Τομά Πικετί: Αυτό που πραγματικά φοβούνται ο Τραμπ και οι υποστηρικτές του είναι η άνοδος της Αριστεράς

Ο Τομά Πικετί, ο Γάλλος οικονομολόγος και συγγραφέας του «Κεφαλαίου τον 21ο Αιώνα», σε άρθρο του στην εφημερίδα «Le Monde», αναλύει το «σοκ» που προκάλεσε στη διεθνή πολιτική ο Ντόναλντ Τραμπ από την ημέρα της εκλογής τους και τους στόχους του, πίσω από αυτό.

Σύμφωνα με τον Πικετί, η βιαιότητα με την οποία η κυβέρνηση Τραμπ προωθεί την ατζέντα της μαρτυρά την παρακμή των ΗΠΑ στην παγκόσμια σκηνή. Και ταυτόχρονα, τον φόβο που του εμπνέουν οι δυνάμεις της Αριστεράς.

Σύμφωνα με τον Γάλλο οικονομολόγο, το 2025 σημαδεύτηκε από το σοκ Τραμπ. Μια άνευ προηγουμένου έξαρση ακραίας βιαιότητας, αναίσχυντου εθνικισμού και απεριόριστου εξορυκτικού ρατσισμού που συγκλόνισε τον κόσμο όπως ποτέ άλλοτε από το 1945.

Οι υποστηρικτές του απόλυτου ελεύθερου εμπορίου εμφανίζονται ως χρήσιμοι ηλίθιοι

Και εξηγεί ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ξεκινήσει με συνέπεια να εφαρμόζει το Project 2025, την έκθεση 920 σελίδων που δημοσιεύθηκε το 2023 από το Heritage Foundation, το πιο ισχυρό συντηρητικό think tank στην Ουάσιγκτον. Σε κάθε κεφάλαιό του (ασφάλεια, μετανάστευση, εκπαίδευση, ενέργεια, εμπόριο κ.λπ.), η έκθεση σκιαγράφησε τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί μετά την ορκωμοσία Τραμπ. Ο Πικετί επισημαίνει ότι προσδιόριζε ακόμη και το περιεχόμενο και το χρονοδιάγραμμα των εκτελεστικών διαταγμάτων που υπέγραψε δημόσια και πολύ σύντομα όλα ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την ορκωμοσία του.

Project 2025

Ο Τομά Πικετί επισημαίνει ότι η έκθεση βασίστηκε στο έργο εκατοντάδων «συντηρητικών εμπειρογνωμόνων» που συγκεντρώθηκαν από το Heritage Foundation. Ένα ίδρυμα που χρηματοδοτείται πλουσιοπάροχα από εταιρείες και δισεκατομμυριούχους. Και τονίζει ότι το πιο εντυπωσιακό σε αυτή την έκθεση είναι ο βαθμός τεχνικής, πολιτικής και ιδεολογικής προετοιμασίας πίσω από την κυβέρνηση Τραμπ. Και το νέο δόγμα εθνικής ασφάλειας που παρουσίασε είναι πιστό αντίγραφο του Project 2025.

Εκεί, αναφέρει ο Πικετί, προσδιορίζονται αρκετοί πολιτικοί και ιδεολογικοί εχθροί. Οι φιλελεύθεροι της παγκοσμιοποίησης, υποστηρικτές του απόλυτου ελεύθερου εμπορίου και μιας ευτυχισμένης παγκοσμιοποίησης, εμφανίζονται ως χρήσιμοι ηλίθιοι. Και κατηγορούνται για την αποβιομηχάνιση, την ανεργία και την καταστροφή των τοπικών κοινοτήτων, αλλά και των οικογενειακών δεσμών. Αντίθετα, οι συντηρητικοί του Σχεδίου 2025 αναλαμβάνουν την ευθύνη να προστατεύσουν αυτές τις κοινότητες.

Οι συγγραφείς του Project 2025 φαίνονται πραγματικά να φοβούνται τις συζητήσεις για τη διεθνή φορολογία

Πώς; Επιβεβαιώνοντας την ισχύ των ΗΠΑ στον κόσμο, με τεράστιους δασμούς και ολοκληρωτικό εξορυκτικό ρατσισμό: άμεσες κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων (Ουκρανία, Παναμάς, Γροιλανδία), στρατιωτικό φόρο που επιβάλλεται στους Ευρωπαίους και μια ορμητική επαναφορά των ορυκτών καυσίμων. Επίσης, αποκαθιστώντας τη σκληρή δουλειά, τις οικογενειακές αξίες και τον σεβασμό στις φυσικές και πολιτισμικές ιεραρχίες. Εξ ου και η επίθεση στη λεγόμενη woke κουλτούρα, την οποία αποδίδουν στην αποδυνάμωση του ρόλου του πατέρα στις οικογένειες.

Διεθνιστές σοσιαλιστές, ο μέγας κίνδυνος

Ο Τομά Πικετί επισημαίνει όμως ότι το Project 2025 ασχολείται κυρίως με έναν εχθρό. Τον πιο επικίνδυνο: τους διεθνιστές σοσιαλιστές και τα σχέδιά τους για ένα παγκόσμιο υπερκράτος. Αυτό μπορεί να ακούγεται αστείο, διότι οι υποστηρικτές του Τραμπ μερικές φορές τείνουν να συγχέουν τους ειρηνικούς Ευρωπαίους σοσιαλδημοκράτες με τρομακτικούς μαρξιστές επαναστάτες. Αλλά τίποτα δεν είναι τυχαίο.

Στις ΗΠΑ, οι υποστηρικτές του δημοκρατικού σοσιαλισμού Μπέρνι Σάντερς και ο Ζόχραν Μαμντάνι, είναι πολύ δημοφιλείς μεταξύ των νέων την τελευταία δεκαετία.

Επιπλέον, οι συγγραφείς του Project 2025 φαίνονται πραγματικά να φοβούνται τις συζητήσεις για τη διεθνή φορολογία, τις κλιματικές αποζημιώσεις και τη μεταρρύθμιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Θέματα που έχουν αναδειχθεί από την κρίση του 2008 και τη Συμφωνία του Παρισιού του 2015.

Σημάδι αδυναμίας

Για τον Πικετί, ιδιαίτερα αποκαλυπτικό είναι το απόσπασμα για το εμπόριο στο Project 2025. Εκεί δύο κεφάλαια παρουσιάζουν αντίθετες θέσεις. Το βασικό κεφάλαιο υποστηρίζει ένα μπαράζ δασμών, παρόμοιο με αυτούς που εφάρμοσε ο Τραμπ. Ωστόσο, ο συγγραφέας του φαίνεται να τρέφει λίγες αυταπάτες σχετικά με τις δυνατότητες δημιουργίας θέσεων εργασίας στη βιομηχανία.

Οι υποστηρικτές του Τραμπ επέλεξαν τον προστατευτισμό για εκλογικούς και οικονομικούς λόγους. Ωστόσο, φοβούνται τη στροφή στον σοσιαλισμό

Επίσης, η έκθεση καταδεικνύει περιορισμένη ενσυναίσθηση για τα φτωχότερα μέλη της κοινωνίας. Βασίζεται σε μια εργαλειακή, πατερναλιστική και ιεραρχική προσέγγιση στην ψήφο της εργατικής τάξης. Επίσης, πρωταρχικός στόχος των δασμών φαίνεται να είναι η δημιουργία εσόδων για την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, ώστε να συνεχιστεί η κατάργηση της προοδευτικής φορολογίας.

Το δεύτερο κεφάλαιο για το εμπόριο, αποδοκιμάζει αυτή τη στρατηγική. Διότι ο διαφωνών συντηρητικός συγγραφέας φοβάται ότι, αμφισβητώντας τόσο ανοιχτά τις αρχές του ελεύθερου εμπορίου, τελικά θα ανοίξει ο δρόμος για έναν παγκόσμιο σοσιαλιστικό σχεδιασμό. Στο μέλλον, οι εχθροί της αγοράς θα χρησιμοποιήσουν αυτό το προηγούμενο για να ρυθμίσουν το εμπόριο σύμφωνα με κοινωνικά και κλιματικά κριτήρια.

Διαπιστώνει δηλαδή ότι οι υποστηρικτές του Τραμπ τελικά επέλεξαν τον προστατευτισμό, τόσο για εκλογικούς όσο και για οικονομικούς λόγους. Ωστόσο, φοβούνται τη στροφή στον σοσιαλισμό.

Τι φοβούνται οι υποστηρικτές του Τραμπ

Στην πραγματικότητα, λέει ο Πικετί, ο πραγματικός εχθρός της εθνικιστικής και εξορυκτικής Δεξιάς που ενσαρκώνουν οι υποστηρικτές του Τραμπ είναι η παγκόσμια σοσιαλδημοκρατική Αριστερά.

Και αυτή μπορεί να επικρατήσει, αρκεί να ξέρει πώς να οργανωθεί και να απελευθερωθεί από τα φιλελεύθερα τέλματα του παρελθόντος.

«Η βαρβαρότητα του Τραμπ είναι σημάδι αδυναμίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χάνουν τον έλεγχο του κόσμου», λέει και σημειώνει:

«Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, κάποιοι πιστεύουν ότι μπορούν να ξεφύγουν από αυτό παίρνοντας τα όπλα και διατάζοντας τους Ευρωπαίους να διατηρήσουν τη φυλετική τους καθαρότητα προκειμένου να διατηρήσουν τη δυτική συμμαχία. Θα αμαυρώσουν μόνο περαιτέρω την εικόνα της χώρας τους και θα πείσουν τον υπόλοιπο κόσμο ότι το μέλλον θα πρέπει να γραφτεί όλο και περισσότερο χωρίς αυτούς».