Κορσική: Αστυνομικοί πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν 26χρονο που απειλούσε με μαχαίρι περαστικούς
Κόσμος 20 Δεκεμβρίου 2025 | 21:39

Κορσική: Αστυνομικοί πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν 26χρονο που απειλούσε με μαχαίρι περαστικούς

«Αποκλείω σε αυτό το στάδιο μια τρομοκρατική επίθεση, επειδή δεν εκτόξευσε καμία τέτοιου είδους απειλή», δήλωσε ο εισαγγελέας στην Κορσική

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Αστυνομικοί πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν άνδρα, οπλισμένο με μαχαίρι, ο οποίος απειλούσε τους περαστικούς στην καρδιά του Αιάκειου, στην Κορσική, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, που έχουν αποκλείσει σε αυτό το στάδιο να επρόκειτο για τρομοκρατική ενέργεια.

Ο εισαγγελέας του Αιάκειου, Νικολά Σετ, είπε ότι διενεργείται προκαταρκτική έρευνα για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε βάρος του αστυνομικού που πυροβόλησε και για «απόπειρα ανθρωποκτονίας» σε βάρος του θύματος.

Αποκλείουν οι αρχές την τρομοκρατική επίθεση, προς το παρόν

Ο 26χρονος, με καταγωγή από τη Σενεγάλη, δέχτηκε μία ή περισσότερες σφαίρες και τραυματίστηκε θανάσιμα, πρόσθεσε ο εισαγγελέας επιβεβαιώνοντας μια πληροφορία του τηλεοπτικού σταθμού France 3 Viastella. «Αποκλείω σε αυτό το στάδιο μια τρομοκρατική επίθεση, επειδή δεν εκτόξευσε καμία τέτοιου είδους απειλή», πρόσθεσε ο Σετ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον τόπο του συμβάντος.

Οι αστυνομικοί προσπάθησαν αρχικά να χρησιμοποιήσουν ένα όπλο τέιζερ για να ακινητοποιήσουν τον 26χρονο και όταν απέτυχαν ένας από αυτούς τον πυροβόλησε πολλές φορές.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται ένας άνδρας να προχωρά γρήγορα, πεζός, στην οδό Ναπολεόν, ενώ αστυνομικοί τον ακολουθούν με προτεταμένα όπλα. Η οδός Ναπολεόν, μια κεντρική, πολυσύχναστη αρτηρία της πόλης, έκλεισε για την κυκλοφορία.

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέ, δήλωσε ότι «η επαγρύπνηση βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο» κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου, προσθέτοντας ότι έδωσε εντολή για ενίσχυση των δημοσίων περιπολιών.

World
Επιτόκια: Σινιάλο τέλους του κύκλου μείωσης από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες

Επιτόκια: Σινιάλο τέλους του κύκλου μείωσης από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες

Φορολογία: Τι πρέπει να πληρώσουμε μέχρι το τέλος του 2025

Φορολογία: Τι πρέπει να πληρώσουμε μέχρι το τέλος του 2025

Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
Δάνειο 90 δισ. στο Κίεβο: Οι νικητές, οι ηττημένοι και οι… άλλοι της συνόδου κορυφής της ΕΕ
Πόλεμος στην Ουκρανία 20.12.25

Δάνειο 90 δισ. στο Κίεβο: Οι νικητές, οι ηττημένοι και οι… άλλοι της συνόδου κορυφής της ΕΕ

Έπειτα από μια σύνοδο κορυφής που διήρκεσε σχεδόν 16 ώρες, η ΕΕ συμφώνησε να βοηθήσει την Ουκρανία με κοινό δάνειο 90 δισ. Tο Κίεβο είναι ικανοποιημένο, δεν ισχύει το ίδιο με όλους τους ηγέτες της ΕΕ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Εικόνες σοκ 20.12.25

Πρώτη πτήση στο διάστημα από άτομο σε αναπηρικό αμαξίδιο
ΗΠΑ 20.12.25

Ιστορική πτήση στο διάστημα: Γυναίκα ταξίδεψε με αναπηρικό αμαξίδιο σε πύραυλο του Τζεφ Μπέζος

Η απογείωση πραγματοποιήθηκε στο δυτικό Τέξας των ΗΠΑ, με την Μικαέλα Μπέντχαους, μια Γερμανίδα μηχανικό αεροδιαστημικής που έμεινε παραπληγική έπειτα από ένα ατύχημα, να δηλώνει

Σύνταξη
Το Ισραήλ εξετάζει νέα πλήγματα στο Ιράν – Ο Νετανιάχου σχεδιάζει να εμπλέξει τον Τραμπ
NBC News 20.12.25

Το Ισραήλ εξετάζει νέα πλήγματα στο Ιράν – Ο Νετανιάχου σχεδιάζει να εμπλέξει τον Τραμπ

Ισραηλινοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι το Ιράν επεκτείνει το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του και εξετάζουν πιθανά νέα πλήγματα. Στη συνάντησή του με τον Τραμπ, ο Νετανιάχου θα θέσει το ζήτημα.

Σύνταξη
Παρίσι: Στο εδώλιο ο φροντιστής των ασημικών του Ελιζέ – Έκλεβε πολύτιμα σκεύη και αντικείμενα
Δίκη τον Φεβρουάριο 20.12.25

Παρίσι: Στο εδώλιο ο φροντιστής των ασημικών του Ελιζέ – Έκλεβε πολύτιμα σκεύη και αντικείμενα

Πορσελάνες, κρύσταλλα και πολύτιμα σκεύη, που χρησιμοποιούνταν σε επίσημες εκδηλώσεις στο προεδρικό μέγαρο της Γαλλίας, φέρονται ότι έκλεβαν ο φροντιστής του Ελιζέ και ακόμη δύο άτομα.

Σύνταξη
Ουκρανία: Νέα πλήγματα στο λιμάνι της Οδησσού, στους 8 οι νεκροί – Προωθούνται οι ρωσικές δυνάμεις στο Ντονέτσκ
Χτυπούν υποδομές 20.12.25

Νέα πλήγματα στο λιμάνι της Οδησσού, στους 8 οι νεκροί - Προωθούνται οι ρωσικές δυνάμεις στο Ντονέτσκ

Η σημερινή ρωσική επίθεση στο λιμάνι Πιβντένι, στη νότια Ουκρανία, είχε ως αποτέλεσμα να πληγούν δεξαμενές, είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ολεξίι Κουλέμπα

Σύνταξη
Χριστούγεννα: Friendmas, νέες εμπειρίες και περιπέτειες – Τι κρύβεται πίσω από την «έκρηξη» των ταξιδιών
«Αντισυμβατικές» γιορτές 20.12.25

Friendmas, νέες εμπειρίες και περιπέτειες - Τι κρύβεται πίσω από την «έκρηξη» των ταξιδιών τα Χριστούγεννα;

Από τα παραδοσιακά οικογενειακά τραπέζια έως τις χαλαρές στιγμές σε ηλιόλουστες παραλίες του εξωτερικού, όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι επιλέγουν να ταξιδέψουν τα Χριστούγεννα

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Πολιτεία στην Αυστραλία απαγορεύει τα συνθήματα για «ιντιφάντα»
Κόσμος 20.12.25

Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Πολιτεία στην Αυστραλία απαγορεύει τα συνθήματα για «ιντιφάντα»

Η πολιτεία της Νέα Νότια Ουαλία σχεδιάζει να απαγορεύσει το σύνθημα για «παγκοσμιοποίηση της Ιντιφάντα», στο πλαίσιο αυστηροποίησης της νομοθεσίας για τη ρητορική μίσους, μετά την τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ.

Σύνταξη
Ουκρανία: Η Ρωσία αποκόβει την πρόσβασή μας στη Μαύρη Θάλασσα – Τι είπε ο Ζελένσκι για τις εκλογές
Κόσμος 20.12.25

«Η Ρωσία αποκόβει την πρόσβασή μας στη Μαύρη Θάλασσα» - Τι είπε ο Ζελένσκι για τις εκλογές

Ουκρανία και Ρωσία συνεχίζουν να εξαπολύουν εκατέρωθεν επιθέσεις παρά το γεγονός ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις σχετικά με την πρόταση εκεχειρίας των ΗΠΑ

Σύνταξη
Ιταλία: Σχεδόν ενάμιση τόνο ναρκωτικών κατέσχεσε η αστυνομία – 384 συλλήψεις
Κόσμος 20.12.25

Σχεδόν ενάμιση τόνο ναρκωτικών κατέσχεσε η ιταλική αστυνομία - 384 συλλήψεις

Οι Αρχές στην Ιταλία έχουν θέσει υπό έρευνα 655 πρόσωπα, μεταξύ αυτών 39 ανηλίκους - Στο πλαίσιο της επιχείρησης κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης, κάνναβης, αλλά και 50 όπλα

Σύνταξη
Βρυξέλλες: Κόκκινη μπογιά έριξαν άγνωστοι την είσοδο του προξενείου της Πολωνίας
«Killers» 20.12.25

Κόκκινη μπογιά έριξαν άγνωστοι στην είσοδο του προξενείου της Πολωνίας στις Βρυξέλλες

Οι άγνωστοι έριξαν κόκκινη μπογιά στην πρόσοψη του κτιρίου που στεγάζει το πολωνικό προξενείο στις Βρυξέλλες και έγραψαν υβριστικά συνθήματα πολιτικού χαρακτήρα

Σύνταξη
Επιμένει επιθετικά έναντι των αγροτών η κυβέρνηση – Τα σχέδια των αγροτών εν όψει Χριστουγέννων
Συνεχίζουν δυναμικά 20.12.25

Επιμένει επιθετικά έναντι των αγροτών η κυβέρνηση – Τα σχέδια των αγροτών εν όψει Χριστουγέννων

Χριστούγεννα στα μπλόκα θα κάνουν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι, καθώς η κυβέρνηση συνεχίζει να τους αντιμετωπίζει με απαξία και δικογραφίες. Ωστόσο, θα διευκολύνουν τους εκδρομείς των εορτών.

Σύνταξη
LIVE: Έβερτον – Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 20.12.25

LIVE: Έβερτον – Άρσεναλ

LIVE: Έβερτον – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Έβερτον – Άρσεναλ για τη 17η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Σεβίλλη
Ποδόσφαιρο 20.12.25

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Σεβίλλη

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Σεβίλλη. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Σεβίλλη για τη 17η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Δάνειο 90 δισ. στο Κίεβο: Οι νικητές, οι ηττημένοι και οι… άλλοι της συνόδου κορυφής της ΕΕ
Πόλεμος στην Ουκρανία 20.12.25

Δάνειο 90 δισ. στο Κίεβο: Οι νικητές, οι ηττημένοι και οι… άλλοι της συνόδου κορυφής της ΕΕ

Έπειτα από μια σύνοδο κορυφής που διήρκεσε σχεδόν 16 ώρες, η ΕΕ συμφώνησε να βοηθήσει την Ουκρανία με κοινό δάνειο 90 δισ. Tο Κίεβο είναι ικανοποιημένο, δεν ισχύει το ίδιο με όλους τους ηγέτες της ΕΕ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Υποκρίτρια» – Η γυναίκα που καταστράφηκε από το σκάνδαλο του Kiss Cam επιτίθεται στην Γκουίνεθ Πάλτροου 
«Πως τόλμησε;» 20.12.25

«Υποκρίτρια» – Η γυναίκα που καταστράφηκε από το σκάνδαλο του Kiss Cam επιτίθεται στην Γκουίνεθ Πάλτροου 

Η Kρίστιν Τάλμποτ επιτέθηκε στη Γκουίνεθ Πάλτροου με σφοδρές κατηγορίες για υποκρισία, μετά την διαφήμιση που διακωμωδούσε το viral σκάνδαλο της Kiss Cam σε συναυλία των Coldplay

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κύκλωμα ναρκωτικών: Ο «Φρατέλο», ο «Ζούμπο» και η καβάτζα στη Νέα Χαλκηδόνα
Πώς δρούσαν 20.12.25

Κύκλωμα ναρκωτικών: Ο «Φρατέλο», ο «Ζούμπο» και η καβάτζα στη Νέα Χαλκηδόνα

Ναρκωτικά σε σχολικές εκδρομές, ξύλο, βασανιστήρια σε μη υπάκουα μέλη και πρόστιμα για ανυπακοή. Το κύκλωμα ναρκωτικών είχε αυστηρούς κανόνες για τα μέλη του.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Από την Νταϊάνα στον πρίγκιπα Τζορτζ: Η αστεγία στην επικοινωνιακή πολιτική του Παλατιού – «Προσφορά ή πλυντήριο;»
Φιλανθρωπία 20.12.25

Από την Νταϊάνα στον πρίγκιπα Τζορτζ: Η αστεγία στην επικοινωνιακή πολιτική του Παλατιού – «Προσφορά ή πλυντήριο;»

Με μια συμβολική κίνηση που συνδέει το αύριο του Στέμματος με το παρελθόν του, ο μελλοντικός βασιλιάς πρίγκιπας Τζορτζ μαθαίνει από τον διάδοχο πρίγκιπα Τζορτζ τη σημασία της προσφοράς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Ολυμπιακός – Κηφισιά
Ποδόσφαιρο 20.12.25

LIVE: Ολυμπιακός – Κηφισιά

LIVE: Ολυμπιακός – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Κηφισιά για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Επίσκεψη Μητσοτάκη σε Ισραήλ και Δυτική Όχθη – Συναντήσεις με Νετανιάχου και Αμπάς
Στην Ιερουσαλήμ 20.12.25

Επίσκεψη Μητσοτάκη σε Ισραήλ και Δυτική Όχθη – Συναντήσεις με Νετανιάχου και Αμπάς

Στο Ισραήλ θα πραγματοποιηθεί σύνοδος στον πλαίσιο της τριμερούς Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Επίσης, ο Κ. Μητσοτάκης θα πάει στη Ραμάλα, όπου θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής.

Σύνταξη
