Μακελειό στο Γιοχάνεσμπουργκ: Δέκα νεκροί από πυροβολισμούς ενόπλων
12 ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον θαμώνων σκοτώνοντας 10 ανθρώπους και τραυματίζοντας ακόμη 10.
- Πότε θα τεθούν σε ισχύ τα πορτοκαλί τιμολόγια - Τι αλλάζει για τους καναλ
- Επιχείρηση διάσωσης στον Όλυμπο - Ορειβάτης εγκλωβίστηκε και έδωσε στίγμα μέσω 112
- Ξεπέρασαν τα 50 δισ. ευρώ οι οφειλές στον e-ΕΦΚΑ, με το ένα πέμπτο να κρίνεται «αδύνατο να εισπραχθεί»
- Πυρκαγιά στο Ανήλιο Μετσόβου: Κάηκαν δυο σπίτια, σοβαρές ζημιές σε τρίτο
Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ άλλοι 10 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, μετά από αιματηρή επίθεση στην περιοχή Μπέκερσνταλ, κοντά στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής.
Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο πριν από τη 1:00, σε ταβέρνα της περιοχής Τάμπο, όπου βρίσκονταν συγκεντρωμένοι θαμώνες.
Another tavern. Another killing ground.
Bekkersdal, South Africa, west of Johannesburg.
10 dead, around 20 shot after gunmen opened fire.
When public spaces in South Africa turn into execution zones,
it’s no longer crime.
It’s a warning of social collapse. pic.twitter.com/NVa3x8K7q2
— KAMLESH DABHHI (@kamleshdabhhi) December 21, 2025
Ξαφνικά ακούστηκαν αλλεπάλληλοι πυροβολισμοί, σκορπίζοντας τον τρόμο, με τους παρευρισκόμενους να προσπαθούν πανικόβλητοι να απομακρυνθούν.
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, περίπου 12 άγνωστοι δράστες έφτασαν στον χώρο με ένα λευκό βαν και ένα ασημί σεντάν.
Χωρίς να προηγηθεί καμία προειδοποίηση, άνοιξαν πυρ κατά των θαμώνων, συνεχίζοντας να πυροβολούν αδιακρίτως ακόμη και κατά τη διαφυγή τους, αφήνοντας πίσω τους νεκρούς και τραυματισμένους.
Another mass shooting has occurred in South Africa. Ten people were killed and ten others injured in a township in Johannesburg. The death toll could rise. The incident has shocked the entire country. This is the second mass shooting this month…#SouthAfrica… pic.twitter.com/mIh6ZPjRr9
— Galgotias Times (@galgotiastimes) December 21, 2025
Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα, ενώ οι τραυματίες διακομίστηκαν σε κοντινά νοσοκομεία. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.
Οι Αρχές κάνουν λόγο για σοβαρή εγκληματική ενέργεια και δεν αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο ως προς τα κίνητρα της επίθεσης.
- Πού ταξιδεύουν οι Έλληνες – Οι προορισμοί που προτιμούν
- Στα έλεγα: Δύο λέξεις που κάνουν άνω – κάτω τη σχέση
- e-ΕΦΚΑ: Ξεπέρασαν τα 50 δισ. ευρώ οι οφειλές, με το ένα πέμπτο να κρίνεται «αδύνατο να εισπραχθεί»
- Χρυσή Βίζα: Ισραήλ και Τουρκία ψηφίζουν ελληνική Golden Visa [πίνακες]
- Καραπαπάς: «Νέοι κανονισμοί; Το πέναλτι δεν το είδε ο διαιτητής και το VAR, δεν θα το δει και ο Λανουά» (pic, vid)
- Μακελειό στο Γιοχάνεσμπουργκ: Δέκα νεκροί από πυροβολισμούς ενόπλων
- «Ο Κύριος Βρομύλος» του Ντ. Ουάλιαμς: Εορταστικές έξτρα παραστάσεις στην Παιδική Σκηνή του Θεάτρου Τέχνης
- Πορτοκαλί Τιμολόγια: Πότε θα τεθούν σε ισχύ; – Τι φέρνουν στους καταναλωτές;
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις