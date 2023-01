Η Μάρα Γουίλσον έγινε παγκοσμίως γνωστή το 1996, όταν μόλις στα 9 της χρόνια πρωταγωνίστησε στην οικογενειακή ταινία «Ματίλντα». Τέσσερα χρόνια μετά, η νεαρή ηθοποιός αποσύρθηκε από την μεγάλη οθόνη και συμμετείχε σε διάφορα θεατρικά έργα.

Αν και εμφανίστηκε σε κάποιες σειρές, όπως το Broad City και το BoJack Horseman, δεν επιδίωξε μία καριέρα μπροστά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Το 2013 έστρεψε την προσοχή της στη συγγραφή. Την ίδια χρονιά ανέβηκε το θεατρικό της έργο Sheeple και το 2016 κυκλοφόρησε το βιβλίο της, Where Am I Now? True Stories of Girlhood and Accidental Fame.

Δύο χρόνια μετά, η Γουίλσον ένωσε τις δυνάμεις της με το Project UROK, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό του οποίου η αποστολή είναι να βοηθήσει τους εφήβους με ψυχικές ασθένειες.

Σήμερα, η Μάρα Γουίλσον είναι 35 χρονών ζει στην Καλιφόρνια και δεν θυμίζει σε τίποτα το κοριτσάκι που γνωρίσαμε στην ταινία.

Η ίδια στον λογαριασμό της στο Instagram, που μετράει πάνω από 104 χιλιάδες followers, κάνει συχνά αναρτήσεις από την καθημερινότητά της, δημοσιεύει φωτογραφίες της και το κοινό δείχνει να τη λατρεύει.

Δείτε πως είναι σήμερα

«Ντρεπόμουν σαν παιδί»

Η «Ματίλντα» το 2021 σε μια ανοιχτή επιστολή στους New York Times περιέγραψε την εμπειρία της ως παιδί – ηθοποιός, αποκαλύπτοντας τις «σκόπιμες» πλην μάταιες προσπάθειές της να αποφύγει την σεξουαλικοποίηση στα μέσα ενημέρωσης.

«Είδα πολλές ανήλικες ηθοποιούς και τραγουδίστριες να αποδέχονται την σεξουαλικότητα ως μια σειρά τελετουργικών, να εμφανίζονται σε εξώφυλλα αντρικών περιοδικών ή σε προκλητικά βιντεοκλίπ. Αποφάσισα πως αυτό δεν θα το έκανα ποτέ εγώ. Άλλωστε με είχαν ήδη σεξουαλικοποιήσει και το μισούσα», έγραψε.

Αν και σκόπιμα επέλεγε ρόλους σε οικογενειακές ταινίες, σημείωσε πως δεν απέφυγε την «σεξουαλικοποίηση» από νεαρή ηλικία και πως δεχόταν ανάρμοστες ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους.

«Έπαιξα κυρίως σε οικογενειακές ταινίες -το remake του Miracle on 34th Street, Matilda, Mrs. Doubtfire, Ποτέ δεν εμφανίστηκα με τίποτα πιο αποκαλυπτικό από φορεματάκια μέχρι το γόνατο. Ήταν όλο σκόπιμο: Οι γονείς μου σκέφτηκαν πως έτσι θα ήμουν πιο ασφαλής. Αλλά δεν λειτούργησε. Ήταν χαριτωμένο όταν 10χρονοι μού έστελναν γράμματα λέγοντας ότι είναι ερωτευμένοι μαζί μου. Δεν ήταν όταν μου έστελναν 50χρονοι άντρες».

Όπως ανέφερε επίσης, «πριν καν γίνω 12 ετών, υπήρχαν φωτογραφίες μου σε ιστοσελίδες με φετίχ ποδιών και σε παιδική πορνογραφία μέσω επεξεργασίας στο Ρhοtoshop. Κάθε φορά, ένιωθα ντροπή».

«Το Χόλυγουντ είναι αποφασισμένο να καταπολεμήσει την παρενόχληση στη βιομηχανία, αλλά εγώ δεν παρενοχλήθηκα ποτέ σεξουαλικά στο πλατό μιας ταινίας. Η σεξουαλική μου παρενόχληση πάντα προερχόταν από τα χέρια των μέσων ενημέρωσης και του κοινού».