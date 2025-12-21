ΗΠΑ: Φυλακισμένοι στο «Αλκατράζ του Νότου» επανενώνονται με τις κόρες τους για έναν χορό

Για πρώτη φορά στην ιστορία, διοργανώθηκε χοροεσπερίδα για μπαμπάδες- κόρες, στη φυλακή της Λουιζιάνα, γνωστή και ως η διαβόητη φυλακή της Αγκόλα. Το συγκεκριμένο ίδρυμα αποτελεί τη μεγαλύτερη φυλακή υψίστης ασφαλείας στις ΗΠΑ, η οποία είναι χτισμένη πάνω σε πρώην φυτεία σκλάβων και είναι γνωστή ως το «Αλκατράζ του Νότου» λόγω των απάνθρωπων συνθηκών που επικρατούν, της μεγάλης έκτασης και της ιστορίας της με την καταναγκαστική εργασία.

«Με υπερηφάνεια και αξιοπρέπεια»

Ωστόσο, με πρωτοβουλία της οργάνωσης God Behind Bars διοργανώθηκε ένα ιδιαίτερο event για τους φυλακισμένους και τις κόρες τους – με τις οποίες είχαν να ανταμώσουν χρόνια. Τα μικρά (και μεγάλα) κορίτσια, παρευρέθηκαν σε έναν χώρο που είχε μετατραπεί σε αίθουσα χορού και να μοιραστούν μια στιγμή ευτυχίας, μέσα σε τόση δυστυχία και αδικία, με τους αγαπημένους τους.

Πριν από τον χορό, επαγγελματίες make-up artists φρόντισαν τα κορίτσια και εθελοντές γέμισαν τσάντες με δωρεάν προϊόντα ομορφιάς, ενώ η Monique από την εταιρεία Amor Suits σχεδίασε ένα custom σμόκιν για κάθε πατέρα.

Στην αρχή της εκδήλωσης, κάθε πατέρας πρόσφερε στην κόρη του λουλούδια, μια Βίβλο και ένα χειρόγραφο γράμμα.

Πέρα από τον χορό, οι οικογένειες είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν ένα γεύμα που ετοίμασαν εθελοντές, ενώ ένας τοπικός καλλιτέχνης από το Μπατόν Ρουζ ζωγράφισε τα πορτρέτα των μικρών κοριτσιών και των πατεράδων τους.

Η βραδιά έκλεισε με ένα μεγαλοπρεπές φινάλε, καθώς οι άνδρες παρουσίασαν μια χορογραφία που προετοίμαζαν για εβδομάδες.

«Είδα μια ομάδα ανδρών να στέκονται με υπερηφάνεια και αξιοπρέπεια, απαλλαγμένοι από κάθε ταμπέλα που τους είχε φορτώσει η κοινωνία. Για μια νύχτα δεν ήταν κρατούμενοι. Ήταν μπαμπάδες», ανέφερε σε δελτίο τύπου για την εκδήλωση ο Jake Bodine, ιδρυτής της οργάνωσης God Behind Bars.

Η βραδιά ήταν γεμάτη συναισθήματα, τόσο για τους πατεράδες, στους οποίους έχουν στερήσει την ελευθερία, όσο και για τις κόρες τους, οι οποίες μεγαλώνουν μακριά από τους αγαπημένους τους.

«Όταν γύρισα και είδα το μωρό μου με εκείνο το φόρεμα και ξέσπασε σε κλάματα, έβαλα και εγώ τα κλάματα. Δεν είμαι άνθρωπος που κλαίει εύκολα. Χορέψαμε ένα αργό χορό και άρχισε να κλαίει ξανά. Τη ρώτησα γιατί και μου είπε: ‘Μπαμπά, επιτέλους έχω την ευκαιρία να χορέψω μαζί σου για πρώτη φορά’. Είπα στους αδελφούς μου: ‘Κοιτάξτε, αυτό θα σας κάνει να θέλετε να κάνετε το σωστό. Και να θυμάστε ότι πρέπει να το κάνετε», δήλωσε ένας εκ των πατεράδων ονόματι Λέσλι Χάρις σε δελτίο τύπου της God Behind Bars.

*Με πληροφορίες από: Shreveport Times