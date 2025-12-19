newspaper
Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
19.12.2025 | 23:49
Πυροβολισμοί σε κατάστημα στα Άνω Λιόσια – Βρέθηκαν 10 κάλυκες
ΣΥΡΙΖΑ για τιμολόγια νερού: Αντικοινωνική οποιαδήποτε αύξηση – Τα νοικοκυριά δεν αντέχουν άλλες επιβαρύνσεις
Επικαιρότητα 19 Δεκεμβρίου 2025 | 22:25

ΣΥΡΙΖΑ για τιμολόγια νερού: Αντικοινωνική οποιαδήποτε αύξηση – Τα νοικοκυριά δεν αντέχουν άλλες επιβαρύνσεις

«Το νερό είναι ζωτικό ανθρώπινο δικαίωμα, δημόσιο και κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

«Οποιαδήποτε αύξηση στα τιμολόγια του νερού, ειδικά αυτή τη χρονική περίοδο, είναι αντικοινωνική», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι «ακριβώς αυτό τον χαρακτήρα έχει η πρόταση της ΕΥΔΑΠ για χαράτσι 6 ευρώ σε κάθε λογαριασμό για τα νοικοκυριά και αυξήσεις γύρω στο 33% για τις επαγγελματικές συνδέσεις».

Όπως αναφέρει η Κουμουνδούρου, «τα νοικοκυριά δεν αντέχουν άλλες επιβαρύνσεις. Ο κόσμος της εργασίας, οι αγρότες, οι επαγγελματίες, οι μικροί και μεσαίοι επιχειρηματίες, οι συνταξιούχοι, αντιμετωπίζουν τη μεγάλη ακρίβεια και την υποχώρηση του κράτους πρόνοιας, με έσοδα και αμοιβές που υστερούν σημαντικά σε σχέση με τις ανάγκες της καθημερινότητας».

«Τα νέα χαράτσια είχαν προαναγγελθεί πρόσφατα από τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στη φιέστα για τα 100 χρόνια της ΕΥΔΑΠ, όταν μιλούσε για το ‘φθηνότερο δυνατό νερό’», επισημαίνει, υπογραμμίζοντας πως «τους τελευταίους μήνες καλλιεργείται συστηματικά μια ατμόσφαιρα έκτακτης ανάγκης, που όσο κι αν τροφοδοτείται από πραγματικά προβλήματα, άλλο τόσο χαρακτηρίζεται από τον διαχρονικό απώτερο στόχο της κυβέρνησης της ΝΔ για την ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων».

«Το νερό είναι δημόσιο και κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα»

Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει χαρακτηριστικά πως «η παντελής απουσία έργων για τη λειψυδρία από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι μνημείο της ανικανότητας της κυβέρνησης. Αλλά ότι εδώ και έξι χρόνια δεν κάνει απολύτως τίποτα για να προλάβει τις εξελίξεις, είναι μια συνειδητή πολιτική επιλογή που προκύπτει από την ιδεολογική της ταυτότητα και από ιδιοτέλεια», όπως υποστηρίζει, σημειώνοντας πως «έτσι φτάσαμε να κηρυχθεί η Αττική σε κατάσταση ‘έκτακτης ανάγκης λειψυδρίας’, για να αρχίσει το πάρτι των απευθείας αναθέσεων από τους ‘άριστου’ της κυβέρνησης».

«Το νερό είναι ζωτικό ανθρώπινο δικαίωμα, δημόσιο και κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα. Η αναγκαιότητα της βιώσιμης διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας δεν μπορεί παρά να έχει στο επίκεντρό της τον άνθρωπο και όχι τους ισολογισμούς. Οι νέες αυξήσεις δεν πρέπει να υλοποιηθούν», επισημαίνει καταληκτικά.

Φυσικό αέριο
Κάθετος Διάδρομος: Δημοπρασία για φυσικό αέριο από 3 πηγές στην Ανατολική Ευρώπη

Κάθετος Διάδρομος: Δημοπρασία για φυσικό αέριο από 3 πηγές στην Ανατολική Ευρώπη

