1984 όχι μόνο ανανέωσε το τι κάνει μια ταινία χριστουγεννιάτικη αλλά έφερε το χάος των γιορτών σε νέα πίστα.

Ο Γκίζμο, ένα πλάσμα χνουδωτό και αλλούτερο του είδους Μόγκουάι -στα Καντονέζικα σημαίνει δαίμονας-, γίνεται κατοικίδιο του Μπίλι.

Μετά από άκυρη διαχείριση και καταπάτηση τριών απλών κανόνων -τους «Μην το εκθέτεις σε δυνατό φως, μπορεί να το σκοτώσει», «Μην το αφήσεις να πλησιάσει σε νερό» και «Ποτέ μα ποτέ, ακόμα κι αν κλαίει ή αν ικετεύει με λυγμούς, μην το ταΐσεις μετά τα μεσάνυχτα»-, ο Γκίζμο γίνεται αιτία να αναπαραχθούν ορδές πλασμάτων που είναι οι χειρότεροι πανκ καλικάντζαροι που θα μπορούσε να επινοήσει κανείς και κάπως έτσι η φιλήσυχη πόλη του Κινγκστον Φολς ζει το απόλυτο χάος χριστουγεννιάτικα.

Με αναφορές σε άλλες κλασικές ταινίες (όταν ο αρχηγός των Γκρέμλινς, o Στράιπ παίρνει το αλυσοπρίονο είναι και ο δικός του φόρος τιμής στο Σχιζοφρενή Δολοφόνο με το Πριόνι, σε άλλη σκηνή η τηλεόραση παίζει το επίσης κλασικό χριστουγεννιάτικο Μια Yπέροχη Zωή του Φρανκ Κάπρα ενώ σε άλλο σημείο τα έξαλλα Γκρέμλιν παρακολουθούν τη Χιονάτη και Τους Εφτά Νάνους που απολαμβάνουν με πάθος) η μαύρη, γκροτέσκα και σχεδόν πανκ κωμωδία που πάει κόντρα στο συνηθισμένο πλαίσιο των χριστουγεννιάτικων ταινιών κυκλοφόρησε στις 8 Ιουνίου 1984 από την Warner Bros.

Κέρδισε κριτικούς και box office και βέβεια επικρίθηκε έντονα για ορισμένες από τις πιο βίαιες σκηνές της οδηγώντας σε σύγκρουση και debate για το τι είναι για ανήλικους, τι για ενήλικους και τι για όσους δεν έχουν αποφασίσει τι θέλουν να είναι.

Μετά τις αντιδράσεις για τα Γκρέμλινς, ο Σπίλμπεργκ πρότεινε στην Κινηματογραφική Ένωση Αμερικής (MPAA) να αλλάξει το σύστημα αξιολόγησης. Το αίτημα του έγινε δεκτό δύο μήνες μετά την πρεμιέρα με τη νέα κατηγορία PG-13 να καθιερώνεται.

Μακριά από στερεοτυπικά αφηγήματα, τα Γκρέμλινς είναι πολύ αστεία, σε σημεία τρομακτικά και μια ταινία πραγματικά μοναδική σε είδος.