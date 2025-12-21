Φωτιά στο MAGA βάζει ο Κάρλσον – «Λυπάμαι πολύ γι’ αυτόν – αποκάλυψε το μίσος του σε μένα και άλλους χριστιανούς»

Εάν οι Ρεπουμπλικανοί ψήφιζαν το πιο διχαστικό, για το κόμμα τους, πρόσωπο του 2025, σίγουρα ο συντηρητικός podcaster Τάκερ Κάρλσον θα ήταν το απόλυτο φαβορί: Από τη μία, υπέρμαχος συντηρητικών ιδεών και το λιγότερο επιφυλακτικός στην εισροή μεταναστών και την άλλη, αντίθετος στις επεμβάσεις της χώρας του σε άλλα κράτη και βαθύτατα επικριτής του Ισραήλ.

Πρόσφατα ο Κάρλσον επικοινώνησε απευθείας με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ εκφράζοντάς του τις ανησυχίες του για τις αμερικανικές επιθέσεις σε σκάφη ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας, καθώς και την αντίθεσή του στην ανατροπή του Νικολάς Μαδούρο.

Όπως αναφέρει η Washington Post, ο πρώην αστέρας του Fox News βρίσκεται στο επίκεντρο ορισμένων από τις πιο έντονες διαμάχες στο MAGA, για την εξωτερική πολιτική, τον αντισημιτισμό και τις θεωρίες συνωμοσίας, μεταξύ άλλων θεμάτων που ανεβάζουν την ένταση στο κίνημα.

«Καθώς η δεξιά παλεύει με το τι πρέπει να πρεσβεύει και τι πρέπει να απορρίπτει τα επόμενα χρόνια, ο Κάρλσον είναι μια διχαστική αλλά και επιδραστική φιγούρα, με ακροατήριο — στα social media, μεταξύ σχολιαστών του MAGA και μέσα στον Λευκό Οίκο» αναφέρει η εφημερίδα.

Ο Κάρλσον προσπαθεί να ωθήσει το κόμμα μακριά από τις ξένες επεμβάσεις και να το αποσυνδέσει από το Ισραήλ, το οποίο -όπως υποστηρίζει- ασκεί επιβαρυντική πίεση στην αμερικανική εξωτερική πολιτική, προκαλώντας κατηγορίες ότι αναπαράγει αντισημιτικά στερεότυπα.

Η συνέντευξη που προκάλεσε θύελλα

Το καλοκαίρι, ο Κάρλσον επέκρινε τον βομβαρδισμό του Ιράν από την κυβέρνηση Τραμπ, με τον Αμερικανό πρόεδρο να τον αποκαλεί «παράξενο». Ο Κάρλσον είπε ότι τον είχε αναστατώσει τόσο η επίθεση -την οποία έβλεπε ως κίνηση που έγινε για να βοηθήσει το Ισραήλ- ώστε αποφάσισε να μιλήσει δημόσια.

H συνέντευξη που προκάλεσε τις περισσότερες αντιδράσεις φέτος ήταν εκείνη με τον Νικ Φούντες, έναν επιδραστικό, αλλά εξαιρετικά αμφιλεγόμενο ακροδεξιό πολιτικό σχολιαστή στις ΗΠΑ. Ξεπέρασε τα 18 εκατομμύρια προβολές στο X και σχεδόν 7 εκατ. στο YouTube — περισσότερες από σχεδόν οποιοδήποτε άλλο επεισόδιο της εκπομπής του Κάρλσον που ανέβηκε στο YouTube φέτος, με εξαίρεση μόνο ένα από τα βίντεο για την 11η Σεπτεμβρίου.

Ο Φουέντες παραπονέθηκε ότι οι καθιερωμένοι συντηρητικοί προσπάθησαν να τον περιθωριοποιήσουν για όσα αποκάλεσε «εύλογα ερωτήματα» και ότι οι υπερασπιστές της ελευθερίας του λόγου στα δεξιά δεν στάθηκαν στο πλευρό του. «Έτσι κατάλαβα ότι το συντηρητικό κίνημα ήταν εντελώς χρεοκοπημένο ως προς αυτό», είπε ο Νικ Φουέντες με τον Κάρλσον να συμφωνεί μαζί του.

«Κάθεσαι και δεν λες τίποτα»

«Αν κάθεσαι απέναντι από κάποιον που λέει ότι ο Αδόλφος Χίτλερ ήταν πολύ, πολύ κουλ και ότι αποστολή του είναι να πολεμήσει και να νικήσει την παγκόσμια εβραϊκότητα, και δεν λες τίποτα, τότε είσαι δειλός και συνένοχος σε αυτό το κακό», είπε ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Τεντ Κρουζ Κρουζ, στο συνέδριο της Ρεπουμπλικανικής Εβραϊκής Συμμαχίας, λίγες μέρες αργότερα στο Λας Βέγκας.

Ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Ράντι Φάιν στην ίδια εκδήλωση, αποκάλεσε τον Κάρλσον «τον πιο επικίνδυνο αντισημίτη στην Αμερική». Λεπτά αργότερα, όπως είπε ο ίδιος, οι υπεύθυνοι κρατήσεων του Κάρλσον άρχισαν να καλούν το επιτελείο του Φάιν για να τον φέρουν στην εκπομπή.

Ο Φάιν είπε ότι ήταν διχασμένος για την πρόσκληση και τελικά αποφάσισε να μην την αποδεχθεί. Είπε ότι τον απωθούσε η ιδέα ο Κάρλσον να βγάζει χρήματα από την κριτική του.

Ο Κάρλσον υποστήριξε ότι όντως αντέδρασε στον Φουέντες λέγοντας ότι ο αντισημιτισμός είναι λάθος. Είπε επίσης ότι πιστεύει πως ο καλύτερος τρόπος να εκτεθούν οι απόψεις του Φουέντες είναι να τον αφήσεις να μιλήσει και να αφήσεις τους άλλους να κρίνουν.

«Νομίζω ότι είναι σημαντικό να καταλάβουμε πώς φτάσαμε να έχουμε τόσα παιδιά σαν τον Νικ Φουέντες», είπε. «Κάναμε πολλά λάθη στον τρόπο που φερθήκαμε στους νέους, και είναι πραγματικά πικραμένοι — και αυτό δεν είναι δικό τους φταίξιμο, είναι δικό μας».

Πολέμιοι του Κάρλσον

«Καλημέρα σε όλους όσοι ξέρουν ότι το GOP θα χάσει τις ενδιάμεσες εκλογές επειδή η ηγεσία του GOP θα προτιμούσε να προστατεύσει τη φιλία της με τον [Κάρλσον] παρά να έχει ηθική διαύγεια», έγραψε πρόσφατα η φιλοτραμπική influencer Λούμερ στο X. Σε συνέντευξη, προειδοποίησε για «εχθρικούς παράγοντες που προσπαθούν να επαναπροσδιορίσουν το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα ώστε να γίνει η σύγχρονη Χιτλερική Νεολαία».

Ο Γκάμπριελ Γκρόισμαν, Ρεπουμπλικανός σύμβουλος και πρώην μέλος διοικητικού συμβουλίου της Ρεπουμπλικανικής Εβραϊκής Συμμαχίας, είπε ότι ο αντισημιτισμός φουντώνει στα δεξιά στον κόσμο των podcast και των think tank, όχι τόσο μέσα στις αίθουσες εξουσίας. «Αλλά ξέρουμε ότι αυτή η γραμμή είναι μια λεπτή γραμμή», είπε.

«Μέσα, αυτές οι φωνές δεν έχουν κυριαρχήσει ακόμη», είπε, «αλλά ξέρουμε ότι αν δεν υπάρξει μια επιθετική απάντηση που να απορρίπτει αυτά τα πράγματα, αυτό είναι το επόμενο που θα έρθει.» Είπε ότι ανησυχεί πως η επιρροή του Κάρλσον «μεγαλώνει κάθε μέρα».

Ο Κάρλσον έχει εναντιωθεί στο σφιχταγκάλιασμα ισραήλ-Ουάσιγκτον, αντιδρώντας και στην περίεργο θρησκευτική συμμαχία χριστιανών και εβραίων σιωνιστών.

«Χριστιανοί σιωνιστές—δηλαδή, τι είναι αυτό;» έχει δηλώσει ο Κάρλσον «Μπορώ να πω απλώς για τον εαυτό μου ότι τους αντιπαθώ περισσότερο από οποιονδήποτε… γιατί είναι χριστιανική αίρεση, και ως χριστιανός με προσβάλλει».

Ένας από τους πλέον ισχυρούς φιλοϊσραηλινούς παράγοντες, ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι είχε δηλώσει: «Λυπάμαι πολύ για τον Τάκερ, ο οποίος έχει αποκαλύψει ένα επίπεδο μίσους προς εμένα και άλλους χριστιανούς», είπε. «Δεν είμαι σίγουρος ότι ο Τάκερ είναι το κατάλληλο πρόσωπο για να μου κάνει μάθημα θεολογίας ή να ορίσει τι είναι ‘πραγματικός χριστιανός’. Αυτό θα το αφήσω στον Θεό. Το ίδιο θα έπρεπε να κάνει και ο Τάκερ».

Πολλοί βλέπουν τον Κάρλσον ως απειλή για το συντηρητικό κίνημα, επειδή προβάλλει ακραίες ιδέες τις οποίες το GOP έχει ευθύνη να καταδικάζει — ή τουλάχιστον να μην ενισχύει. Είναι «προωθητής ναζί» και «παράφρων που τον κινεί το κέρδος», είπε ο συντηρητικός σχολιαστής Μαρκ Λέβιν. «Υπερμεταδότης» κακών ιδεών και «πνευματικός δειλός», σύμφωνα με τον φιλοϊσραηλινό συντηρητικό παρουσιαστή podcast Μπεν Σαπίρο.

To MAGA τείνει προς τον Κάρλσον

Οι ευαγγελικοί προτεστάντες αποτελούν σχεδόν το ένα τέταρτο των ενηλίκων στις ΗΠΑ, και οι λευκοί ευαγγελικοί ήταν από τους ισχυρότερους υποστηρικτές του ψηφοδελτίου Τραμπ, με πάνω από 85% να του δίνουν την ψήφο τους τον Νοέμβριο του 2024, σύμφωνα με μετεκλογική έρευνα του Public Religion Research Institute.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Pew Research Center που διεξήχθη τον Μάρτιο, το 72% των λευκών ευαγγελικών έχει ευνοϊκή άποψη για το Ισραήλ, ποσοστό σχεδόν ίσο με εκείνο των Εβραίων (73%). Αντίθετα, λιγότεροι από τους μισούς ενήλικες στις ΗΠΑ και μόνο το 45% των Καθολικών δηλώνουν ότι βλέπουν το Ισραήλ θετικά.

«Ο Θεός που κάποτε κατοίκησε ανάμεσα στον λαό Του σε αυτή την πόλη εξακολουθεί να μας καλεί με τα λόγια της Γραφής», είπε ο πρόεδρος Τραμπ σε ομιλία του στο ισραηλινό κοινοβούλιο τον Οκτώβριο.

Όμως αυτή η στήριξη γερνά, ενώ απόψεις για το Ισραήλ όπως του Κάρλσον κερδίζουν έδαφος. Αν και το 69% των μεγαλύτερων σε ηλικία ευαγγελικών Ρεπουμπλικανών λέει ότι οι συμπάθειές του βρίσκονται περισσότερο με τους Ισραηλινούς παρά με τους Παλαιστίνιους στη σύγκρουση, μόνο περίπου το 32% της ηλικιακής ομάδας 18–34 συμφωνεί, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ το περασμένο καλοκαίρι.

«Αυτό που με ανησυχεί είναι ότι πολλοί νέοι έχουν μεγαλώσει σε εκκλησίες που τους έδωσαν μια κάπως “ελαφριά” προσέγγιση στη Βίβλο» είχε πει σε συνέντευξή του στον Τσάρλι Κερκ ο Μάικ Χάκαμπι τον Φεβρουάριο του 2025.

Υπερασπιστές του Κάρλσον

Για τους θαυμαστές του Κάρλσον, είναι πρωταθλητής της λαϊκιστικής ατζέντας «America First» που βλέπουν ως το μέλλον του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος — ενός κινήματος που εκπροσωπούν επίσης αστέρες του MAGA όπως η βουλευτής Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν (Τζόρτζια), η οποία νωρίτερα φέτος αποκάλεσε τον Κάρλσον έναν από τους «αγαπημένους της ανθρώπους στον πλανήτη».

Το να απομακρύνουν τον Κάρλσον «θα ήταν τεράστιο λάθος» για τους Ρεπουμπλικανούς, είπε ο Τέρι Σίλινγκ, στρατηγικός σύμβουλος και ακτιβιστής του GOP. «Δεν πάει πουθενά. Και δεν θέλεις τον Τάκερ Κάρλσον ως τρίτο κόμμα.»

«Χρειαζόμαστε τον Τάκερ να είναι μέσα στο κόμμα για να βοηθήσει τον Τζέι-Ντι», συνέχισε. «Οι άνθρωποι που ακολουθούν τον Τάκερ μισούν το κατεστημένο, είναι οι άνθρωποι που έφερε ο Τραμπ μέσα στο κόμμα». Ακόμα και ο πρώην στρατηγικός σύμβουλος του Τραμπ και podcaster Στίβεν Κ. Μπάνον. δήλωσε ότι «Ο Τάκερ είναι πιο επιδραστικός σήμερα [μετά την απόλυσή του] από το Fox. Τα θέματά του είναι ευρύτερα, οι καλεσμένοι του πιο ενδιαφέροντες.»

Η ικανότητα του Κάρλσον να διατηρεί την προσοχή των ΜΜΕ τον κάνει συμπαθή στον Τραμπ, σύμφωνα με Ρεπουμπλικανό συνεργάτη που γνωρίζει και τους δύο και μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας. «Δεν υπάρχει τίποτα που να σέβεται περισσότερο ο Ντόναλντ Τραμπ από κάποιον που μπορεί να οδηγήσει έναν κύκλο ειδήσεων», είπε.

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, μιλώντας επίσης ανώνυμα, είπε: «η ομορφιά του κινήματος είναι ότι ακούγονται πολλές φωνές, είτε ο Πρόεδρος συμφωνεί είτε διαφωνεί μαζί τους».

Η δημοσιογραφική απάντηση που δίνει στους κατηγόρους το Κάρλσον συμπυκνώνεται στη δήλωσή του: «Μου λες ότι δεν μπορώ να το κάνω, τότε θέλω να το κάνω ακόμα περισσότερο», είπε. «Πρέπει να μισώ τη Ρωσία; Οκέι, θα πετάξω στη Μόσχα και θα πάρω συνέντευξη από τον Πούτιν. Μου λες ότι δεν επιτρέπεται να ακούσω τον Νικ Φουέντες; Θα τον πάρω συνέντευξη».

Πηγές: The Wall Street Journal, Washington Post