Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
21.12.2025 | 03:31
Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν την Κυριακή στο κέντρο της Αθήνας
Σημαντική είδηση:
20.12.2025 | 14:13
Έρχεται καιρός τύπου «Π» - Η πρόγνωση για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά
Μακελειό στο Γιοχάνεσμπουργκ: Δέκα νεκροί από πυροβολισμούς ενόπλων
Κόσμος 21 Δεκεμβρίου 2025 | 08:45

Μακελειό στο Γιοχάνεσμπουργκ: Δέκα νεκροί από πυροβολισμούς ενόπλων

12 ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον θαμώνων σκοτώνοντας 10 ανθρώπους και τραυματίζοντας ακόμη 10.

Σύνταξη
Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ άλλοι 10 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, μετά από αιματηρή επίθεση στην περιοχή Μπέκερσνταλ, κοντά στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο πριν από τη 1:00, σε ταβέρνα της περιοχής Τάμπο, όπου βρίσκονταν συγκεντρωμένοι θαμώνες.

Ξαφνικά ακούστηκαν αλλεπάλληλοι πυροβολισμοί, σκορπίζοντας τον τρόμο, με τους παρευρισκόμενους να προσπαθούν πανικόβλητοι να απομακρυνθούν.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, περίπου 12 άγνωστοι δράστες έφτασαν στον χώρο με ένα λευκό βαν και ένα ασημί σεντάν.

Χωρίς να προηγηθεί καμία προειδοποίηση, άνοιξαν πυρ κατά των θαμώνων, συνεχίζοντας να πυροβολούν αδιακρίτως ακόμη και κατά τη διαφυγή τους, αφήνοντας πίσω τους νεκρούς και τραυματισμένους.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα, ενώ οι τραυματίες διακομίστηκαν σε κοντινά νοσοκομεία. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Οι Αρχές κάνουν λόγο για σοβαρή εγκληματική ενέργεια και δεν αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο ως προς τα κίνητρα της επίθεσης.

Economy
Δημόσιο Χρέος: Γιατί «κατεβάζει» την παραγωγικότητα στην Ελλάδα [γραφήματα]

Δημόσιο Χρέος: Γιατί «κατεβάζει» την παραγωγικότητα στην Ελλάδα [γραφήματα]

Startups: Πρόοδος στη βιτρίνα και κενό στην ανάπτυξη

Startups: Πρόοδος στη βιτρίνα και κενό στην ανάπτυξη

Βενεζουέλα: Η κατάσχεση των τάνκερ και το «Plan B» του Μαδούρο για τον Τραμπ
Κορυφώνεται η ένταση 21.12.25

Βενεζουέλα: Η κατάσχεση των τάνκερ και το «Plan B» του Μαδούρο για τον Τραμπ

Η ένταση στην Καραϊβική κλιμακώνεται, καθώς Μαδούρο και Τραμπ παίζουν το παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι. Σύμφωνα με το Axios, το Καράκας επιτρέπει στις ΗΠΑ να κατασχέσουν πετρελαιοφόρα, σηκώνοντας το γάντι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μεσανατολικό: Εκπρόσωποι των ΗΠΑ, της Αιγύπτου, του Κατάρ και της Τουρκίας συζήτησαν τη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα
Μεσανατολικό 21.12.25

ΗΠΑ, Αίγυπτος, Κατάρ και Τουρκία συζήτησαν τη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα

Οι τέσσερις μεσολαβήτριες και εγγυήτριες χώρες κάλεσαν το Ισραήλ και τη Χαμάς «να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους» και «να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση»

Σύνταξη
ΗΠΑ: Στο Μαϊάμι ο απεσταλμένος της Ρωσίας Ντμίτριεφ για συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου
Παράλληλες συνομιλίες 21.12.25

ΗΠΑ: Στο Μαϊάμι ο απεσταλμένος της Ρωσίας Ντμίτριεφ για συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου

Στο Μαϊάμι βρίσκονται επίσης ομάδες Ουκρανών και Ευρωπαίων διαπραγματευτών. Ωστόσο, είναι απίθανο να έχουν απευθείας επαφές με τον Ρώσο απεσταλμένο.

Σύνταξη
Ιράκ: Οι ηγέτες ένοπλων παρατάξεων συμφώνησαν να συζητήσουν τον αφοπλισμό τους – Οι όροι της Καταέμπ Χεζμπολάχ
Έναρξη διαλόγου 20.12.25

Ιράκ: Οι ηγέτες ένοπλων παρατάξεων συμφώνησαν να συζητήσουν τον αφοπλισμό τους – Οι όροι της Καταέμπ Χεζμπολάχ

«Η αντίσταση είναι δικαίωμα και τα όπλα θα παραμείνουν στα χέρια των μαχητών», δήλωσε η Καταέμπ Χεζμπολάχ. Όπως και άλλες σιιτικές οργανώσεις, ζητά την αποχώρηση των ξένων δυνάμεων από το Ιράκ.

Σύνταξη
Δάνειο 90 δισ. στο Κίεβο: Οι νικητές, οι ηττημένοι και οι… άλλοι της συνόδου κορυφής της ΕΕ
Πόλεμος στην Ουκρανία 20.12.25

Δάνειο 90 δισ. στο Κίεβο: Οι νικητές, οι ηττημένοι και οι… άλλοι της συνόδου κορυφής της ΕΕ

Έπειτα από μια σύνοδο κορυφής που διήρκεσε σχεδόν 16 ώρες, η ΕΕ συμφώνησε να βοηθήσει την Ουκρανία με κοινό δάνειο 90 δισ. Tο Κίεβο είναι ικανοποιημένο, δεν ισχύει το ίδιο με όλους τους ηγέτες της ΕΕ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τουρκία: Σάλος με την κακοποίηση ηλικιωμένου σε γηροκομείο – Έρευνα από τις αρχές
Εικόνες σοκ 20.12.25

Σάλος στην Τουρκία με την κακοποίηση ηλικιωμένου σε γηροκομείο - Έρευνα από τις Αρχές

Το βίντεο με την κακοποίηση του ηλικιωμένου κάνει τον γύρο του διαδικτύου - Η έρευνα είναι σε εξέλιξη και εξετάζεται το ενδεχόμενο να αναστείλει τη λειτουργία του γηροκομείου

Σύνταξη
Πρώτη πτήση στο Διάστημα από άτομο σε αναπηρικό αμαξίδιο
ΗΠΑ 20.12.25

Ιστορική πτήση στο διάστημα: Γυναίκα ταξίδεψε με αναπηρικό αμαξίδιο σε πύραυλο του Τζεφ Μπέζος

Η απογείωση πραγματοποιήθηκε στο δυτικό Τέξας των ΗΠΑ, με την Μικαέλα Μπέντχαους, μια Γερμανίδα μηχανικό αεροδιαστημικής που έμεινε παραπληγική έπειτα από ένα ατύχημα να «πετά» στο Διάστημα.

Σύνταξη
e-ΕΦΚΑ: Ξεπέρασαν τα 50 δισ. ευρώ οι οφειλές, με το ένα πέμπτο να κρίνεται «αδύνατο να εισπραχθεί»
Αυξάνονται και πληθύνονται 21.12.25

Ξεπέρασαν τα 50 δισ. ευρώ οι οφειλές στον e-ΕΦΚΑ, με το ένα πέμπτο να κρίνεται «αδύνατο να εισπραχθεί»

Αύξηση 1,84 δισ. ευρώ σε ένα έτος κατέγραψαν οι οφειλές στον e-ΕΦΚΑ - Το ποσό των οφειλών που το ΚΕΑΟ χαρακτηρίζει χαμηλής ή μηδενικής εισπραξιμότητας υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 10 δισ. ευρώ

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Καραπαπάς: «Νέοι κανονισμοί; Το πέναλτι δεν το είδε ο διαιτητής και το VAR, δεν θα το δει και ο Λανουά» (pic, vid)
Ποδόσφαιρο 21.12.25

Καραπαπάς: «Νέοι κανονισμοί; Το πέναλτι δεν το είδε ο διαιτητής και το VAR, δεν θα το δει και ο Λανουά» (pic, vid)

Ο Κώστας Καραπαπάς προχώρησε σε μια ανάρτηση που τα λέει όλα σχετικά με το πεντακάθαρο πέναλτι που έκανε ο Ραμίρες στον Μπιανκόν στις καθυστερήσεις του ματς με την Κηφισιά.

Σύνταξη
Ο μικρότερος γιος του Τζον Τραβόλτα φέρεται να γεννήθηκε από δωρεά ωαρίου της εγγονής του Έλβις Πρίσλεϊ
Ράιλι Κίο 21.12.25

Ο μικρότερος γιος του Τζον Τραβόλτα φέρεται να γεννήθηκε από δωρεά ωαρίου της εγγονής του Έλβις Πρίσλεϊ

Δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν στο Λος Άντζελες υποστηρίζουν ότι η Ράιλι Κίο, εγγονή του Έλβις Πρίσλεϊ, προχώρησε σε δωρεά ωαρίου που οδήγησε στη γέννηση του Μπεν Τραβόλτα, στο πλαίσιο συμφωνίας που σήμερα αμφισβητείται έντονα από την πλευρά της Πρισίλα Πρίσλεϊ

Σύνταξη
Της πλάκας έλεγχοι έγιναν στις υποκλοπές, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ποιανών θα καεί η γούνα στις εκλογές
in Confidential 21.12.25

Της πλάκας έλεγχοι έγιναν στις υποκλοπές, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ποιανών θα καεί η γούνα στις εκλογές

Άλλος ένας ελεγκτικός μηχανισμός, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αποδείχθηκε εξαιρετικά λίγη να ελέγξει το σκάνδαλο των υποκλοπών όπως αποδείχθηκε περίτρανα στο δικαστήριο. Πονοκεφαλιάζει η κυβέρνηση για τους αγρότες και δεν ξέρει πως ακριβώς να τους χειριστεί.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
ΗΠΑ: Φυλακισμένοι στο «Αλκατράζ του Νότου» επανενώνονται με τις κόρες τους για έναν χορό
«Υπερηφάνεια, αξιοπρέπεια» 21.12.25

ΗΠΑ: Φυλακισμένοι στο «Αλκατράζ του Νότου» επανενώνονται με τις κόρες τους για έναν χορό

«Είδα μια ομάδα ανδρών να στέκονται με υπερηφάνεια και αξιοπρέπεια, απαλλαγμένοι από κάθε ταμπέλα που τους είχε φορτώσει η κοινωνία», ανέφερε ο διοργανωτής της χοροεσπερίδας σε φυλακή των ΗΠΑ, Jake Bodine.

Σύνταξη
Αυτοδυναμία ή συνεργασίες; Το δίλημμα επιστρέφει
Παραδείγματα και προοπτικές 21.12.25

Αυτοδυναμία ή συνεργασίες; Το δίλημμα επιστρέφει

Οι χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις της πλειοψηφούσας ΝΔ και οι πρόσφατες παρεμβάσεις του Ευάγγελου Βενιζέλου φούντωσαν ξανά τη συζήτηση - Τα παραδείγματα από το παρελθόν και οι προοπτικές για το μέλλον

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Γιατί το σπέρμα των Βίκινγκς είναι περιζήτητο;
Οι κίνδυνοι 21.12.25

Γιατί το σπέρμα των Βίκινγκς είναι περιζήτητο;

Ποια ζητήματα έφερε στο προσκήνιο η υπόθεση του δανού δότη, το σπέρμα του οποίου φέρει την επικίνδυνη για καρκίνο γονιδιακή μετάλλαξη και πώς μπορούν να επιλυθούν

Μάρθα Καϊτανίδη
Βενεζουέλα: Η κατάσχεση των τάνκερ και το «Plan B» του Μαδούρο για τον Τραμπ
Κορυφώνεται η ένταση 21.12.25

Βενεζουέλα: Η κατάσχεση των τάνκερ και το «Plan B» του Μαδούρο για τον Τραμπ

Η ένταση στην Καραϊβική κλιμακώνεται, καθώς Μαδούρο και Τραμπ παίζουν το παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι. Σύμφωνα με το Axios, το Καράκας επιτρέπει στις ΗΠΑ να κατασχέσουν πετρελαιοφόρα, σηκώνοντας το γάντι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Oι αγρότες στους δρόμους, ο πρωτογενής τομέας σε δοκιμασία – Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ βάζει φωτιά στο χωράφι
Ευάγγελος Νικολαϊδης 21.12.25

Oι αγρότες στους δρόμους, ο πρωτογενής τομέας σε δοκιμασία – Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ βάζει φωτιά στο χωράφι

Δεν είναι μόνο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι καθυστερήσεις στις επιδοτήσεις που έβγαλαν στους δρόμους τα τρακτέρ. Ο Ευάγγελος Νικολαϊδης, καθηγητής αγροτικής οικονομίας, μιλά στο in και εξηγεί τη μεγάλη εικόνα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Φάμελλος: Εκλογές τώρα, είναι η μόνη λύση για τη χώρα
«Εθνική ανάγκη» 21.12.25

Φάμελλος: Εκλογές τώρα, είναι η μόνη λύση για τη χώρα

«Το σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου εκλάπη 1 δισ. από τους τίμιους αγρότες και δόθηκε στους διάφορους Φραπέδες και Χασάπηδες δείχνει το πρόσωπο της κυβέρνησης», λέει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο