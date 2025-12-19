ΚΚΕ: Ο διπλασιασμός των παγίων στα τιμολόγια του νερού, προπομπός νέων αυξήσεων στο πλαίσιο της εμπορευματοποίησής του

Τις νέες αυξήσεις που σχεδιάζει η ΕΥΔΑΠ στα τιμολόγια του νερού σχολιάζει δηκτικά το ΚΚΕ, συνδέοντας τις επικείμενες ανατιμήσεις με τον σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εμπορευματοματοποίηση του νερού.

«Ο διπλασιασμός των παγίων στα τιμολόγια του νερού είναι ένας ακόμα κρίκος, αλλά και προπομπός νέων αυξήσεων που θα έρθουν το επόμενο διάστημα, στο πλαίσιο της πολιτικής της ΕΕ για την εμπορευματοποίηση του νερού», σημειώνει ο Περισσός.

Και τονίζει ότι «πρόκειται για την πολιτική που ακολούθησαν όλες οι κυβερνήσεις, φορτώνοντας στον λαό το κόστος μεταξύ άλλων και για την προώθηση μεγάλων κερδοφόρων επενδύσεων για τους ομίλους, χρησιμοποιώντας και την ανομβρία ως πρόσχημα».

«Ταυτόχρονα, αποτελεί πρόκληση η προσπάθεια της κυβέρνησης να χαρακτηρίζει ως ‘αμελητέες’ τις συγκεκριμένες αυξήσεις που, μαζί με τη γενικευμένη ακρίβεια, εξανεμίζουν τα όποια ‘μέτρα στήριξης’ που από την άλλη παρουσιάζονται ως ‘μεγάλη επιτυχία’», υπογραμμίζει το ΚΚΕ.

Έρχονται αυξήσεις – φωτιά στο νερό

Σημειώνεται ότι έρχονται αυξήσεις – «φωτιά» στα τιμολόγια νερού στην Αττική, καθώς η ΕΥΔΑΠ προτείνει αναπροσαρμογές σε όλες τις κατηγορίες καταναλωτών.

Όπως αποτυπώνεται στην εισήγηση που κατέθεσε στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), η εταιρεία προτείνει από το 2026 τον διπλασιασμό του παγίου ύδρευσης και την καθιέρωση παγίου αποχέτευσης για τα νοικοκυριά, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδιασμού που εκτείνεται έως το 2029.

Επίσης, προτείνει αυξήσεις άνω του 32% για επιχειρήσεις, Δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, με βασικό στόχο τον επιμερισμό του χρηματοοικονομικού κόστους στις επιμέρους κατηγορίες καταναλωτών.