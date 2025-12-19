newspaper
Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
18.12.2025 | 19:30
Θεσσαλονίκη: Τρία αδέρφια, πέντε οίκοι ανοχής
Σημαντική είδηση:
18.12.2025 | 21:31
Νέα Ιωνία: Ελεύθεροι με όρους η οικιακή βοηθός και ο συνεργός της
Σημαντική είδηση:
17.12.2025 | 20:36
Συνελήφθησαν δύο τράπερ ως μέλη κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών
Ειρηνικός: Συνεχίζονται οι δολοφονικές επιθέσεις των ΗΠΑ σε πλεούμενα – Αλλοι 5 νεκροί
Κόσμος 19 Δεκεμβρίου 2025 | 05:00

Ειρηνικός: Συνεχίζονται οι δολοφονικές επιθέσεις των ΗΠΑ σε πλεούμενα – Αλλοι 5 νεκροί

Συνεχίζονται οι δολοφονικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ εναντίον πλεούμενων που, κατ΄ αυτές, μεταφέρουν ναρκωτικά χωρίς ποτέ να έχουν παρουσιάσει την παραμικρκή απόδειξη για τον ισχυρισμό τους.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη ότι εξαπέλυσαν βομβαρδισμούς εναντίον ακόμη δυο ταχύπλοων τα οποία υποπτεύονταν πως μετέφεραν ναρκωτικά στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, σκοτώνοντας αντίστοιχα τρεις και δύο ανθρώπους, που χαρακτήρισαν «ναρκωτρομοκράτες» (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω).

Από τον Σεπτέμβριο, έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 104 άνθρωποι από πλήγματα των ΗΠΑ στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό

«Συνολικά πέντε άρρενες ναρκωτρομοκράτες σκοτώθηκαν στις ενέργειες αυτές — τρεις στο πρώτο σκάφος και δυο στο δεύτερο», ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη νότια Αμερική (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση»), συνοδεύοντας την ανάρτηση με συρραφή αποχαρακτηρισμένων βίντεο των δυο βομβαρδισμών, συνολικής διάρκειας 30 δευτερολέπτων.

Από τον Σεπτέμβριο, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εξαπολύσει δεκάδες τέτοιους βομβαρδισμούς στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό στους οποίους έχουν χάσει τη ζωή τους — κατά τις ανακοινώσεις της Ουάσιγκτον — τουλάχιστον 104 άνθρωποι, χωρίς να παρουσιαστεί ποτέ απόδειξη πως τα σκάφη που έγιναν στόχοι ενέχονταν σε παράνομες δραστηριότητες.

Ειδικοί και ο ΟΗΕ αμφισβητούν τη νομιμότητα των επιχειρήσεων αυτών, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

«Εξωδικαστική δολοφονία»

Ο ΟΗΕ έχει ασκήσει δριμεία κριτική στις επιχειρήσεις των στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό Ωκεανό, με τον ύπατο αρμοστή του για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, να ζητάει έρευνα, χαρακτηρίζοντας αυτές τις επιθέσεις απαράδεκτες, καθώς παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο.

Η Ραβίνα Σαμντασάνι, εκπρόσωπος του Φόλκερ Τουρκ, δήλωσε ότι «Αυτές οι επιθέσεις και το αυξανόμενο ανθρώπινο κόστος τους είναι απαράδεκτα. Οι ΗΠΑ πρέπει να σταματήσουν τέτοιες επιθέσεις και να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψουν την εξωδικαστική δολοφονία ανθρώπων σε αυτά τα σκάφη».

Commodities
Χρυσός: «Βλέπει» τα 5.000 δολάρια το 2026

Χρυσός: «Βλέπει» τα 5.000 δολάρια το 2026

Business
Citi: Στα 14,8 δισ. ευρώ η αποτίμηση του σχήματος Allwyn–ΟΠΑΠ

Citi: Στα 14,8 δισ. ευρώ η αποτίμηση του σχήματος Allwyn–ΟΠΑΠ

inWellness
inTown
Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης
Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
inTickets 17.12.25

«Ήταν έρωτες κεραυνοβόλοι»: Η Βιολέτα Ίκαρη για τα τραγούδια, τις συνεργασίες και την επιστροφή της στον Σταυρό του Νότου

Μια από τις πιο ωραίες φωνές της γενιάς της, η Βιολέτα Ίκαρη επιστρέφει στη δισκογραφία με το EP Σύννεφα Μπαλόνια, αλλά και στον Σταυρό του Νότου στις 26 Δεκεμβρίου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Δημόσιοι υπάλληλοι: Ένας επιπλέον μισθός έως 2.000 ευρώ
Κριτήρια επιλογής 19.12.25

Ένας επιπλέον μισθός έως 2.000 ευρώ

Το μπόνους παραγωγικότητας θα λάβουν 25.000 δημόσιοι υπάλληλοι, εντός του πρώτου εξαμήνου του νέου έτους

Εύη Σαλτού
Hermès: Πτώση τιμών στη δευτερογενή αγορά, παρά τα ρεκόρ των δημοπρασιών
Live in Style 19.12.25

Hermès: Πτώση τιμών στη δευτερογενή αγορά, παρά τα ρεκόρ των δημοπρασιών

Παρά τις πρόσφατες δημοπρασίες-ρεκόρ για τσάντες που συνδέονται με τη Jane Birkin, τα στοιχεία δείχνουν υποχώρηση των τιμών των Hermès στη δευτερογενή αγορά μετά τα υψηλά επίπεδα τιμών της περιόδου 2020–2022

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ακίνητα: Μεγαλώνει το χάσμα τιμών σε αγγελίες και συμβόλαια
Οικονομικές Ειδήσεις 19.12.25

Μεγαλώνει το χάσμα τιμών σε αγγελίες και συμβόλαια για ακίνητα

Έρχεται το price map για να βάλει τάξη στην αγορά τριών ταχυτήτων στα ακίνητα, όπου οι πραγματικές αξίες διαφέρουν σημαντικά από αυτές που ζητούν οι πωλητές αλλά και από τις αντικειμενικές

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: Δεκάδες δισ. ευρώ στον Ζελένσκι, κοινωνικός αυτοματισμός στους αγρότες
Σύνοδος κορυφής 19.12.25

Μητσοτάκης: 90 δισ. στον Ζελένσκι, κοινωνικός αυτοματισμός στους αγρότες

Υπερθεμάτισε ο κ. Μητσοτάκης για το «δάνειο» των 90 δισ. ευρώ στον Ζελένσκι, αλλά διέκρινε δημοσιονομικούς περιορισμούς για τους αγρότες, επιστρατεύοντας για μια ακόμη φορά τον κοινωνικό αυτοματισμό.

Σύνταξη
Τριάρα και πρώτο το Στρασβούργο (3-1) – Τρίποντο και 8άδα για την ΑΕΚ Λάρνακας (1-0)
Ποδόσφαιρο 19.12.25

Τριάρα και πρώτο το Στρασβούργο (3-1) – Τρίποντο και 8άδα για την ΑΕΚ Λάρνακας (1-0)

Το Στρασβούργο νίκησε με 3-1 την Μπρέινταμπλικ και πέρασε απευθείας στους «16» του Conference League ως πρώτο στην βαθμολογία - Τρίποντο για την ΑΕΚ Λάρνακας κόντρα στην Σκεντίγια με 1-0 και 8άδα για τους Κύπριους.

Σύνταξη
ΑΕΚ – Κραϊόβα 3-2: Ανατροπή, 3η θέση και απευθείας πρόκριση στους «16» του Conference! (vid)
Ποδόσφαιρο 19.12.25

ΑΕΚ – Κραϊόβα 3-2: Ανατροπή, 3η θέση και απευθείας πρόκριση στους «16» του Conference! (vid)

Η ΑΕΚ έχανε με 0-2 ως το 64' από την Κραϊόβα, ωστόσο με μια «τρελή» ανατροπή, επικράτησε με 3-2 και κατέλαβε την 3η θέση στη League Phase του Conference League, εξασφαλίζοντας έτσι απευθείας πρόκριση στους «16»!

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

