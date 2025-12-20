Ολυμπιακός – ΖΑΟΝ Κηφισιάς 3-1: Έκλεισε με νίκη τον πρώτο γύρο

Ο Ολυμπιακός «έκλεισε» νικηφόρα τον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος, αφού νίκησε με 3-1 σετ (5-21, 25-19, 23-25, 25-20) τον ΖΑΟΝ Κηφισιάς στο κλειστό του Ρέντη «Μ. Μερκούρη», στο ματς της 11ης αγωνιστικής.

Οι «ερυθρόλευκες» τρεμπλούχες Ελλάδας, με εξαίρεση το τρίτο σετ, κυριάρχησαν απόλυτα στο ματς, κόντρα στην ομάδα της Κηφισιάς και με 14 μπλοκ, πανηγύρισαν τη νίκη στο Ρέντη, μία ακόμα στο φετινό πρωτάθλημα, με κορυφαία την Αμπντεραχίμ, με 24 πόντους, με 22/38 επιθέσεις (19 η Κούμπουρα, 13 η Τερζόγλου, 12 η Κονέο).

Τα κορίτσια του Μπράνκο Κοβάτσεβιτς στρέφουν, πλέον, την προσοχή τους στον τελικό του Super Cup, για τον πρώτο τίτλο της σεζόν 2025-26, αντιμετωπίζοντας τον Πανιώνιο στο Ζηρίνειο, την Τρίτη (23/12, 21:30).

Πιο αναλυτικά, στο ξεκίνημα του ματς, ο Ολυμπιακός βρέθηκε πίσω (6-7, 7-8), αλλά ανέβασε «στροφές» και με άσο της Ντι Ιούλιο και μπλοκ της Κούμπουρα, προσπέρασε με 12-9. Οι «ερυθρόλευκες», στη συνέχεια, πάτησαν «γκάζι» και ξέφυγαν με +5 (16-11), με επίθεση της Κονέο, ενώ με μπλοκ της Στεβάνοβιτς, έφτασαν στο 18-13. Με πρώτο χρόνο της Τερζόγλου, οι γηπεδούχες «ανέβηκαν» στο +6 (21-15), αλλά οι φιλοξενούμενες μείωσαν στον πόντο (21-20). Με επίθεση της Αμπντεραχίμ, όμως, ο Ολυμπιακός έφτασε σε σετ μπολ (24-20) και με λάθος του ΖΑΟΝ στο σερβίς, έκανε το 1-0, με 25-21.

Στο δεύτερο σετ, οι «ερυθρόλευκες» ξεκίνησαν πολύ δυνατά και προηγήθηκαν με 9-2, με επίθεση της Κούμπουρα, αλλά η ομάδα της Κηφισιάς μείωσε σε 13-10. Η Αμπντεραχίμ «έγραψε» το 16-10 και το 18-11, με άσο, ενώ με τον ίδιο τρόπο, η Τερζόγλου έδωσε «αέρα» οκτώ πόντων (20-12). Τα κορίτσια του Μπράνκο Κοβάτσεβιτς διατήρησαν τον έλεγχο και με επίθεση της Αμπντεραχίμ, έφτασε στο 25-19 και στο 2-0 σετ.

Ο Ολυμπιακός απώλεσε το τρίτο σετ (2-1), με 25-23, αλλά στο τέταρτο, αν και βρέθηκε πίσω με 17-15, «έτρεξε» 4-0 σερί και με μπλοκ της Εμμανουηλίδου, προηγήθηκε με 19-17. Στη συνέχεια, με μπλοκ της Κονέο, οι «ερυθρόλευκες» ξέφυγαν με 23-20, με την Κολομβιανή ακραία να τελειώνει το ματς, με 25-21, για το 3-1 σετ.

Τα σετ (3-1): 25-21, 25-19, 23-25, 25-20

*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 4 άσους, 63 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων, ενώ του ΖΑΟΝ από 2 άσους, 44 επιθέσεις, 12 μπλοκ και 28 λάθη αντιπάλων.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπράνκο Κοβάτσεβιτς): Κούμπουρα 19 (16/51 επ., 3 μπλοκ), Τερζόγλου 13 (9/12 επ., 1 άσος, 3 μπλοκ), Στεφάνοβιτς 6 (3/11 επ., 3 μπλοκ), Αμπντεραχίμ 24 (22/38 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 40% υπ. – 15% άριστες), Κόνεο 12 (11/25 επ., 1 μπλοκ, 78% υπ. – 39% άριστες), Ντι Ιούλιο 4 (2/2 επ., 2 άσοι) / Αρτακιανού (λ., 35% υπ. – 12% άριστες), Σαμπάτη (λ.), Ηλιοπούλου, Φακοπουλίδου, Εμμανουηλίδου 3 (3 μπλοκ), Οικονομίδου

ΖΑΟΝ (Μπάμπης Μυτσκίδης): Γιώτα 9 (6/12 επ., 3 μπλοκ), Τικμανίδου 11 (10/29 επ., 1 άσος, 46% υπ. – 24% άριστες), Γράβαρη 10 (5/11 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Στοϊλίκοβιτς (0/3 επ.), Μπεκτάς 3 (2/11 επ., 1 μπλοκ, 36% υπ. – 14% άριστες), Κραϊντούμπα 10 (8/28 επ., 2 μπλοκ) / Σπυροπούλου (λ., 47% υπ. – 32% άριστες), Μπελιά (λ.), Φουμάκη, Ζιώγα 11 (9/23 επ., 2 μπλοκ), Νικόλοβα 4 (4/11 επ., 62% υπ. – 25% άριστες)