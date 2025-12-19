Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη ότι εξαπέλυσαν βομβαρδισμούς εναντίον ακόμη δυο ταχύπλοων τα οποία υποπτεύονταν πως μετέφεραν ναρκωτικά στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, σκοτώνοντας αντίστοιχα τρεις και δύο ανθρώπους, που χαρακτήρισαν «ναρκωτρομοκράτες» (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω).

Από τον Σεπτέμβριο, έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 104 άνθρωποι από πλήγματα των ΗΠΑ στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό

«Συνολικά πέντε άρρενες ναρκωτρομοκράτες σκοτώθηκαν στις ενέργειες αυτές — τρεις στο πρώτο σκάφος και δυο στο δεύτερο», ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη νότια Αμερική (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση»), συνοδεύοντας την ανάρτηση με συρραφή αποχαρακτηρισμένων βίντεο των δυο βομβαρδισμών, συνολικής διάρκειας 30 δευτερολέπτων.

Από τον Σεπτέμβριο, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εξαπολύσει δεκάδες τέτοιους βομβαρδισμούς στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό στους οποίους έχουν χάσει τη ζωή τους — κατά τις ανακοινώσεις της Ουάσιγκτον — τουλάχιστον 104 άνθρωποι, χωρίς να παρουσιαστεί ποτέ απόδειξη πως τα σκάφη που έγιναν στόχοι ενέχονταν σε παράνομες δραστηριότητες.

Ειδικοί και ο ΟΗΕ αμφισβητούν τη νομιμότητα των επιχειρήσεων αυτών, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

«Εξωδικαστική δολοφονία»

Ο ΟΗΕ έχει ασκήσει δριμεία κριτική στις επιχειρήσεις των στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό Ωκεανό, με τον ύπατο αρμοστή του για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, να ζητάει έρευνα, χαρακτηρίζοντας αυτές τις επιθέσεις απαράδεκτες, καθώς παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο.

Η Ραβίνα Σαμντασάνι, εκπρόσωπος του Φόλκερ Τουρκ, δήλωσε ότι «Αυτές οι επιθέσεις και το αυξανόμενο ανθρώπινο κόστος τους είναι απαράδεκτα. Οι ΗΠΑ πρέπει να σταματήσουν τέτοιες επιθέσεις και να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψουν την εξωδικαστική δολοφονία ανθρώπων σε αυτά τα σκάφη».