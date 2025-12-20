Οι πολυεθνικές «πάνε» Κίνα – Ψάχνουν λύση στους… ανταγωνιστές τους

Νέους εταίρους ιδιωτικών κεφαλαίων αναζητούν οι πολυεθνικές στην Κίνα με στόχο να αναλάβουν τις τοπικές τους δραστηριότητες, καθώς αντιμετωπίζουν έναν όλο και πιο ανταγωνιστικό τοπικό αγορά, μια υποτονική οικονομία και ασταθείς σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις της αλυσίδας καταστημάτων αθλητικών ειδών Decathlon, της μάρκας παγωτών Häagen-Dazs, των καφετεριών Peet’s και Costa, της αλυσίδας καταστημάτων ψιλικών Lawson και της GE HealthCare, οι οποίες φέρονται να επανεξετάζουν όλες τις επιλογές για τις δραστηριότητές τους στην Κίνα, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης μέρους ή του συνόλου των επιχειρήσεών τους, σύμφωνα με τους Financial Times.

«Τρέχουν» στην Κίνα οι πολυεθνικές

Η βιασύνη να επανεξεταστεί η κινεζική αγορά έρχεται παρά τις ταραχώδεις σχέσεις με τις ΗΠΑ, της επιβράδυνσης της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου και της ανόδου των ταχέως εξελισσόμενων και καλύτερα προσαρμοσμένων τοπικών ανταγωνιστών σε μια σειρά βιομηχανιών.

Οι ιδιοκτήτες των Peet’s και Costa εξετάζουν τις επιλογές για τις μονάδες τους στην Κίνα, αν και οι συμφωνίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για τις παγκόσμιες δραστηριότητές τους ενδέχεται να αλλάξουν τις προτεραιότητές τους.

Οι επιχειρήσεις τέτοιου μεγέθους συνειδητοποιούν και πάλι ότι αξίζει να έχουν έναν τοπικό συνεργάτη, καθώς οι εξουσιοδοτημένοι τοπικοί διευθυντές αποδείχθηκαν στο παρελθόν σε καλύτερη θέση να λαμβάνουν γρήγορες αποφάσεις για να αντιμετωπίσουν το μεταβαλλόμενο περιβάλλον της αγοράς της χώρας.

Κι όλα αυτά παρά το γεγονός πως τα διοικητικά συμβούλια πολλών εταιρειών σε παγκόσμιο επίπεδο εξέταζαν προηγουμένως το ενδεχόμενο να αποχωρήσουν εντελώς το 2023 — μια περίοδο χαμηλής έντασης στις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, όταν οι σχέσεις αυτές επλήγησαν από οικονομικές πιέσεις και διαφορές σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ωστόσο πολλές δεν το έπραξαν τότε λόγω του υψηλού κόστους που συνεπάγεται η αποχώρηση από την τεράστια κινεζική αγορά.

Απαισιοδοξία

Σήμερα, πολλές πολυεθνικές είναι απαισιόδοξες για τις προοπτικές τους και αναζητούν στρατηγική καθοδήγηση. Το ποσοστό των ερωτηθέντων που είναι αισιόδοξοι για τις επιχειρηματικές τους προοπτικές έφτασε στο ιστορικό χαμηλό του 41% σε μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο από το Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο στη Σαγκάη.

Τα μέλη ανέφεραν τις εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας ως τη μεγαλύτερη πρόκληση για τις τοπικές τους δραστηριότητες, ακολουθούμενες από τον αυξημένο εγχώριο ανταγωνισμό.

«Η αγορά αλλάζει ραγδαία και είναι εξαιρετικά ανταγωνιστική, οπότε είναι μια δύσκολη περίοδος για τις ξένες μάρκες», δήλωσε ο Frank Tang, πρόεδρος της FountainVest Partners, η οποία έχει καταστήσει τη συνεργασία με μάρκες όπως η Papa John’s και η Dairy Queen στην Κίνα έναν από τους πυλώνες της δραστηριότητάς της. «Αν δεν προσαρμοστούν, η δραστηριότητά τους στην Κίνα ενδέχεται να μην διαρκέσει για πολύ».

Οι δυτικές μάρκες φαγητού

Οι ευέλικτοι Κινέζοι ανταγωνιστές έχουν μετατρέψει μια αγορά που κάποτε ήταν εξαιρετικά κερδοφόρα σε ένα έντονα ανταγωνιστικό πεδίο μάχης. Και οι πολυεθνικές αναζητούν τη δικής τους θέση.

Η Luckin Coffee λειτουργεί πλέον τριπλάσια καταστήματα στην Κίνα από ό,τι οι Starbucks, Peet’s και Costa μαζί, ενώ η αλυσίδα καταστημάτων Meiyijia ξεπερνά σε αριθμό τους Ιάπωνες ανταγωνιστές της κατά πολύ.

Εν μέρει ως απάντηση σε αυτές τις πιέσεις, η Starbucks συμφώνησε τον περασμένο μήνα να πουλήσει το 60% της τοπικής της επιχείρησης στην Boyu Capital με έδρα το Χονγκ Κονγκ, ενώ ο ιδιοκτήτης της αμερικανικής αλυσίδας fast-food Burger King προσέφυγε στην ιδιωτική επενδυτική εταιρεία CPE με έδρα το Πεκίνο για να τον βοηθήσει να σχεδιάσει την επέκτασή του στην Κίνα.

Η Starbucks, η οποία είναι μία από τις πιο γνωστές ξένες μάρκες στην Κίνα, προσέλκυσε πολλούς υποψήφιους αγοραστές και εξασφάλισε ευνοϊκούς όρους. Η Boyu συμφώνησε να πληρώσει 2,4 δισεκατομμύρια δολάρια και ένα ποσοστό της τάξης του 5% των εσόδων ως δικαιώματα, σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με τους όρους της συμφωνίας.

Οι δύο εταιρείες δήλωσαν ότι αναμένουν να αυξήσουν την παρουσία της Starbucks στην Κίνα από 8.000 καταστήματα σε περισσότερα από 20.000 τα επόμενα χρόνια.

Ο Shaun Rein, ιδρυτής της China Market Research Group, εξηγησε πως τα προβλήματα των ξένων εμπορικών σημάτων επιδεινώθηκαν από τους πιο απαισιόδοξους καταναλωτές σε μικρότερες πόλεις που επλήγησαν από την παρατεταμένη επιβράδυνση του κλάδου των ακινήτων.

Τα δυτικά εμπορικά σήματα γρήγορου φαγητού «δεν είναι φθηνές επιλογές για τον Κινέζο καταναλωτή», δήλωσε.

Οι πολυεθνικές ψάχνουν την ευελιξία

Η Häagen-Dazs, που ανήκει στην General Mills και δραστηριοποιείται στον τομέα των προϊόντων εξαιρετικά υψηλής ποιότητας, δεν έχει ακόμη βρει τον κατάλληλο αγοραστή για τα περίπου 400 καταστήματα παγωτού που διαθέτει στην Κίνα και τα οποία έθεσε προς πώληση το καλοκαίρι.

Από την άλλη η Decathlon έχει προσελκύσει μόνο μέτριο ενδιαφέρον για μια μειοψηφική συμμετοχή στην επιχείρησή της στην Κίνα, ενώ η GE HealthCare, με πωλήσεις 2,4 δισ. δολάρια στην Κίνα πέρυσι, θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες εξαγοράς.

Το πρότυπο της McDonald’s

Η εξαγορά της McDonald’s China από την Carlyle το 2017, σε συνεργασία με την Citic Group και την Trustar Capital, συχνά αναφέρεται ως πρότυπο για τον τρόπο με τον οποίο τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια μπορούν να συμβάλουν στην αναστροφή της πορείας μιας κινεζικής επιχείρησης. Η Carlyle επένδυσε περίπου 300 εκατομμύρια δολάρια για το 28% της επιχείρησης και την πούλησε πέρυσι στην McDonald’s για 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια.

Υπό την Carlyle, ο αριθμός των καταστημάτων της αλυσίδας fast-food στην Κίνα υπερδιπλασιάστηκε σε 5.500, οι παραγγελίες για παράδοση αυξήθηκαν σε περισσότερο από το 30% των εσόδων και οι χρήστες της εφαρμογής αυξήθηκαν από 10 εκατομμύρια σε 270 εκατομμύρια, προσφέροντας στη McDonald’s ένα κανάλι για στοχευμένο μάρκετινγκ, σύμφωνα με την ομάδα ιδιωτικών κεφαλαίων.

Ο Dennis Wang, εταίρος της Carlyle, δήλωσε ότι η ανάπτυξη της McDonald’s στην αγορά είχε σταθεροποιηθεί όταν η εταιρεία μπήκε και αναδιάρθρωσε τη διοίκηση ώστε να αναφέρεται σε ένα τοπικό διοικητικό συμβούλιο αντί για την έδρα, κάτι που «έκανε τη λήψη αποφάσεων πολύ πιο απλή και γρήγορη».

