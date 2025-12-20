Νέες διαστάσεις εκτιμάται ότι θα φέρει η είσοδος της Lululemon στην «καυτή» αγορά του athleisure, μετά την ανακοίνωση της κεντρικής εταιρείας για τις επόμενες κινήσεις της το 2026, που περιλαμβάνει το άνοιγμα του brand σε έξι νέες αγορές, ανάμεσά τους και η Ελλάδα.

Η στρατηγική αυτή κίνηση της καναδικής εταιρείας θα μεταφέρει εντός ελληνικού σκηνικού την διεθνή «κόντρα» με Nike και Adidas, ενώ θα την φέρει απέναντι σε παίκτες με ελληνική καταγωγή και ισχυρή παρουσία, όπως η Sugarfree και η Bodytalk.

Οι φόρμες της Sugarfree που ψάχνουν οι έφηβοι

Δεν υπάρχει έφηβο κορίτσι που να μην έχει αναζητήσει στα social media και τα φυσικά καταστήματα τις φόρμες της Sugarfree, της ελληνικής εταιρείας που από το 2006 δημιουργεί gymwear, ρούχα, μαγιό και παιδικά ρούχα που φέρουν το χαρακτηριστικό λογότυπο της φλεγόμενης καρδιάς που τη διαπερνά σπαθί.

Οι προτιμήσεις συγκεντρώνονται σε φόρμες από βελουτέ και soft velour, αλλά και φούτερ και πετσετέ. Ενώ τη φετινή σεζόν, η εταιρεία με επικεφαλής την Αλεξάνδρα Σταθοκωστοπούλου, εγκαινιάζει τη συνεργασία με την Κλέλια Ανδρεολάτου για τη δημιουργία μιας velvet glam κολλεξιόν με εορταστικό χαρακτήρα.

Η ελληνική πρωτοπορία της Bodytalk

Η Bodytalk δημιουργήθηκε το 1996 από τον Γιώργο Λεουτσάκο και τον Φώτη Ντάντη με ένα κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας, κάνοντας την αρχή για την πρώτη αλυσίδα που γνώρισε στους καταναλωτές την έννοια του athleisure.

Έφτασε να διαθέτει πάνω από 20 σημεία πώλησης στην ελληνική αγορά, σχεδιάζοντας και παράγοντας είδη αθλητικής ένδυσης, με την πορεία της να εμφανίζει κάμψεις με απώλεια κερδών.

Ύστερα από συζητήσεις που ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, τον περασμένο Ιούλιο, ο όμιλος Intrafashion, γνωστός για το Brand Pink Woman, προχώρησε στην εξαγορά του 100% των μετοχών της Bodytalk ΑΕ, δημιουργώντας έτσι μια συμμαχία απέναντι στον ανταγωνισμό στο χώρο της αθλητικής και casual ένδυσης.

Η Lululemon που θέλει να νικήσει τη Nike

H καναδική μάρκα προβαίνει σε μια σειρά επιθετικών κινήσεων ανάπτυξης σε αγορές όπου η Nike εξακολουθεί να είναι η κορυφαία μάρκα ένδυσης για τους εφήβους ανώτερου εισοδήματος, σε όλα τα είδη ένδυσης και υπόδησης.

Με ετήσιες πωλήσεις που υπερτριπλασιάστηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας του, φτάνοντας τα 10,6 δισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι, η Lululemon σκοπεύει να εγκαινιάσει την παρουσία της την επόμενη χρονιά σε Ελλάδα, Αυστρία, Πολωνία, Ουγγαρία και Ρουμανία, με συνεργάτη την Arion Retail Group, καθώς και στην Ινδία, στο πλαίσιο της ήδη ανακοινωμένης συνεργασίας της με την Tata CLiQ, όπως και την πρόσβαση των ευρωπαίων καταναλωτών στο μέσω του lululemon.eu.

Ήδη από τις 11 Δεκεμβρίου η θυγατρική που θα αναπτύξει τη Lululemon στην ελληνική αγορά έχει συσταθεί στο ΓΕΜΗ. Ο λόγος για την Arion Retail Group Greece ΜΑΕ με έδρα τον δήμο Αθηναίων και την οδό Ερμού 56 (Στοά Πύρρου) του νομού Αττικής και αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 25.000 ευρώ.

Με την Arion να ανήκει στην Irani Corp, που είναι αποκλειστική εκπρόσωπος fashion brands σε όλο τον κόσμο με χονδρική, e-shops, monobrand και multibrand καταστήματα, concept και flagship stores, σύμβουλος και διαχειριστής της ελληνική θυγατρικής εμφανίζεται ο Tomer Irani της οικογένειας Irani, που «τρέχει» και το δίκτυο της Lululemon στο Ισραήλ.