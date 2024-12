Η ζωή μετά τη δόξα – Τι απέγιναν οι σταρ που καθόρισαν τα Χριστούγεννα με τις ταινίες τους ως παιδιά

Τα Χριστούγεννα μοιάζουν πιο μαγικά μέσα από τα μάτια ενός παιδιού, γι’ αυτό και τα πολλά νεαρά πρόσωπα των αγαπημένων εορταστικών ταινιών μας μένουν αξέχαστα.

Ο Άγιος Βασίλης, τα ζαχαρωτά και τα υπερμεγέθη στολίδια είναι τα κατεξοχήν σύμβολα των Χριστουγέννων. Ποιος όμως πράγματι δεν ακούει «Χριστούγεννα» και δεν σκέφτεται το «Oh-oh» Κέβιν ΜακΆλιστερ στο «Μόνος στο Σπίτι» ή το κωνικό κοτσίδι της Σίντι Λου Χου στον «Κατεργάρη των Χριστουγέννων».

Αν και οι ρόλοι τους παίζουν πλέον σημαντικό ρόλο στις εορταστικές παραδόσεις πολλών ανθρώπων, η συζήτηση γύρω από το τι σημαίνει ένα παιδί να είναι σταρ έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια, καθώς περισσότεροι πρώην νεαροί ηθοποιοί έχουν μιλήσει για τις σοβαρές δυσκολίες που αντιμετώπισαν σε τόσο ευάλωτη ηλικία. Ως αποτέλεσμα, δεν ακολούθησαν όλοι οι ηθοποιοί που ξεχώρισαν για την ερμηνεία τους ως παιδιά την ίδια πορεία. Κάποιοι συνέχισαν να εμφανίζονται στην οθόνη και στην ενήλικη καριέρα τους, κάποιοι αποχώρησαν εντελώς από το Χόλιγουντ και άλλοι συνεχίζουν να αγκαλιάζουν τον ρόλο που προέκυψε μέσα από συνέχειες, συνέδρια, συνεντεύξεις και πολλά άλλα.

Η Μάρα Γουίλσον από το «Το Θαύμα της 34ης Οδού» (Σούζαν Γουόκερ)

Η Μάρα Γουίλσον ήταν μόλις 7 ετών όταν έπαιξε στο ριμέικ του 1994 του «Το Θαύμα της 34ης Οδού». Στη συνέχεια πρωταγωνίστησε στις ταινίες «Ματίλντα» (1996) και «Μια απλή ευχή» (1997) πριν απομακρυνθεί από τη ζωή του Χόλιγουντ και πάρει πτυχίο από το NYU’s Tisch School of the Arts.

Τα απομνημονεύματά της, «Where Am I Now? True Stories of Girlhood and Accidental Fame», κυκλοφόρησε στα ράφια των καταστημάτων το 2016. Τον Νοέμβριο του 2017, μίλησε ενάντια στη σεξουαλικοποίηση των νεαρών αστέρων του Χόλιγουντ σε ένα δυνατό δοκίμιο για το Elle και, τον Φεβρουάριο του 2021, έγραψε ένα άρθρο για τους New York Times σχετικά με την προσωπική της εμπειρία με αυτό το θέμα.

Έκτοτε, έχει δανείσει τη φωνή της στις τηλεοπτικές σειρές Helluva Boss και Ollie & Scoops, καθώς και στη σειρά podcast VAM PD.

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν από το «Μόνος στο σπίτι» (Κέβιν ΜακΆλιστερ)

Οι ρόλοι του στο αγαπημένο κλασικό γιορτινό έργο «Μόνος με τον θείο» (1989) και «Το πλουσιόπαιδο» (1994) βοήθησαν τον Μακόλεϊ Κάλκιν να γίνει ένας εμβληματικός παιδικός σταρ της δεκαετίας του ’90. Μετά από μια σχεδόν δεκαετή παύση από την υποκριτική, ανέλαβε ρόλους στα Party Monster (2003) και Saved! (2004) «Δεν γυρίζω απλώς την πλάτη μου [στο φως της δημοσιότητας], αλλά δεν το θέλω ενεργά», δήλωσε ο Κάλκιν στο The Guardian για τη φήμη το 2016. Ωστόσο, επανέλαβε τον διάσημο ρόλο του «Μόνος στο σπίτι» για τα Χριστούγεννα του 2018 για μια διαφήμιση της Google για τις γιορτές.

Αυτές τις μέρες, ασχολείται με τη μουσική με το συγκρότημά του, τους The Pizza Underground. Φιλοξενεί επίσης ένα podcast που ονομάζεται Bunny Ears. Το 2021, ο Κάλκιν πρωταγωνίστησε στη 10η σεζόν του «American Horror Story».

Ο Κάλκιν έλαβε αστέρι στο Hollywood Walk of Fame το 2023, με την κινηματογραφική μαμά του, Κάθριν Ο’ Χάρα, να μιλάει για το έργο με το οποίο θα είναι συνδεδεμένοι για πάντα:« Το ‘Μόνος στο σπίτι’ ήταν, είναι και θα είναι πάντα μια αγαπημένη παγκόσμια αίσθηση … ο λόγος που οι οικογένειες σε όλο τον κόσμο δεν μπορούν να αφήσουν ούτε ένα χρόνο να περάσει χωρίς να δουν και να αγαπήσουν μαζί το ‘Μόνος στο σπίτι’ είναι εξαιτίας του Μακόλεϊ Κάλκιν», είπε.

Το 2022, ο Κάλκιν αρραβωνιάστηκε τη συνάδελφό του Μπρέντα Σονγκ του «Ζακ και Κόντι: Σκανταλιές στο ξενοδοχείο». Μήνες πριν από τον αρραβώνα τους, το ζευγάρι καλωσόρισε τον πρώτο του γιο, τον Απρίλιο του 2021. Το 2022 απέκτησαν και δεύτερο γιο.

Ο Πίτερ Μπίλινγκσλεϊ από το «Μια χριστουγεννιάτικη ιστορία» (Ράλφι Πάρκερ)

Η ερμηνεία του Πίτερ Μπίλινγκσλεϊ ως επίδοξου ιδιοκτήτη αεροβόλων όπλων Ράλφι – μια ερμηνεία που έδωσε σε ηλικία 12 ετών – ήταν τόσο αξιαγάπητη που παίζεται στην τηλεόραση κάθε Χριστούγεννα.

Τον Δεκέμβριο του 2020, ο Μπίλινγκσλεϊ μοιράστηκε στο podcast «That Scene with Dan Patrick» πώς του δόθηκε αληθινός καπνός μάσησης από τον υπεύθυνο των σκηνικών στο πλατό της ταινίας «Μια χριστουγεννιάτικη ιστορία» για τη σκηνή όπου ο Ράλφι ονειρεύεται ότι χρησιμοποιεί το προαναφερθέν αεροβόλο όπλο για να σώσει την οικογένειά του.

Με τα χρόνια παρέμεινε στην υποκριτική, αλλά έχει δραστηριοποιηθεί περισσότερο πίσω από την κάμερα. Το βιογραφικό του περιλαμβάνει τίτλους εκτελεστικού παραγωγού για τις ταινίες «The Break-Up» (2006), «Iron Man»» (2008) και «F Is for Family», καθώς και το σκηνοθετικό του ντεμπούτο, «Couples Retreat» (2009). Ο Μπίλινγκσλεϊ διετέλεσε επίσης παραγωγός στη διασκευή του μιούζικαλ A Christmas Story στο Μπρόντγουεϊ.

Ωστόσο, ο πρώην παιδικός πρωταγωνιστής επέστρεψε στη μεγάλη οθόνη με το «Spider-Man: Far From Home» του 2019 και επανέλαβε τον ρόλο του στο «Christmas Story» στη συνέχεια του HBO Max, «A Christmas Story Christmas», το 2022.

Ο Ντάνιελ Τάι από «Το Ξωτικό των Χριστουγέννων» (Μάικλ Χομπς)

Στην κλασική γιορτινή κωμωδία «Το Ξωτικό των Χριστουγέννων», ο Ντάνιελ Τέι ήταν μόλις 12 ετών όταν υποδύθηκε τον Μάικλ Χομπς, τον σκεπτικιστή ετεροθαλή αδελφό του Μπάντι (Γουίλ Φέρελ), ο οποίος τελικά συμπαθεί τη χαρούμενη αφέλειά του, ειδικά όταν ο Μπάντι τον υπερασπίζεται από τους νταήδες μέσω χιονοπόλεμου.

Μετά το ρόλο που τον έκανε να ξεχωρίσει, ο Τάι πρόσθεσε τίτλους στο βιογραφικό του με εμφανίσεις στις ταινίες «Beer League» (2006) και «Brooklyn Rules» (2007), ενώ δάνεισε τη φωνή του στην ταινία κινουμένων σχεδίων «Doogal» (2006) και στο βιντεοπαιχνίδι «Grand Theft Auto IV »(2009). Λίγο αργότερα, ο Tαί απομακρύνθηκε από το προσκήνιο.

Το 2014, ο πρώην ηθοποιός αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Yale με πτυχίο στα οικονομικά. Αφού πέρασε μερικά χρόνια ως καθηγητής, μεταπήδησε στον ακαδημαϊκό χώρο ως ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια και συνεχίζει τις σπουδές του στην ιατρική στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ.

Ο Τόμας Μπρόντι-Σάνγκστερ από το «Love Actually» (Σαμ)

Μετά το ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη στην ταινία «Love Actually» (2003), ο Τόμας Μπρόντι-Σάνγκστερ με το αγγελικό πρόσωπο συνέχισε να εργάζεται σταθερά μέχρι την ενηλικίωσή του. Έχει εμφανιστεί στις ταινίες «Nanny McPhee» (2005), «Nowhere Boy» (2009), στο franchise «The Maze Runner» (2014-2018), σε επεισόδια του «Game of Thrones» και είχε ακόμη και έναν μικρό ρόλο στο «Star Wars: Episode VII – The Force Awakens». Επέστρεψε στη μικρή οθόνη το 2020 στο «The Queen’s Gambit» του Netflix, το 2022 στο «Pistol» του FX και το 2024 στο «The Artful Dodger» του Hulu.

Η Τέιλορ Μόμσεν από το «Ο Κατεργάρης των Χριστουγέννων» (Σίντι Λου Χου)

Το 2000, η Τέιλορ Μόμσεν μας δίδαξε σε όλους το πραγματικό νόημα των Χριστουγέννων ως Σίντι Λου Χου. Επτά χρόνια αργότερα, κέρδισε το ρόλο της φιλόδοξης έφηβης Τζέννυ Χάμφρεϊ στο Gossip Girl. Έκτοτε, η σταρ επικεντρώνει την ενέργειά της στο ροκ συγκρότημά της, τους Pretty Reckless.

Ο Μπρετ Κέλι από το «Ο Άι Βασίλης είναι… λέρα» (Θέρμαν Μέρμαν)

Ο Μπρετ Κέλι ήταν περίπου 10 ετών όταν πρωταγωνίστησε στην ταινία «Ο Άι Βασίλης είναι… λέρα» ως Θέρμαν Μέρμαν – το γλυκό, ανίδεο παιδί που πιστεύει ότι ένας μεθυσμένος Αϊ-Βασίλης από πολυκατάστημα (Μπίλι Μπομπ Θόρτον) είναι ο πραγματικός.

Μετά το ρόλο που τον έκανε να ξεχωρίσει, ο Καναδός ηθοποιός συνέχισε να απασχολείται με κινηματογραφικές εμφανίσεις στα «The Sandlot 2» (2005), «Unaccompanied Minors» (2006) και «Trick ‘r Treat» (2009), προτού αναπαραστήσει τον Θέρμαν στο sequel «Ο Άι-Βασίλης είναι πολύ λέρα» του 2016.

Από το 2021, ο Κέλι είναι επαναλαμβανόμενο μέλος του καστ στο καναδικό νομικό δράμα «Family Law». Διαγωνίστηκε επίσης σε ένα επεισόδιο του «Jeopardy!» τον Οκτώβριο του 2024, τερματίζοντας στην τρίτη θέση.

*Πηγή: People