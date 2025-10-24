newspaper
Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Η Κίνα ζητά από την ΕΕ να αποσύρει τις κινεζικές επιχειρήσεις το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας
Κόσμος 24 Οκτωβρίου 2025 | 08:58

Η Κίνα ζητά από την ΕΕ να αποσύρει τις κινεζικές επιχειρήσεις το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Η Κίνα εκφράζει την δυσαρέσκειά της για τις κυρώσεις που επέβαλε η ΕΕ στις επιχειρήσεις της

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Εγκέφαλος: Τα πρώτα 30 λεπτά μετά το ξύπνημα είναι καθοριστικά

Εγκέφαλος: Τα πρώτα 30 λεπτά μετά το ξύπνημα είναι καθοριστικά

Spotlight

Το Πεκίνο παροτρύνει τις Βρυξέλλες να αποσύρουν αμέσως τις κινεζικές επιχειρήσεις από το 19ο πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας, σύμφωνα με δηλώσεις που έκανε χθες Πέμπτη εκπρόσωπος του υπουργείου Εμπορίου της Κίνας.

Δυσαρέσκεια εκφράζει η Κίνα για τις κυρώσεις στις επιχειρήσεις

Παρά τις επαναλαμβανόμενες διαπραγματεύσεις της Κίνας με την ΕΕ για το συγκεκριμένο ζήτημα, η ΕΕ αρνήθηκε ν’ αλλάξει πορεία συμπεριλαμβάνοντας για ακόμη μια φορά κινεζικές επιχειρήσεις στο 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας και επιβάλλοντας κυρώσεις κατά μεγάλων κινεζικών πετρελαϊκών διυλιστηρίων και επενδυτών για πρώτη φορά, εκτίμησε ο εκπρόσωπος, εκφράζοντας τη μεγάλη δυσαρέσκεια της Κίνας, αλλά και τη σθεναρή αντίθεσή της σε τέτοιες κινήσεις, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Το Πεκίνο έχει σταθερά εκφράσει την αντίθεσή του στην επιβολή μονομερών κυρώσεων που στερούνται της απαραίτητης νομικής βάσης, επί τη βάσει της εφαρμογής του διεθνούς δικαίου ή μιας σχετικής έγκρισης του ΟΗΕ, σημείωσε.

Οι ενέργειες της ΕΕ είναι αντίθετες στο πνεύμα συναίνεσης που έχει επιτευχθεί μεταξύ των ηγετών της Κίνας και της ΕΕ, υπονομεύοντας σοβαρά τη διμερή οικονομική και εμπορική συνεργασία και επηρεάζοντας αρνητικά την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια, τόνισε ο ίδιος.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Κι επίσημα σε Chevron – Helleniq Energy τα 4 blocks Κρήτης και Πελοποννήσου

Υδρογονάνθρακες: Κι επίσημα σε Chevron – Helleniq Energy τα 4 blocks Κρήτης και Πελοποννήσου

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Εγκέφαλος: Τα πρώτα 30 λεπτά μετά το ξύπνημα είναι καθοριστικά

Εγκέφαλος: Τα πρώτα 30 λεπτά μετά το ξύπνημα είναι καθοριστικά

World
ΕΕ- ΗΠΑ: «Κλείνουν το ρωσικό πολεμικό ΑΤΜ»

ΕΕ- ΗΠΑ: «Κλείνουν το ρωσικό πολεμικό ΑΤΜ»

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Οι κυρώσεις Τραμπ στη Ρωσία: Καμία σχέση με τις άλλες
Αρκούν όμως; 24.10.25

Οι κυρώσεις Τραμπ στη Ρωσία: Καμία σχέση με τις άλλες

Οι νέες αμερικανικές κυρώσεις φιλοδοξείται να στραγγαλίσουν τη «χήνα με τα χρυσά αυγά» της Ρωσίας ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο. Τι το διαφορετικό έχουν και πόσο εύκολο είναι να αλλάξουν τη ροή των εξελίξεων.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ιαπωνία: Η Σανάε Τακαΐτσι αντιμέτωπη με την πρώτη συνάντηση με τον Τραμπ – Τα εμπόδια και οι στόχοι της θητείας της
Κόσμος 24.10.25

Η Σανάε Τακαΐτσι αντιμέτωπη με την πρώτη συνάντηση με τον Τραμπ - Τα εμπόδια και οι στόχοι της θητείας της

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, αναμένεται να έχει την πρώτη της συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, όπου θα κληθεί να διαπραγματευτεί ζητήματα άμυνας και στρατηγικής

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
«No Kings»: Η φράση που θυμίζει στους Αμερικανούς ότι η δημοκρατία δεν έχει στέμμα
ΗΠΑ 24.10.25

«No Kings»: Η φράση που θυμίζει στους Αμερικανούς ότι η δημοκρατία δεν έχει στέμμα

Κάθε λίγες δεκαετίες, οι Αμερικανοί ανακαλύπτουν εκ νέου ότι η δημοκρατία τους χτίστηκε πάνω σε μια απόρριψη: εκείνη της κυριαρχίας ενός μονάρχη. Αυτή η απόρριψη εκφράζεται τώρα με το «No kings»

Σύνταξη
Η μεγάλη έξοδος των δασκάλων: Εν μέσω αυξανόμενων προκλήσεων, πόσο ικανοποιημένοι είναι οι εκπαιδευτικοί στην ΕΕ;
Ευρωπαϊκή Ένωση 24.10.25

Η μεγάλη έξοδος των δασκάλων: Εν μέσω αυξανόμενων προκλήσεων, πόσο ικανοποιημένοι είναι οι εκπαιδευτικοί;

Ενώ οι παλαιότεροι εκπαιδευτικοί πλησιάζουν στη συνταξιοδότηση, ο αριθμός των νέων που σχεδιάζουν να εγκαταλείψουν το επάγγελμα αυξάνεται

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου προειδοποιεί: Η στροφή των κεντρώων προς την ακροδεξιά ίσως είναι η μόνη λύση για την ΕΕ
Νομοθετικά εμπόδια 24.10.25

Η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου προειδοποιεί: Η στροφή των κεντρώων προς την ακροδεξιά ίσως είναι η μόνη λύση

Οι παραδοσιακές κεντρώες δυνάμεις της ΕΕ αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις, καθώς οι εξελίξεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δείχνουν ότι η επίτευξη πλειοψηφιών ίσως απαιτεί συνεργασία με την ακροδεξιά

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Βόρεια Κορέα: Ανεγείρει μουσείο για τους πεσόντες στρατιωτικούς στη μάχη της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας
«Οι ήρωές μας» 24.10.25

Β. Κορέα: Μουσείο για τους στρατιωτικούς που έπεσαν στη Ρωσία

«Μμουσείο στη μνήμη των ανδραγαθημάτων στη μάχη σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό» θα ανεγερθεί στη Βόρεια Κορέα, αφιερωμένο στους στρατιωτικούς της που σκοτώθηκαν στη Ρωσία.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Θανατοποινίτης εκτελέστηκε με άζωτο στην Αλαμπάμα – Η 40η εκτέλεση φέτος
Πρόκληση ασφυξίας 24.10.25

Θανατοποινίτης εκτελέστηκε με άζωτο στην Αλαμπάμα

Ο Αντονι Μπόιντ εκτελέστηκε με άζωτο στην Αλαμπάμα καθώς είχε καταδικαστεί σε θάνατο για απαγωγή και φόνο χωρίς, ωστόσο, να υπάρχουν αποδείξεις για την παρουσία του στον τόπο του εγκλήματος.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο Στάρμερ καλεί τη συμμαχία των «προθύμων» να «αυξήσει τις δωρεές» όπλων μακράς εμβέλειας
Συμμαχία «προθύμων» 24.10.25

Η Βρετανία ζητά να αυξηθούν οι δωρεές όπλων μακράς εμβέλειας για την Ουκρανία

Ο Κιρ Στάρμερ καλεί τους συμμάχους του Κιέβου να αυξήσουν τις δωρεές όπλων μακράς εμβέλειας ώστε να «βάλουν την Ουκρανία στην ισχυρότερη δυνατή θέση καθώς πλησιάζει ο χειμώνας».

Σύνταξη
Ο Τραμπ διαβεβαιώνει ότι το Ισραήλ δεν θα προσαρτήσει τη Δυτική Οχθη
Ισραήλ 24.10.25

Τραμπ: «Μην ανησυχείτε για τη Δυτική Οχθη»

Ο Τραμπ διαβεβαιώνει ότι το Ισραήλ δεν θα προσαρτήσει τη Δυτική Οχθη επειδή «έδωσα τον λόγο μου στις αραβικές χώρες» στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το Μπρόντγουεϊ ξαναβρίσκει τη φωνή του: Δεύτερη νίκη για τους (παραλίγο απεργούς) μουσικούς της Νέας Υόρκης
Culture Live 24.10.25

Το Μπρόντγουεϊ ξαναβρίσκει τη φωνή του: Δεύτερη νίκη για τους (παραλίγο απεργούς) μουσικούς της Νέας Υόρκης

Μετά από μήνες αβεβαιότητας, οι μουσικοί του Μπρόντγουεϊ πέτυχαν μια ιστορική συμφωνία που εγγυάται καλύτερες αποδοχές και υγειονομική κάλυψη – μια νίκη για την τέχνη και την αξιοπρέπεια της εργασίας.

Σύνταξη
Οι κυρώσεις Τραμπ στη Ρωσία: Καμία σχέση με τις άλλες
Αρκούν όμως; 24.10.25

Οι κυρώσεις Τραμπ στη Ρωσία: Καμία σχέση με τις άλλες

Οι νέες αμερικανικές κυρώσεις φιλοδοξείται να στραγγαλίσουν τη «χήνα με τα χρυσά αυγά» της Ρωσίας ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο. Τι το διαφορετικό έχουν και πόσο εύκολο είναι να αλλάξουν τη ροή των εξελίξεων.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ιαπωνία: Η Σανάε Τακαΐτσι αντιμέτωπη με την πρώτη συνάντηση με τον Τραμπ – Τα εμπόδια και οι στόχοι της θητείας της
Κόσμος 24.10.25

Η Σανάε Τακαΐτσι αντιμέτωπη με την πρώτη συνάντηση με τον Τραμπ - Τα εμπόδια και οι στόχοι της θητείας της

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, αναμένεται να έχει την πρώτη της συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, όπου θα κληθεί να διαπραγματευτεί ζητήματα άμυνας και στρατηγικής

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Αιγοπρόβατα: Κυκλοφορεί στην ΕΕ νόμιμο εμβόλιο για την ευλογιά – Γιατί δεν διατίθεται στη χώρα μας
«Ασφαλές και αποτελεσματικό» 24.10.25

Κυκλοφορεί στην ΕΕ νόμιμο εμβόλιο για την ευλογιά των προβάτων - Γιατί δεν διατίθεται στη χώρα μας

Η Κομισιόν δίνει άδεια για τα εμβόλια στα αιγοπρόβατα αν της ζητηθεί, «αλλά το υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης δεν έκανε ποτέ αίτηση», λέει ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας

Σύνταξη
«Έχω στείλει ήδη στον Τσέφεριν» – Το βίντεο με τον πρόεδρο της Λιλ να τα βάζει στη φυσούνα με τον Νταμπάνοβιτς (vid)
Europa League 24.10.25

«Έχω στείλει ήδη στον Τσέφεριν» – Το βίντεο με τον πρόεδρο της Λιλ να τα βάζει στη φυσούνα με τον Νταμπάνοβιτς (vid)

Έξαλλος μετά την απόφασή του να μην καταλογίσει πέναλτι υπέρ της Λιλ και κατά του ΠΑΟΚ, ο Ολιβιέ Λετάνγκ τα έβαλε με τη διαιτησία και τον Νταμπάνοβιτς

Σύνταξη
Λευτέρης Πετρούνιας: Η μεγάλη ώρα για τον «άρχοντα» των κρίκων – Πάει για ακόμη ένα μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα
Γυμναστική 24.10.25

Η μεγάλη ώρα για τον Πετρούνια - Πάει για ακόμη ένα μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα

Για έβδομη φορά στην καριέρα του, ο Λευτέρης Πετρούνιας θα λάβει μέρος στον τελικό των κρίκων σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα (13:12, ΕΡΤ2 Σπορ), θέλοντας στη Τζακάρτα να διεκδικήσει ακόμη ένα μετάλλιο…

Σύνταξη
Δήμαρχος κάνει λόγο για: «Προκλητική και αιφνιδιαστική αφαίρεση πόρων από τους Δήμους»
Σχέδιο νόμου 24.10.25

Δήμαρχος κάνει λόγο για: «Προκλητική και αιφνιδιαστική αφαίρεση πόρων από τους Δήμους»

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, εξέφρασε σοβαρές αντιρρήσεις σχετικά με την μη είσπραξη προστίμων για οδικές παραβάσεις από τους Δήμους, αφαιρώντας έτσι ένα σημαντικό έσοδο για τους ΟΤΑ.

Σύνταξη
Έκθεση για τη Φτώχεια στην Ελλάδα 2025: Πού απέτυχε η Εθνική Στρατηγική για την καταπολέμησή της
Αntipoverty Network 24.10.25

Έκθεση για τη Φτώχεια στην Ελλάδα 2025: Πού απέτυχε η Εθνική Στρατηγική για την καταπολέμησή της

Το 2022 δημοσιοποιήθηκε η Έθνικη Στρατηγική για τη Μείωση της Φτώχειας. Έκτοτε ο πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας αντί να μειωθεί αυξήθηκε. Η Έκθεση για τη Φτώχεια στην Ελλάδα, φωτίζει τι πήγε λάθος.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κίνηση: Ουρές οχημάτων σε βασικές αρτηρίες της Αθήνας – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Της υπομονής 24.10.25

Αυξημένη κίνηση με ουρές οχημάτων σε βασικές αρτηρίες της Αθήνας - Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Κυκλοφοριακή συμφόρηση στη Μεσογείων, κυρίως στη συμβολή με την Κατεχάκη - Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα καθόδου του Κηφισού - Καθυστερήσεις έως 30' στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο

Σύνταξη
Γκάζι: Ερωτήματα για τον θάνατο της 16χρονης έξω από κλαμπ – Εν αναμονή των τοξικολογικών εξετάσεων
Στο Γκάζι 24.10.25

Ερωτήματα για τον θάνατο της 16χρονης έξω από κλαμπ - Εν αναμονή των τοξικολογικών εξετάσεων

«Πνευμονική εμβολή μπορούμε να έχουμε από μέθη, ουσίες ή και τα δύο μαζί. Ο θάνατος είναι ακαριαίος», είπε η Ματίνα Παγώνη για τον τραγικό θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι.

Σύνταξη
H πρώτη φωτογραφία του Ροζίερ από το δικαστήριο με χειροπέδες (pic)
Μπάσκετ 24.10.25

H πρώτη φωτογραφία του Ροζίερ από το δικαστήριο με χειροπέδες (pic)

Ο Τέρι Ροζίερ οδηγήθηκε στο δικαστήριο με χειροπέδες, μετά τη σύλληψή του από το FBI για συμμετοχή σε κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού, ενώ εντύπωση προκάλεσε η επιλογή φούτερ του κατηγορούμενου.

Σύνταξη
Τόμας: «Τζόρνταν, Μάτζικ και Μπερντ ήταν… εύκολοι! – Αυτός με δυσκόλεψε περισσότερο»
Μπάσκετ 24.10.25

Τόμας: «Τζόρνταν, Μάτζικ και Μπερντ ήταν… εύκολοι! – Αυτός με δυσκόλεψε περισσότερο»

Ο θρυλικός γκαρντ των Ντιτρόιτ Πίστονς Αϊζάια Τόμας, ονομάτισε τον παίκτη που τον δυσκόλεψε περισσότερο και προκάλεσε έκπληξη καθώς δεν ανέφερε κάποιον εκ των τω Τζόρνταν, Μάτζικ ή Μπέρντ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο