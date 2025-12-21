Μακελειό στο Γιοχάνεσμπουργκ: Δέκα νεκροί από πυροβολισμούς ενόπλων

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ άλλοι 10 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, μετά από αιματηρή επίθεση στην περιοχή Μπέκερσνταλ, κοντά στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο πριν από τη 1:00, σε ταβέρνα της περιοχής Τάμπο, όπου βρίσκονταν συγκεντρωμένοι θαμώνες.

Another tavern. Another killing ground. Bekkersdal, South Africa, west of Johannesburg.

10 dead, around 20 shot after gunmen opened fire. When public spaces in South Africa turn into execution zones,

it’s no longer crime.

It’s a warning of social collapse. pic.twitter.com/NVa3x8K7q2 — KAMLESH DABHHI (@kamleshdabhhi) December 21, 2025

Ξαφνικά ακούστηκαν αλλεπάλληλοι πυροβολισμοί, σκορπίζοντας τον τρόμο, με τους παρευρισκόμενους να προσπαθούν πανικόβλητοι να απομακρυνθούν.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, περίπου 12 άγνωστοι δράστες έφτασαν στον χώρο με ένα λευκό βαν και ένα ασημί σεντάν.

Χωρίς να προηγηθεί καμία προειδοποίηση, άνοιξαν πυρ κατά των θαμώνων, συνεχίζοντας να πυροβολούν αδιακρίτως ακόμη και κατά τη διαφυγή τους, αφήνοντας πίσω τους νεκρούς και τραυματισμένους.

Another mass shooting has occurred in South Africa. Ten people were killed and ten others injured in a township in Johannesburg. The death toll could rise. The incident has shocked the entire country. This is the second mass shooting this month…#SouthAfrica… pic.twitter.com/mIh6ZPjRr9 — Galgotias Times (@galgotiastimes) December 21, 2025

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα, ενώ οι τραυματίες διακομίστηκαν σε κοντινά νοσοκομεία. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Οι Αρχές κάνουν λόγο για σοβαρή εγκληματική ενέργεια και δεν αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο ως προς τα κίνητρα της επίθεσης.